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Нощна атака: Балистични ракети разтърсиха Киев
  Тема: Украйна

Нощна атака: Балистични ракети разтърсиха Киев

28 Юни, 2026 08:05, обновена 28 Юни, 2026 08:44 1 437 64

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  • русия-
  • атаки-
  • киев

Ранени са двама души, избухнаха пожари в Дарницкия район

Нощна атака: Балистични ракети разтърсиха Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 28 юни руските сили нанесоха масирани въздушни удари по Украйна.

Основна мишена на атаката беше столицата Киев, която бе обстрелвана на няколко вълни с балистични ракети, изстреляни от северно направление.

В рамките на един час в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на задействаните системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Към 08:00 часа българско време ръководителят на Киевската градска военна администрация (КМВА) Тимур Ткаченко потвърди, че най-малко двама души са ранени. Няма данни за загинали.

Падащите отломки от свалените ракети са предизвикали пожари на няколко адреса в Дарницкия район на столицата. Огънят е обхванал станция за техническо обслужване (СТО), нежилищна сграда, както и тревни площи в непосредствена близост до жилищен блок.

Освен столицата, под обстрел през нощта бяха поставени град Днипро, както и Черниговска и Сумска области, където бяха регистрирани прелитания на вълни от руски ударни безпилотни апарати. Спасителните екипи в засегнатите райони продължават разчистването на отломките.

Източник: Киевска градска военна администрация (КМВА) / Укринформ / УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    12 32 Отговор
    Последни напъни на бункерното старче

    Коментиран от #38, #46

    08:11 28.06.2026

  • 2 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    34 6 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    Коментиран от #48

    08:11 28.06.2026

  • 3 УДРИ С ЛОПАТАТА

    28 5 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    08:12 28.06.2026

  • 4 1488

    22 0 Отговор
    а България се забавлява: фестивали заливат страната

    Коментиран от #26, #52

    08:12 28.06.2026

  • 5 Гост

    23 3 Отговор
    Не вярвам, че тази война не може да бъде спряна дипломатично.
    Западът я толерира, но само се прави, че е против. Все още очакват, че до баските залежи ще са на тяхно разположение след присъединяването на Украйна към ЕС, и просто инвестират в завоюването им обратно от Русия

    Коментиран от #40

    08:13 28.06.2026

  • 6 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    28 4 Отговор
    Е война на сатанистите срещу славянството и православието.

    08:13 28.06.2026

  • 7 ЕВРОФАШИСТИТЕ

    18 6 Отговор
    Изкопаха ли вече окраинските редкоземи.

    08:14 28.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 17 Отговор
    До като бункерното с токчетата не висне от башнята терора по света няма да спре, от мен да го запомните.

    08:15 28.06.2026

  • 9 Руснак без крак...

    7 16 Отговор
    Хитлер също пращаше ракети в Лондон, докато накрая го заляха с две туби бензин !!! Но тъй като в Раша бензина нет, явно ще се полза киселина....

    Коментиран от #12, #19

    08:15 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Швейк

    2 14 Отговор
    Руският тероризъм е справедлив и оправдан

    08:17 28.06.2026

  • 12 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    Или с кюмюр, донбаски!

    Коментиран от #43

    08:17 28.06.2026

  • 13 Зiленски 🇺🇦 - началник хунта

    15 1 Отговор
    Важно е моят бункер да е добре , че да посрещам там западните спонсори .

    08:17 28.06.2026

  • 14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    24 2 Отговор
    Се развива все по-трагично. Фронта се разпада, руската армия напредва по всички направления, а нацистите от азоф бягат.

    Коментиран от #33

    08:18 28.06.2026

  • 15 Абе

    10 1 Отговор
    Къде е белоноско да се изходи по въпроса?

    08:18 28.06.2026

  • 16 Гост

    2 12 Отговор
    Пуснаха ли бензин във външноклозетная, каза ли тьота!

    08:18 28.06.2026

  • 17 хихи

    15 0 Отговор
    Фейк! Хаджигенов каза, че Русия вече е бензиностанция без ракети, ама и без гориво...
    В Хаджигеновата глава друго можеш да вкараш!? ум НЕ!

    08:19 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Швейк

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    Или чукче , въже и пиронче...

    08:19 28.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 УРСУЛА НАЗНАЧИЛА ЗЕЛЕНСКИ ЗА ЕВРОКОМИСАР

    14 0 Отговор
    По кражбите и наркоманията.

    08:20 28.06.2026

  • 22 Комуняга

    7 1 Отговор
    Хубаво беше едно време с външните кенефи и как рязахме вестници вместо тоалетна хартия. Тези сегашните европудели много ги разглезиха -пътуват където искат,тоалетна хартия имат. Друго си беше да има жителство и да не можеш да припарш да живееш в София или Пловдив.

    Коментиран от #31

    08:20 28.06.2026

  • 23 МОЖЕШ ДА МИ ГО ПОДХВАНЕШ

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "МОТИКАТА":

    С устни.

    08:21 28.06.2026

  • 24 А така

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "МОТИКАТА":

    Спукай го от кавали! 😀

    08:21 28.06.2026

  • 25 хихи

    7 0 Отговор
    Русия няма ракети. Параженията са от Пейтриът объркал ято гарги с Орешник

    08:21 28.06.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    "..България се забавлява: фестивали заливат страната.."

    България не се забавлява, а отбелязва безаналоговите успехи на Русия и руската СВО ☝️

    08:22 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    16 0 Отговор
    Е проксипвойна на англосаксите за отслабване на Русия. За англосаксите окраинците и останалите славяни са само разходен материал.

    08:23 28.06.2026

  • 29 Пацифист

    11 3 Отговор
    зеленски и кликата му трябва час по-скоро да бъдат ликвидирани, за да настъпи мир за обикновенните украинци.
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен насилствено бусолизиран украински мъж.

    Коментиран от #37

    08:24 28.06.2026

  • 30 А ГДЕ

    7 1 Отговор
    Кая Калас?

    08:25 28.06.2026

  • 31 Лекувай се !

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Комуняга":

    И мобифини нямахме 😜 ! Олигофрен , да не мислиш че на запад , в началото на века са били с тоалетна хартия ?!

    08:26 28.06.2026

  • 32 МИНАВАМ САМО ДА НАХРАНЯ БАНДЕРИТЕ

    5 3 Отговор
    Как сте бандерчовци, болят ли ви главите и други части от снощните удари?

    Коментиран от #51

    08:27 28.06.2026

  • 33 Руснак без крак...

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    "..Фронта се разпада, руската армия напредва.."

    Абе тоя фронт от ПЕТ години се "разпада" , руската армия подмина Лисабон и гребе към Вашингтон. Болни на цялата глава pyсопати, зae6ись...😆😆👈

    08:28 28.06.2026

  • 34 Движуха

    5 1 Отговор
    ДВИЖУХА по кримският мост продължава.Ватенки яхнаха коне! Видео!!!

    08:29 28.06.2026

  • 35 ПРЕДИ 80 ГОДИНИ

    10 2 Отговор
    Англосаксонските сатанисти намериха един второразреден еврей художник и го насъскаха против славянството. Сега същите сатанисти намериха второразреден еврей артист и пак топнасъскват против славяните.

    Коментиран от #39

    08:30 28.06.2026

  • 36 А МОЧАТА?

    2 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    08:31 28.06.2026

  • 37 Миролюб Войнов, историк

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Пацифист":

     "..за да настъпи мир за обикновенните украинци.."

    Мир ще настъпи единствено га Русия се разтури, а 140млн рушляка фанат влака за Руския Мир.

    08:32 28.06.2026

  • 38 Путин бакшиша

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Бавн0 раз виващия тксиджия е единствения лидер който унищожава две държави едновременно.

    08:32 28.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ФАКТ

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Западът контролира Хаяско.

    Коментиран от #55

    08:32 28.06.2026

  • 41 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    4 2 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #57

    08:33 28.06.2026

  • 42 Позора на Русия

    4 3 Отговор
    Продължава с избиването на мирни граждани и стрелба по граждански обекти, нищо КОЕТО Е ЗАБРАНЕНО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЙНА. Хага очаква Путен!

    08:33 28.06.2026

  • 43 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    тинче,продължавайте с мечтите,човека умря вече няколко пъти,не ви ли омръзна да го морите,отивайте на фронта с думи няма да стане

    08:34 28.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А Вие какво сте очаквали?!

    6 1 Отговор
    ,,УкрИнформ" ,да каже,че има поразени военни обекти,а не...жилищни сгради и...запалена трева...?!?!

    08:34 28.06.2026

  • 46 Памперса поддаде

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Пуслер опръска бункера

    08:35 28.06.2026

  • 47 Проукраинските

    4 1 Отговор
    Коментари са от джудженцето от малката снимчица след увода...

    08:35 28.06.2026

  • 48 Добро

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    УтроТъпако, как са комплексите, задоволили ги с руските престъпления

    Коментиран от #50

    08:35 28.06.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    2 000 000 бандери и 400 000 англосаксонски наемника до момента са заровени в чернозема, дето Зеленски го продаде и на американците и на англичаните.

    08:36 28.06.2026

  • 50 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Добро":

    Изнервен си. Явно не се спал удобно в метрото.

    08:37 28.06.2026

  • 51 Такива мощни удари има всеки ден

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "МИНАВАМ САМО ДА НАХРАНЯ БАНДЕРИТЕ":

    Ти не се информирай от този или подобни сайтове защото те са поръчкови и им плащат да пускат поне 10-15 "статии" на дена за украинските "успехи". Ще ти кажа как се практикува тук - ще скрият тази статия и след това почва канонада от успехите на Украйна на бойното поле.
    Нито един интелигентен човек не чете глупостите тук.

    Коментиран от #56

    08:37 28.06.2026

  • 52 Скоро ще стане още по-добре в БГ!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Като Урсула прибере всички украински дезертьори,излежаващи се по плажовете на нашето Черноморие и ги прати,с бусовете директно на фронта...!

    08:37 28.06.2026

  • 53 Маринов

    4 1 Отговор
    От статията разбираме, че руснаците си стрелят по Киев просто ей така + да се вдига шум, да се плащат хората. Каквото за изстреляли е свалено. Отломките са подпалили някаква трева. Жертви няма, разрушения почти няма. Ега ти прехвалени те ракети! Гърмят яко, за да стряскат спящощите столичани. По данни на Милен от мястото на дъбитието, от първо лице, поражения няма, само гюрултия. Шоу. Какво е недоволен зеления?

    Коментиран от #62

    08:38 28.06.2026

  • 54 Софиянец

    4 1 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻🇧🇬❤️🇷🇺

    08:38 28.06.2026

  • 55 Контролира запада...

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "ФАКТ":

    ...- дръжки!

    08:39 28.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Къде?!

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    За фронта ли?!

    08:40 28.06.2026

  • 58 Кирил

    3 0 Отговор
    Фашистите в България са БКП/БСП и техните привърженици, а историята се изопачава само и само да се скрие истината, че фашисти и комунисти са едно и също.

    08:40 28.06.2026

  • 59 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":

    Oлигoфpен, защо крадеш никове?

    08:40 28.06.2026

  • 60 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":

    Дааа. Обаче Тимур Миндич, Ермак, Зеленски, Шмигал, Арсен Аваков, Вадим Гутцайт, Марина Лазебна, Роман Абрамовски, Денис Малюска , тия всичките са СЛАВЯНИ. До един. Даже и фамилиите ми са едни такива, славянски.

    08:41 28.06.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:42 28.06.2026

  • 62 При това!

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Маринов":

    Ракетите за ПВО и самото ПВО са подарени на Зеления...!
    За какво реве тогава малкият Зелен Мук?!?!

    08:43 28.06.2026

  • 63 Хъ хъ хъ

    0 1 Отговор
    Крим обезбензинен.Рсудия обезбензинена.
    Хъ хъ хъ.
    От Белят дом казаха на Пусьо да се готви за капитулация.
    Хъ.

    08:45 28.06.2026

  • 64 Истината ли

    0 0 Отговор
    И НЯКОЙ ВЯРВА ЛИ,ЧЕ "РАШЪНИТЕ" СА ОБСТРЕЛВАЛИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ. И НЯКАКВО ГАРАЖЧЕ,ИЛИ "техническа СТАНЦИЯ?" А,В СЪЩОТО ВРЕМЕ,МА СРЕЩАТА НА Г-7 В ТУРЦИЯ,КИЕВ ОБЯВИ,ЧЕ САМО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ 40 МИЛИАРДА ДОЛАРА И СРОК ОТ 10 ГОДИНИ!!?? Докога ще лъжете на това ниско ниво,на което и "РОМИТЕ" и децата не се хващат??

    08:46 28.06.2026

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