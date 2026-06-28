Нощна атака: Балистични ракети разтърсиха Киев

В нощта срещу 28 юни руските сили нанесоха масирани въздушни удари по Украйна.
Основна мишена на атаката беше столицата Киев, която бе обстрелвана на няколко вълни с балистични ракети, изстреляни от северно направление.
В рамките на един час в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на задействаните системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Към 08:00 часа българско време ръководителят на Киевската градска военна администрация (КМВА) Тимур Ткаченко потвърди, че най-малко двама души са ранени. Няма данни за загинали.
Падащите отломки от свалените ракети са предизвикали пожари на няколко адреса в Дарницкия район на столицата. Огънят е обхванал станция за техническо обслужване (СТО), нежилищна сграда, както и тревни площи в непосредствена близост до жилищен блок.
Освен столицата, под обстрел през нощта бяха поставени град Днипро, както и Черниговска и Сумска области, където бяха регистрирани прелитания на вълни от руски ударни безпилотни апарати. Спасителните екипи в засегнатите райони продължават разчистването на отломките.
Източник: Киевска градска военна администрация (КМВА) / Укринформ / УНИАН
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
Коментиран от #38, #46
08:11 28.06.2026
2 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #48
08:11 28.06.2026
3 УДРИ С ЛОПАТАТА
08:12 28.06.2026
4 1488
Коментиран от #26, #52
08:12 28.06.2026
5 Гост
Западът я толерира, но само се прави, че е против. Все още очакват, че до баските залежи ще са на тяхно разположение след присъединяването на Украйна към ЕС, и просто инвестират в завоюването им обратно от Русия
Коментиран от #40
08:13 28.06.2026
6 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:13 28.06.2026
7 ЕВРОФАШИСТИТЕ
08:14 28.06.2026
8 Последния Софиянец
08:15 28.06.2026
9 Руснак без крак...
Коментиран от #12, #19
08:15 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Швейк
08:17 28.06.2026
12 Атина Палада
До коментар #9 от "Руснак без крак...":Или с кюмюр, донбаски!
Коментиран от #43
08:17 28.06.2026
13 Зiленски 🇺🇦 - началник хунта
08:17 28.06.2026
14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #33
08:18 28.06.2026
15 Абе
08:18 28.06.2026
16 Гост
08:18 28.06.2026
17 хихи
В Хаджигеновата глава друго можеш да вкараш!? ум НЕ!
08:19 28.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Швейк
До коментар #9 от "Руснак без крак...":Или чукче , въже и пиронче...
08:19 28.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 УРСУЛА НАЗНАЧИЛА ЗЕЛЕНСКИ ЗА ЕВРОКОМИСАР
08:20 28.06.2026
22 Комуняга
Коментиран от #31
08:20 28.06.2026
23 МОЖЕШ ДА МИ ГО ПОДХВАНЕШ
До коментар #18 от "МОТИКАТА":С устни.
08:21 28.06.2026
24 А така
До коментар #18 от "МОТИКАТА":Спукай го от кавали! 😀
08:21 28.06.2026
25 хихи
08:21 28.06.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "1488":"..България се забавлява: фестивали заливат страната.."
България не се забавлява, а отбелязва безаналоговите успехи на Русия и руската СВО ☝️
08:22 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:23 28.06.2026
29 Пацифист
Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен насилствено бусолизиран украински мъж.
Коментиран от #37
08:24 28.06.2026
30 А ГДЕ
08:25 28.06.2026
31 Лекувай се !
До коментар #22 от "Комуняга":И мобифини нямахме 😜 ! Олигофрен , да не мислиш че на запад , в началото на века са били с тоалетна хартия ?!
08:26 28.06.2026
32 МИНАВАМ САМО ДА НАХРАНЯ БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #51
08:27 28.06.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #14 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":"..Фронта се разпада, руската армия напредва.."
Абе тоя фронт от ПЕТ години се "разпада" , руската армия подмина Лисабон и гребе към Вашингтон. Болни на цялата глава pyсопати, зae6ись...😆😆👈
08:28 28.06.2026
34 Движуха
08:29 28.06.2026
35 ПРЕДИ 80 ГОДИНИ
Коментиран от #39
08:30 28.06.2026
36 А МОЧАТА?
08:31 28.06.2026
37 Миролюб Войнов, историк
До коментар #29 от "Пацифист":"..за да настъпи мир за обикновенните украинци.."
Мир ще настъпи единствено га Русия се разтури, а 140млн рушляка фанат влака за Руския Мир.
08:32 28.06.2026
38 Путин бакшиша
До коментар #1 от "Кирил":Бавн0 раз виващия тксиджия е единствения лидер който унищожава две държави едновременно.
08:32 28.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ФАКТ
До коментар #5 от "Гост":Западът контролира Хаяско.
Коментиран от #55
08:32 28.06.2026
41 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #57
08:33 28.06.2026
42 Позора на Русия
08:33 28.06.2026
43 си пън
До коментар #12 от "Атина Палада":тинче,продължавайте с мечтите,човека умря вече няколко пъти,не ви ли омръзна да го морите,отивайте на фронта с думи няма да стане
08:34 28.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А Вие какво сте очаквали?!
08:34 28.06.2026
46 Памперса поддаде
До коментар #1 от "Кирил":Пуслер опръска бункера
08:35 28.06.2026
47 Проукраинските
08:35 28.06.2026
48 Добро
До коментар #2 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":УтроТъпако, как са комплексите, задоволили ги с руските престъпления
Коментиран от #50
08:35 28.06.2026
49 РЕАЛИСТ
08:36 28.06.2026
50 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
До коментар #48 от "Добро":Изнервен си. Явно не се спал удобно в метрото.
08:37 28.06.2026
51 Такива мощни удари има всеки ден
До коментар #32 от "МИНАВАМ САМО ДА НАХРАНЯ БАНДЕРИТЕ":Ти не се информирай от този или подобни сайтове защото те са поръчкови и им плащат да пускат поне 10-15 "статии" на дена за украинските "успехи". Ще ти кажа как се практикува тук - ще скрият тази статия и след това почва канонада от успехите на Украйна на бойното поле.
Нито един интелигентен човек не чете глупостите тук.
Коментиран от #56
08:37 28.06.2026
52 Скоро ще стане още по-добре в БГ!
До коментар #4 от "1488":Като Урсула прибере всички украински дезертьори,излежаващи се по плажовете на нашето Черноморие и ги прати,с бусовете директно на фронта...!
08:37 28.06.2026
53 Маринов
Коментиран от #62
08:38 28.06.2026
54 Софиянец
08:38 28.06.2026
55 Контролира запада...
До коментар #40 от "ФАКТ":...- дръжки!
08:39 28.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Къде?!
До коментар #41 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":За фронта ли?!
08:40 28.06.2026
58 Кирил
08:40 28.06.2026
59 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #39 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":Oлигoфpен, защо крадеш никове?
08:40 28.06.2026
60 Механик
До коментар #39 от "НЕВЕРОЯТЕН Т ЪПАК":Дааа. Обаче Тимур Миндич, Ермак, Зеленски, Шмигал, Арсен Аваков, Вадим Гутцайт, Марина Лазебна, Роман Абрамовски, Денис Малюска , тия всичките са СЛАВЯНИ. До един. Даже и фамилиите ми са едни такива, славянски.
08:41 28.06.2026
61 Дон Корлеоне
08:42 28.06.2026
62 При това!
До коментар #53 от "Маринов":Ракетите за ПВО и самото ПВО са подарени на Зеления...!
За какво реве тогава малкият Зелен Мук?!?!
08:43 28.06.2026
63 Хъ хъ хъ
Хъ хъ хъ.
От Белят дом казаха на Пусьо да се готви за капитулация.
Хъ.
08:45 28.06.2026
64 Истината ли
08:46 28.06.2026