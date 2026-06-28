Нощна атака: Балистични ракети разтърсиха Киев

В нощта срещу 28 юни руските сили нанесоха масирани въздушни удари по Украйна.

Основна мишена на атаката беше столицата Киев, която бе обстрелвана на няколко вълни с балистични ракети, изстреляни от северно направление.

В рамките на един час в Киев отекнаха най-малко пет мощни експлозии вследствие на задействаните системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Към 08:00 часа българско време ръководителят на Киевската градска военна администрация (КМВА) Тимур Ткаченко потвърди, че най-малко двама души са ранени. Няма данни за загинали.

Падащите отломки от свалените ракети са предизвикали пожари на няколко адреса в Дарницкия район на столицата. Огънят е обхванал станция за техническо обслужване (СТО), нежилищна сграда, както и тревни площи в непосредствена близост до жилищен блок.

Освен столицата, под обстрел през нощта бяха поставени град Днипро, както и Черниговска и Сумска области, където бяха регистрирани прелитания на вълни от руски ударни безпилотни апарати. Спасителните екипи в засегнатите райони продължават разчистването на отломките.

Източник: Киевска градска военна администрация (КМВА) / Укринформ / УНИАН