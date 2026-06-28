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Иран: САЩ нарушиха мирното споразумение с новите удари

Иран: САЩ нарушиха мирното споразумение с новите удари

28 Юни, 2026 10:14, обновена 28 Юни, 2026 10:20 601 8

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Техеран осъди въздушните атаки срещу южното си крайбрежие и заплаши с ответни действия по силата на Устава на ООН

Иран: САЩ нарушиха мирното споразумение с новите удари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Ислямска република Иран излезе с извънредно изявление, в което категорично осъжда въздушните удари, нанесени от американската армия по позиции на страната.

Според официален Техеран, атаките срещу обекти за наблюдение по южното иранско крайбрежие представляват директно споразумение-предателство и подкопават крехкия мирен процес в Близкия изток.

Нарушени международни договори

В официалната си позиция дипломатическото ведомство на Иран посочва две ключови правни нарушения:

  • Исламабадският меморандум: Атаките нарушават Член 1 от Меморандума за разбирателство за прекратяване на наложената война, сключен във Версай само преди дни — на 18 юни 2026 г. Споразумението имаше за цел изцяло да спре военните действия в региона.
  • Уставът на ООН: Иран определя действията на Вашингтон като „явно нарушение“ на член 2, параграф 4 от Устава на ООН, който изрично забранява заплахата или използването на сила срещу териториалната цялост и суверенитета на която и да е независима държава.

„Тези брутални атаки показват, че американският режим не отдава никакво значение на своите задължения и че нарушаването на обещания е част от неговата същност“, се посочва в разпространената нота.

Ескалация в стратегически регион

Въздушните удари са насочени срещу радарни системи и съоръжения за брегово наблюдение, разположени в изключително чувствителната зона около Ормузкия проток. Техеран допълва, че действията на САЩ са координирани с атаки от страна на Израел срещу Ливан, което допълнително усложнява ситуацията.

Министерството призова държавите от южното крайбрежие на Персийския залив да не позволяват техните територии или бази да бъдат използвани за враждебни действия срещу Иран.

Готовност за самоотбрана

Иранското правителство отправи официално предупреждение към Съвета за сигурност на ООН и Генералния секретар на организацията с настояване международната общност да не остава безучастна пред действията на Вашингтон.

Изявлението завършва с категоричното предупреждение, че Иран остава в пълна готовност да защити своя национален суверенитет и териториална цялост. Страната изрично се позовава на член 51 от Устава на ООН, който гарантира законното и неотменно право на индивидуална или колективна самоотбрана при въоръжено нападение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    6 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.С тях се преговаря само с меч.

    10:23 28.06.2026

  • 2 Трол

    4 2 Отговор
    Г-н Тръмп вече обяви, че не са се споразумявали нищо.

    10:25 28.06.2026

  • 3 хъхъ

    2 4 Отговор
    Излъгаха ви както Путин в Аляска.

    10:29 28.06.2026

  • 4 Иран

    2 6 Отговор
    лъже -- те нарушиха примирието оше в петък като удариха с дрон сингапурски търговски кораб без никаква провокация и обяснение. Едва тогава САЩ ги наказа. Сега да му берат гайлето иранците

    10:30 28.06.2026

  • 5 Пенчо Славейков

    5 1 Отговор
    Иранците не са ХАЗАРИ, а държавата им е най-старата в историята на настоящия свят. А тъпаците край нямат.

    Коментиран от #7

    10:32 28.06.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    САЩ и Иран взаимно се обвинявали за нарушеното примирие???!!! Точно като малките деца. Кой кого първи ударил или му взел играчката. А тук става въпрос за човешки животи и световна икономика. Пишман политици. Голям резил са всички. За съжаление.

    10:35 28.06.2026

  • 7 Кан Кубрат

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пенчо Славейков":

    Хазарите управляват САЩ.

    10:36 28.06.2026

  • 8 Иран

    0 0 Отговор
    Ние не сме многоходови като бавн0 ра3 виващите милиционери

    10:41 28.06.2026

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