Иран: САЩ нарушиха мирното споразумение с новите удари

Министерството на външните работи на Ислямска република Иран излезе с извънредно изявление, в което категорично осъжда въздушните удари, нанесени от американската армия по позиции на страната.

Според официален Техеран, атаките срещу обекти за наблюдение по южното иранско крайбрежие представляват директно споразумение-предателство и подкопават крехкия мирен процес в Близкия изток.

Нарушени международни договори

В официалната си позиция дипломатическото ведомство на Иран посочва две ключови правни нарушения:

Исламабадският меморандум: Атаките нарушават Член 1 от Меморандума за разбирателство за прекратяване на наложената война , сключен във Версай само преди дни — на 18 юни 2026 г. Споразумението имаше за цел изцяло да спре военните действия в региона.

Атаките нарушават , сключен във Версай само преди дни — на 18 юни 2026 г. Споразумението имаше за цел изцяло да спре военните действия в региона. Уставът на ООН: Иран определя действията на Вашингтон като „явно нарушение“ на член 2, параграф 4 от Устава на ООН, който изрично забранява заплахата или използването на сила срещу териториалната цялост и суверенитета на която и да е независима държава.

„Тези брутални атаки показват, че американският режим не отдава никакво значение на своите задължения и че нарушаването на обещания е част от неговата същност“, се посочва в разпространената нота.

Ескалация в стратегически регион

Въздушните удари са насочени срещу радарни системи и съоръжения за брегово наблюдение, разположени в изключително чувствителната зона около Ормузкия проток. Техеран допълва, че действията на САЩ са координирани с атаки от страна на Израел срещу Ливан, което допълнително усложнява ситуацията.

Министерството призова държавите от южното крайбрежие на Персийския залив да не позволяват техните територии или бази да бъдат използвани за враждебни действия срещу Иран.

Готовност за самоотбрана

Иранското правителство отправи официално предупреждение към Съвета за сигурност на ООН и Генералния секретар на организацията с настояване международната общност да не остава безучастна пред действията на Вашингтон.

Изявлението завършва с категоричното предупреждение, че Иран остава в пълна готовност да защити своя национален суверенитет и териториална цялост. Страната изрично се позовава на член 51 от Устава на ООН, който гарантира законното и неотменно право на индивидуална или колективна самоотбрана при въоръжено нападение.