Ливан очаква от САЩ настиск Израел да се изтегли военно

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви в събота на американския си колега Доналд Тръмп, че ливанската държава ще поеме отговорност за прилагането на неотдавнашно споразумение, постигнато с Израел, съобщава АФП.
Аун "каза, че ливанската държава ще поеме отговорностите си за прилагането на рамковото споразумение и изрази надежда, че Съединените щати ще помогнат за предотвратяване на всякакви нарушения на сделката и ще гарантират изпълнението на всички ангажименти, по-специално като окажат натиск върху Израел да се изтегли от окупираните от него райони в Южен Ливан, за да се улесни разполагането на ливанската армия до международната граница", се казва в изявление на офиса на Аун.
В края на разговора Тръмп каза, че очаква с нетърпение скорошна среща с Аун във Вашингтон, се казва в изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3
11:57 28.06.2026
2 Володимир Зеленски, президент
Инак правим от Мацква кратер, а на мястото на някогашна Рассия ще се ширне океан. Руския океан ☝️😆
12:19 28.06.2026
3 Руснак без крак...
До коментар #1 от "Овчар":"..Ливан нищо не може да очаква от САЩ.."
Ама разбира се...
Само от Русия, от кого другиго освен кьопавата, разплескана Русия 😁
12:21 28.06.2026