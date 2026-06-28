Ливан очаква от САЩ настиск Израел да се изтегли военно

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви в събота на американския си колега Доналд Тръмп, че ливанската държава ще поеме отговорност за прилагането на неотдавнашно споразумение, постигнато с Израел, съобщава АФП.

Аун "каза, че ливанската държава ще поеме отговорностите си за прилагането на рамковото споразумение и изрази надежда, че Съединените щати ще помогнат за предотвратяване на всякакви нарушения на сделката и ще гарантират изпълнението на всички ангажименти, по-специално като окажат натиск върху Израел да се изтегли от окупираните от него райони в Южен Ливан, за да се улесни разполагането на ливанската армия до международната граница", се казва в изявление на офиса на Аун.

В края на разговора Тръмп каза, че очаква с нетърпение скорошна среща с Аун във Вашингтон, се казва в изявлението.