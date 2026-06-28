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Ливан очаква от САЩ настиск Израел да се изтегли военно

Ливан очаква от САЩ настиск Израел да се изтегли военно

28 Юни, 2026 11:54 455 3

  • сащ-
  • израел-
  • ливан-
  • бенямин нетаняху-
  • хизбула-
  • жозеф аун

Ливанската държава ще поеме отговорностите си за прилагането на рамковото споразумение и изрази надежда, че Съединените щати ще помогнат за предотвратяване на всякакви нарушения на сделката

Ливан очаква от САЩ настиск Израел да се изтегли военно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви в събота на американския си колега Доналд Тръмп, че ливанската държава ще поеме отговорност за прилагането на неотдавнашно споразумение, постигнато с Израел, съобщава АФП.

Аун "каза, че ливанската държава ще поеме отговорностите си за прилагането на рамковото споразумение и изрази надежда, че Съединените щати ще помогнат за предотвратяване на всякакви нарушения на сделката и ще гарантират изпълнението на всички ангажименти, по-специално като окажат натиск върху Израел да се изтегли от окупираните от него райони в Южен Ливан, за да се улесни разполагането на ливанската армия до международната граница", се казва в изявление на офиса на Аун.

В края на разговора Тръмп каза, че очаква с нетърпение скорошна среща с Аун във Вашингтон, се казва в изявлението.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 4 Отговор
    Ливан нищо не може да очаква от САЩ...! Заедно с Иран ще решат проблема, въпрос на време е да се включат и други ислямски държави срещу световните кърлежи.

    Коментиран от #3

    11:57 28.06.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    2 0 Отговор
    Очаквам до Три Дня Русия и Путин да почнат изтегляне от територията на Украйна и Крим !!!
    Инак правим от Мацква кратер, а на мястото на някогашна Рассия ще се ширне океан. Руския океан ☝️😆

    12:19 28.06.2026

  • 3 Руснак без крак...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    "..Ливан нищо не може да очаква от САЩ.."

    Ама разбира се...
    Само от Русия, от кого другиго освен кьопавата, разплескана Русия 😁

    12:21 28.06.2026