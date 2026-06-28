Новини
Свят »
На прага на реформата! Ще обърнат ли митата от 3 евро и малките пратки голямата игра
  Тема: Войната на митата

На прага на реформата! Ще обърнат ли митата от 3 евро и малките пратки голямата игра

28 Юни, 2026 18:24 969 21

  • електронна търговия-
  • китай-
  • мита-
  • европейски съюз-
  • европейска комисия

От 1 юли са дължими по три евро на вид артикул в пратките до 150 евро, влизащи в Европейския съюз предимно чрез електронна търговия

На прага на реформата! Ще обърнат ли митата от 3 евро и малките пратки голямата игра - 1
Снимка: Shutterstock
БТА БТА

От 1 юли са дължими по три евро на вид артикул в пратките до 150 евро, влизащи в Европейския съюз предимно чрез електронна търговия.

На прага на реформата с хоризонт от две години - очаквано внедряване на център за митнически данни на ЕС от 1 юли 2028 година, стои въпросът как това мито ще промени дистанционните продажби и поведението както на европейския потребител, така и на големите играчи, към които е основно насочено - китайските платформи.

Извън предположенията отчасти вече има и реален отговор - Франция въведе предварително такса от 2 евро за тези малки пратки още от 1 март. За заобикаляне на мярката някои платформи организираха внос за френските клиенти през други европейски страни. Срещу това правителството в Париж обяви разширяване на проверките.

Зад вносното мито от 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация на практика стои най-значителното преструктуриране от 58 години насам, от създаването на Митническия съюз през 1968 г. Кипърската агенция КНА отбеляза за БТА в края на март, че под кипърското председателство Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха знаково споразумение за реформиране на митническата рамка на Съюза. То въвежда модерен „набор от инструменти“ за справяне с предизвикателствата, като сред основните са рязкото увеличение на обема на електронната търговия и сложните геополитически развития.

Част от тази реформа е и нещо много значимо за потребителите - затягане на контрола върху стоки, които не съответстват на стандартите или са опасни, като целта е той да се засили, без да се създава прекомерна тежест за властите и бизнеса. Предвиждат се и глоби на онлайн платформи, които внасят опасни продукти, като санкциите могат да достигнат до 6 на сто от общата стойност на стоките, внесени в ЕС през последните дванадесет месеца. В краен случай засегнатите платформи могат да бъдат временно спрени, предупреди вече Европейският парламент. За да илюстрира мащаба на това предизвикателство официалната статистика посочи данни - през 2024 г. на европейския пазар са влезли около 4,6 милиарда малки пратки, или повече от 145 на секунда. 91 процента от тях са дошли от Китай.

Големият обем пратки за българските получатели реално се обработва митнически от други държави членки на Европейския съюз заради организацията на логистичната верига, уточниха от пресцентъра на Агенция „Митници“. Точните данни, предоставени в отговор на запитване на БТА, показват, че за 2025 година у нас са обработени 321 573 пратки. За периода януари - май тази година броят им е 112 421, като за сравнение за същия период на миналата година става въпрос за 131 109 пратки.

Това означава, че Агенция „Митници" обработва по-малко от 1 процент от всички влизащи в ЕС пратки, които по статистика от 2025 г. са 5,8 млрд. броя.

Във връзка с промяната при онлайн пратките от 1 юли българската митническа администрация предоставя съществена информация за потребителите и отговори на често задавани въпроси на своята официална страница.

Важно е да се знае например, че в случаите, когато пратката е върната на доставчика, не е възможно на такова основание възстановяване от митница на платените вносни мита. Това не отменя правото на потребителя за отказ от покупка, т.е. за връщане на стоката и претенции за възстановяване на платени суми към продавача (онлайн магазина, платформата).

Основание за възстановяване на платените вносни мита обаче може да бъде дефектна стока или неотговаряща на конкретни европейски регламенти, посочват в раздела от Агенция "Митници".

Реформата за малките пратки започна през 2021 г., когато отпадна необлагаемият праг от 45 евро и платформите от трети страни започнаха да начисляват ДДС спрямо местната ставка в държавата на получателя (IOSS режим).

Това не само не спира развиващата се международна онлайн търговия, а води до бум, който влече след себе си нови предизвикателства - екологични, етични, свързани с контрола и т.н.

И сега реакциите от потребители в социалните мрежи на вносното мито от 3 евро не са свързани с отлив от пазаруване, а с по-осъзнат избор какво и как да се поръчва, както и очаквания към китайските платформи те самите да реформират своя бизнес.

Следваща стъпка е въвеждането на такси за обработка на пратки с ниска стойност, които ще се прилагат най-късно от 1 ноември тази година. Европейската комисия ще бъде отговорна за определяне на размера им, като тези такси ще се добавят към въпросните 3 евро на тип артикул.

От средата на 2028 г. се очаква за пратките до 150 евро, предмет на дистанционни продажби, да бъде прилагано митото за внос от трети страни или ако е приложимо - съответното преференциално тарифно класиране.

Рамките са зададени, а реакциите на участниците в процеса на глобално ниво тепърва ще се развиват.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    24 4 Отговор
    Нищо произведено в европа няма да купя, няма да обърнат играта понеже всяко нещо произведено в ЕС само ще поскъпва и то с много.

    Коментиран от #4

    18:28 28.06.2026

  • 2 Исторически парк

    18 0 Отговор
    Не можеш да спреш гората да се разлиства😏

    18:28 28.06.2026

  • 3 Иван

    26 4 Отговор
    В Германия запратите са по две три хиляди евро, а в България абсолютно умишлено ни държат на по 600 евро а митото е еднакво. Докога ще търпим тези примати да се гаврят с нас

    Коментиран от #5, #9

    18:28 28.06.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    И колата ти откъде е

    Коментиран от #12

    18:29 28.06.2026

  • 5 Германец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Докато сте живи 😉😘

    18:29 28.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    От всяка пратка ще плащате по 3 евро директно на Урсула.

    Коментиран от #19

    18:32 28.06.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    Има ли проучване средно по колко позиции са на доставка.

    18:35 28.06.2026

  • 8 ван мaaмy

    14 0 Отговор
    Как са се закъхърили, да си купим качествена стока. Ами нали туй същото дето го купувам оттам, тука е на цена Х 10.

    18:36 28.06.2026

  • 9 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Бруто или нето? Защото данъците стигат до 60%.

    18:37 28.06.2026

  • 10 Магазинер

    3 3 Отговор
    5 напълно идентични тениски = 1 стокова позиция = 3 евро.
    2 различни тениски + 1 гаща = 3 стокови позиции = 9 евро.
    После да не ревете, защо сме вдигнали цените

    18:40 28.06.2026

  • 11 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Пълним еврохазната за зелиу да има

    18:43 28.06.2026

  • 12 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Моята е уж японска, но частите са все китайски.

    18:44 28.06.2026

  • 13 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Китайските търговци ще ги поемат,за сметка на евтините ресурси от Русия,които са скъпи за Европа.Ясно е кой губи,нали?Нещо като базов доход за Европа,ама по-рано и без възможност за отказ.За сметка на нац.суверенитет

    18:47 28.06.2026

  • 14 Анонимен

    6 0 Отговор
    Нали знаете кой има право да прави контрабанда? Само държавата.

    18:48 28.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не е новоизмислено

    6 0 Отговор
    И с Мито и без Димитър, търговията с някаква стока, задоволява нечии потребности и няма да я ограничат еврочиновници с мерака си да печелят от всяка човешка слабост.

    18:51 28.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    Всичко в тази Европа , в магазините е китайско. Важното е да стане по скъпо за хората от клуба на богатите .

    18:55 28.06.2026

  • 19 АБВ

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    "От всяка пратка ще плащате по 3 евро директно на Урсула."

    Не от всяка пратка, а от всеки вид артикул по 3 евро. Ако в пратката има един бр. артикул, плаща се 3 евро. Ако са два артикула, но от единия са 2 бр., а от другия 1 бр., плаща се 6 евро. Ако са три артикула с различни бройки, плаща се 9 евро.
    А на Урсула и трябват пари за да воюва в Украйна.

    19:00 28.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 млад еврас

    4 0 Отговор
    Еврасти, стига сте крадили от парите на собствените си населения и народ, върнете ни откраднатите пари, ЕС по нищо вече не може да се сравнява с останалия свят, ЕС вече е еталон на прескъпа и некачествена стока, никога вече европейски продукт.

    19:11 28.06.2026