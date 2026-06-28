На прага на реформата! Ще обърнат ли митата от 3 евро и малките пратки голямата игра

От 1 юли са дължими по три евро на вид артикул в пратките до 150 евро, влизащи в Европейския съюз предимно чрез електронна търговия.

На прага на реформата с хоризонт от две години - очаквано внедряване на център за митнически данни на ЕС от 1 юли 2028 година, стои въпросът как това мито ще промени дистанционните продажби и поведението както на европейския потребител, така и на големите играчи, към които е основно насочено - китайските платформи.

Извън предположенията отчасти вече има и реален отговор - Франция въведе предварително такса от 2 евро за тези малки пратки още от 1 март. За заобикаляне на мярката някои платформи организираха внос за френските клиенти през други европейски страни. Срещу това правителството в Париж обяви разширяване на проверките.

Зад вносното мито от 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация на практика стои най-значителното преструктуриране от 58 години насам, от създаването на Митническия съюз през 1968 г. Кипърската агенция КНА отбеляза за БТА в края на март, че под кипърското председателство Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха знаково споразумение за реформиране на митническата рамка на Съюза. То въвежда модерен „набор от инструменти“ за справяне с предизвикателствата, като сред основните са рязкото увеличение на обема на електронната търговия и сложните геополитически развития.

Част от тази реформа е и нещо много значимо за потребителите - затягане на контрола върху стоки, които не съответстват на стандартите или са опасни, като целта е той да се засили, без да се създава прекомерна тежест за властите и бизнеса. Предвиждат се и глоби на онлайн платформи, които внасят опасни продукти, като санкциите могат да достигнат до 6 на сто от общата стойност на стоките, внесени в ЕС през последните дванадесет месеца. В краен случай засегнатите платформи могат да бъдат временно спрени, предупреди вече Европейският парламент. За да илюстрира мащаба на това предизвикателство официалната статистика посочи данни - през 2024 г. на европейския пазар са влезли около 4,6 милиарда малки пратки, или повече от 145 на секунда. 91 процента от тях са дошли от Китай.

Големият обем пратки за българските получатели реално се обработва митнически от други държави членки на Европейския съюз заради организацията на логистичната верига, уточниха от пресцентъра на Агенция „Митници“. Точните данни, предоставени в отговор на запитване на БТА, показват, че за 2025 година у нас са обработени 321 573 пратки. За периода януари - май тази година броят им е 112 421, като за сравнение за същия период на миналата година става въпрос за 131 109 пратки.

Това означава, че Агенция „Митници" обработва по-малко от 1 процент от всички влизащи в ЕС пратки, които по статистика от 2025 г. са 5,8 млрд. броя.

Във връзка с промяната при онлайн пратките от 1 юли българската митническа администрация предоставя съществена информация за потребителите и отговори на често задавани въпроси на своята официална страница.

Важно е да се знае например, че в случаите, когато пратката е върната на доставчика, не е възможно на такова основание възстановяване от митница на платените вносни мита. Това не отменя правото на потребителя за отказ от покупка, т.е. за връщане на стоката и претенции за възстановяване на платени суми към продавача (онлайн магазина, платформата).

Основание за възстановяване на платените вносни мита обаче може да бъде дефектна стока или неотговаряща на конкретни европейски регламенти, посочват в раздела от Агенция "Митници".

Реформата за малките пратки започна през 2021 г., когато отпадна необлагаемият праг от 45 евро и платформите от трети страни започнаха да начисляват ДДС спрямо местната ставка в държавата на получателя (IOSS режим).

Това не само не спира развиващата се международна онлайн търговия, а води до бум, който влече след себе си нови предизвикателства - екологични, етични, свързани с контрола и т.н.

И сега реакциите от потребители в социалните мрежи на вносното мито от 3 евро не са свързани с отлив от пазаруване, а с по-осъзнат избор какво и как да се поръчва, както и очаквания към китайските платформи те самите да реформират своя бизнес.

Следваща стъпка е въвеждането на такси за обработка на пратки с ниска стойност, които ще се прилагат най-късно от 1 ноември тази година. Европейската комисия ще бъде отговорна за определяне на размера им, като тези такси ще се добавят към въпросните 3 евро на тип артикул.

От средата на 2028 г. се очаква за пратките до 150 евро, предмет на дистанционни продажби, да бъде прилагано митото за внос от трети страни или ако е приложимо - съответното преференциално тарифно класиране.

Рамките са зададени, а реакциите на участниците в процеса на глобално ниво тепърва ще се развиват.