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Християн Мицкоски: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси

Християн Мицкоски: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси

1 Юли, 2026 10:38 463 15

  • северна македония-
  • вмро-дпмне-
  • християн мицкоски-
  • европейски съюз

Мицкоски посочи, че програмата, която защитава на изборите, е получила мнозинство подкрепа и ще я прилага, докато има подкрепата на мнозинството граждани

Християн Мицкоски: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

През последните 20 години, откакто получихме статут на кандидат, направихме толкова много, както никоя друга държава, която е станала член или се стреми да бъде част от Европейски съюз (ЕС). В областта на идентичността, а в областта на съществените реформи не искам да обсъждам, защото мисля, че сме много по-напред от някои членове на самия ЕС, но що се отнася до реформите на идентичността, направихме толкова много, че за нас, не за мен лично или като правителство, а като цяло като граждани на страната, това би представлявало допълнително разочарование и унижение.

Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за телевизия Телма, цитирано от "Нова Македония".

Ако не получим ясен план, че вече няма да има изисквания за идентичност и двустранност и няма да има допълнителни пречки по този път, тоест ще се ръководим само от критериите от Копенхаген, ние сме готови да работим колкото е необходимо, за да не допринасяме за допълнително разочарование сред македонските граждани - каза Мицкоски.

Той посочи, че програмата, която защитава на изборите, е получила мнозинство подкрепа и ще я прилага, докато има подкрепата на мнозинството граждани.

Докато заемам тази позиция като председател на правителството на всички граждани, ще се старая безкомпромисно да защитавам македонските национални интереси, защото оценявам, че всички граждани от всички етнически общности и всички политически решени и нерешителни в страната са направили достатъчно в името на европейските интеграционни процеси, в името на отстъпките по отношение на идентичността и заслужават много повече, дори от някои държави членки да бъдат част от масата за преговори в Брюксел. Те също заслужават по-добро и по-справедливо отношение, дори от някои от държавите членки, които са на масата за преговори в Брюксел. Това е, което казах пред гражданите като клетва, че ще защитавам и браня Конституцията. Защитавам и браня Конституцията и няма да допринеса по никакъв начин тази Конституция да бъде унижавана и омаловажавана отново, без да се гарантира ясно, сигурно и предвидимо бъдеще за гражданите - подчерта премиерът.

Той подчерта, че Македония в момента отбелязва по-добри резултати от някои държави-членки на Съюза и лично вярва, че страната има капацитета, персонала и ресурсите за още по-големи успехи.

- Ако сравним данните, ще видим, че в този момент икономическите резултати през последните две години са много по-добри в Македония, отколкото в някои държави-членки на ЕС - посочи Мицковски.

Той добави, че вярва в потенциала на Македония.

Според данни на Министерството на вътрешните работи, за първи път от дълго време през 2026 г. досега са регистрирани повече искания за връщане на македонско гражданство, отколкото искания за отмяна на македонско гражданство. Някъде около 672 искания са за връщане на македонско гражданство, а някъде около 318 са за отмяна. Това е първата година от много време насам, в която се случва това. Дали е съвпадение, не бих могъл да кажа, но вярвам в македонския народ, вярвам в македонските граждани, вярвам в потенциала. Аз съм професор в университет, знам какъв имаме ние и това, което знам също, е, че можем да направим много повече, въпреки факта, че има такива сили, които не искат тази страна да успее и разпространяват пораженчество - настоя Мицкоски.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Българските украинци.

    10:40 01.07.2026

  • 2 Трол

    5 1 Отговор
    Г-н Мицкоски винаги е защитавал македонските интереси, облечен с това елече-ризница.

    10:41 01.07.2026

  • 3 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Няма Македония,а Северна Македония,в която албанците вече са болшинство от българите.

    10:43 01.07.2026

  • 4 Кви македонски

    7 1 Отговор
    интереси бре, там македонци няма...

    10:44 01.07.2026

  • 5 Стига да ги знае

    6 1 Отговор
    Щото засега тотално ги е объркал

    10:45 01.07.2026

  • 6 хаха

    5 1 Отговор
    Аре стига грухтял бе сръбски цигойнър.

    10:46 01.07.2026

  • 7 Мицко,

    10 0 Отговор
    няма македонски интереси бе!Не разбра ли?Вашият народ е смесица от българи,сърби,албанци и гърци.Ей това сте вие,де се зовете "макЕдонци".И езика ви български,историята ви българска (окрадена оттук и там).Вие сте една измислица от сърбмански настроени бедни душици.Спри,щото Г0спод си знае работата!

    10:46 01.07.2026

  • 8 Галина Колева

    4 1 Отговор
    Не зная защо му се обръща толкова внимание на този смесен човек.В Сърбия би се чувствал на мястото си. В Западна Румелия е сложен единствено и само да пречи.

    10:47 01.07.2026

  • 9 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Под лозунга за защита на македонския национален интерес продължава да се провежда сърбоманска политика и в крайна сметка се накърняват интересите на разнородното население в РСМ.
    Страх от положителна обществена оценка за ролята на България ги сковава и провокират за да представят страната ни като техен спиращ развитието им съсед.

    10:49 01.07.2026

  • 10 Цвете

    4 0 Отговор
    ПРАВИЛНО. ВСЕКИ ЗАЩИТАВА РОДИНАТА СИ, НО КОГАТО Е ЧЕСТЕН И ПОЧТЕН.НО ИМА ЕДНО " НО " ,КОГАТО ВНУШАВАШ НА СЪГРАЖДАНИТЕ СИ, ЧЕ СЪСЕДНА СТРАНА, КАТО БЪЛГАРИЯ ВИ Е ВРАГ. НЕ Е КОРЕКТНО, ЗАЩОТО ИМЕННО БЪЛГАРИТЕ ПЪРВИ ВИ ПОДАДОХМЕ РЪКА, НАЛИ? ДАНО ОЦЕНИТЕ СЪСЕДИТЕ СИ, КАТО ПРИЯТЕЛСКА И ДОБРОНАМЕРЕНА ,А НЕ, КАТО ВРАГ.?!

    10:50 01.07.2026

  • 11 володя

    2 0 Отговор
    Скопяните не искат в никакъв ЕС, а си искат в Югославия, при Тито! Това е и политиката на всичките им правителства.

    10:53 01.07.2026

  • 12 Понякога е сигурно

    0 1 Отговор
    Че за човешки органи си набелязан от цял град Атина особено когато си бездомник

    10:53 01.07.2026

  • 13 117 млрд. щ.д. е БВП на България. Може 0

    1 1 Отговор
    117 млрд. щ.д. е БВП на България. Може 0,1% от него да отива за филми. 117 милиона. 10% от тях за сайтове и кина, за безплатно гледане. 30% за 300 филма, с бюджет всеки около 100 000 долара, 30% за 30 филма с бюджет всеки за 1-милион долара, и 30% за 3 филма с бюджет всеки с 10-милиона долара. ....... Във всяко заведение и клуб, всяко частно радио, да пускат 50% българска музика. Държавните и общинските радиостанции да пускат 90% българска музика. Всеки сезон лято есен зима и пролет, да има музикален конкурс с награда 1-милион евро. Културата са нашите корени. И нашето сближаване с другите народи. Доста българи се сближиха с турското покрай гледането на турски сериали, и сръбското покрай филмите на Костурица. Преди 40 години имаше много френски и австралийски филми, и чувствахме близо Франция и Австралия. Сега не може да се почувства България от българите, камо ли от македонците. Ето защо няма и българска храна, и не се жали за селото и плодовете му, обятията му, красотите му..

    10:53 01.07.2026

  • 14 Ние българите, е нашето сега, определено

    1 0 Отговор
    Ние българите, е нашето сега, определено от граници и меддии, културни събития, образование и политиците. ШОУТО..!! Мразят ли ни македонците?? Не ни мразят, просто не знаят защо да ни обичат. И българите не обичат македонците, само се заяждат от ретро нагони свързани националната пропаганда и фолклор. Как е с българите в другите страни - същото е. Мразят българите. Добре, че бяха комунистите, и стана Македонска държава, инак щяха да се убиват още, геноциди и тероризъм.. Македонците емигрирали преди 100 години в Канада и САЩ, никак не мислят, че са българи.. Един испанец в Латинска Америка не се смята за испанец щом не израсъл в Испания. Един българин в САЩ е американец, щом е израсъл там, дори да казва, че баба му е българка. Да, редно е да се знае истината - историята, но стига с този просташки национализъм. Колко македонци в Гърция питаме дали са българи. Българският антимакедонизъм сега, е антикомунистически конструкт. И анти Сърбия, анти Русия, НАЛИ ГЛАВНАТА ЦЕЛ на католиците, английската аристокрация, неоконите, и немците, е да няма славянско обединение. Сега този конструкт е от началото на преходът, след социализмът. Антимакедонистите никак не засягат Македония в Гърция, и Гръцките закони и образование и история.

    10:54 01.07.2026

  • 15 Р.Н

    1 2 Отговор
    Държава "Македония" няма, какви интереси ще защищаваш?

    10:55 01.07.2026

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