Израел: САЩ нямат по-голям съюзник от нас

В интервю за Fox News в неделя премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че САЩ нямат по-голям съюзник от Израел и че Израел няма по-голям съюзник от САЩ. Той също така твърди, че има "отлични отношения" с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки разногласията между тях.

"В 99% от случаите се разбираме. Но както във всяко семейство и както във всяко близко приятелство, понякога има разногласия и ние ги обсъждаме открито", каза Нетаняху.

Той отрече, че разногласията включват различни цели по отношение на Иран, като каза пред Fox, че САЩ и Израел "имат една и съща цел".

"Искаме Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия. Искаме да видим обогатения ядрен материал премахнат. Искаме да видим демонтирани обекти за обогатяване на ядрен материал", заяви Нетаняху.

Той продължи да твърди, че независимо от Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, докато той е министър-председател, на Иран няма да бъде позволено да разработва ядрени оръжия.

На въпроса какво би казал на критиците, които обвиняват Израел, че е в постоянно състояние на война, Нетаняху отрече твърдението, като насочи вниманието към споразуменията "Абрахам" и наскоро подписаното споразумение между Израел и Ливан.

"С президента Тръмп сключихме четири мирни споразумения. Това направихме със споразуменията "Абрахам", каза Нетаняху.

Той вярва, че споразумението с Ливан е показало, че има потенциал за подписване на още мирни споразумения в бъдеще.