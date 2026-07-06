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Израел: САЩ нямат по-голям съюзник от нас

Израел: САЩ нямат по-голям съюзник от нас

6 Юли, 2026 09:20 606 11

  • сащ-
  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху

Нетаняху отрече твърдението, като насочи вниманието към споразуменията "Абрахам" и наскоро подписаното споразумение между Израел и Ливан

Израел: САЩ нямат по-голям съюзник от нас - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Fox news Fox news

В интервю за Fox News в неделя премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че САЩ нямат по-голям съюзник от Израел и че Израел няма по-голям съюзник от САЩ. Той също така твърди, че има "отлични отношения" с президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки разногласията между тях.

"В 99% от случаите се разбираме. Но както във всяко семейство и както във всяко близко приятелство, понякога има разногласия и ние ги обсъждаме открито", каза Нетаняху.

Той отрече, че разногласията включват различни цели по отношение на Иран, като каза пред Fox, че САЩ и Израел "имат една и съща цел".

"Искаме Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия. Искаме да видим обогатения ядрен материал премахнат. Искаме да видим демонтирани обекти за обогатяване на ядрен материал", заяви Нетаняху.

Той продължи да твърди, че независимо от Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, докато той е министър-председател, на Иран няма да бъде позволено да разработва ядрени оръжия.

На въпроса какво би казал на критиците, които обвиняват Израел, че е в постоянно състояние на война, Нетаняху отрече твърдението, като насочи вниманието към споразуменията "Абрахам" и наскоро подписаното споразумение между Израел и Ливан.

"С президента Тръмп сключихме четири мирни споразумения. Това направихме със споразуменията "Абрахам", каза Нетаняху.

Той вярва, че споразумението с Ливан е показало, че има потенциал за подписване на още мирни споразумения в бъдеще.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    12 0 Отговор
    Израел управлява "демокрацията" и "демократите" по света.

    09:22 06.07.2026

  • 2 Гоце Делчев

    7 0 Отговор
    Подмазвачи

    09:24 06.07.2026

  • 3 Нещастници

    4 0 Отговор
    а за какво сте им като съюзник? освен проблеми друга полза от вас никаква! всъщност вие сте цирея на тази планета

    09:34 06.07.2026

  • 4 Хи хи

    2 1 Отговор
    Ама как така, не са ли урките най големия съюзник на САЩ ?? маленкия зеля веднага да опровергае Нетаняху !!!

    09:40 06.07.2026

  • 5 Даааа

    5 0 Отговор
    A Израел, интересно, какви съюзници имат, освен САЩ? Дали някой ги подкрепя в техния геноцид?

    09:47 06.07.2026

  • 6 Дано

    2 0 Отговор
    Всеки на тоя свят се осъзнае и сложи морално вето върху покупката на каквато и да е американска или израелска стока ...
    Да кажем "Не!" на ционизма.

    09:51 06.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дон Турболенто

    2 1 Отговор
    Ами нямате друг избор, защото без САЩ... Сещате се, нали. Всъщност САЩ е единствения съюзник на Израел.

    09:55 06.07.2026

  • 9 Трол

    0 0 Отговор
    Няма по-добра мечка за този мечкадар.

    10:16 06.07.2026

  • 10 Нетаняху е обучен и трениран воин

    1 0 Отговор
    от специалните части на Израел, участвал в битки и наследник на политическа традиция.

    Тръмп е наследник на парите на баща си, няколко пъти фалирал и използващ президентството да натрупа пачки и да си върне загубите.

    Лъв и овен!

    10:17 06.07.2026

  • 11 Ливанското правителство

    1 0 Отговор
    иска с помощта на Израел най- после да се отърве от палестинската чума Хисбула и да ги изгони от Ливан.

    Както навремето направиха Йордания и Египет.

    И ще стане, напук на Тръмп!

    10:20 06.07.2026