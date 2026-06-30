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Доналд Тръмп: Комунизмът е най-голямата заплаха за САЩ

Доналд Тръмп: Комунизмът е най-голямата заплаха за САЩ

30 Юни, 2026 10:46 813 44

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

През последните дни Тръмп започна често да критикува политиците, представляващи лявото крило на Демократическата партия

Доналд Тръмп: Комунизмът е най-голямата заплаха за САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в понеделник, че комунизмът представлява най-голямата заплаха за Америка, съобщи АП.

Коментирайки изказванията на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани, който твърдеше, че в цялата страна могат да бъдат избрани повече кандидати от демократично-социалистическия лагер, Тръмп настоя, че "това не е социализъм, а истински комунизъм".

"Те използват думата "социалдемократ", защото звучи толкова хубаво, но всъщност става дума за комунизъм", подчерта американският президент.

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че демократичният социализъм, застъпван от Мамдани, "по същество въвежда комунизма" в САЩ, като подчерта, че "никога не е имало нещо толкова опасно".

Тръмп счита тази идеология за по-опасна от терористичните атаки на 11 септември и двете световни войни.

"Мисля, че това е може би най-сериозната заплаха, с която страната ни се е сблъсквала през цялата си история.

По-лоша от Първата световна война, Втората световна война, терористичните атаки от 11 септември, нападението над Пърл Харбър. (...) За тях е толкова лесно да печелят изборите, защото обещават на хората много безплатни неща. Лесно им е да привличат привърженици, като дават нереалистични обещания", заяви президентът на САЩ.

През последните дни Тръмп започна често да критикува политиците, представляващи лявото крило на Демократическата партия. Миналата седмица той вече ги нарече сериозна заплаха за САЩ. Тогава обаче президентът все пак уточни, че световните войни и терористичните атаки от 11 септември 2001 г. са били по-сериозни предизвикателства за страната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    25 10 Отговор
    Комунизмът ще Победи! 🇻🇳🇰🇵🇨🇳

    10:48 30.06.2026

  • 2 Трол

    19 9 Отговор
    В САЩ открай време борбата за власт е между комунисти и фашисти.

    10:48 30.06.2026

  • 3 Гост

    23 6 Отговор
    Преви се на Рейгън. гледал е снощи някви филми от студената война.

    Коментиран от #13

    10:48 30.06.2026

  • 4 Европеец

    36 8 Отговор
    Абе то комунизъм няма от отдавна, имаше социализъм и хората живееха по-добре на бг територията отколкото сега при дивия капитализъм....

    Коментиран от #14, #15, #38

    10:48 30.06.2026

  • 5 оня с коня

    29 7 Отговор
    НАТО и ЕС воюват за демокрация
    Русия се бори за справедливост

    10:49 30.06.2026

  • 6 Ба баааа

    28 5 Отговор
    Тръмпата е най голямата заплаха

    10:49 30.06.2026

  • 7 Казанлъшкия

    19 4 Отговор
    Твоите хора са го създали тоя строй, Тръмпи.

    10:49 30.06.2026

  • 8 китайски балон

    10 2 Отговор
    Ха ха ха🤣

    10:50 30.06.2026

  • 9 той

    24 5 Отговор
    Китай ви направи икономическо джудже. Озлобен е защото СИ му каза, че още не помага на Русия, но ако реши този да прави ТСВ, Китай ще помогне и както западните помагат на Украйна ....и тога САМА Русия ще победи 54 държави наведнъж .

    10:51 30.06.2026

  • 10 само питам

    8 1 Отговор
    кажете какво ще правиим със коените след първи?

    10:51 30.06.2026

  • 11 604

    9 3 Отговор
    От га ви разправям че болшевиките идват накрая...винаги!

    Коментиран от #16

    10:52 30.06.2026

  • 12 Факт

    8 6 Отговор
    Рузвелт - приятел на мирните народи. Цялата администрация на Рузвелт е тъпкана с комунисти. Кенеди - още един съветски агент, убит от Джеймс Джизъс Ангелтън. Вторият, заедно с Анатолий Голицин, разкриха дългосрочната стратегия на Комунистическия блок, включително фалшивата перестройка.

    10:52 30.06.2026

  • 13 хаха

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Рейгън - 100% съветски агент, отворил широко вратата за перестройката и нахлуване на соц. блока на Запад.

    Труман, Айзенхауер - на тях трябва да се прави!

    10:53 30.06.2026

  • 14 Хрушчов

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Комунизмът е в сегашната си фаза от близо 40 години. Още Ленин е казал, че един ден трябва да се премените в дрехите на врага, за да го победите.

    10:54 30.06.2026

  • 15 Тромпет лудия

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Комунизма изземва богатства на крадливите тръмписти и ги оставя голи голенички с един парцал на кръста и без власт! Затова ги е страх много американците. Даже Чарли чаплин го обявиха за комунист и го изгониха от САЩ. Прогресивен в САЩ означава да си комунист.

    Коментиран от #30, #44

    10:55 30.06.2026

  • 16 Шелепин

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Болшевиките са тук от 80 години и никога не са си тръгвали. Всички български партии работят в отбора на соц. блока, независимо каква роля изпълняват за пред западната публика.

    10:55 30.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАЙ ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА Е МЪРЗЕЛА

    7 2 Отговор
    КОЙТО Е ОБХВАНАЛ ЦЯЛАТА ЗАПАДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.ИСКАТ САМО ДА ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ДА СЕ НАПЪНАТ ЗА РАБОТА.А САЩ СЛЕД ВСВ И КОМУНИЗМА ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ БЯХА РАБОТИЛНИЦАТА НА СВЕТА

    10:55 30.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Име

    6 1 Отговор
    Рейгън бил комунист като млад, но после се "осъзнал"? Бил Клинтън бил комунист като млад, но не си спомня с кой се е срещал на "туристическа обиколка" през 1969 в СССР?

    11:00 30.06.2026

  • 21 Ами

    8 0 Отговор
    Зпадът още вади скелети от мазето
    и не може да разбере, че светът се промени.
    Днес не е важна идеологията, важна е философията :)

    Коментиран от #28

    11:01 30.06.2026

  • 22 Да питам само

    5 1 Отговор
    Taq дъртата рижа ционистка пачa.вpа в 1986та ли живее все още?

    Коментиран от #25

    11:01 30.06.2026

  • 23 Име

    2 6 Отговор
    Желязната завеса пазеше Запада от комунистическата заплаха.

    11:01 30.06.2026

  • 24 !!!?

    3 9 Отговор
    Комунизмът е казарма - всички са равни, но фатмака е по-равен от другите !
    За Румен Кеша салама, а за овцете слама !

    11:02 30.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Е да де, комунистите

    9 0 Отговор
    са виновни за всичките глупости, които натвори уважаемият президент на Съединените щати... И най-вече Куба, която тоя се закани да затрие, и която от над 60 години е под жестока блокада от съседа си, чиито президент е Тръмп... А дали САЩ не са най-голямата заплаха за свята? И сега, когато започна да губи ролята си на хегемон, ще започне да търси отчаяно начини да си я върне, което ще доведе до военни конфликти по целия свят. И примери колкото щеш, дори и последната им авантюра с Иран...

    Коментиран от #31

    11:02 30.06.2026

  • 27 Пенчо

    2 0 Отговор
    Толкова са плитки, че нищо ново не могат да измислят!

    11:03 30.06.2026

  • 28 Ангелтън

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Идеологията е скрита в момента, това е фаза от развитието на комунизма. Ако не си подготвен - чети!

    Коментиран от #39

    11:04 30.06.2026

  • 29 д-р Марин Белчев

    4 1 Отговор
    Това е предизборна реторика и силно преувеличение. Използването на плашилото на комунизма срещу умерено леви политици в САЩ (социалдемократи) е изпитана тактика. Целта е да се мобилизират консервативните и религиозните гласоподаватели в страната за предстоящите междинни избори.
    Това е исторически доказана и изключително успешна политическа стратегия, известна в политологията като „Червената заплаха“. Републиканската партия я използва систематично от края на Втората световна война през 1945 г., за да печели избори и да дискредитира всякакви леви или социални реформи в САЩ.
    Най-големите заплахи за свободата и демокрацията в САЩ са: технологичните милиардери, военно-промишления комплекс, замяната на работници с ИИ, и самия Тръмп.

    11:04 30.06.2026

  • 30 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тромпет лудия":

    ...запада го е страх от комунизма или олигарсите,, само да не загубят паричките дето крадат через подкупите министри. Сега в тоя див капитализъм, 1000 човека имат пари повече от държавните бюджети и то без да си мръдна пръста, като монополират пазари, създават кризи, пандемия и всякакви машинации. При комунизма живеят добре лидерите, но няма милиарди, нито имоти безброй, но останалото е в народа и за него

    11:04 30.06.2026

  • 31 Суслов

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Е да де, комунистите":

    Куба е център, от който се контролира наркоразпространението от Латинска Америка към Западните страни. Чрез наркотиците комунистите громят Запада и печелят пари. Китай, арабските страни, включително НРБ участват в тези операции.

    11:05 30.06.2026

  • 32 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #35

    11:05 30.06.2026

  • 33 Каманизма

    0 4 Отговор
    Е най-скучната и смотана идеология някога

    11:05 30.06.2026

  • 34 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Старост-нерадост.

    11:08 30.06.2026

  • 35 мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Търпи, бе момче. Преходът е крайна фаза в дългосрочната стратегия на комунистите срещу Запада. Разпадането на соц. блока е фалшиво.

    11:08 30.06.2026

  • 36 американските комунисти не са

    0 0 Отговор
    глупаци . и няма никаква идеология . нито тесни връзки с китай и северна корея, виетнам . на терен в юса си правят политика с подържници . да ги финансират . така е от години . навремето за смърта на кенеди обвиниха про комунист . после разбира се казаха че не бил осуаллд . и пуснаха 4 нови версии . като при петрохан . е сега единия е президент . 6 та будисти са друга клика . но . брата на кенеди също беше убит . не от осуалд . просто защото и осуалд беше убит . рискови професии . президент, прокурор, еко , студент . да .

    11:10 30.06.2026

  • 37 копейка с чалма

    0 1 Отговор
    Комунизмът
    "броди из Европа..."(цитат)
    Сега не само в Европа.
    Плаши хората. Носи им глад и демагогия.
    Щедро им дава петолъчки.

    11:10 30.06.2026

  • 38 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Комунизъм не е имало от първобитно-общинния строй. Това на руснаците не беше комунизъм, а една лъжа. Просто поредната диктатура и издевателстване над народа.

    11:11 30.06.2026

  • 39 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ангелтън":

    Идеологиите са за фанатиците, философията е за хората.
    Хората вече не ги интересува формата на управление,
    интересува ги начинът на живот.

    11:12 30.06.2026

  • 40 Демократическата партия на САЩ

    3 2 Отговор
    подкрепяше твърдо Украйна срещу КГБ Путлер, а Тръмп помага на Путлер.

    Кой е комунистът тогава?

    Тръмп просто се опитва да скрие провала в Иран преди изборите наесен, като измисля нова заплаха!
    Истината е съвсем друга- тоталитарните похвати на управление на Тръмп приличат на комунистическите похвати.
    Самият Тръмп хиляда пъти похвали Путин, Си и Ким.
    Много му се иска да прилича на дърт комунист като тях.
    Кой излъга и обеща , че ще спре войната в Украйна за 24 часа?
    Кой обеща Америка грейт ъгейн?
    Нещо подобно виждате ли?

    11:12 30.06.2026

  • 41 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Считам че е уместно г.н Тръмп да се обърне към жителите на Грац -Австрия и да ги пита защо за втори път избират за кмет комунистка и защо Австрийската комунистическа партия в града е увеличила мнозинството си в управлението на града си респ-броя на общинските съветници !?....Ако питате мен ..хората вече не вярват на никаква пропаганда има достатъчно средства да се разбере кое е лъжа и кое е истина!?А г-н Тръмп напоследък много набляга на пропагандата и това може да му изиграе лоша шега!?Както и на някои други напр.. -в ЕС !?И да припомня- най-добрият пропагандист в нашата нова история е д-р Гьобелс !?

    11:13 30.06.2026

  • 42 КЪДЕ ИМА КОМУНИЗЪМ

    1 0 Отговор
    Че Дони се плаши толкова?

    11:13 30.06.2026

  • 43 Някой

    3 0 Отговор
    По-точно комунизма е заплаха за теб клоун такъв , ти ще си първия който ще изгори ако дойде комунизма в Америка!!!!?

    11:14 30.06.2026

  • 44 и великият им писател Марк Твен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тромпет лудия":

    го обявиха за комунист...всеки, който говори за цоциална справедливост го обявяят там зая "комунист" и накрая стигнаха до това, което са в момента

    11:18 30.06.2026