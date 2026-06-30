Доналд Тръмп: Комунизмът е най-голямата заплаха за САЩ

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в понеделник, че комунизмът представлява най-голямата заплаха за Америка, съобщи АП.
Коментирайки изказванията на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани, който твърдеше, че в цялата страна могат да бъдат избрани повече кандидати от демократично-социалистическия лагер, Тръмп настоя, че "това не е социализъм, а истински комунизъм".
"Те използват думата "социалдемократ", защото звучи толкова хубаво, но всъщност става дума за комунизъм", подчерта американският президент.
Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че демократичният социализъм, застъпван от Мамдани, "по същество въвежда комунизма" в САЩ, като подчерта, че "никога не е имало нещо толкова опасно".
Тръмп счита тази идеология за по-опасна от терористичните атаки на 11 септември и двете световни войни.
"Мисля, че това е може би най-сериозната заплаха, с която страната ни се е сблъсквала през цялата си история.
По-лоша от Първата световна война, Втората световна война, терористичните атаки от 11 септември, нападението над Пърл Харбър. (...) За тях е толкова лесно да печелят изборите, защото обещават на хората много безплатни неща. Лесно им е да привличат привърженици, като дават нереалистични обещания", заяви президентът на САЩ.
През последните дни Тръмп започна често да критикува политиците, представляващи лявото крило на Демократическата партия. Миналата седмица той вече ги нарече сериозна заплаха за САЩ. Тогава обаче президентът все пак уточни, че световните войни и терористичните атаки от 11 септември 2001 г. са били по-сериозни предизвикателства за страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така Така
10:48 30.06.2026
2 Трол
10:48 30.06.2026
3 Гост
Коментиран от #13
10:48 30.06.2026
4 Европеец
Коментиран от #14, #15, #38
10:48 30.06.2026
5 оня с коня
Русия се бори за справедливост
10:49 30.06.2026
6 Ба баааа
10:49 30.06.2026
7 Казанлъшкия
10:49 30.06.2026
8 китайски балон
10:50 30.06.2026
9 той
10:51 30.06.2026
10 само питам
10:51 30.06.2026
11 604
Коментиран от #16
10:52 30.06.2026
12 Факт
10:52 30.06.2026
13 хаха
До коментар #3 от "Гост":Рейгън - 100% съветски агент, отворил широко вратата за перестройката и нахлуване на соц. блока на Запад.
Труман, Айзенхауер - на тях трябва да се прави!
10:53 30.06.2026
14 Хрушчов
До коментар #4 от "Европеец":Комунизмът е в сегашната си фаза от близо 40 години. Още Ленин е казал, че един ден трябва да се премените в дрехите на врага, за да го победите.
10:54 30.06.2026
15 Тромпет лудия
До коментар #4 от "Европеец":Комунизма изземва богатства на крадливите тръмписти и ги оставя голи голенички с един парцал на кръста и без власт! Затова ги е страх много американците. Даже Чарли чаплин го обявиха за комунист и го изгониха от САЩ. Прогресивен в САЩ означава да си комунист.
Коментиран от #30, #44
10:55 30.06.2026
16 Шелепин
До коментар #11 от "604":Болшевиките са тук от 80 години и никога не са си тръгвали. Всички български партии работят в отбора на соц. блока, независимо каква роля изпълняват за пред западната публика.
10:55 30.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НАЙ ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА Е МЪРЗЕЛА
10:55 30.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Име
11:00 30.06.2026
21 Ами
и не може да разбере, че светът се промени.
Днес не е важна идеологията, важна е философията :)
Коментиран от #28
11:01 30.06.2026
22 Да питам само
Коментиран от #25
11:01 30.06.2026
23 Име
11:01 30.06.2026
24 !!!?
За Румен Кеша салама, а за овцете слама !
11:02 30.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Е да де, комунистите
Коментиран от #31
11:02 30.06.2026
27 Пенчо
11:03 30.06.2026
28 Ангелтън
До коментар #21 от "Ами":Идеологията е скрита в момента, това е фаза от развитието на комунизма. Ако не си подготвен - чети!
Коментиран от #39
11:04 30.06.2026
29 д-р Марин Белчев
Това е исторически доказана и изключително успешна политическа стратегия, известна в политологията като „Червената заплаха“. Републиканската партия я използва систематично от края на Втората световна война през 1945 г., за да печели избори и да дискредитира всякакви леви или социални реформи в САЩ.
Най-големите заплахи за свободата и демокрацията в САЩ са: технологичните милиардери, военно-промишления комплекс, замяната на работници с ИИ, и самия Тръмп.
11:04 30.06.2026
30 Точно
До коментар #15 от "Тромпет лудия":...запада го е страх от комунизма или олигарсите,, само да не загубят паричките дето крадат через подкупите министри. Сега в тоя див капитализъм, 1000 човека имат пари повече от държавните бюджети и то без да си мръдна пръста, като монополират пазари, създават кризи, пандемия и всякакви машинации. При комунизма живеят добре лидерите, но няма милиарди, нито имоти безброй, но останалото е в народа и за него
11:04 30.06.2026
31 Суслов
До коментар #26 от "Е да де, комунистите":Куба е център, от който се контролира наркоразпространението от Латинска Америка към Западните страни. Чрез наркотиците комунистите громят Запада и печелят пари. Китай, арабските страни, включително НРБ участват в тези операции.
11:05 30.06.2026
32 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Коментиран от #35
11:05 30.06.2026
33 Каманизма
11:05 30.06.2026
34 Отреазвяващ
11:08 30.06.2026
35 мнение
До коментар #32 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Търпи, бе момче. Преходът е крайна фаза в дългосрочната стратегия на комунистите срещу Запада. Разпадането на соц. блока е фалшиво.
11:08 30.06.2026
36 американските комунисти не са
11:10 30.06.2026
37 копейка с чалма
"броди из Европа..."(цитат)
Сега не само в Европа.
Плаши хората. Носи им глад и демагогия.
Щедро им дава петолъчки.
11:10 30.06.2026
38 Факти
До коментар #4 от "Европеец":Комунизъм не е имало от първобитно-общинния строй. Това на руснаците не беше комунизъм, а една лъжа. Просто поредната диктатура и издевателстване над народа.
11:11 30.06.2026
39 Ами
До коментар #28 от "Ангелтън":Идеологиите са за фанатиците, философията е за хората.
Хората вече не ги интересува формата на управление,
интересува ги начинът на живот.
11:12 30.06.2026
40 Демократическата партия на САЩ
Кой е комунистът тогава?
Тръмп просто се опитва да скрие провала в Иран преди изборите наесен, като измисля нова заплаха!
Истината е съвсем друга- тоталитарните похвати на управление на Тръмп приличат на комунистическите похвати.
Самият Тръмп хиляда пъти похвали Путин, Си и Ким.
Много му се иска да прилича на дърт комунист като тях.
Кой излъга и обеща , че ще спре войната в Украйна за 24 часа?
Кой обеща Америка грейт ъгейн?
Нещо подобно виждате ли?
11:12 30.06.2026
41 не може да бъде
11:13 30.06.2026
42 КЪДЕ ИМА КОМУНИЗЪМ
11:13 30.06.2026
43 Някой
11:14 30.06.2026
44 и великият им писател Марк Твен
До коментар #15 от "Тромпет лудия":го обявиха за комунист...всеки, който говори за цоциална справедливост го обявяят там зая "комунист" и накрая стигнаха до това, което са в момента
11:18 30.06.2026