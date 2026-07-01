Преговорите между Куба и САЩ са в застой, въпреки че островът наскоро одобри серия от реформи за свободния пазар. Това обяви кубинският външен министър Бруно Родригес, съобщава АП.

Той отбеляза, че новооткритите реформи не са били нито споменавани, нито обсъждани в по-ранните разговори между двете държави.

Още новини от Украйна

"Наскоро обявените мерки са въпрос на пълен и абсолютен суверенитет", каза Родригес. "Нито сме слушали, нито се интересуваме от мнението на правителството на САЩ по тях."

Но той каза, че е поразително, че те "бяха посрещнати с нов пакет от едностранни принудителни мерки срещу Куба".

По-рано този месец САЩ наложиха нови санкции на кубинския президент Мигел Диас Канел и други длъжностни лица, както и на компании, ключови за разпадащата се икономика на острова.

Някои от санкциите бяха обявени, след като Комунистическата партия на Куба и Националното събрание на народната власт одобриха 176 икономически мерки, представляващи най-голямата икономическа промяна след революцията. Те са в съответствие с някои от исканията, отправени от Съединените щати, които оказват натиск за промяна в политическия и икономически модел на Куба.

Реформите включват повече пространство за частния бизнес, свободно наемане на персонал и разрешение за частни банки и инвестиции от кубинци в чужбина.

Родригес добави, че макар поведението на американските правителствени служители да е било "като цяло уважително" по време на по-ранните разговори, той каза, че то е съпроводено с "постоянни агресивни изявления срещу Куба, заплахи за военна агресия и налагане на допълнителни принудителни мерки".

Дебатът традиционно предхожда ежегодното гласуване, на което държавите членки призовават САЩ да прекратят санкциите срещу Куба.

Родригес направи изявленията по време на пресконференция, на която обяви дебат на 7 юли в Общото събрание на ООН относно енергийното ембарго, наложено от президента на САЩ Доналд Тръмп в края на януари.

"Блокадата и политиката на агресия и враждебност на правителството на Съединените щати срещу Куба са заплаха за съществуването и благосъстоянието на кубинския народ и за упражняването на неговите човешки права", каза Родригес.

Той също така отрече, че Куба е заплаха за САЩ, които той нарече "голяма военна и ядрена сила".

Петролната блокада допълнително парализира икономиката на Куба, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването, нормиране на горивото, прекъсвания на интернет и спиране на обществения транспорт и отмяна на полети. Основни услуги като сметосъбиране и доставка на вода са спрени, а работните дни са намалени.