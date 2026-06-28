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Трагедия във Франция: 11 загинаха при авиокатастрофа ВИДЕО

Трагедия във Франция: 11 загинаха при авиокатастрофа ВИДЕО

28 Юни, 2026 21:17, обновена 28 Юни, 2026 21:20 1 061 11

  • самолет-
  • трагедия-
  • парашутисти-
  • томблен

Малък самолет с парашутисти се разби на улица в град Томблен веднага след излитането си

Трагедия във Франция: 11 загинаха при авиокатастрофа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малък самолет, превозващ парашутисти, се разби на улица в източния френски град Томблен, департамент Мьорт е Мозел. При тежкия инцидент са загинали всички 11 души на борда, съобщиха местните власти.

Трагедията е станала около 11:00 часа местно време, непосредствено след излитане от регионалното летище „Нанси-Есе“. На борда са пътували пилотът, петима опитни инструктори и петима курсисти. По информация на френските медии, цитирани от световните агенции, петимата обучаеми са били самонаети медицински сестри, на които скокът е бил подарен като преживяване. За повечето от тях това е трябвало да бъде първият тандемен скок в живота.

Очевидци разказват, че звукът от двигателя на машината е изчезнал внезапно, докато тя е набирала височина. Според данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24, самолетът е започнал рязко да губи височина, преди да падне в градската зона. Близки и приятели на курсистите са били на летището, за да наблюдават полета, и са станали преки свидетели на катастрофата.

Властите са започнали разследване, за да установят точните причини за техническата неизправност или пилотската грешка, довели до инцидента.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Ванга

    10 3 Отговор
    камък върху камък няма да остане от париж

    Коментиран от #3

    21:21 28.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 13 Отговор
    В Русия гинат с хиляди и нищо !!!
    Гледаме Киркоров по телевизията и се радваме.

    Коментиран от #4

    21:23 28.06.2026

  • 3 Тия сами се изтребват

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    щели да пАбеждават Русия.

    21:25 28.06.2026

  • 4 oтявлен русофободебил

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент ти си пак виновен
    както и за нашествието на гладни кафяви и черни хлебарки и паразити в ес

    Коментиран от #6

    21:27 28.06.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Хайде, отчетоха загиналите в Бандерайна наемници...

    Коментиран от #10

    21:28 28.06.2026

  • 6 Руснак без крак...

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "oтявлен русофободебил":

    Рушняците сме виновни за всички злини на тази земя !!! Това е Аксиома 👈

    21:30 28.06.2026

  • 7 Феичка

    7 0 Отговор
    Много им се събира на французите, грехове изкупуват.

    21:30 28.06.2026

  • 8 Бай Ставри

    10 0 Отговор
    Смърт за ОТАН! Смърт за САЩ! Смърт за Сраел!

    21:34 28.06.2026

  • 9 Справедлив

    5 0 Отговор
    Да подпалим самолетите цистерни на краваристан и дим да ги няма!

    21:35 28.06.2026

  • 10 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Шега ,майтап, ама току виж си се оказал прав.
    Пък може и да е наистина катастрофа, обаче с тая истерична пропаганда на еврогейските евнуси напоследък да се чуди на какво да вярва човек.

    21:49 28.06.2026

  • 11 Механик

    1 0 Отговор
    Така ги изписват за пред хората, натовските наемници и съветници, когато руснаците ги трупясат.

    21:58 28.06.2026

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