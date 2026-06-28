Трагедия във Франция: 11 загинаха при авиокатастрофа ВИДЕО

Малък самолет, превозващ парашутисти, се разби на улица в източния френски град Томблен, департамент Мьорт е Мозел. При тежкия инцидент са загинали всички 11 души на борда, съобщиха местните власти.
Трагедията е станала около 11:00 часа местно време, непосредствено след излитане от регионалното летище „Нанси-Есе“. На борда са пътували пилотът, петима опитни инструктори и петима курсисти. По информация на френските медии, цитирани от световните агенции, петимата обучаеми са били самонаети медицински сестри, на които скокът е бил подарен като преживяване. За повечето от тях това е трябвало да бъде първият тандемен скок в живота.
Очевидци разказват, че звукът от двигателя на машината е изчезнал внезапно, докато тя е набирала височина. Според данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24, самолетът е започнал рязко да губи височина, преди да падне в градската зона. Близки и приятели на курсистите са били на летището, за да наблюдават полета, и са станали преки свидетели на катастрофата.
Властите са започнали разследване, за да установят точните причини за техническата неизправност или пилотската грешка, довели до инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Ванга
Коментиран от #3
21:21 28.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Гледаме Киркоров по телевизията и се радваме.
Коментиран от #4
21:23 28.06.2026
3 Тия сами се изтребват
До коментар #1 от "Баба Ванга":щели да пАбеждават Русия.
21:25 28.06.2026
4 oтявлен русофободебил
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Владимир Путин, президент ти си пак виновен
както и за нашествието на гладни кафяви и черни хлебарки и паразити в ес
Коментиран от #6
21:27 28.06.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #10
21:28 28.06.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #4 от "oтявлен русофободебил":Рушняците сме виновни за всички злини на тази земя !!! Това е Аксиома 👈
21:30 28.06.2026
7 Феичка
21:30 28.06.2026
8 Бай Ставри
21:34 28.06.2026
9 Справедлив
21:35 28.06.2026
10 Хм...
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Шега ,майтап, ама току виж си се оказал прав.
Пък може и да е наистина катастрофа, обаче с тая истерична пропаганда на еврогейските евнуси напоследък да се чуди на какво да вярва човек.
21:49 28.06.2026
11 Механик
21:58 28.06.2026