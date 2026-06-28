Трагедия във Франция: 11 загинаха при авиокатастрофа ВИДЕО

Малък самолет, превозващ парашутисти, се разби на улица в източния френски град Томблен, департамент Мьорт е Мозел. При тежкия инцидент са загинали всички 11 души на борда, съобщиха местните власти.

Трагедията е станала около 11:00 часа местно време, непосредствено след излитане от регионалното летище „Нанси-Есе“. На борда са пътували пилотът, петима опитни инструктори и петима курсисти. По информация на френските медии, цитирани от световните агенции, петимата обучаеми са били самонаети медицински сестри, на които скокът е бил подарен като преживяване. За повечето от тях това е трябвало да бъде първият тандемен скок в живота.

Очевидци разказват, че звукът от двигателя на машината е изчезнал внезапно, докато тя е набирала височина. Според данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24, самолетът е започнал рязко да губи височина, преди да падне в градската зона. Близки и приятели на курсистите са били на летището, за да наблюдават полета, и са станали преки свидетели на катастрофата.

Властите са започнали разследване, за да установят точните причини за техническата неизправност или пилотската грешка, довели до инцидента.