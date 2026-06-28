Трагедията във Венецуела: Изтича времето за откриване на оцелели

Спасителните екипи във Венецуела водят отчаяна битка с времето. Четири дни след двете последователни мощни земетресения в северната часть на страната, критичният 72-часов прозорец за намиране на оцелели официално затвори.

Въпреки намаляващите шансове, международни и местни екипи продължават да претърсват руините под заплахата от епидемии и тежка политическа криза.

Актуална статистика за бедствието (към 21:40 ч. българско време)

Потвърдените смъртни случаи са най-малко 1430 (очаква се рязко нарастване). Ранените цивилни са над 3350 души (болниците работят при 900% свръхкапацитет)



Официално изчезналите са между 50 000 и 68 900 души. Предварителните икономически щети са между 4.7 и 8.7 милиарда долара Най-засегнати региони са щатът Ла Гуайра (епицентър), столицата Каракас и град Морон

Хуманитарна криза и „палачинкови срутвания“

Природната катастрофа удари Венецуела на 24 юни – официален национален празник, заради което повечето хора са били по домовете си. Спецификата на труса („сеизмичен дуплет“) доведе до т.нар. „палачинкови срутвания“ – цели етажи на жилищни блокове са се спресовали един върху друг, което прави разчистването изключително трудно и опасно.

Колапс на инфраструктурата: В най-тежко засегнатия крайбрежен щат Ла Гуайра цели жилищни квартали са превърнати в отломки. Основното международно летище в Каракас „Симон Боливар“ остава частично разрушено и затворено за търговски полети.

В най-тежко засегнатия крайбрежен щат Ла Гуайра цели жилищни квартали са превърнати в отломки. Основното международно летище в Каракас „Симон Боливар“ остава частично разрушено и затворено за търговски полети. Здравна криза: Болниците са парализирани от липса на консумативи. Медицинските асоциации алармират за назряваща епидемична криза. Прекъснатите водопроводи се смесват със замърсявания, което застрашава питейната вода на оцелелите. По оценка на УНИЦЕФ близо 1.8 милиона души (включително 680 000 деца) спешно се нуждаят от хуманитарна помощ.

Препоръките на СЗО и ООН: Спиране на епидемичния риск

Световната здравна организация (СЗО) и ООН излязоха със спешни предписания за предотвратяване на хуманитарна катастрофа от вторичен тип:

Приоритет на чистата вода: ООН настоява за незабавното разполагане на мобилни станции за пречистване на вода в Ла Гуайра, тъй като разрушената канализация вече е замърсила подпочвените води. Рискът от избухване на холера и дизентерия се определя като „критичен“.

ООН настоява за незабавното разполагане на мобилни станции за пречистване на вода в Ла Гуайра, тъй като разрушената канализация вече е замърсила подпочвените води. Рискът от избухване на холера и дизентерия се определя като „критичен“. Полеви болници: СЗО призова за спешна доставка на антибиотици, ваксини срещу тетанус и превързочни материали. Организацията започна изграждането на временни полеви клиники, които да поемат пациентите от разрушените градски болници.

Милиардни щети и икономически шок

Първоначалните оценки на Световната банка и местните икономисти сочат, че финансовите щети варират между 4.7 и 8.7 милиарда долара. Сумата е непосилна за държавния бюджет и ще изисква дългосрочно международно финансиране. Разрушени са ключови за икономиката пристанищни съоръжения в Пуерто Кабейо, което сериозно ще затрудни вноса на храни и стоки от първа необходимост през следващите месеци.

Политическата нестабилност блокира помощта

Координацията на спасителните операции е сериозно усложнена от дълбоката политическа криза, в която Венецуела се намира от началото на годината. Борбата за власт между временното правителство на Делси Родригес и опозиционните фракции създава хаос по места:

Липса на централно командване: Спасителните екипи на терен съобщават, че различните военни и полицейски фракции често си дублират заповедите или отказват да споделят логистичен ресурс.

Спасителните екипи на терен съобщават, че различните военни и полицейски фракции често си дублират заповедите или отказват да споделят логистичен ресурс. Проблеми с разпределението: Международни наблюдатели изразяват опасения, че хуманитарната помощ може да бъде използвана за политически цели или да бъде блокирана по КПП-тата от местни въоръжени групировки.

Чудото на оцеляването и международният отговор

Въпреки тежката ситуация, днес социалните мрежи бяха обиколени от кадри на надежда. В Ла Гуайра спасители успяха да извадят живо 18-дневно бебе, прекарало над две денонощия под руините, а час по-късно бе спасена и неговата майка.

Глобална мобилизация: Подкрепа на терен оказват близо 2000 международни спасители и десетки кучета търсачи. Съединените щати изпратиха два военноморски кораба, транспортни самолети и 150 милиона долара спешна помощ чрез ООН. Спасителни екипи и тежка техника пристигнаха още от Канада, Мексико, Бразилия, Колумбия и Германия.

По време на неделната си молитва във Ватикана, папа Лъв XIV изрази своята дълбока духовна солидарност с венецуелския народ и призова международната общност за безвъзмездна и спешна финансова подкрепа.