Бейрут: Израел руши обекти от културното наследство в Южен Ливан

Капителът на древна колона в обект, включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, в ливанския пристанищен град Тир е отнесен от взрив.

В друг град в южната част на страната е разрушено място за поклонение както на мюсюлмани, така и на християни. Израелски удари са причинили тежки щети на пазар от времето на Мамелюкския султанат (XIII - XVI век) в град Набатие, израелските войски са изравнили със земята вековни ливански градове по границата. Това разказа пред Ройтерс ливанския министър на културата Гасан Саламе.



Близо четиримесечната въздушна кампания на Израел, придружена от сухопътна офанзива, които според израелските сили са били насочени срещу подкрепяното от Иран ливанско въоръжено движение "Хизбула", са унищожили важни обекти на културното наследство в южната част на Ливан, заяви Саламе.



Въпреки примирието, което влезе в сила преди седмица, властите все още не са успели да изготвят пълна картина на нанесените щети, тъй като израелските войски все са окупирали зона с дълбочина около 10 километра в Ливан, до която ливанците нямат достъп, добави Саламе.



"Не можем да работим в сянката на окупацията", подчерта той.



Тази окупирана зона включва средновековния замък "Бофор", както и вековни селища, в които са живели християни, шиити и сунити, и техните места за поклонение.



"Има села, които са напълно разрушени с булдозери", заяви Саламе.



Дори древни градове извън зоната бяха подложени на въздушни атаки, включително Тир и Набатие. Тежки бомбардировки засегнаха град Тебнин, което породи безпокойство, че крепостта на кръстоносците, намираща се там, също е пострадала, подчерта той.



"Културното наследство не се състои само от римски и финикийски антики", заяви Саламе. "Културното наследство включва също исторически сгради, археологически обекти и сгради с културна функция", добави той.



В отговор на запитвания от Ройтерс израелските военни заявиха, че не целят "да причинят прекомерни щети на гражданската инфраструктура и нанасят удари единствено при военна необходимост, като се съобразяват с безопасността на своите граждани" - препратка към жителите на Северен Израел, които бяха атакувани от "Хизбула".



Те заявиха, че са взели предвид наличието на "чувствителни обекти" и е приложена "стриктна процедура за одобрение, както се изисква". Израел обвини "Хизбула", че е разположила оръжия в замъка "Бофор", твърдение, което ливанските власти отричат.



Полетите между Техеран и Дубай ще бъдат възобновени днес, съобщиха иранските медии днес, след няколко седмици прекъсване заради войната в Близкия изток и иранските удари в Залива, предаде Франс прес.



“За да се засилят въздушните връзки по тези натоварени маршрути, трябва да бъдат взети необходимите мерки за отваряне на маршрута Техеран-Дубай от летище “Имам Хомейни” в столицата, заяви директорът му Рамин Кашефазар, цитиран от държавната телевизия и други местни медии.



Тази вечер вече бе възможно купуването на билети от сайта на иранската авиокомпания “Сепехран” за полет, който трябва да излети утре в 10:40 ч. местно време.



По време на войната в Близкия изток, от 28 февруари до влизане в сила на примирието на 8 април, Международното летище в Дубай, заедно с американски военни обекти в Залива и гражданска инфраструктура в кралствата в Залива - от Кувейт до Оман, беше цел няколко пъти на атаки с дронове.



Иран обяви, че ударите са в отговор на американско-израелската военна офанзива, започнала на 28 февруари срещу територията ѝ.



Летището в Дубай, което преди войната беше второто най-натоварено в света по брой пътници след Атланта (САЩ), отбеляза спад на трафика с 66 процента през март, в сравнение със същия месец миналата година.



Летищата в Залива, като Дубай, Аби Даби и Доха, са изградили бизнес модела си върху трансфер на пътници, възползвайки се от местоположението си на кръстопът на маршрути от и до Америка, Европа, Азия и Океания.



Фактическият застой на тези летища през първите седмици на конфликта причини хаос в световния въздушен транспорт.

Катарски гражданин почина, след като беше тежко ранен от шрапнел заради “военните операции в региона”, при които плавателен съд, на който са били той и още един човек, изчезна, съобщи катарското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.



Министерството уточни, че другият човек - постоянно пребиваващ в Катар чуждестранен гражданин с арабски произход - е ранен и добави, че е установило местонахождението на изчезналия плавателен съд рано тази сутрин след издирвателна операция, която започна вчера. Пострадалият е настанен в болница, а състоянието му се оценява като стабилно.



Катарските власти не уточниха мястото, на което е станал инцидента и не казаха дали шрапнелът е свързан с иранските дронове, насочени от Иран срещу военни обект на САЩ в Кувейт и Бахрейн по-рано днес.



Те обаче посочиха, че по време на рутинна проверка на Бреговата охрана е установено, че съд с двама души на борда не се е върнал в определеното време и е започнала операция по издирването му.



“В ранните сутрешни часове на неделя групата за търсене и спасяване намери съда. В хода на операцията бе потвърдена смъртта на катарски поданик от рани от шрапнел, получени в резултат на военните действия в този район”, се казва в изявление на Министерството.



Разследването на инцидента продължава.



По-рано днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари с балистични ракети и дронове по военни обекти на САЩ в Кувейт и Бахрейн. Техеран нарече тези действия отговор на военната операция на САЩ.