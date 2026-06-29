Лукашенко се срещна със Си Цзинпин в Пекин, двамата определиха отношенията между Беларус и Китай като най-силните досега

Президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна днес в Пекин с китайския лидер Си Цзинпин. Срещата се проведе на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете държави и бе отразена от китайските държавни медии, предава БТА.

По време на разговорите Лукашенко заяви, че високо цени положителната оценка на Си Цзинпин за развитието на отношенията между Минск и Пекин. По думите му настоящото ниво на сътрудничество е резултат от дългогодишните усилия на двете страни за изграждане на стратегическо партньорство.

От своя страна председателят на Китай Си Цзинпин заяви, че отношенията между Пекин и Минск се намират в своя исторически пик. Изявлението подчертава стремежа на двете страни да продължат да развиват политическите и икономическите си връзки.

Лукашенко за последно посети Китай през септември миналата година, когато присъства на военния парад в Пекин и участва в среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин.

Беларус остава силно зависима икономически и политически от Русия, като на нейна територия са разположени руски ядрени оръжия. След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Лукашенко предостави възможност на руските сили да използват беларуска територия за настъплението, но продължава да отрича страната му да участва пряко във военните действия.