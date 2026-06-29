Лукашенко се срещна със Си Цзинпин в Пекин, двамата определиха отношенията между Беларус и Китай като най-силните досега

Президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна днес в Пекин с китайския лидер Си Цзинпин. Срещата се проведе на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете държави и бе отразена от китайските държавни медии, предава БТА.
По време на разговорите Лукашенко заяви, че високо цени положителната оценка на Си Цзинпин за развитието на отношенията между Минск и Пекин. По думите му настоящото ниво на сътрудничество е резултат от дългогодишните усилия на двете страни за изграждане на стратегическо партньорство.
От своя страна председателят на Китай Си Цзинпин заяви, че отношенията между Пекин и Минск се намират в своя исторически пик. Изявлението подчертава стремежа на двете страни да продължат да развиват политическите и икономическите си връзки.
Лукашенко за последно посети Китай през септември миналата година, когато присъства на военния парад в Пекин и участва в среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин.
Беларус остава силно зависима икономически и политически от Русия, като на нейна територия са разположени руски ядрени оръжия. След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Лукашенко предостави възможност на руските сили да използват беларуска територия за настъплението, но продължава да отрича страната му да участва пряко във военните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стоян
Коментиран от #11
08:05 29.06.2026
4 Фори
Коментиран от #19
08:08 29.06.2026
5 Швейк
Подмазва се на Китай , за да има някаква относителна независимост от Путин.
Коментиран от #21
08:10 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Беларус
08:11 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
08:13 29.06.2026
10 шеломов вова
08:14 29.06.2026
11 Ще си вземе
До коментар #3 от "стоян":Златна Тоалетна
От Кремъл .
Путин разпродаде Златото
На Русия
Че за една Тоалетна ли да
Мисли .
Коментиран от #12, #18
08:14 29.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГОЛЯМ СТРАХ
НА ПЪТ ЗА КИТАЙ
ПЪТУВА С ДРУГ САМОЛЕТ
ДО КИТАЙ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ САМОЛЕТ
БЕШЕ ОСТАНАЛ В МУСКАЛАБАД
СТРАХ ГО БЕШЕ
ДА НЕ ГО СПОЛЕТИ СЪДБАТА
НА ПРИГОЖИН.
08:18 29.06.2026
14 СЛАВА НА РУСИЯ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В СЪСТАВА НА КИТАЙ..
08:18 29.06.2026
15 Факти
08:19 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Проблема е, че
До коментар #4 от "Фори":тези милиарди анериканците вече са ги изхарчили. На тях им липсват им трилиони.
08:26 29.06.2026
20 Котенок имени Гав
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Човек, даже в глупостта си, може да каже някоя истина.
08:28 29.06.2026
21 каза
До коментар #5 от "Швейк":"храбрият" еврохейски войник, любител на биричката и лакардиите
08:29 29.06.2026
22 Факти
Коментиран от #26
08:29 29.06.2026
23 Хахаха
08:30 29.06.2026
24 Балтийски Тигри
08:31 29.06.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Факти":бг троловете пишем от благодарност за нашите освободители така ли не го разбрахте скъсани жълтопаветни гьонове?
08:37 29.06.2026
26 Както върви
До коментар #22 от "Факти":тази грешка скоро ще бъде поправена. 30% ще се върнат на заинтересуваните.
08:46 29.06.2026
27 Хахаха
08:57 29.06.2026