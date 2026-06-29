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Лукашенко се срещна със Си Цзинпин в Пекин, двамата определиха отношенията между Беларус и Китай като най-силните досега

Лукашенко се срещна със Си Цзинпин в Пекин, двамата определиха отношенията между Беларус и Китай като най-силните досега

29 Юни, 2026 07:59 801 27

  • лукашенко-
  • си цзинпин-
  • пекин-
  • отношения-
  • беларус-
  • китай

Беларуският президент подчерта стратегическото партньорство с Пекин, а китайският лидер заяви, че двустранните отношения се намират в исторически пик.

Лукашенко се срещна със Си Цзинпин в Пекин, двамата определиха отношенията между Беларус и Китай като най-силните досега - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко се срещна днес в Пекин с китайския лидер Си Цзинпин. Срещата се проведе на фона на задълбочаващото се сътрудничество между двете държави и бе отразена от китайските държавни медии, предава БТА.

По време на разговорите Лукашенко заяви, че високо цени положителната оценка на Си Цзинпин за развитието на отношенията между Минск и Пекин. По думите му настоящото ниво на сътрудничество е резултат от дългогодишните усилия на двете страни за изграждане на стратегическо партньорство.

От своя страна председателят на Китай Си Цзинпин заяви, че отношенията между Пекин и Минск се намират в своя исторически пик. Изявлението подчертава стремежа на двете страни да продължат да развиват политическите и икономическите си връзки.

Лукашенко за последно посети Китай през септември миналата година, когато присъства на военния парад в Пекин и участва в среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин.

Беларус остава силно зависима икономически и политически от Русия, като на нейна територия са разположени руски ядрени оръжия. След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Лукашенко предостави възможност на руските сили да използват беларуска територия за настъплението, но продължава да отрича страната му да участва пряко във военните действия.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян

    8 9 Отговор
    Киевския наркоман-клептоман дали ще си носи личната златна тоалетна на срещата на НАТЮ в Турция или ще се прежали да ползва общите?

    Коментиран от #11

    08:05 29.06.2026

  • 4 Фори

    10 5 Отговор
    Си същото каза и на Путин. А Тръмп си тръгна с много милиардни договори. Тарикати са китайците.

    Коментиран от #19

    08:08 29.06.2026

  • 5 Швейк

    11 7 Отговор
    Картофенко продължава да играе курвачката.
    Подмазва се на Китай , за да има някаква относителна независимост от Путин.

    Коментиран от #21

    08:10 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Беларус

    7 5 Отговор
    е силно зависима ,но Украйна е независима...

    08:11 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    7 6 Отговор
    Лукашенко не са го натоварили като Урсула в автобуса при секретарките. Пратили са му лимузина на го вози.

    08:13 29.06.2026

  • 10 шеломов вова

    7 5 Отговор
    "да се разберем не по руски,...а по човешки" Картофенфюрер лукашенко

    08:14 29.06.2026

  • 11 Ще си вземе

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Златна Тоалетна
    От Кремъл .

    Путин разпродаде Златото
    На Русия
    Че за една Тоалетна ли да
    Мисли .

    Коментиран от #12, #18

    08:14 29.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГОЛЯМ СТРАХ

    7 5 Отговор
    ЛУКАШЕНКО
    НА ПЪТ ЗА КИТАЙ
    ПЪТУВА С ДРУГ САМОЛЕТ
    ДО КИТАЙ
    ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ САМОЛЕТ
    БЕШЕ ОСТАНАЛ В МУСКАЛАБАД

    СТРАХ ГО БЕШЕ
    ДА НЕ ГО СПОЛЕТИ СЪДБАТА
    НА ПРИГОЖИН.

    08:18 29.06.2026

  • 14 СЛАВА НА РУСИЯ

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В СЪСТАВА НА КИТАЙ..

    08:18 29.06.2026

  • 15 Факти

    8 3 Отговор
    Силни отношения между гигант и въшка. Знаем какво означава това и кой го поема на два ката.

    08:19 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Проблема е, че

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Фори":

    тези милиарди анериканците вече са ги изхарчили. На тях им липсват им трилиони.

    08:26 29.06.2026

  • 20 Котенок имени Гав

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Човек, даже в глупостта си, може да каже някоя истина.

    08:28 29.06.2026

  • 21 каза

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Швейк":

    "храбрият" еврохейски войник, любител на биричката и лакардиите

    08:29 29.06.2026

  • 22 Факти

    6 7 Отговор
    С освобождението си от турско робство България губи 70% от територията си, където живеят българи. После се бием съвсем сами за да намалим щетите на 50%. С освобождението си от руско робство Украйна губи само 20% от територията си и то само където живеят руснаци. Ако нашето освобождение от турско робство е най-големият ни празник, то значи освобождението на Украйна от руско робство е 100 пъти по-голям успех. Украйна е абсолютен победител в тази война. Беларус остава под руско робство.

    Коментиран от #26

    08:29 29.06.2026

  • 23 Хахаха

    1 0 Отговор
    Да бе да идиоти

    08:30 29.06.2026

  • 24 Балтийски Тигри

    3 3 Отговор
    И ние предоставяме територията си за нападения срещу Русия и отричаме че участваме пряко във военните действия.

    08:31 29.06.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    бг троловете пишем от благодарност за нашите освободители така ли не го разбрахте скъсани жълтопаветни гьонове?

    08:37 29.06.2026

  • 26 Както върви

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    тази грешка скоро ще бъде поправена. 30% ще се върнат на заинтересуваните.

    08:46 29.06.2026

  • 27 Хахаха

    3 1 Отговор
    Лукашенко си търси нов господар и покровител, следва примера на Путин

    08:57 29.06.2026

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