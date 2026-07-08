Кувейт и Бахрейн бяха атакувани, Иран обеща „разгромяващ отговор“ след американските удари

Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни, посочва АП.

Бахрейн и Кувейт не за първи път стават обект на ирански атаки в рамките на сблъсъците между САЩ и Иран, които разклатиха временното споразумение за прекратяване на войната между двете страни.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му нарушенията са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъшни удари, нарушенията на иранските „регулиращи мерки“ в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи“, написа Галибаф в публикация в Екс. „Ние не се предаваме“, добави той.

Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран и отнеха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток.

Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“, и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните.

Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.