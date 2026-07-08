Кувейт и Бахрейн бяха атакувани, Иран обеща „разгромяващ отговор“ след американските удари

Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.
Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.
Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни, посочва АП.
Бахрейн и Кувейт не за първи път стават обект на ирански атаки в рамките на сблъсъците между САЩ и Иран, които разклатиха временното споразумение за прекратяване на войната между двете страни.
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му нарушенията са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъшни удари, нарушенията на иранските „регулиращи мерки“ в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс.
„Ерата на тормоза и изнудването приключи“, написа Галибаф в публикация в Екс. „Ние не се предаваме“, добави той.
Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран и отнеха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток.
Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“, и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.
Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните.
Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.
Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.
Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #12, #18
07:07 08.07.2026
2 Иеаночалмосан
Коментиран от #49
07:09 08.07.2026
3 Самолетите са на летище СОФИЯ
Радев съучастник с Тръмп в убиване на хора
07:10 08.07.2026
4 БИБИ Е НАРЕДИЛ
07:10 08.07.2026
5 ;))))
07:10 08.07.2026
6 Казанлъшкия
Коментиран от #9, #48
07:11 08.07.2026
7 Замразяваме Боташ приемаме Самолети
Коментиран от #14
07:11 08.07.2026
8 ЧИЧО РУМЕН НИ ИЗЛЪГА
07:12 08.07.2026
9 Не са в час
До коментар #6 от "Казанлъшкия":Тези от фактите - информират че украинската армия настъпва. Ама към Киев
07:16 08.07.2026
10 ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОПАГАНДАТА
07:16 08.07.2026
11 Дзак
07:18 08.07.2026
12 Тук не става дума за плащане
До коментар #1 от "Робот":а минаване не по определения от Иран маршрут, както е договорено в меморандума.
А в Кувейт и Бахрейт са обстрелвани обекти на САЩ. Но докато Кувейт и Бахрейт се опитват да бранят обектите, Иран ще ги счита за участници в конфликта и неприятелски на Иран страни.
Разбира се това медиите са ни спестили, за да не ни разстройват много.
07:19 08.07.2026
13 КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ
Коментиран от #17, #22
07:20 08.07.2026
14 хаяшито
До коментар #7 от "Замразяваме Боташ приемаме Самолети":да с гюровица сме агресивни натуслугинаж
07:22 08.07.2026
15 оня с коня
Коментиран от #51
07:24 08.07.2026
16 Ти да видиш
07:26 08.07.2026
17 Красота
До коментар #13 от "КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ":8 монголски танкера Фира за една нощ! С комплименти от Мадяр!
Ти изпрати ли бирена бутилка със бензин за у йло?
Коментиран от #20
07:27 08.07.2026
18 Гном
До коментар #1 от "Робот":Мноо сиКух!!!!
07:28 08.07.2026
19 ПОРЕДНАТА ЦИОНСКА ПРОВОКАЦИЯ
07:28 08.07.2026
20 А ИМАЛО ЛИ Е МЯСТО
До коментар #17 от "Красота":За всички бандери спящи у метрото у ню кииф?
Коментиран от #24
07:30 08.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 2 ДНЯ и ВСЕ
До коментар #13 от "КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ":Само 12 ел.подстанции в Империята на дървените НУЖ ници! В КРИМ дискотеката не работи от седмици, ток, вода, бензин, солярка, Интернет, транспорт, хранителни продукти...Наети
👍😄👍
07:32 08.07.2026
23 Крим за тридняй
07:33 08.07.2026
24 Колко искаш
До коментар #20 от "А ИМАЛО ЛИ Е МЯСТО":След Киев тръгнахме към Виена Берлин и Лисабон
Хихихихихи
07:33 08.07.2026
25 ЕВРЕЙСКАТА ВОЙНА В ИРАН
Коментиран от #31
07:34 08.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишел
Коментиран от #28
07:38 08.07.2026
28 Тоа па
До коментар #27 от "Мишел":ЗСУ не млатят у...района,..цела московия Нахрен горит
Хихихихихи
Ама... ТРИДНЕВНО
07:40 08.07.2026
29 ЗЕЛЕНСКИ УСПЯЛ ЛИ Е ДА ИЗПРОСИ НЕЩО
07:40 08.07.2026
30 Няма по голямо зли на света от САЩ
07:41 08.07.2026
31 оня с коня
До коментар #25 от "ЕВРЕЙСКАТА ВОЙНА В ИРАН":Сво значение има дали Войната в Иран е затъмнила или осветила Успехите на зеленски,след като русия ПРОСИ Горива от Индия?
Коментиран от #33, #43
07:41 08.07.2026
32 гост
07:42 08.07.2026
33 Ти предполагам
До коментар #31 от "оня с коня":присъства на просията. Пропагандата винаги намира глу...
07:45 08.07.2026
34 Сантино
07:46 08.07.2026
35 Дааа...
Не остана нито едно НПЗ монголско което да не е ударено от нас! И повечето.. многократно!
"
Ко пейки, вие събрахте ли бензин за монгольята със Лошадите?
Хихихихихи
Коментиран от #37
07:50 08.07.2026
36 ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО
Коментиран от #39
07:50 08.07.2026
37 ЦЯЛОТО НАТЮ ВОЮВА С РУСИЯ
До коментар #35 от "Дааа...":И пак нищо. Още на се изкопали редкоземите дето Зеленски ги продаде 3-4 пъти на различни "спонсори".
Коментиран от #41
07:54 08.07.2026
38 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:56 08.07.2026
39 Хахахаха
До коментар #36 от "ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО":Пияната е в абстиненция, затва ви спуска такива де БИЛни опорки!
Складовете са в подземия от времето на СССР, заводите са в чужбина, ама то вервай у ТРИДНЕВНАТА на педофила и че онаа ГНИЛОЧ мумията е...жива
Хихихихихи
07:56 08.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ъхъ,...хомо
До коментар #37 от "ЦЯЛОТО НАТЮ ВОЮВА С РУСИЯ":НАТО то се забавлява на Световното, по плажовете на Маями, Палма де Майорка и средиземноморието със москалски Шаболди
АааааааХахахаха
А ЕДНА Украйна сама Ши БА като шкембе у дувар 23 монголски ядрени Републики и бегачо от ГОТВАЧО
АааааааХахахаха
08:01 08.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 "Горивата" от Индия са
До коментар #31 от "оня с коня":бензин от преработен руски петрол.
Същия бензин, който и Европа купува от Индия.
А с дизела Русия проблем няма!
Коментиран от #50
08:10 08.07.2026
44 оня с коня
До коментар #40 от "Механик":Упрекът ти относно "отнемането на лиценз" на Иран от САЩ е с неточен Адрес- редно е да попиташ Не защо Щатите отнемат Иранския лиценз,а защо Иран им го дава:)
08:10 08.07.2026
45 Скалпел
08:11 08.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ъперкът
08:13 08.07.2026
48 Орал.но
До коментар #6 от "Казанлъшкия":Труженичката на околовръсното обича грантове, затова е така…
08:16 08.07.2026
49 парко
До коментар #2 от "Иеаночалмосан":Проход, Пролив, все едно:)
08:18 08.07.2026
50 оня с коня
До коментар #43 от ""Горивата" от Индия са":ти не разбираш- както Китай,така и Индия ИЗНУДВАТ русия да им продава суровините си на смешни цени,щото е НА ЗОР. вследствие Санкциите на Запада.Когато обаче Русия иска да купува Горива от Индия,нещата стават съвсем различни по отношение на Цените!Та казваш нямала Русия проблем с липсата на Дизел?Само дето Износът на ВСЯКАКВИ ГОРИВА е забранен от Путин "до второ нареждане"...
08:18 08.07.2026
51 Кратуната
До коментар #15 от "оня с коня":т и е к у х а л е й к а!
08:19 08.07.2026
52 Правилното заглавие:
08:19 08.07.2026