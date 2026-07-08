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Кувейт и Бахрейн бяха атакувани, Иран обеща „разгромяващ отговор“ след американските удари

Кувейт и Бахрейн бяха атакувани, Иран обеща „разгромяващ отговор“ след американските удари

8 Юли, 2026 07:01 3 123 52

  • иран-
  • кувейт-
  • бахрейн-
  • сащ

Председателят на иранския парламент обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни

Кувейт и Бахрейн бяха атакувани, Иран обеща „разгромяващ отговор“ след американските удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Към момента няма информация дали са били нанесени щети в някоя от двете страни, посочва АП.

Бахрейн и Кувейт не за първи път стават обект на ирански атаки в рамките на сблъсъците между САЩ и Иран, които разклатиха временното споразумение за прекратяване на войната между двете страни.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ в сериозни нарушения на меморандума за разбирателство между двете страни, като по думите му нарушенията са американските атаки срещу Иран, подновените петролни санкции, заплахите за по-нататъшни удари, нарушенията на иранските „регулиращи мерки“ в Ормузкия проток и продължаващите израелски атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи“, написа Галибаф в публикация в Екс. „Ние не се предаваме“, добави той.

Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран и отнеха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток.

Върховното съвместно военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал Анбия“, заяви днес, че иранските въоръжени сили ще нанесат „разгромяващ отговор“, след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват „явна агресия“, и предупреди, че Техеран няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните.

Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    50 12 Отговор
    Плащаш и минаваш през прохода, друг начин няма , няма и да има в следващите 100г.

    Коментиран от #12, #18

    07:07 08.07.2026

  • 2 Иеаночалмосан

    8 23 Отговор
    Кой проход?

    Коментиран от #49

    07:09 08.07.2026

  • 3 Самолетите са на летище СОФИЯ

    39 20 Отговор
    За пореден път НАПАДАМЕ ИРАН.
    Радев съучастник с Тръмп в убиване на хора

    07:10 08.07.2026

  • 4 БИБИ Е НАРЕДИЛ

    53 0 Отговор
    Войната да продължи.

    07:10 08.07.2026

  • 5 ;))))

    21 1 Отговор
    Беклемето?

    07:10 08.07.2026

  • 6 Казанлъшкия

    83 7 Отговор
    Оправете си заглавието първо! Иран не удря Кувейт и Бахрейн ,нито техните жители и инфраструктура. Иран удря американските бази в Кувейт и Бахрейн, има огромна разлика.

    Коментиран от #9, #48

    07:11 08.07.2026

  • 7 Замразяваме Боташ приемаме Самолети

    29 5 Отговор
    Военнопрестъпници

    Коментиран от #14

    07:11 08.07.2026

  • 8 ЧИЧО РУМЕН НИ ИЗЛЪГА

    36 4 Отговор
    Че след 1-ви юли нямало да има американски самолети в София. Не НАТО-вски.

    07:12 08.07.2026

  • 9 Не са в час

    40 7 Отговор

    До коментар #6 от "Казанлъшкия":

    Тези от фактите - информират че украинската армия настъпва. Ама към Киев

    07:16 08.07.2026

  • 10 ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОПАГАНДАТА

    49 2 Отговор
    Да се чете - Иран удари американски бази в Кувейт и Бахрейн.

    07:16 08.07.2026

  • 11 Дзак

    22 1 Отговор
    Някой обстрелвал три танкера!

    07:18 08.07.2026

  • 12 Тук не става дума за плащане

    42 4 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    а минаване не по определения от Иран маршрут, както е договорено в меморандума.

    А в Кувейт и Бахрейт са обстрелвани обекти на САЩ. Но докато Кувейт и Бахрейт се опитват да бранят обектите, Иран ще ги счита за участници в конфликта и неприятелски на Иран страни.
    Разбира се това медиите са ни спестили, за да не ни разстройват много.

    07:19 08.07.2026

  • 13 КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ

    31 7 Отговор
    У ню кииф?

    Коментиран от #17, #22

    07:20 08.07.2026

  • 14 хаяшито

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "Замразяваме Боташ приемаме Самолети":

    да с гюровица сме агресивни натуслугинаж

    07:22 08.07.2026

  • 15 оня с коня

    7 16 Отговор
    Тръмп определено е впечатлен от Пра-българската история през вековете и Актуализира думите на наш Велик Държавен ръководител:"Наздраве Дружина с Хаменейовата Кратуна"!

    Коментиран от #51

    07:24 08.07.2026

  • 16 Ти да видиш

    4 13 Отговор
    ,,разгромяващ отговор"...пхахаххааха

    07:26 08.07.2026

  • 17 Красота

    6 18 Отговор

    До коментар #13 от "КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ":

    8 монголски танкера Фира за една нощ! С комплименти от Мадяр!
    Ти изпрати ли бирена бутилка със бензин за у йло?

    Коментиран от #20

    07:27 08.07.2026

  • 18 Гном

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Мноо сиКух!!!!

    07:28 08.07.2026

  • 19 ПОРЕДНАТА ЦИОНСКА ПРОВОКАЦИЯ

    31 2 Отговор
    Танкерите са се опитали да преминат извън вече договорения в меморандума коридор. Затова са били обстрелвани. После това се използва за подновяване на войната.

    07:28 08.07.2026

  • 20 А ИМАЛО ЛИ Е МЯСТО

    24 5 Отговор

    До коментар #17 от "Красота":

    За всички бандери спящи у метрото у ню кииф?

    Коментиран от #24

    07:30 08.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 2 ДНЯ и ВСЕ

    5 18 Отговор

    До коментар #13 от "КАК Е БИЛА ДИСКОТЕКАТА СНОЩИ":

    Само 12 ел.подстанции в Империята на дървените НУЖ ници! В КРИМ дискотеката не работи от седмици, ток, вода, бензин, солярка, Интернет, транспорт, хранителни продукти...Наети
    👍😄👍

    07:32 08.07.2026

  • 23 Крим за тридняй

    15 3 Отговор
    Зельо сори брат ама не та знам къде ши бягаш.

    07:33 08.07.2026

  • 24 Колко искаш

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "А ИМАЛО ЛИ Е МЯСТО":

    След Киев тръгнахме към Виена Берлин и Лисабон
    Хихихихихи

    07:33 08.07.2026

  • 25 ЕВРЕЙСКАТА ВОЙНА В ИРАН

    19 6 Отговор
    Отново затъмни успехите на Зеленски. Мъкъ.

    Коментиран от #31

    07:34 08.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишел

    21 4 Отговор
    Иран нанесе през нощта удари по 84 обекта на САЩ в района.

    Коментиран от #28

    07:38 08.07.2026

  • 28 Тоа па

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    ЗСУ не млатят у...района,..цела московия Нахрен горит
    Хихихихихи
    Ама... ТРИДНЕВНО

    07:40 08.07.2026

  • 29 ЗЕЛЕНСКИ УСПЯЛ ЛИ Е ДА ИЗПРОСИ НЕЩО

    13 4 Отговор
    На срещата на НАТО или са го наритали.

    07:40 08.07.2026

  • 30 Няма по голямо зли на света от САЩ

    17 4 Отговор
    Без това зло, света щеше да е по добро място за живот!

    07:41 08.07.2026

  • 31 оня с коня

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "ЕВРЕЙСКАТА ВОЙНА В ИРАН":

    Сво значение има дали Войната в Иран е затъмнила или осветила Успехите на зеленски,след като русия ПРОСИ Горива от Индия?

    Коментиран от #33, #43

    07:41 08.07.2026

  • 32 гост

    6 8 Отговор
    Само смяна на режима може да донесе победа на Тръмпоча...и е наложителна...

    07:42 08.07.2026

  • 33 Ти предполагам

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    присъства на просията. Пропагандата винаги намира глу...

    07:45 08.07.2026

  • 34 Сантино

    1 16 Отговор
    Иран си го търси ? Ще го намери …. Ислямската република трябва да бъде разгромена ….

    07:46 08.07.2026

  • 35 Дааа...

    3 11 Отговор
    Зеленски на форума на НАТО:
    Не остана нито едно НПЗ монголско което да не е ударено от нас! И повечето.. многократно!
    "
    Ко пейки, вие събрахте ли бензин за монгольята със Лошадите?
    Хихихихихи

    Коментиран от #37

    07:50 08.07.2026

  • 36 ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО

    15 3 Отговор
    Онази вечер в ню кииф са издумкали складовете със американските снаряди с обеднен уран. Сега специфичен облак се носи над Радата.

    Коментиран от #39

    07:50 08.07.2026

  • 37 ЦЯЛОТО НАТЮ ВОЮВА С РУСИЯ

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дааа...":

    И пак нищо. Още на се изкопали редкоземите дето Зеленски ги продаде 3-4 пъти на различни "спонсори".

    Коментиран от #41

    07:54 08.07.2026

  • 38 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    12 1 Отговор
    Е тотален провал. Това е основната тема на срещата в Турция.

    07:56 08.07.2026

  • 39 Хахахаха

    1 11 Отговор

    До коментар #36 от "ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО":

    Пияната е в абстиненция, затва ви спуска такива де БИЛни опорки!
    Складовете са в подземия от времето на СССР, заводите са в чужбина, ама то вервай у ТРИДНЕВНАТА на педофила и че онаа ГНИЛОЧ мумията е...жива
    Хихихихихи

    07:56 08.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ъхъ,...хомо

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "ЦЯЛОТО НАТЮ ВОЮВА С РУСИЯ":

    НАТО то се забавлява на Световното, по плажовете на Маями, Палма де Майорка и средиземноморието със москалски Шаболди
    АааааааХахахаха
    А ЕДНА Украйна сама Ши БА като шкембе у дувар 23 монголски ядрени Републики и бегачо от ГОТВАЧО
    АааааааХахахаха

    08:01 08.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 "Горивата" от Индия са

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    бензин от преработен руски петрол.
    Същия бензин, който и Европа купува от Индия.
    А с дизела Русия проблем няма!

    Коментиран от #50

    08:10 08.07.2026

  • 44 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Упрекът ти относно "отнемането на лиценз" на Иран от САЩ е с неточен Адрес- редно е да попиташ Не защо Щатите отнемат Иранския лиценз,а защо Иран им го дава:)

    08:10 08.07.2026

  • 45 Скалпел

    1 0 Отговор
    Сащисаните са тумор който трябва да се изреже от дъно.

    08:11 08.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ъперкът

    0 0 Отговор
    Докато ООбора не започне да гори и да се изпепели, злото на земята ще продължава да тероризира.

    08:13 08.07.2026

  • 48 Орал.но

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Казанлъшкия":

    Труженичката на околовръсното обича грантове, затова е така…

    08:16 08.07.2026

  • 49 парко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иеаночалмосан":

    Проход, Пролив, все едно:)

    08:18 08.07.2026

  • 50 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от ""Горивата" от Индия са":

    ти не разбираш- както Китай,така и Индия ИЗНУДВАТ русия да им продава суровините си на смешни цени,щото е НА ЗОР. вследствие Санкциите на Запада.Когато обаче Русия иска да купува Горива от Индия,нещата стават съвсем различни по отношение на Цените!Та казваш нямала Русия проблем с липсата на Дизел?Само дето Износът на ВСЯКАКВИ ГОРИВА е забранен от Путин "до второ нареждане"...

    08:18 08.07.2026

  • 51 Кратуната

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    т и е к у х а л е й к а!

    08:19 08.07.2026

  • 52 Правилното заглавие:

    1 0 Отговор
    "САЩ атакуваха Иран, а той отговори с удари по Кувейт и Бахрейн". Сегашното заглавие изкривява информацията и е американска пропаганда, лансирана от нашите наведени медии.

    08:19 08.07.2026

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