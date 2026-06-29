Срещу Доналд Тръмп! Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на президента по делото срещу Е. Джийн Карол

Върховният съд на САЩ отхвърли искането на президента Доналд Тръмп да отмени присъдата от 5 млн. долара в полза на Е. Джийн Карол по дело, в което съдебното жури го призна за виновен в сексуално малтретиране на бившата пишеща за списание авторка и последвалите клевети по неин адрес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдиите отхвърлиха жалбата на Тръмп, след като по-нисшата инстанция потвърди присъдата на журито от 2023 г. и отхвърли аргументите на Тръмп, че процесът е бил несправедлив, тъй като съдията недопустимо е позволил на членовете на журито да изслушат доказателства за предполагаемото му неправомерно сексуално поведение в миналото.

Тръмп води съдебен спор с писателката Е. Джийн Карол, давала съвети за списание "Ел", откакто тя публикува откъс от мемоарите си през 2019 г., където твърди, че Тръмп я е изнасилил около 1996 г. в пробна на универсалния магазин "Бергдорф Гудмън" в Манхатън.

Тръмп отрече твърденията на писателката, като заяви, че тя е излъгала за обвиненията както през 2019 г., докато той все още изпълняваше първия си мандат като президент, така и отново през 2022 г., когато вече не бе на поста.

Министерството на правосъдието на Тръмп започна наказателно разследване срещу Е. Джийн Карол, както и срещу няколко други противници на президента републиканец. Разследването, станало известно през май, бе насочено към това дали писателката е лъжесвидетелствала в показанията си, свързани с двете граждански съдебни дела, които тя спечели срещу Тръмп.

Делото, довело до присъдата Тръмп да ѝ плати 5 млн. долара, се отнасяше до изявленията му от 2022 г., когато той нарече твърдението на Е. Джийн Карол "измама" и "мошеничество" в публикация в социалните мрежи.

"Тази жена не е по мой вкус!", добави Тръмп в публикацията.

Е. Джийн Карол заведе дело срещу Тръмп във федералния съд в Манхатън. През 2023 г. съдебните заседатели решиха, че Тръмп е злоупотребил сексуално с нея и я е оклеветил, като ѝ присъдиха 5 млн. долара обезщетение. Те не установиха, че Тръмп е изнасилил Е. Джийн Карол, както тя твърдеше.

Вторият апелативен съд на САЩ със седалище в Манхатън потвърди присъдата през 2024 г., като постанови, че доказателствата, включително това, че Тръмп се е хвалил със сексуалните си постижения във видеоклип на "Аксес Холивуд", който излезе на бял свят по време на президентската кампания в САЩ през 2016 г., установяват "повторящ се, характерен модел на поведение", съвпадащ с твърденията на Е. Джийн Карол.

Адвокатите на Тръмп заявиха пред Върховния съд на САЩ, че съдията по делото "погрешно е допуснал да бъдат представени пред журито показания за множество твърдения, датиращи от няколко десетилетия, непроверени и несвързани с делото", като е нарушил федералните правила, уреждащи допускането на доказателства в дадено дело.

"Е. Джийн Карол изчака повече от 20 години, за да обвини неправомерно Доналд Тръмп, срещу когото се противопоставя политически, чак след като той стана 45-ият президент, когато тя можеше да му нанесе максимална политическа вреда и да извлече полза за себе си", написаха адвокатите му в писмено изложение.

Вторият апелативен съд по другото дело, което Е. Джийн Карол спечели през 2025 г., отказа да отмени присъдата от 83,3 млн. долара, постановена от съдебното жури през 2024 г. за клевета срещу нея, когато Тръмп за първи път отрече твърденията ѝ през 2019 г. и заяви, че тя си е измислила обвиненията, за да продаде своята книга.