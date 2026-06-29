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Срещу Доналд Тръмп! Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на президента по делото срещу Е. Джийн Карол

Срещу Доналд Тръмп! Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на президента по делото срещу Е. Джийн Карол

29 Юни, 2026 18:24 917 18

  • е. джийн карол-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Президентът на САЩ води съдебен спор с писателката, давала съвети за списание "Ел", откакто тя публикува откъс от мемоарите си през 2019 г., където твърди, че Тръмп я е изнасилил около 1996 г. в пробна на универсалния магазин "Бергдорф Гудмън" в Манхатън

Срещу Доналд Тръмп! Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на президента по делото срещу Е. Джийн Карол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ отхвърли искането на президента Доналд Тръмп да отмени присъдата от 5 млн. долара в полза на Е. Джийн Карол по дело, в което съдебното жури го призна за виновен в сексуално малтретиране на бившата пишеща за списание авторка и последвалите клевети по неин адрес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдиите отхвърлиха жалбата на Тръмп, след като по-нисшата инстанция потвърди присъдата на журито от 2023 г. и отхвърли аргументите на Тръмп, че процесът е бил несправедлив, тъй като съдията недопустимо е позволил на членовете на журито да изслушат доказателства за предполагаемото му неправомерно сексуално поведение в миналото.

Тръмп води съдебен спор с писателката Е. Джийн Карол, давала съвети за списание "Ел", откакто тя публикува откъс от мемоарите си през 2019 г., където твърди, че Тръмп я е изнасилил около 1996 г. в пробна на универсалния магазин "Бергдорф Гудмън" в Манхатън.

Тръмп отрече твърденията на писателката, като заяви, че тя е излъгала за обвиненията както през 2019 г., докато той все още изпълняваше първия си мандат като президент, така и отново през 2022 г., когато вече не бе на поста.

Министерството на правосъдието на Тръмп започна наказателно разследване срещу Е. Джийн Карол, както и срещу няколко други противници на президента републиканец. Разследването, станало известно през май, бе насочено към това дали писателката е лъжесвидетелствала в показанията си, свързани с двете граждански съдебни дела, които тя спечели срещу Тръмп.

Делото, довело до присъдата Тръмп да ѝ плати 5 млн. долара, се отнасяше до изявленията му от 2022 г., когато той нарече твърдението на Е. Джийн Карол "измама" и "мошеничество" в публикация в социалните мрежи.

"Тази жена не е по мой вкус!", добави Тръмп в публикацията.

Е. Джийн Карол заведе дело срещу Тръмп във федералния съд в Манхатън. През 2023 г. съдебните заседатели решиха, че Тръмп е злоупотребил сексуално с нея и я е оклеветил, като ѝ присъдиха 5 млн. долара обезщетение. Те не установиха, че Тръмп е изнасилил Е. Джийн Карол, както тя твърдеше.

Вторият апелативен съд на САЩ със седалище в Манхатън потвърди присъдата през 2024 г., като постанови, че доказателствата, включително това, че Тръмп се е хвалил със сексуалните си постижения във видеоклип на "Аксес Холивуд", който излезе на бял свят по време на президентската кампания в САЩ през 2016 г., установяват "повторящ се, характерен модел на поведение", съвпадащ с твърденията на Е. Джийн Карол.

Адвокатите на Тръмп заявиха пред Върховния съд на САЩ, че съдията по делото "погрешно е допуснал да бъдат представени пред журито показания за множество твърдения, датиращи от няколко десетилетия, непроверени и несвързани с делото", като е нарушил федералните правила, уреждащи допускането на доказателства в дадено дело.

"Е. Джийн Карол изчака повече от 20 години, за да обвини неправомерно Доналд Тръмп, срещу когото се противопоставя политически, чак след като той стана 45-ият президент, когато тя можеше да му нанесе максимална политическа вреда и да извлече полза за себе си", написаха адвокатите му в писмено изложение.

Вторият апелативен съд по другото дело, което Е. Джийн Карол спечели през 2025 г., отказа да отмени присъдата от 83,3 млн. долара, постановена от съдебното жури през 2024 г. за клевета срещу нея, когато Тръмп за първи път отрече твърденията ѝ през 2019 г. и заяви, че тя си е измислила обвиненията, за да продаде своята книга.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Гиди Телишки циганин мръсен

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    Коментиран от #9

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  • 3 Ритай добро камионче

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    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:30 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп -

    6 0 Отговор
    осъденият президент! 🤗

    18:32 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чиба!

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гиди Телишки циганин мръсен":

    Засрами се бе!

    Коментиран от #12, #14, #15

    18:33 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мишел

    6 3 Отговор
    Празноглавият самохвалко плаща 5 000 000$, но съдът не е установил изнасилване.
    За какво ли ги плаща? За да няма следващ съд.

    18:35 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 около 1996 г.

    6 2 Отговор
    Тая случайно се сети след 30г. ама за пари така е

    18:37 29.06.2026

  • 17 бузю

    6 2 Отговор
    Много са ми интересни тия фусти. Как след 20 - 30г се сещат , че някой ги е изнасилил. Не съм фрн на Доналд Тромпета , ама това тяхното на печалбарство прилича. Навяено като млади са сладки и съблазнителни , и след като одъртеят , и никой не ги поглежда вече, решават да монетизират стария секс.

    18:45 29.06.2026

  • 18 цялата

    0 0 Отговор
    разправия показва що за порочно чудо е съда в САЩ! Присъдата е извън давностния срок за това деяние и без никакви доказателства, постановена само по думите на "жертвата". Освен това Тръмп е с президентски имунитет срещу такова съдебно дирене, но излиза всяка фльорца може да го свали от поста му по всяко време. Дори да са верни думите й, тая хич ли не го е дискредитирала преди това, та да не може да й върже два шамара и удари една пушка за да й държи влага за по-дълго. А па в мрежата се лъже на воля не само от такива като Тръмп, но и всякакви, колко каки е опънал за деня и пр. Каквито хвалби пък не може да бъдат някаква улика срещу един циганин, камо ли срещу Дон.Тръмп-президента на САЩ........

    19:50 29.06.2026