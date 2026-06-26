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Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом

26 Юни, 2026 22:05 906 62

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
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  • донбас-
  • крим

Джон Хербст смята, че изявленията на европейските лидери за промяната на позицията на Тръмп след срещата на върха на Г-7 като цяло съответстват на реални дискусии в дипломатическите среди

Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст заяви днес, че успехите на Украйна на бойното поле са повлияли на позицията на Белия дом и са подобрили възприятието за Киев във Вашингтон, обяви той в интервю за NV.

Хербст смята, че изявленията на европейските лидери за промяната на позицията на Доналд Тръмп след срещата на върха на Г-7 като цяло съответстват на реални дискусии в дипломатическите среди.

Според него подобни "затопляния“ в отношенията между САЩ, Украйна и Европа са се случвали и преди, но не са били стабилни.

"Бих искал да отбележа, че вече сме се сблъсквали с подобни обстоятелства. Европейските лидери, включително Зеленски, бяха много доволни след срещата в Белия дом през август миналото лято, след срещата на върха в Анкъридж. И това бележи началото на период, който продължи няколко месеца, когато Съединените щати сякаш си сътрудничеха доста тясно с Украйна и европейците, преди ситуацията да се промени'', подчертава бившият посланик на САЩ.

Той отбеляза също, че настоящият период може да се окаже и нестабилен, тъй като администрацията на Тръмп, според него, няма последователна линия по отношение на войната.

''Вярвам, че Украйна е отчасти отговорна за това подобрение на позициите. Убеден съм, че администрацията на САЩ е била впечатлена от успехите на Украйна на бойното поле, както и от ударите по руски цели - стратегически цели на територията на самата Русия'', обясни Хербст.

Тръмп подкрепя победителите

Хербст добави, че Доналд Тръмп, според него, е склонен да подкрепя страната, която изглежда по-силна.

''С други думи, знаем, че Тръмп харесва победителите. И в момента Украйна изглежда като победител'', заключва бившият посланик.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП

    13 25 Отговор
    ТРЯБВА да се ПРИЗНАЕ, че е Смел,
    разполага със СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ,
    но има и СТРАХОТНИ ХОРА, има БОЙЦИ

    ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА ДОСТА ДОБРЕ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТРЪМП Е ДАЛ БЛАГОСЛОВИЯТА

    ЗЕЛЕНСКИ ДА УДРЯ
    СМЕЛО И ЗДРАВО
    ПО
    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #5, #43

    22:06 26.06.2026

  • 2 СПОКО!

    32 5 Отговор
    Тръмпягата като преспи и сутринта,ще е на обратното мнение...😆!

    Коментиран от #10

    22:07 26.06.2026

  • 3 Да добре

    27 5 Отговор
    Тия където доброволно ги събират по улиците и те викат че печелят

    22:08 26.06.2026

  • 4 До Тръмп

    20 4 Отговор
    Голям смях преди да заспя !

    22:09 26.06.2026

  • 5 Е чакай ся!

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП":

    Нали до вчера,самият Ти тръбеше,че Тръмп е...- ,,Агент Краснов на Путин"...?!
    На кое от двете ти твърдения да вЕрваме...?!

    Коментиран от #14

    22:10 26.06.2026

  • 6 Сталин

    23 3 Отговор
    Излезе новата книга на Доналд Тръмп -"Изкуството на капитулацията"

    Коментиран от #9, #18

    22:10 26.06.2026

  • 7 аz СВО Победа 81

    10 9 Отговор
    Духът на Анкъридж изфиряса като бензинът в Русия.
    🤣🤣🤣

    22:12 26.06.2026

  • 8 Най вероятното

    6 10 Отговор
    Тръмп ще седи
    И гледа как Гори
    Мускалието,
    А през това време
    Ще си Вземе Куба .

    Путин ще седи и нищо
    Няма да може да направи.

    Само ще РЕВЕ :

    Подкрепяме Морално
    Куба .

    Хахахахаха

    22:12 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "СПОКО!":

    По принцип си прав, ама все ми се струва, че това е било планувано...... Русия беше измамена за натото, когато Германия се обедини, измамиха я в Минск и Истанбул, а по всичко личи ще я измамиха и в Аляска..... Въпросът е, либералния Путин кога ще свали розовите очила и дали въобще ще ги свали.....

    Коментиран от #23, #35, #61

    22:13 26.06.2026

  • 11 шаа

    2 1 Отговор
    муа-ха-ха

    22:13 26.06.2026

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    7 8 Отговор
    Биха шута на мyxaла Путин и мyxляcaлата клecaнa Рассия. Гудбай, досвиданья мyxльoвци.
    След 200 години се пробайте пак. НЕЩАСТНИЦИ. Дyxaй супата, дyxxxxxxaaaaйййй 👈😄

    Коментиран от #44

    22:14 26.06.2026

  • 13 Пффффф

    5 6 Отговор
    Право в зурлите на копейките!

    22:14 26.06.2026

  • 14 Агент Краснов

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Е чакай ся!":

    Просто вече
    Не му пука
    За Компроматите на Путин.

    Свърши вече Кремълския Шантаж.

    Коментиран от #33

    22:14 26.06.2026

  • 15 Дудов

    6 0 Отговор
    Групата мошеници се опитва да се самоубеди как всички.си.имат доверие

    22:15 26.06.2026

  • 16 А50

    10 4 Отговор
    Дайте един пример за военен успех на 404 на бойното поле или взривяването на цистерни и връх на военната наука. В момента руснаците им го връщат тъпкано , но ние плащаме

    Коментиран от #24, #45

    22:16 26.06.2026

  • 17 ВОЕННИТЕ УСПЕХИ НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 2 Отговор
    Са като американските успехи в Иран. Тоест НЯМА ТАКИВА.

    22:16 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Както казват децата

    10 2 Отговор
    Глупости на търкалета

    22:16 26.06.2026

  • 20 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    11 2 Отговор
    Тази статия ще я причислим към раздел хумористична фантастика.

    22:17 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смотаняху

    2 1 Отговор
    Гилзите се броят наесен

    22:17 26.06.2026

  • 23 НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ако не измамиш руските Дауни,кой друг??!

    22:18 26.06.2026

  • 24 А аз да добавя!

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "А50":

    В момента руснаците им го връщат тъпкано , но умишлено не се отразява!
    Пълно информационно затъмнение...!

    Коментиран от #57

    22:18 26.06.2026

  • 25 ДАЖЕ И ТАГАРЕВ

    5 1 Отговор
    Не вярва на тази статия.

    22:18 26.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД

    6 4 Отговор
    Воюва със Русия и губи. Фронта се разпада и руската армия настъпва по всички направления.

    Коментиран от #34, #37

    22:20 26.06.2026

  • 31 Грешка Четиристотин и Четири

    7 1 Отговор
    Чудя се кои лъжат повече-американците, евреите или укрите

    Коментиран от #36

    22:20 26.06.2026

  • 32 Заглавието

    3 1 Отговор
    да се прочете и като: Тръмп не обича лузърите. Всеки да си го тълкува за себе си.

    22:21 26.06.2026

  • 33 Извинявай... !

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Агент Краснов":

    Ама това е обяснение за наивници...!
    Дай по-сериозно,или толкова си можеш...?!?!

    22:21 26.06.2026

  • 34 Ако имаше машина

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД":

    На времето директно щеше да бъдеш изстрелян обратно я 1944-та

    22:22 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Последните...

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Грешка Четиристотин и Четири":

    ...последните...!!!

    22:23 26.06.2026

  • 37 А Мала Токмачка?

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД":

    Превзеха ли Мала Токмачка?

    22:23 26.06.2026

  • 38 ?????

    3 3 Отговор
    Уф.
    Днес е починал Сергей Иванов аркадаш на Путин.
    Не им пожелавам да дочакат заместник на Путин.
    Руското общество е много радикализирано и иска ядрени удари по европейските производители на ракети и дронове които летят в Русия под украински етикети.
    Така че пазете се от вашите желания.
    Да не вземат да се сбъднат.

    22:23 26.06.2026

  • 39 Мда

    3 0 Отговор
    Като видях в първото изречение "Бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст" спрях да чета.

    22:24 26.06.2026

  • 40 така, де

    5 3 Отговор
    Кой малоумник може да повярва, че ядрена сила, като Русия може да бъде победена??? Това, че Путин е милостив и все още пази укрите, няма да е вечно! В един момент ще му причернее и от измислената държава няма да остане нищо!

    Коментиран от #42

    22:25 26.06.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско закара ли бензин в Крим?

    22:25 26.06.2026

  • 42 Това кога ще стане?

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "така, де":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    22:27 26.06.2026

  • 43 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП":

    Некой си е пропуснал лекарствата.

    22:27 26.06.2026

  • 44 Жужето Каишков,пак се обади...

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ...,дегизиран под маската на ...,,Майор Деянов"...😝🤣😆!

    22:29 26.06.2026

  • 45 Миролюб Войнов, военен експерт

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "А50":

    ".. Дайте един пример за военен успех на 404..."

    Братуха, то от 2022г насам няма ден без Украйна да не е нacpaлa на Русия в ycтенцата !!! Крайцера Мацква, Кримския мост, Антоновския мост, офанзивата 2023г с връщане на Херсон, Изюм, Красни Лиман, свалянето на А50, удар по стратегическо летище Энгелс, окупиране на Курска област и Суджа, култовата Операция Паутина с удар по военни бази Оленя, Белая, Милерово с унищожени 41бр Ту95М, унищожени 34 кораба 90% от Черноморския флот, унищожени пристанища Уст-Луга, Туапсе, Таганрок, унищожена Нефтопреработвателната руска индустрия, а от днес е в ход 40 дневна Операция Руска мечка казачок играе ☝️😁

    Коментиран от #54

    22:30 26.06.2026

  • 46 Живко

    5 4 Отговор
    Момчето си отива, в главната роля Владко Зелински.

    22:31 26.06.2026

  • 47 Украйна занули раша и унищожи Крим

    4 3 Отговор
    ИЗВЪНРЕДНО ОТ КРИМ: Паниката е пълна! Опашката от бягащи руснаци счупи исторически рекорд – над 2800 коли!

    Приятели, Румен - Руския ни разказва приказки за „косене на трева през зимата“ в София, за да замаже очите на хората, реалността на фронта изглежда по ето този начин.

    Снимките и данните от последния час (петък, 26 юни) от независими наблюдатели като Светла Йовева показват ПЪЛНА ПАНИКА и масово бягство на окупаторите от Крим!

    2800 коли в капана на Керченския мост!
    Опашката от заселници и колонисти, които бързат да напуснат полуострова, счупи всички досегашни рекорди и набъбна до над 2800 автомобила! Само за една нощ пред пропускателните пунктове на Керченския мост са се струпали нови 1500 коли!

    Хората стоят в безкрайни задръствания, чакайки с часове ръчни проверки за експлозиви. Защо бягат ли? Защото след бруталния бараж от над 660 украински дрона тази нощ и унищожаването на енергийната мрежа и ТЕЦ-овете, Крим остана без ток, без електронни плащания и без бензин! „Свещеният полуостров“ на Путин се превърна в капан без изход!

    Истината, която Радев и ПБ крият от вас
    Ето това е истината, която контролираните медии у нас умишлено не ви показват, за да не се види как руската военна машина се разпада. Вместо това, правителството на Радев и Пърдящите Бракониери се опитват тихомълком да прокарат Бюджет 2026 със скрити 3.7 милиарда евро, за да плати арбитража на руския „Лукойл“ и да спасява касичката на Кремъл!
    Те искат с вашите данъци да фи

    Коментиран от #58

    22:31 26.06.2026

  • 48 Камата

    2 3 Отговор
    Зельo, имаш хубави карти, играеш! Койту играй, пичели! Койту не играй, не пичели! Айн цу цвайн цу дрън!

    22:31 26.06.2026

  • 49 Първата лампичка

    3 2 Отговор
    Първата лампичка светна когато Тръмпа изрита от ЦРУ путинофилката Тулси Габард и скрастри Д.Дж.Ванс.

    22:32 26.06.2026

  • 50 Коста

    3 2 Отговор
    Хвани единия, удари другия! За прищявките на американците Зеленчука погуби милиони украинци. И не се е отказал. Двама луди - перпетуум мобилен.

    22:34 26.06.2026

  • 51 островът на съкровищата

    2 0 Отговор
    Много евтин театър, по-скоро цирк, жалко, че загиват хора заради нечовеци

    22:34 26.06.2026

  • 52 Пак ги почнаха преди малко..ужас видеа

    2 2 Отговор
    "Изпълняваме 40-дневната операция на Зеленски": Украйна порази руски военни кораби и ПВО в Керч (ВИДЕО)
    26 юни 2026
    Снимка: Министерство на отбраната на Русия
    "Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски в рамките на 40-дневната операция за оказване на натиск върху Руската федерация", бойците от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удари по руски военни спомагателни кораби. Те са се намирали на територията на корабостроителницата „Затока“ в окупирания град Керч на полуостров Крим

    22:34 26.06.2026

  • 53 Доктар

    3 3 Отговор
    Не е верно, че путин е китаец! Прoсто момчето има синдром на Даун! Слънчево дете!

    22:37 26.06.2026

  • 54 Коста

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Миролюб Войнов, военен експерт":

    КуКуууу

    22:38 26.06.2026

  • 55 раша на колене

    2 3 Отговор
    КЛЕТНИЦИТЕ: Вътрешни документи на Кремъл разкриха – над 50% от руснаците са в паника, чакат икономически колапс!

    Приятели, руската пропагандна машина се счупи!

    Докато орките на Румен Радев ни убеждават как всичко в евроатлантическия ни свят е наред, украинското разузнаване (HUR) се добра до секретни вътрешни документи на Кремъл. Данните вътре, цитирани от Kyiv Post, са шокиращи и показват, че руското общество е пред социален взрив:

    Психозата в Русия надмина Курската битка!

    Историческа тревожност: Нивото на паника и тревожност сред руските граждани официално е прехвърлило 50% – това е повече, отколкото по време на украинската инвазия в Курск!

    Икономически ужас: 66% от руснаците описват финансовото си състояние като критично трудно, а над 80% смятат, че мащабната икономическа криза в Русия е абсолютно неизбежна!

    „Заложници на един луд“:
    Самите руски граждани в анкетите масово споделят, че се чувстват като „заложници на политиката на Путин“ и описват усещането си като „наблюдаване на бавната смърт на тежко болен близък човек“.

    Моралът е на дъното. Вече никой в Русия не вярва, че Путин може да спечели тази война. Самият диктатор е увеличил личната си охрана до невиждани в историята нива и се е превърнал в затворник в собствените си бункери, докато пази двореца си във Валдай с преместени от фронта ПВО системи!

    Кризата в Крим се задълбочава, Беларус се готви за война
    Президентът Зеленски потвърди, че кризата с горивата в окупирания Кр

    22:38 26.06.2026

  • 56 Абе

    0 2 Отговор
    Чий Крим?

    22:39 26.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Украйна занули раша и унищожи Крим":

    Спасибо таваришчь !!!
    Понеже не вярвам вече на РТВ, Герасимов и Комсомольская правда, редовно гледам в тюба проруския канал @ЦензорНет където на живо може да следите какво се случва в Крим ☝️

    22:40 26.06.2026

  • 59 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    САЩ управлява света от 100 години.Само българите не са го разбрали,за съжаление.

    22:42 26.06.2026

  • 60 Зеленце

    1 1 Отговор
    Тръндьо, имаш добре! Никога не е късно да станеш русофоб!

    22:42 26.06.2026

  • 61 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Не носи розови очила, със сигурност в Аляска не е повярвал на тръмпанара и другите кравари но понеже е наистина голям лидер извлича полза от всяка ситуация. Руснаците отлично познават манталитета на рижия перко и много успешно го използват в своя полза, а Путин го ласкае и се отнася с привидно уважение и зачитане. Това обаче изобщо няма да попречи да му потопят гемиите когато изнаглее много, просто Русия се опитва да се въздържа колкото се може и да не размаже всички виновни за тая ситуация . Затова засега все още действат премерено и разумно, обаче ако нещата много загрубеят както се случва напоследък руснаците ще извадят големите ракети и ще запукат всички фашаги наред .

    Коментиран от #62

    22:42 26.06.2026

  • 62 Руснак без крак...

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Путин":

    "...pуснаците ЩЕ извадят големите ракети и ще запукат всички .."

    Умрял кон не рита, умрела мечка не хапе !!!
    Таваришчь ЩЕЩЕЩЕЩЕЩЕПЕТГОДИНИЩЕЩЩЕ 😄😄😄

    22:48 26.06.2026

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