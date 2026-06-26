Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом

Бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст заяви днес, че успехите на Украйна на бойното поле са повлияли на позицията на Белия дом и са подобрили възприятието за Киев във Вашингтон, обяви той в интервю за NV.

Хербст смята, че изявленията на европейските лидери за промяната на позицията на Доналд Тръмп след срещата на върха на Г-7 като цяло съответстват на реални дискусии в дипломатическите среди.

Според него подобни "затопляния“ в отношенията между САЩ, Украйна и Европа са се случвали и преди, но не са били стабилни.

"Бих искал да отбележа, че вече сме се сблъсквали с подобни обстоятелства. Европейските лидери, включително Зеленски, бяха много доволни след срещата в Белия дом през август миналото лято, след срещата на върха в Анкъридж. И това бележи началото на период, който продължи няколко месеца, когато Съединените щати сякаш си сътрудничеха доста тясно с Украйна и европейците, преди ситуацията да се промени'', подчертава бившият посланик на САЩ.

Той отбеляза също, че настоящият период може да се окаже и нестабилен, тъй като администрацията на Тръмп, според него, няма последователна линия по отношение на войната.

''Вярвам, че Украйна е отчасти отговорна за това подобрение на позициите. Убеден съм, че администрацията на САЩ е била впечатлена от успехите на Украйна на бойното поле, както и от ударите по руски цели - стратегически цели на територията на самата Русия'', обясни Хербст.

Тръмп подкрепя победителите

Хербст добави, че Доналд Тръмп, според него, е склонен да подкрепя страната, която изглежда по-силна.

''С други думи, знаем, че Тръмп харесва победителите. И в момента Украйна изглежда като победител'', заключва бившият посланик.