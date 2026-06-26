Доналд Тръмп обича победителите! Военните успехи на Украйна обърнаха позицията на Белия дом

Бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст заяви днес, че успехите на Украйна на бойното поле са повлияли на позицията на Белия дом и са подобрили възприятието за Киев във Вашингтон, обяви той в интервю за NV.
Хербст смята, че изявленията на европейските лидери за промяната на позицията на Доналд Тръмп след срещата на върха на Г-7 като цяло съответстват на реални дискусии в дипломатическите среди.
Според него подобни "затопляния“ в отношенията между САЩ, Украйна и Европа са се случвали и преди, но не са били стабилни.
"Бих искал да отбележа, че вече сме се сблъсквали с подобни обстоятелства. Европейските лидери, включително Зеленски, бяха много доволни след срещата в Белия дом през август миналото лято, след срещата на върха в Анкъридж. И това бележи началото на период, който продължи няколко месеца, когато Съединените щати сякаш си сътрудничеха доста тясно с Украйна и европейците, преди ситуацията да се промени'', подчертава бившият посланик на САЩ.
Той отбеляза също, че настоящият период може да се окаже и нестабилен, тъй като администрацията на Тръмп, според него, няма последователна линия по отношение на войната.
''Вярвам, че Украйна е отчасти отговорна за това подобрение на позициите. Убеден съм, че администрацията на САЩ е била впечатлена от успехите на Украйна на бойното поле, както и от ударите по руски цели - стратегически цели на територията на самата Русия'', обясни Хербст.
Тръмп подкрепя победителите
Хербст добави, че Доналд Тръмп, според него, е склонен да подкрепя страната, която изглежда по-силна.
''С други думи, знаем, че Тръмп харесва победителите. И в момента Украйна изглежда като победител'', заключва бившият посланик.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП
разполага със СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ,
но има и СТРАХОТНИ ХОРА, има БОЙЦИ
ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА ДОСТА ДОБРЕ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТРЪМП Е ДАЛ БЛАГОСЛОВИЯТА
ЗЕЛЕНСКИ ДА УДРЯ
СМЕЛО И ЗДРАВО
ПО
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #5, #43
22:06 26.06.2026
2 СПОКО!
Коментиран от #10
22:07 26.06.2026
3 Да добре
22:08 26.06.2026
4 До Тръмп
22:09 26.06.2026
5 Е чакай ся!
До коментар #1 от "ТРЪМП":Нали до вчера,самият Ти тръбеше,че Тръмп е...- ,,Агент Краснов на Путин"...?!
На кое от двете ти твърдения да вЕрваме...?!
Коментиран от #14
22:10 26.06.2026
6 Сталин
Коментиран от #9, #18
22:10 26.06.2026
7 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
22:12 26.06.2026
8 Най вероятното
И гледа как Гори
Мускалието,
А през това време
Ще си Вземе Куба .
Путин ще седи и нищо
Няма да може да направи.
Само ще РЕВЕ :
Подкрепяме Морално
Куба .
Хахахахаха
22:12 26.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #2 от "СПОКО!":По принцип си прав, ама все ми се струва, че това е било планувано...... Русия беше измамена за натото, когато Германия се обедини, измамиха я в Минск и Истанбул, а по всичко личи ще я измамиха и в Аляска..... Въпросът е, либералния Путин кога ще свали розовите очила и дали въобще ще ги свали.....
Коментиран от #23, #35, #61
22:13 26.06.2026
11 шаа
22:13 26.06.2026
12 Майор Деянов, на всеки километър
След 200 години се пробайте пак. НЕЩАСТНИЦИ. Дyxaй супата, дyxxxxxxaaaaйййй 👈😄
Коментиран от #44
22:14 26.06.2026
13 Пффффф
22:14 26.06.2026
14 Агент Краснов
До коментар #5 от "Е чакай ся!":Просто вече
Не му пука
За Компроматите на Путин.
Свърши вече Кремълския Шантаж.
Коментиран от #33
22:14 26.06.2026
15 Дудов
22:15 26.06.2026
16 А50
Коментиран от #24, #45
22:16 26.06.2026
17 ВОЕННИТЕ УСПЕХИ НА ЗЕЛЕНСКИ
22:16 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Както казват децата
22:16 26.06.2026
20 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
22:17 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смотаняху
22:17 26.06.2026
23 НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ
До коментар #10 от "Европеец":Ако не измамиш руските Дауни,кой друг??!
22:18 26.06.2026
24 А аз да добавя!
До коментар #16 от "А50":В момента руснаците им го връщат тъпкано , но умишлено не се отразява!
Пълно информационно затъмнение...!
Коментиран от #57
22:18 26.06.2026
25 ДАЖЕ И ТАГАРЕВ
22:18 26.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД
Коментиран от #34, #37
22:20 26.06.2026
31 Грешка Четиристотин и Четири
Коментиран от #36
22:20 26.06.2026
32 Заглавието
22:21 26.06.2026
33 Извинявай... !
До коментар #14 от "Агент Краснов":Ама това е обяснение за наивници...!
Дай по-сериозно,или толкова си можеш...?!?!
22:21 26.06.2026
34 Ако имаше машина
До коментар #30 от "ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД":На времето директно щеше да бъдеш изстрелян обратно я 1944-та
22:22 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Последните...
До коментар #31 от "Грешка Четиристотин и Четири":...последните...!!!
22:23 26.06.2026
37 А Мала Токмачка?
До коментар #30 от "ЦЕЛИЯ ФАШИЗИРАН ЗАПАД":Превзеха ли Мала Токмачка?
22:23 26.06.2026
38 ?????
Днес е починал Сергей Иванов аркадаш на Путин.
Не им пожелавам да дочакат заместник на Путин.
Руското общество е много радикализирано и иска ядрени удари по европейските производители на ракети и дронове които летят в Русия под украински етикети.
Така че пазете се от вашите желания.
Да не вземат да се сбъднат.
22:23 26.06.2026
39 Мда
22:24 26.06.2026
40 така, де
Коментиран от #42
22:25 26.06.2026
41 Дон Корлеоне
22:25 26.06.2026
42 Това кога ще стане?
До коментар #40 от "така, де":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
22:27 26.06.2026
43 1234
До коментар #1 от "ТРЪМП":Некой си е пропуснал лекарствата.
22:27 26.06.2026
44 Жужето Каишков,пак се обади...
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":...,дегизиран под маската на ...,,Майор Деянов"...😝🤣😆!
22:29 26.06.2026
45 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #16 от "А50":".. Дайте един пример за военен успех на 404..."
Братуха, то от 2022г насам няма ден без Украйна да не е нacpaлa на Русия в ycтенцата !!! Крайцера Мацква, Кримския мост, Антоновския мост, офанзивата 2023г с връщане на Херсон, Изюм, Красни Лиман, свалянето на А50, удар по стратегическо летище Энгелс, окупиране на Курска област и Суджа, култовата Операция Паутина с удар по военни бази Оленя, Белая, Милерово с унищожени 41бр Ту95М, унищожени 34 кораба 90% от Черноморския флот, унищожени пристанища Уст-Луга, Туапсе, Таганрок, унищожена Нефтопреработвателната руска индустрия, а от днес е в ход 40 дневна Операция Руска мечка казачок играе ☝️😁
Коментиран от #54
22:30 26.06.2026
46 Живко
22:31 26.06.2026
47 Украйна занули раша и унищожи Крим
Приятели, Румен - Руския ни разказва приказки за „косене на трева през зимата“ в София, за да замаже очите на хората, реалността на фронта изглежда по ето този начин.
Снимките и данните от последния час (петък, 26 юни) от независими наблюдатели като Светла Йовева показват ПЪЛНА ПАНИКА и масово бягство на окупаторите от Крим!
2800 коли в капана на Керченския мост!
Опашката от заселници и колонисти, които бързат да напуснат полуострова, счупи всички досегашни рекорди и набъбна до над 2800 автомобила! Само за една нощ пред пропускателните пунктове на Керченския мост са се струпали нови 1500 коли!
Хората стоят в безкрайни задръствания, чакайки с часове ръчни проверки за експлозиви. Защо бягат ли? Защото след бруталния бараж от над 660 украински дрона тази нощ и унищожаването на енергийната мрежа и ТЕЦ-овете, Крим остана без ток, без електронни плащания и без бензин! „Свещеният полуостров“ на Путин се превърна в капан без изход!
Истината, която Радев и ПБ крият от вас
Ето това е истината, която контролираните медии у нас умишлено не ви показват, за да не се види как руската военна машина се разпада. Вместо това, правителството на Радев и Пърдящите Бракониери се опитват тихомълком да прокарат Бюджет 2026 със скрити 3.7 милиарда евро, за да плати арбитража на руския „Лукойл“ и да спасява касичката на Кремъл!
Те искат с вашите данъци да фи
Коментиран от #58
22:31 26.06.2026
48 Камата
22:31 26.06.2026
49 Първата лампичка
22:32 26.06.2026
50 Коста
22:34 26.06.2026
51 островът на съкровищата
22:34 26.06.2026
52 Пак ги почнаха преди малко..ужас видеа
26 юни 2026
Снимка: Министерство на отбраната на Русия
"Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски в рамките на 40-дневната операция за оказване на натиск върху Руската федерация", бойците от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удари по руски военни спомагателни кораби. Те са се намирали на територията на корабостроителницата „Затока“ в окупирания град Керч на полуостров Крим
22:34 26.06.2026
53 Доктар
22:37 26.06.2026
54 Коста
До коментар #45 от "Миролюб Войнов, военен експерт":КуКуууу
22:38 26.06.2026
55 раша на колене
Приятели, руската пропагандна машина се счупи!
Докато орките на Румен Радев ни убеждават как всичко в евроатлантическия ни свят е наред, украинското разузнаване (HUR) се добра до секретни вътрешни документи на Кремъл. Данните вътре, цитирани от Kyiv Post, са шокиращи и показват, че руското общество е пред социален взрив:
Психозата в Русия надмина Курската битка!
Историческа тревожност: Нивото на паника и тревожност сред руските граждани официално е прехвърлило 50% – това е повече, отколкото по време на украинската инвазия в Курск!
Икономически ужас: 66% от руснаците описват финансовото си състояние като критично трудно, а над 80% смятат, че мащабната икономическа криза в Русия е абсолютно неизбежна!
„Заложници на един луд“:
Самите руски граждани в анкетите масово споделят, че се чувстват като „заложници на политиката на Путин“ и описват усещането си като „наблюдаване на бавната смърт на тежко болен близък човек“.
Моралът е на дъното. Вече никой в Русия не вярва, че Путин може да спечели тази война. Самият диктатор е увеличил личната си охрана до невиждани в историята нива и се е превърнал в затворник в собствените си бункери, докато пази двореца си във Валдай с преместени от фронта ПВО системи!
Кризата в Крим се задълбочава, Беларус се готви за война
Президентът Зеленски потвърди, че кризата с горивата в окупирания Кр
22:38 26.06.2026
56 Абе
22:39 26.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Владимир Путин, президент
До коментар #47 от "Украйна занули раша и унищожи Крим":Спасибо таваришчь !!!
Понеже не вярвам вече на РТВ, Герасимов и Комсомольская правда, редовно гледам в тюба проруския канал @ЦензорНет където на живо може да следите какво се случва в Крим ☝️
22:40 26.06.2026
59 Бай Ганьо
22:42 26.06.2026
60 Зеленце
22:42 26.06.2026
61 Путин
До коментар #10 от "Европеец":Не носи розови очила, със сигурност в Аляска не е повярвал на тръмпанара и другите кравари но понеже е наистина голям лидер извлича полза от всяка ситуация. Руснаците отлично познават манталитета на рижия перко и много успешно го използват в своя полза, а Путин го ласкае и се отнася с привидно уважение и зачитане. Това обаче изобщо няма да попречи да му потопят гемиите когато изнаглее много, просто Русия се опитва да се въздържа колкото се може и да не размаже всички виновни за тая ситуация . Затова засега все още действат премерено и разумно, обаче ако нещата много загрубеят както се случва напоследък руснаците ще извадят големите ракети и ще запукат всички фашаги наред .
Коментиран от #62
22:42 26.06.2026
62 Руснак без крак...
До коментар #61 от "Путин":"...pуснаците ЩЕ извадят големите ракети и ще запукат всички .."
Умрял кон не рита, умрела мечка не хапе !!!
Таваришчь ЩЕЩЕЩЕЩЕЩЕПЕТГОДИНИЩЕЩЩЕ 😄😄😄
22:48 26.06.2026