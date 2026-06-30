Умишлен взрив разтърси Монако, има ранени

В ранните часове на 30 юни българско време правителството на Княжество Монако излезе с извънредно съобщение за взрив на негова територия.

Според официалните данни инцидентът се разглежда от силите за сигурност като умишлено предизвикан акт.

Експлозията е отекнала в момент, когато по улиците е имало малко хора, което е предотвратило по-голяма трагедия. Районът веднага е бил отцепен от специалните части и полицията, а на мястото са изпратени екипи на бърза помощ и експерти по борба с тероризма и взривните устройства.

Актуални данни:

Трима души са ранени и са откачени в местна болница за оказване на спешна помощ.

Сигурността в Монако е вдигната до най-висока степен.

Води се мащабно разследване, като камерите за видеонаблюдение в целия район се анализират за идентифициране на извършителите.