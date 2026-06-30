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Умишлен взрив разтърси Монако, има ранени

Умишлен взрив разтърси Монако, има ранени

30 Юни, 2026 04:55, обновена 30 Юни, 2026 05:00 1 526 25

  • монако-
  • взрив-
  • ранени

Властите в княжеството потвърдиха за трима пострадали при умишлено предизвикана експлозия в ранните часове

Умишлен взрив разтърси Монако, има ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 30 юни българско време правителството на Княжество Монако излезе с извънредно съобщение за взрив на негова територия.

Според официалните данни инцидентът се разглежда от силите за сигурност като умишлено предизвикан акт.

Експлозията е отекнала в момент, когато по улиците е имало малко хора, което е предотвратило по-голяма трагедия. Районът веднага е бил отцепен от специалните части и полицията, а на мястото са изпратени екипи на бърза помощ и експерти по борба с тероризма и взривните устройства.

Актуални данни:

  • Трима души са ранени и са откачени в местна болница за оказване на спешна помощ.
  • Сигурността в Монако е вдигната до най-висока степен.
  • Води се мащабно разследване, като камерите за видеонаблюдение в целия район се анализират за идентифициране на извършителите.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма безопасна страна

    3 23 Отговор
    заради мръсните руски нацисти олигарси, които населиха цяло Монако плюс българските кифли с неустановен статут.

    05:04 30.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Обаче проруски":

    Трима души са ранени. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев.

    Коментиран от #6

    05:06 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    за да му вземат милионите, кво прайм? Щото Путин първо самоуби приближени милиардери, но като я закъса, може да мине на милионери.
    Не ми се мисли.

    Коментиран от #9, #24

    05:12 30.06.2026

  • 7 Човешкият живот е безценен

    2 7 Отговор
    Ако Ермолаев не се беше стискал, а си беше подарил доброволно мангизите за СВО-то, сега щеше да е жив. От глад няма да умре. В Монако винаги търсят таксисти, жиголо и работници в автомивка. Леля ми има едно сутеренче там, щеше да го подслони.
    Какъв балък!

    05:16 30.06.2026

  • 8 иван костов

    11 3 Отговор
    Проблемите на гейдържавите с украинските терористи, тепърва предстоят! Разбитият украински вермахт, въоръжен до зъби ще нахлуе в тихите афроарабски геюви градчета!😂😂😂

    05:18 30.06.2026

  • 9 оня с коня

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,":

    Зеления го поръча:

    Източници на френския Le Monde твърдят, че обект на атаката е бил един от най-богатите украинци - Вадим Ермолаев. През 2019-та година Ермолаев се отказва от украинското си гражданство и получава такова в Кипър.

    След началото на войната в Украйна той връща бизнеса си в Крим чрез подставени лица и плаща данъци в Русия.

    През 2023-та година президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ след решение на Националния съвет за сигурност и отбрана за налагане на персонални санкции срещу Вадим Ермолаев.

    Коментиран от #12

    05:20 30.06.2026

  • 10 Ъхъ

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Тоя да не е построил баба Алино в Монако?🤥

    05:20 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Значи Зеленски и Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    колективно борят олигархията. Няма ли да включат и Радев в заверата заради вечната Дружба?

    Коментиран от #13

    05:22 30.06.2026

  • 13 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Значи Зеленски и Путин":

    Е питай ги де!

    05:24 30.06.2026

  • 14 Защо така грубо?

    1 3 Отговор
    Има си новичок и прозорци за тая работа. Справка: кагебето с партизанско име ФСБ.

    Коментиран от #18, #25

    05:28 30.06.2026

  • 15 Муслим Магомаев

    10 0 Отговор
    Много ми хареса изразът "и са откачени в местна болница". Откъде знаят, че жертвите са откачалки?

    05:31 30.06.2026

  • 16 Величко

    4 1 Отговор
    Оффф ... , случайно минавах оттам и видях - лично руския президент Бог дедя Вова хвърли граната и избяга ... ! Пакостлив Бог си е той , само бели прави ... !

    05:50 30.06.2026

  • 17 Гориил

    8 1 Отговор
    Къщата на украински олигарх, откраднал астрономически суми пари и избягал в Монако, беше взривена.

    05:53 30.06.2026

  • 18 име

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Защо така грубо?":

    Бандерите действат така грубо, терористичните актове са тяхна запазена марка от 2014г насам. Взривове за да убият някоя конкретна цел или стрелба с касетъчни боеприпаси по цивилни, сега и дронове по училища или автобуси с деца. Ако искаха да го припишат на руснаци, щеше да е новичок или падане от висок етаж.

    Коментиран от #23

    05:57 30.06.2026

  • 19 Еми там е пълно

    6 1 Отговор
    С коли с украинска регистрация.. Откраднали милиарди и сега са "богати"! Ама акълът си им е там, където си е бил и преди. Отсъства.

    05:57 30.06.2026

  • 20 Гориил

    9 1 Отговор
    Всички трябва да бъдат предупредени, че този вид екзекуция и ликвидация не е типична за руските специални части. Такъв невероятен шум и многобройни непрофесионални следи са типично дело на силите, взривили газопровода „Северен поток“. Руските професионалисти не действат така (твърде грубо).

    Коментиран от #21, #22

    05:59 30.06.2026

  • 21 За КГБ няма нищо

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    нетипично. Обичат да имитират украинци, за отвличане на вниманието от себе си.
    Руснаците по морето взеха да се представят за украинци, за да не ги ступа някой атлантик, пък и за да правят поразии безнаказано. Партизанска война в тила на (българския) враг.

    06:10 30.06.2026

  • 22 Точно така

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    На тези, къв им е "бизнесът", такива са им и "уреждането на сметки"! Без глава, напред...

    06:12 30.06.2026

  • 23 Убийствата на граждани в населени места

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    са руски стил. А КГБ спокойно може да имитира бандери, затова не е новичок.
    Не виждам защо урките само да се издават.

    06:15 30.06.2026

  • 24 Много е възможно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,":

    Докато ходи по нацистките сборища из ЕС, може някой терорист да го разпознае на улицата...
    Той не беше ли в някакъв черен списък с черен печат?

    06:19 30.06.2026

  • 25 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защо така грубо?":

    явно не са искали да ги убият, а само да ги сплашат. При прозорците работата е 100 % сигурА, при новичока – 90.

    06:24 30.06.2026