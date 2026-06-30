Умишлен взрив разтърси Монако, има ранени

В ранните часове на 30 юни българско време правителството на Княжество Монако излезе с извънредно съобщение за взрив на негова територия.
Според официалните данни инцидентът се разглежда от силите за сигурност като умишлено предизвикан акт.
Експлозията е отекнала в момент, когато по улиците е имало малко хора, което е предотвратило по-голяма трагедия. Районът веднага е бил отцепен от специалните части и полицията, а на мястото са изпратени екипи на бърза помощ и експерти по борба с тероризма и взривните устройства.
Актуални данни:
- Трима души са ранени и са откачени в местна болница за оказване на спешна помощ.
- Сигурността в Монако е вдигната до най-висока степен.
- Води се мащабно разследване, като камерите за видеонаблюдение в целия район се анализират за идентифициране на извършителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Няма безопасна страна
05:04 30.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
До коментар #3 от "Обаче проруски":Трима души са ранени. Един от тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев.
Коментиран от #6
05:06 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,
До коментар #4 от "оня с коня":за да му вземат милионите, кво прайм? Щото Путин първо самоуби приближени милиардери, но като я закъса, може да мине на милионери.
Не ми се мисли.
Коментиран от #9, #24
05:12 30.06.2026
7 Човешкият живот е безценен
Какъв балък!
05:16 30.06.2026
8 иван костов
05:18 30.06.2026
9 оня с коня
До коментар #6 от "Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,":Зеления го поръча:
Източници на френския Le Monde твърдят, че обект на атаката е бил един от най-богатите украинци - Вадим Ермолаев. През 2019-та година Ермолаев се отказва от украинското си гражданство и получава такова в Кипър.
След началото на войната в Украйна той връща бизнеса си в Крим чрез подставени лица и плаща данъци в Русия.
През 2023-та година президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ след решение на Националния съвет за сигурност и отбрана за налагане на персонални санкции срещу Вадим Ермолаев.
Коментиран от #12
05:20 30.06.2026
10 Ъхъ
До коментар #1 от "оня с коня":Тоя да не е построил баба Алино в Монако?🤥
05:20 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Значи Зеленски и Путин
До коментар #9 от "оня с коня":колективно борят олигархията. Няма ли да включат и Радев в заверата заради вечната Дружба?
Коментиран от #13
05:22 30.06.2026
13 оня с коня
До коментар #12 от "Значи Зеленски и Путин":Е питай ги де!
05:24 30.06.2026
14 Защо така грубо?
Коментиран от #18, #25
05:28 30.06.2026
15 Муслим Магомаев
05:31 30.06.2026
16 Величко
05:50 30.06.2026
17 Гориил
05:53 30.06.2026
18 име
До коментар #14 от "Защо така грубо?":Бандерите действат така грубо, терористичните актове са тяхна запазена марка от 2014г насам. Взривове за да убият някоя конкретна цел или стрелба с касетъчни боеприпаси по цивилни, сега и дронове по училища или автобуси с деца. Ако искаха да го припишат на руснаци, щеше да е новичок или падане от висок етаж.
Коментиран от #23
05:57 30.06.2026
19 Еми там е пълно
05:57 30.06.2026
20 Гориил
Коментиран от #21, #22
05:59 30.06.2026
21 За КГБ няма нищо
До коментар #20 от "Гориил":нетипично. Обичат да имитират украинци, за отвличане на вниманието от себе си.
Руснаците по морето взеха да се представят за украинци, за да не ги ступа някой атлантик, пък и за да правят поразии безнаказано. Партизанска война в тила на (българския) враг.
06:10 30.06.2026
22 Точно така
До коментар #20 от "Гориил":На тези, къв им е "бизнесът", такива са им и "уреждането на сметки"! Без глава, напред...
06:12 30.06.2026
23 Убийствата на граждани в населени места
До коментар #18 от "име":са руски стил. А КГБ спокойно може да имитира бандери, затова не е новичок.
Не виждам защо урките само да се издават.
06:15 30.06.2026
24 Много е възможно
До коментар #6 от "Въх, ами ако взривят Костя Копейкин,":Докато ходи по нацистките сборища из ЕС, може някой терорист да го разпознае на улицата...
Той не беше ли в някакъв черен списък с черен печат?
06:19 30.06.2026
25 Защото
До коментар #14 от "Защо така грубо?":явно не са искали да ги убият, а само да ги сплашат. При прозорците работата е 100 % сигурА, при новичока – 90.
06:24 30.06.2026