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Кипър приключи ротационното председателство на ЕС

Кипър приключи ротационното председателство на ЕС

30 Юни, 2026 05:10, обновена 30 Юни, 2026 05:15 570 1

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Никозия предаде щафетата след шест месеца, белязани от преговори за бюджета и разширяването на блока

Кипър приключи ротационното председателство на ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Република Кипър официално завършва своето шестмесечно ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.

През последното денонощие висши дипломати в Брюксел и Никозия направиха равносметка на изминалия мандат, който премина под знака на сериозни геополитически предизвикателства и засилен натиск за реформи.

Основен акцент в работата на Кипър през последните седмици бе изготвянето на ревизирания пакет от документи за преговори по следващия дългосрочен бюджет на ЕС (Многогодишната финансова рамка 2028–2034 г.). Никозия успя да прокара компромисно предложение за намаляване на административните разходи с около 2%, за да отговори на исканията на т.нар. „пестеливи“ държави членки.

В рамките на мандата се постигна и ключов напредък по отварянето на първите преговорни клъстери за присъединяването на Украйна и Молдова.

Основни резултати от председателството:

  • Успешно стартиране на прилагането на Европейския пакт за миграцията и убежището.
  • Постигане на съгласие за бюджетна рамка, фокусирана върху конкурентоспособността на малкия бизнес.
  • Засилване на мерките за отбранителна готовност и автономност на Съюза.

От 1 юли 2026 г. управлението на Съвета на ЕС се поема от Полша, която е следващата страна от т.нар. председателско „трио“.Източник: Официален портал на Кипърското председателство на Съвета на ЕС / Официален вестник на ЕС.

Източник: Официален портал на Кипърското председателство на Съвета на ЕС / Официален вестник на ЕС.


Кипър
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