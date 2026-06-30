Тръмп плаши петролния бизнес със съд заради бензина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в открита война с петролния сектор в страната, предаде Ройтерс.

Държавният глава нареди на Министерството на правосъдието (DOJ) да започне мащабно разследване за изкуствено надуване на цените на горивата и заплаши търговците на дребно със „сериозни проблеми“, ако не реагират веднага.

Гневът на Белия дом бе провокиран от парадокс на пазара. След временното споразумение между САЩ и Иран за деескалация в Близкия изток, цената на суровия петрол (WTI) се срина с 27% до нива около $70 за барел. В същото време обаче, цените по американските бензиностанции отбелязаха символичен спад от едва 4%.

„Търговците на дребно трябва бързо да направят това, което знаят, че е правилно — НАМАЛЕТЕ ЦЕНИТЕ ЗА НАШИЯ ВЕЛИК АМЕРИКАНСКИ НАРОД“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че целта на администрацията е цената бързо да падне до $2,50 за галон.

Анализатори отбелязват, че с този остър тон Тръмп изненадващо повтаря реториката на предшественика си Джо Байдън срещу „Големия петрол“ (Big Oil). Ходът има силен политически заряд, тъй като Белият дом е под сериозен натиск заради високата инфлация преди наближаващите междинни избори за Конгреса през ноември.

От петролния сектор контрираха, че цените по бензиностанциите не могат да падат със скоростта на борсовия петрол заради вече натрупани скъпи запаси и високи рафинерийни разходи.