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Тръмп плаши петролния бизнес със съд заради бензина

Тръмп плаши петролния бизнес със съд заради бензина

30 Юни, 2026 05:41, обновена 30 Юни, 2026 05:44 1 047 10

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Белият дом нареди разследване срещу бензиностанциите за спекула и настоя за незабавно сваляне на цените до $2,50 за галон

Тръмп плаши петролния бизнес със съд заради бензина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе в открита война с петролния сектор в страната, предаде Ройтерс.

Държавният глава нареди на Министерството на правосъдието (DOJ) да започне мащабно разследване за изкуствено надуване на цените на горивата и заплаши търговците на дребно със „сериозни проблеми“, ако не реагират веднага.

Гневът на Белия дом бе провокиран от парадокс на пазара. След временното споразумение между САЩ и Иран за деескалация в Близкия изток, цената на суровия петрол (WTI) се срина с 27% до нива около $70 за барел. В същото време обаче, цените по американските бензиностанции отбелязаха символичен спад от едва 4%.

„Търговците на дребно трябва бързо да направят това, което знаят, че е правилно — НАМАЛЕТЕ ЦЕНИТЕ ЗА НАШИЯ ВЕЛИК АМЕРИКАНСКИ НАРОД“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че целта на администрацията е цената бързо да падне до $2,50 за галон.

Анализатори отбелязват, че с този остър тон Тръмп изненадващо повтаря реториката на предшественика си Джо Байдън срещу „Големия петрол“ (Big Oil). Ходът има силен политически заряд, тъй като Белият дом е под сериозен натиск заради високата инфлация преди наближаващите междинни избори за Конгреса през ноември.

От петролния сектор контрираха, че цените по бензиностанциите не могат да падат със скоростта на борсовия петрол заради вече натрупани скъпи запаси и високи рафинерийни разходи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    13 3 Отговор
    Не, Доналд. Не разбираш правилно ситуацията и търсиш спасение на грешното място. В света има могъщи и влиятелни сили, които няма да позволят най-належащите проблеми на Америка да бъдат решени без Украйна.

    05:50 30.06.2026

  • 2 Тръмп е сгазил лука

    13 1 Отговор
    Много е лошо цената на бензина да е висока точно преди изборите, заради неуспешната война която Тръмп разпали по нареждане на Израел. Някакси скучно е ... когато не те изберат за още от същото хахахаха

    05:54 30.06.2026

  • 3 Величко

    7 2 Отговор
    Оффф ... , пак ли чичо Дони плаши някого ? ! Дааа , луд умора нема ... !

    05:55 30.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    Аааа ,Ротшилд ще ти дърпа ушите клоуне

    05:58 30.06.2026

  • 5 Ко стана ся

    4 2 Отговор
    Къде отиде скритата ръка на пазара дето се саморегулираше или кви тамти автоматични механизми. Или за замеделците и магазините може а за бензиня не може? А бензеидгиите не са прави. Щото като тръгне пазара нагоре те веднага сменят табелките, нищо, че петрола са купили на ниски цени. Да ми обясни сега някои икономист как се нарича този феномен.
    А Тръмпа не е прав. Може да искаш да свалят цената ако им продаваш петрола на 70 цента за барел при цена 100 и нагоре на пазара.

    06:07 30.06.2026

  • 6 Коста

    4 2 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче направи отново Америка Велика ТрагиКомедия.

    06:08 30.06.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    тия ощи не са ли почнали гражданската са стрелят

    06:08 30.06.2026

  • 8 Путин

    5 1 Отговор
    Чудя се кой е по-голям тъпук - Тръмп или Зеленски

    06:16 30.06.2026

  • 9 Някой

    3 0 Отговор
    Абе, там не действаше ли невидимата ръка на пазара? Тоя що се меси в ценообразуването? Да не би в САЩ да има социализъм, че се мъчи да регулира цените?

    06:26 30.06.2026

  • 10 дядото

    3 0 Отговор
    той,тръмп очакваше че инфлацията и изкуствено създадените вируси ще "заобикалят" сащ

    06:27 30.06.2026