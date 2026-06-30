Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие

Изминалата нощ беляза една от най-мащабните и интензивни въздушни ескалации, с ожесточени взаимни удари в часовете между полунощ и 7:00 сутринта.

Докато Украйна предприе безпрецедентна масирана атака с безпилотни апарати дълбоко в руската територия, руската авиация нанесе смъртоносни удари с планиращи бомби по украински градове.

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Повече от 200 дрона над Русия: Москва под обстрел

В ранните сутрешни часове руската столица стана мишена на невиждана досега вълна от дронове-камикадзе. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви официално, че противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира близо 50 апарата, насочени директно към мегаполиса. Вследствие на атаката на столичните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ незабавно бе въведен временен план „Килим“. Ограниченията доведоха до закъснения на десетки международни и вътрешни полети, а част от самолетите бяха пренасочени към резервни писти в Нижни Новгород и Казан.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за общо 209 прехванати украински дрона в рамките на няколко часа. Атаките са координирани над десетки региони, включително Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Смоленска и Тверска области, както и над Черно и Азовско море.

Трагедия в Запорожие: Смъртоносни удари с руски бомби

В същото време руските сили подложиха на масиран обстрел украинските тилови и фронтови линии, като са регистрирани над 50 въздушни нападения и употребата на повече от 6500 дрона-камикадзе.

Най-тежкият удар в ранните сутрешни часове е нанесен срещу град Запорожие с управляеми авиационни бомби (КАБ). Местните аварийни служби потвърдиха за най-малко един загинал цивилен гражданин и 15 ранени. Екипи на гражданска защита продължават да разчистват отломките на разрушените сгради в търсене на оцелели. Постоянни артилерийски и ракетни удари са отчетени и в Сумска област, както и по енергийната инфраструктура в Източна Украйна. Националният енергиен оператор „Укренерго“ докладва за локални прекъсвания на електрозахранването в близост до фронтовите линии.