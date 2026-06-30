Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие

Изминалата нощ беляза една от най-мащабните и интензивни въздушни ескалации, с ожесточени взаимни удари в часовете между полунощ и 7:00 сутринта.
Докато Украйна предприе безпрецедентна масирана атака с безпилотни апарати дълбоко в руската територия, руската авиация нанесе смъртоносни удари с планиращи бомби по украински градове.
Повече от 200 дрона над Русия: Москва под обстрел
В ранните сутрешни часове руската столица стана мишена на невиждана досега вълна от дронове-камикадзе. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви официално, че противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира близо 50 апарата, насочени директно към мегаполиса. Вследствие на атаката на столичните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ незабавно бе въведен временен план „Килим“. Ограниченията доведоха до закъснения на десетки международни и вътрешни полети, а част от самолетите бяха пренасочени към резервни писти в Нижни Новгород и Казан.
Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за общо 209 прехванати украински дрона в рамките на няколко часа. Атаките са координирани над десетки региони, включително Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Смоленска и Тверска области, както и над Черно и Азовско море.
Трагедия в Запорожие: Смъртоносни удари с руски бомби
В същото време руските сили подложиха на масиран обстрел украинските тилови и фронтови линии, като са регистрирани над 50 въздушни нападения и употребата на повече от 6500 дрона-камикадзе.
Най-тежкият удар в ранните сутрешни часове е нанесен срещу град Запорожие с управляеми авиационни бомби (КАБ). Местните аварийни служби потвърдиха за най-малко един загинал цивилен гражданин и 15 ранени. Екипи на гражданска защита продължават да разчистват отломките на разрушените сгради в търсене на оцелели. Постоянни артилерийски и ракетни удари са отчетени и в Сумска област, както и по енергийната инфраструктура в Източна Украйна. Националният енергиен оператор „Укренерго“ докладва за локални прекъсвания на електрозахранването в близост до фронтовите линии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Разбрахме какво са успели да ударят
Но не разбрахме какво са ударили британските дронове?
Коментиран от #4
07:20 30.06.2026
4 Статия , написана трудно
До коментар #3 от "Разбрахме какво са успели да ударят":с мъка, но с голямо старание и прилежно. Личи си още от заглавието и.
07:25 30.06.2026
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8 Много
До коментар #6 от "Презвитер Козма":работи още не разбираш !
07:31 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Госあ
07:37 30.06.2026
11 Някой
Също така, по-долу в текста свенливо се казва, че руснаците са използвали над 6500 дрона за нощта.
Сами сравнете мащабите 200 дрона срещу 6500 дрона. При все, че Русия има и доста по-богат и смъртоносен арсенал - балистични ракети, хиперзвукови ракети (не го слушайте Зеленски какви ги разправя), планиращи бомби с тежест до 3 т. И това е само на повърхността - отдолу има далеч по-мощни и опасни оръжия, които за момента стоят неизползвани.
Коментиран от #13
07:38 30.06.2026
12 Чума
07:43 30.06.2026
13 Рублевка
До коментар #11 от "Някой":"Русия използва между 6 и 7 хиляди дрона дневно" – казва Сирски. Има промишлени възможности да произведе и използва да 30000 дрона дневно, но няма такава нужда. Бусифицираните дезертират и се предават при първа възможност. Като добавим превъзходството във всички други видове въоръжение и жива сила, бандеровците са обречени.
Тази неестествена система на неофашизъм и насилие е към края си.
08:14 30.06.2026