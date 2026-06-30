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Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие
  Тема: Украйна

Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие

30 Юни, 2026 07:07, обновена 30 Юни, 2026 07:13 1 131 13

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Украйна атакува руската столица с рекордна вълна от дронове, руски авиобомби удариха жилищни райони

Москва и Киев в огнена нощ: 200 дрона над Русия и бомби над Запорожие - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изминалата нощ беляза една от най-мащабните и интензивни въздушни ескалации, с ожесточени взаимни удари в часовете между полунощ и 7:00 сутринта.

Докато Украйна предприе безпрецедентна масирана атака с безпилотни апарати дълбоко в руската територия, руската авиация нанесе смъртоносни удари с планиращи бомби по украински градове.

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Повече от 200 дрона над Русия: Москва под обстрел

В ранните сутрешни часове руската столица стана мишена на невиждана досега вълна от дронове-камикадзе. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви официално, че противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира близо 50 апарата, насочени директно към мегаполиса. Вследствие на атаката на столичните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ незабавно бе въведен временен план „Килим“. Ограниченията доведоха до закъснения на десетки международни и вътрешни полети, а част от самолетите бяха пренасочени към резервни писти в Нижни Новгород и Казан.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за общо 209 прехванати украински дрона в рамките на няколко часа. Атаките са координирани над десетки региони, включително Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Смоленска и Тверска области, както и над Черно и Азовско море.

Трагедия в Запорожие: Смъртоносни удари с руски бомби

В същото време руските сили подложиха на масиран обстрел украинските тилови и фронтови линии, като са регистрирани над 50 въздушни нападения и употребата на повече от 6500 дрона-камикадзе.

Най-тежкият удар в ранните сутрешни часове е нанесен срещу град Запорожие с управляеми авиационни бомби (КАБ). Местните аварийни служби потвърдиха за най-малко един загинал цивилен гражданин и 15 ранени. Екипи на гражданска защита продължават да разчистват отломките на разрушените сгради в търсене на оцелели. Постоянни артилерийски и ракетни удари са отчетени и в Сумска област, както и по енергийната инфраструктура в Източна Украйна. Националният енергиен оператор „Укренерго“ докладва за локални прекъсвания на електрозахранването в близост до фронтовите линии.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Разбрахме какво са успели да ударят

    15 0 Отговор
    руските 6500 дронове и ракети - убийствено...една жертва, включително дете.
    Но не разбрахме какво са ударили британските дронове?

    Коментиран от #4

    07:20 30.06.2026

  • 4 Статия , написана трудно

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Разбрахме какво са успели да ударят":

    с мъка, но с голямо старание и прилежно. Личи си още от заглавието и.

    07:25 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Презвитер Козма":

    работи още не разбираш !

    07:31 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    11 5 Отговор
    Украйна е разгембена. Има ли някой, който се съмнява в това ?

    07:37 30.06.2026

  • 11 Някой

    13 3 Отговор
    Украйна пратила 200 дрона по Москва, гордо ни казва загалвието - нито един не стигнал до там, става ясно от текста по-долу.
    Също така, по-долу в текста свенливо се казва, че руснаците са използвали над 6500 дрона за нощта.
    Сами сравнете мащабите 200 дрона срещу 6500 дрона. При все, че Русия има и доста по-богат и смъртоносен арсенал - балистични ракети, хиперзвукови ракети (не го слушайте Зеленски какви ги разправя), планиращи бомби с тежест до 3 т. И това е само на повърхността - отдолу има далеч по-мощни и опасни оръжия, които за момента стоят неизползвани.

    Коментиран от #13

    07:38 30.06.2026

  • 12 Чума

    9 1 Отговор
    Корегирайте какво ми поднасяте тук, защото чета, преди да коментирам! Ето, в под заглавието, копи - пест цитат - ,,руски авиобомби удариха жилищни райони", а в последните пасажи - ,,руските сили подложиха на масиран обстрел украинските тилови и фронтови линии"!?

    07:43 30.06.2026

  • 13 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    "Русия използва между 6 и 7 хиляди дрона дневно" – казва Сирски. Има промишлени възможности да произведе и използва да 30000 дрона дневно, но няма такава нужда. Бусифицираните дезертират и се предават при първа възможност. Като добавим превъзходството във всички други видове въоръжение и жива сила, бандеровците са обречени.
    Тази неестествена система на неофашизъм и насилие е към края си.

    08:14 30.06.2026

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