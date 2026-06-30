Рекордните жеги в Европа вземат нови жертви, очаква се нова гореща вълна

Рекордната гореща вълна, която обхвана голяма част от Европа от 20 юни насам, продължава да причинява човешки жертви, горски пожари и сериозни затруднения в ежедневието, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
В Италия в понеделник беше обявена най-високата - червена - степен на предупреждение за жеги в 22 града, сред които Болцано и Палермо. На площад „Свети Петър“ във Ватикана поклонници се предпазваха от силното слънце с чадъри и ветрила по време на традиционното обръщение на папа Лъв XIV по случай празника на светите апостоли Петър и Павел.
Горещините засегнаха сериозно и Балканите. В Хърватия беше обявен червен код за опасно високи температури за Загреб, Сплит и Дубровник. Десетки пожарникари, подпомагани от четири специализирани самолета, се бориха с голям горски пожар на адриатическия остров Вис.
В Сърбия държавната хидрометеорологична служба предупреди, че температурите ще достигнат до 39 градуса. В Албания властите овладяха пожар, който изпепели големи площи с храсти и маслинови насаждения край южното село Клос.
Най-тежки остават последиците във Франция. Според националната агенция за обществено здраве горещата вълна е довела до около 1000 допълнителни смъртни случая, като повечето жертви са възрастни хора.
Властите предупреждават, че броят им вероятно ще нарасне след обработването на всички данни. Френски медии съобщават, че погребалните домове в Париж и околностите са претоварени заради увеличения брой починали.
Според учени настоящата гореща вълна би била „практически невъзможна“ без причиненото от човека изменение на климата. По техни изчисления необичайно високите нощни температури са станали около 100 пъти по-вероятни в сравнение с периода отпреди две десетилетия.
Метеоролозите предупреждават, че въпреки временното захлаждане в части от Западна Европа, още в началото на юли се очаква нова вълна от екстремни горещини, която ще засегне Франция, Испания, Германия, Италия, Швейцария и части от Великобритания.
Президентът на Италианското метеорологично дружество Лука Меркали заяви пред Ройтерс, че високите температури увеличават риска от горски пожари, въпреки че на отделни места гръмотевични бури временно ограничават опасността.
Жегите доведоха и до трагични инциденти. В Кипър две деца на 8 и 10 години от българско семейство бяха открити мъртви в нагорещен автомобил. В Полша двама колоездачи - на 30 и 71 години - починаха по време на състезание от серията Poland Bike Marathon край Варшава.
Опасните горещини обхващат и Съединените щати. Националната метеорологична служба предупреди за екстремни температури в големи части на централните и източните райони на страната в навечерието на честванията на 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимост.
Властите предупреждават, че продължителните високи дневни температури и липсата на достатъчно охлаждане през нощта значително увеличават риска от заболявания, свързани с жегите, особено сред най-уязвимите групи от населението.
България също е засегната от високите температури. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждения за опасни горещини в различни райони на страната, а властите призовават гражданите да ограничават престоя на открито в най-горещите часове на деня и да се хидратират.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Толкова
11:30 30.06.2026
2 Кон Спиратор
2- това са конспирации на зелените и др. подобни.
Коментиран от #6, #9, #13
11:34 30.06.2026
3 ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ
Коментиран от #16
11:35 30.06.2026
4 Родина
сложиш климатик . Забрани и зелена
политика .
11:44 30.06.2026
5 Без име
Коментиран от #7
11:44 30.06.2026
6 лято?
До коментар #2 от "Кон Спиратор":ЮНИ Е ВСЕ ПАК. ЮНИ.
НЕ ЮЛСКИ ЖЕГИ, НЕ АВГУСТУВСКИ. ЮНИ.
Коментиран от #8
11:46 30.06.2026
7 оня с коня
До коментар #5 от "Без име":важното е че тук имаме банани и съборихме МОЧА
и спряхме замунда
сега вече всичко ни е наред
11:46 30.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Респираторен смъртелен вирус
До коментар #2 от "Кон Спиратор":А не, бе, специално за тебе жегите от 40 градуса ще са през зимата!
12:00 30.06.2026
10 Кон Спиратор
До коментар #8 от "оня с коня":По добре се посъветвай с коня преди да пишеш че се излагаш. Къде да отидем във Франция , Германия. Навсякъде чупят температурни рекорди а е още Юни както пише ком 6ти. Тепърва ще става интересно. Но ти може да се скриеш от долната страна на плоската земя.
Коментиран от #14, #22
12:00 30.06.2026
11 Отец Афанасий
12:04 30.06.2026
12 Софиянец
Коментиран от #15
12:08 30.06.2026
13 Мдаа
До коментар #2 от "Кон Спиратор":плоскоземците сте вие, дето не разбирате ролята на сезоните 😂
12:10 30.06.2026
14 оня с коня
До коментар #10 от "Кон Спиратор":Какъв Кон,кви 5лв - той е просто едно недодялано Русофилско "Изобретение" с предназначение да ме Неглижира пишейки с моя ник!А иначе е много Войнствен ,брутално налагайки Евро-Атлантическата "Тирания" призовавайки несъгласните да емигрират,като целта е ясна- Да настрои Редовия Българин против Западната ориентация.А който не му Уйдиса на приказките- - ще гърми АЕЦ-а и ще трепе Бълг. Ген ама...само Евроатлантичесия:)
Коментиран от #18, #19
12:13 30.06.2026
15 бир си там
До коментар #12 от "Софиянец":оттам ли се връщаш?
12:13 30.06.2026
16 Къде го търсиш Бай-Дончо?!
До коментар #3 от "ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ":,,На слънце-под сянката...!"
12:14 30.06.2026
17 Софийски селянин,Пенсионер
С прогнозата за времето по телевизии радиа и интернет ви втълпяват колко горещо било..
Запомнете няма лошо време има лоши хора..
Майката Природа е всемогъща,тя диктува правилата.
От нас нищо не зависи..
Ние сме само гости и за малко,на тази грешна земя.
12:32 30.06.2026
18 оня с коня
До коментар #14 от "оня с коня":ама това е ника на баща ти беГОВЕДОпродажно
айде разкарайсе оттука
12:34 30.06.2026
19 само да кажа
До коментар #14 от "оня с коня":евроатлантическия продажен ген, трябва да бъде заличен и със корените изваден
много е прав оня с коня
12:36 30.06.2026
20 Kaлпазанин
12:46 30.06.2026
21 Механик
И който не слуша, да се евтаназира в името на "благото на обществото и европейските ценности".
12:48 30.06.2026
22 Механик
До коментар #10 от "Кон Спиратор":Ами, кво да ти кажа. Май плоскоземеца си ти.
В момента вече се жъне пшеницата. Ечвемикът е ожънат. Тоест, в момента е ЖЪТВА.
Знаеш ли какво казва народа по време на жътва? Казва : "Жарко е! Хляб се пече."
И народа го е казал още преди всякакви зелени дивотии.
Но няма нищо! Такива като тебе имат изход. Яко гледане на новини, споделяне на зелени ценности и криене в банята. Като при ковида.
12:53 30.06.2026