Рекордните жеги в Европа вземат нови жертви, очаква се нова гореща вълна

Рекордната гореща вълна, която обхвана голяма част от Европа от 20 юни насам, продължава да причинява човешки жертви, горски пожари и сериозни затруднения в ежедневието, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

В Италия в понеделник беше обявена най-високата - червена - степен на предупреждение за жеги в 22 града, сред които Болцано и Палермо. На площад „Свети Петър“ във Ватикана поклонници се предпазваха от силното слънце с чадъри и ветрила по време на традиционното обръщение на папа Лъв XIV по случай празника на светите апостоли Петър и Павел.

Горещините засегнаха сериозно и Балканите. В Хърватия беше обявен червен код за опасно високи температури за Загреб, Сплит и Дубровник. Десетки пожарникари, подпомагани от четири специализирани самолета, се бориха с голям горски пожар на адриатическия остров Вис.

В Сърбия държавната хидрометеорологична служба предупреди, че температурите ще достигнат до 39 градуса. В Албания властите овладяха пожар, който изпепели големи площи с храсти и маслинови насаждения край южното село Клос.

Най-тежки остават последиците във Франция. Според националната агенция за обществено здраве горещата вълна е довела до около 1000 допълнителни смъртни случая, като повечето жертви са възрастни хора.

Властите предупреждават, че броят им вероятно ще нарасне след обработването на всички данни. Френски медии съобщават, че погребалните домове в Париж и околностите са претоварени заради увеличения брой починали.

Според учени настоящата гореща вълна би била „практически невъзможна“ без причиненото от човека изменение на климата. По техни изчисления необичайно високите нощни температури са станали около 100 пъти по-вероятни в сравнение с периода отпреди две десетилетия.

Метеоролозите предупреждават, че въпреки временното захлаждане в части от Западна Европа, още в началото на юли се очаква нова вълна от екстремни горещини, която ще засегне Франция, Испания, Германия, Италия, Швейцария и части от Великобритания.

Президентът на Италианското метеорологично дружество Лука Меркали заяви пред Ройтерс, че високите температури увеличават риска от горски пожари, въпреки че на отделни места гръмотевични бури временно ограничават опасността.

Жегите доведоха и до трагични инциденти. В Кипър две деца на 8 и 10 години от българско семейство бяха открити мъртви в нагорещен автомобил. В Полша двама колоездачи - на 30 и 71 години - починаха по време на състезание от серията Poland Bike Marathon край Варшава.

Опасните горещини обхващат и Съединените щати. Националната метеорологична служба предупреди за екстремни температури в големи части на централните и източните райони на страната в навечерието на честванията на 250-годишнината от приемането на Декларацията за независимост.

Властите предупреждават, че продължителните високи дневни температури и липсата на достатъчно охлаждане през нощта значително увеличават риска от заболявания, свързани с жегите, особено сред най-уязвимите групи от населението.

България също е засегната от високите температури. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждения за опасни горещини в различни райони на страната, а властите призовават гражданите да ограничават престоя на открито в най-горещите часове на деня и да се хидратират.