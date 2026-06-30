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Турция: САЩ не възнамеряват да се оттеглят от НАТО

Турция: САЩ не възнамеряват да се оттеглят от НАТО

30 Юни, 2026 12:21, обновена 30 Юни, 2026 12:19 567 18

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Военният министър Яшар Гюлер заяви, че Алиансът се адаптира към новата среда за сигурност преди срещата на върха в Анкара

Турция: САЩ не възнамеряват да се оттеглят от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати не възнамеряват да се оттеглят от НАТО, а Алиансът преминава през процес на адаптация към променящата се среда за сигурност. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер в интервю за „Ройтерс“ преди срещата на върха на НАТО в Анкара, предава News.bg.

Турската столица ще бъде домакин на форума на 7 и 8 юли, в който ще участват лидерите на 32-те държави членки на Алианса, както и представители на страните от Персийския залив и Азиатско-тихоокеанския регион.

Според Гюлер срещата ще се проведе на фона на разногласия между съюзниците по въпроси като разпределението на тежестта в рамките на НАТО, увеличаването на разходите за отбрана и критиките на Вашингтон към европейските партньори за недостатъчния им принос към усилията за гарантиране на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.

„НАТО продължава да бъде без аналог и остава основната платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана. Ние оценяваме настоящия период не като криза, а като процес на адаптация към променящата се среда за сигурност“, заяви турският министър.

По думите му САЩ не планират да напуснат Алианса, но настояват европейските държави и Канада да поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа.

Гюлер подчерта още, че Турция трябва да бъде включена в европейските инициативи и планове в областта на отбраната.

Сред основните теми на срещата на върха той открои укрепването на единството в НАТО, оценката на увеличените отбранителни разходи на съюзниците, задълбочаването на сътрудничеството в отбранителната индустрия и разширяването на подкрепата за Украйна.

Като член на НАТО България ще бъде представена на срещата на върха в Анкара. Решенията, свързани с отбранителните разходи, подкрепата за Украйна и развитието на отбранителната индустрия, са от значение и за страната.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К ПЕЙКИ с чалми

    5 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    12:23 30.06.2026

  • 2 Копейки,

    3 3 Отговор
    Като горди членове на НАТО ще трябва да отделяте повече пари за въоръжение.Искате,не искате това е положението.

    Коментиран от #5

    12:24 30.06.2026

  • 3 Овчар

    2 7 Отговор
    САЩ , НАТО , ЕС. Всички са срещу Русия. Русия е най голямата държава на планетата , по голяма от САЩ и Канада взети заедно..! Кой нормален ще тръгне срещу нея. ! 40 % от Европа е руска..!

    12:28 30.06.2026

  • 4 Разбирача

    7 2 Отговор
    Русия е голяма територия, но само една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    Коментиран от #17

    12:31 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 какво е брикс

    6 1 Отговор
    Боси Роби И Калпави Самодейци!

    12:32 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СВО 1 587 дни РЕЗИЛ

    6 2 Отговор
    Русия е най-голяма обаче като броиш и колониите (РФ).
    От друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.

    12:34 30.06.2026

  • 9 Коста

    3 1 Отговор
    САЩ няма да се оттеглят от НАТО защото 90% от оръжията, които продават са на членовете на НАТО. НАТО е една машина за пари, които САЩ лапат. Такъв кокал не се изпуска. Иначе НАТО за нищо друго не става. Съществуването му е само американският ВПК да лапа...

    12:35 30.06.2026

  • 10 САЩ ЩЕ СА В НАТО

    2 4 Отговор
    Докато могат да точат другите членове. После ще бягат.

    12:37 30.06.2026

  • 11 Гориил

    3 5 Отговор
    Надявам се, че всички разбират, че това ще бъде съвсем различно НАТО (най-недружелюбното и строго към Европа и Турция). Прекрасно разбирам причините за ласкателствата на Ердоган (тревожният вакуум и проблемите с покупката на американски F-35). Но за какво ликуват и аплодират българите?

    12:38 30.06.2026

  • 12 ЗИЛ 117

    0 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:44 30.06.2026

  • 13 ЗИЛ 117

    1 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:44 30.06.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    0 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:44 30.06.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    1 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:44 30.06.2026

  • 16 Хе хе...

    0 1 Отговор
    Естествено. Нали ако се откажат няма да има кой да ги пази от лошите аятоласи в ормузкия проток. То не че нато се е затичало да помага, ама все по друго е инфантилния идиот тръмп да може да поциври на рамото на еврогейските атлантически евнуси, че Иран много го бие. Че нали другаря Си го отсвири директно. Пък виж, мИкрончето на дядо бриджит му обеща цял самолетоносач, ама като свърши пукотевицата.

    12:45 30.06.2026

  • 17 Мдаа...

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Разбирача":

    РозАв, а на теб защо не ти се живее? Смяната на пола не можа ли да пребори когнитивния ти дисонанс?

    12:47 30.06.2026

  • 18 Ами

    1 0 Отговор
    Турският министър на отбраната може
    да говори каквото си поиска, но никой
    не знае с какъв акъл ще се събуди Тръмп.

    12:53 30.06.2026

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