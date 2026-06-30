Турция: САЩ не възнамеряват да се оттеглят от НАТО

Съединените щати не възнамеряват да се оттеглят от НАТО, а Алиансът преминава през процес на адаптация към променящата се среда за сигурност. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер в интервю за „Ройтерс“ преди срещата на върха на НАТО в Анкара, предава News.bg.
Турската столица ще бъде домакин на форума на 7 и 8 юли, в който ще участват лидерите на 32-те държави членки на Алианса, както и представители на страните от Персийския залив и Азиатско-тихоокеанския регион.
Според Гюлер срещата ще се проведе на фона на разногласия между съюзниците по въпроси като разпределението на тежестта в рамките на НАТО, увеличаването на разходите за отбрана и критиките на Вашингтон към европейските партньори за недостатъчния им принос към усилията за гарантиране на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.
„НАТО продължава да бъде без аналог и остава основната платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана. Ние оценяваме настоящия период не като криза, а като процес на адаптация към променящата се среда за сигурност“, заяви турският министър.
По думите му САЩ не планират да напуснат Алианса, но настояват европейските държави и Канада да поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа.
Гюлер подчерта още, че Турция трябва да бъде включена в европейските инициативи и планове в областта на отбраната.
Сред основните теми на срещата на върха той открои укрепването на единството в НАТО, оценката на увеличените отбранителни разходи на съюзниците, задълбочаването на сътрудничеството в отбранителната индустрия и разширяването на подкрепата за Украйна.
Като член на НАТО България ще бъде представена на срещата на върха в Анкара. Решенията, свързани с отбранителните разходи, подкрепата за Украйна и развитието на отбранителната индустрия, са от значение и за страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К ПЕЙКИ с чалми
12:23 30.06.2026
2 Копейки,
Коментиран от #5
12:24 30.06.2026
3 Овчар
12:28 30.06.2026
4 Разбирача
Коментиран от #17
12:31 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 какво е брикс
12:32 30.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 СВО 1 587 дни РЕЗИЛ
От друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.
12:34 30.06.2026
9 Коста
12:35 30.06.2026
10 САЩ ЩЕ СА В НАТО
12:37 30.06.2026
11 Гориил
12:38 30.06.2026
12 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
12:44 30.06.2026
13 ЗИЛ 117
12:44 30.06.2026
14 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:44 30.06.2026
15 ЗИЛ 117
12:44 30.06.2026
16 Хе хе...
12:45 30.06.2026
17 Мдаа...
До коментар #4 от "Разбирача":РозАв, а на теб защо не ти се живее? Смяната на пола не можа ли да пребори когнитивния ти дисонанс?
12:47 30.06.2026
18 Ами
да говори каквото си поиска, но никой
не знае с какъв акъл ще се събуди Тръмп.
12:53 30.06.2026