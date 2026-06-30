Турция: САЩ не възнамеряват да се оттеглят от НАТО

Съединените щати не възнамеряват да се оттеглят от НАТО, а Алиансът преминава през процес на адаптация към променящата се среда за сигурност. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер в интервю за „Ройтерс“ преди срещата на върха на НАТО в Анкара, предава News.bg.

Турската столица ще бъде домакин на форума на 7 и 8 юли, в който ще участват лидерите на 32-те държави членки на Алианса, както и представители на страните от Персийския залив и Азиатско-тихоокеанския регион.

Според Гюлер срещата ще се проведе на фона на разногласия между съюзниците по въпроси като разпределението на тежестта в рамките на НАТО, увеличаването на разходите за отбрана и критиките на Вашингтон към европейските партньори за недостатъчния им принос към усилията за гарантиране на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток.

„НАТО продължава да бъде без аналог и остава основната платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана. Ние оценяваме настоящия период не като криза, а като процес на адаптация към променящата се среда за сигурност“, заяви турският министър.

По думите му САЩ не планират да напуснат Алианса, но настояват европейските държави и Канада да поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа.

Гюлер подчерта още, че Турция трябва да бъде включена в европейските инициативи и планове в областта на отбраната.

Сред основните теми на срещата на върха той открои укрепването на единството в НАТО, оценката на увеличените отбранителни разходи на съюзниците, задълбочаването на сътрудничеството в отбранителната индустрия и разширяването на подкрепата за Украйна.

Като член на НАТО България ще бъде представена на срещата на върха в Анкара. Решенията, свързани с отбранителните разходи, подкрепата за Украйна и развитието на отбранителната индустрия, са от значение и за страната.