Кремъл: Русия води разговори за внос на гориво, но не разкрива с кои държави

Кремъл няма да разкрива с кои държави води разговори за евентуален внос на гориво. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„По разбираеми причини няма да говорим за това“, каза Песков в отговор на въпрос откъде Русия би могла да внася гориво. По думите му контактите с различни държави се водят, но подробности няма да бъдат оповестявани.

Той посочи, че ако бъдат постигнати договорености за приемливи цени, това ще бъде още една стъпка към стабилизирането на руския пазар на горива. Според него пакетът от мерки се обсъжда от вицепремиера Александър Новак, а повече информация следва да бъде предоставена от правителството.

Песков коментира и атаките с украински безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Той заяви, че Русия отново призовава международната общност да обърне внимание на, по думите му, „престъпленията на киевския режим срещу мирното население“.

Изявлението му идва след съобщението на руските власти, че шестмесечно бебе е починало, след като дрон е паднал върху къща в град Егориевск край Москва.