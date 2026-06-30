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Кремъл: Русия води разговори за внос на гориво, но не разкрива с кои държави

Кремъл: Русия води разговори за внос на гориво, но не разкрива с кои държави

30 Юни, 2026 13:38, обновена 30 Юни, 2026 13:36 973 80

  • кремъл-
  • русия-
  • внос на гориво

Москва заявява, че обсъжда мерки за стабилизиране на пазара, а Дмитрий Песков отново обвини Украйна за смъртта на дете при атака с дрон край Москва

Кремъл: Русия води разговори за внос на гориво, но не разкрива с кои държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл няма да разкрива с кои държави води разговори за евентуален внос на гориво. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„По разбираеми причини няма да говорим за това“, каза Песков в отговор на въпрос откъде Русия би могла да внася гориво. По думите му контактите с различни държави се водят, но подробности няма да бъдат оповестявани.

Той посочи, че ако бъдат постигнати договорености за приемливи цени, това ще бъде още една стъпка към стабилизирането на руския пазар на горива. Според него пакетът от мерки се обсъжда от вицепремиера Александър Новак, а повече информация следва да бъде предоставена от правителството.

Песков коментира и атаките с украински безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Той заяви, че Русия отново призовава международната общност да обърне внимание на, по думите му, „престъпленията на киевския режим срещу мирното население“.

Изявлението му идва след съобщението на руските власти, че шестмесечно бебе е починало, след като дрон е паднал върху къща в град Егориевск край Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    14 7 Отговор
    Със САЩ са разговорите.

    Коментиран от #76, #77, #80

    13:38 30.06.2026

  • 2 Ку-ку

    39 9 Отговор
    Mалииииии....от страна износител и производител сега вносител на горива....е няма такъв смях... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    13:38 30.06.2026

  • 3 С копейките

    23 10 Отговор
    на Рундьо Радев.

    13:40 30.06.2026

  • 4 проблема

    27 6 Отговор
    руснаците живееят още в ерата на ссср!

    13:41 30.06.2026

  • 5 гаст

    26 8 Отговор
    А вие, руснаците, колко деца избихте???????????

    Коментиран от #10

    13:41 30.06.2026

  • 6 Жужето е най слабия сатрап

    22 6 Отговор
    Управлявал матушката🤣🤣🤣ако сталин беше жив щеше да му избоде очите с пръсти

    13:41 30.06.2026

  • 7 Паветник

    5 10 Отговор
    Ах, за малко да еректирам от кеф, но не можах, защото съм почитател на чужди ерекции...

    13:42 30.06.2026

  • 8 Виждащ

    10 15 Отговор
    Малко статистика за размяна на тела между Русия и Украйна.

    Коментиран от #14, #19

    13:42 30.06.2026

  • 9 Сигурно

    8 0 Отговор
    С България!

    13:42 30.06.2026

  • 10 Без име

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "гаст":

    От всеки малък бандероврц става голям такъв.

    Коментиран от #45

    13:43 30.06.2026

  • 11 Пламен

    16 9 Отговор
    Смеехме се на евреите , че си блъскат главите в Стената на плача.
    Сега рашките ще си блъскат чугунените глави в стената на Кремъл.:)

    13:44 30.06.2026

  • 12 Соломон

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ку-ку":

    Гледах руснак който спря таджик и го пита колко струва дизела у вас.Таджика го гледа опулено и му вика100$ 2тона дизел.А газта.А тя газта е безплатна у нас.

    13:44 30.06.2026

  • 13 СВО 1 587 дни РЕЗИЛ

    19 9 Отговор
    Най-после нещо като признание за проблем с горивото, защото пропагандата в последните дни се чудеше какво да пише.

    Като няма бензин се включва руската пропаганда да обяснява, че не е хубаво да се зарежда пълен резервоар. 😆 Следващата публикация ще е: "Какви големи рискове крие шофирането на автомобил". 🤡

    Когато няма бензин веднага се включва пропагандата - защо не е хубаво да се зарежда пълен резервоар.

    След време сигурно ще пропагандират - шофирането крие рискове или дори по примера на лудитите да започнат акции по унищожаване на автомобилите.

    13:44 30.06.2026

  • 14 Виждащ

    12 10 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Със синьо са тела върнати от Русия, с червено от Украйна.

    Коментиран от #70

    13:45 30.06.2026

  • 15 Бялджип

    7 15 Отговор
    Най-вероятно с Азербайджан. Те са приятели с азерите, гостуват си, уважават се. Приятел в нужда се познава. Русия знае как да се отблагодарява на приятели.

    Коментиран от #28, #30, #38

    13:46 30.06.2026

  • 16 Цвете

    10 12 Отговор
    ПОМОЛЕТЕ ТЕЗИ ЗА ГОРИВО, КОИТО НАПАДНАХТЕ. ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ ЗВЕЗДИ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН. 🪆🫵🪆

    Коментиран от #22

    13:46 30.06.2026

  • 17 хаха

    21 4 Отговор
    Индия и Казахстан.

    Проблемът е че синдикатите в Казахстан заплашиха със стачка ако някой се опита да изнася за московитската пасмина. ХАХАХА

    Ура дрОгарЕ!

    13:46 30.06.2026

  • 18 Парадокс

    18 4 Отговор
    Бензиностанцията ще се моли на други държави за бензин!

    13:47 30.06.2026

  • 19 хаха

    13 12 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Московитските писслямисто-монголоиди даже не искат да си приберат мршата!
    Ще имат да плащат обезщетение на роднините им тогава. ХАХАХА

    13:48 30.06.2026

  • 20 Цвете

    9 9 Отговор
    ПОМОЛЕТЕ ТЕЗИ ЗА ГОРИВО, КОИТО НАПАДНАХТЕ. ЩЕ ВИДИТЕ ВИЕ ЗВЕЗДИ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН. 🪆🫵🪆

    13:48 30.06.2026

  • 21 мдаа

    4 4 Отговор
    Могат да купуват от САЩ. Американците са най-големият износител на нефт, рижия клоун ще им даде добра сделка.

    13:49 30.06.2026

  • 22 Китка непоеъбена,

    11 14 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Ами те нямат вече бензиностанции. За последните два дни Русия им избомби всичките И производство няма 404.

    13:50 30.06.2026

  • 23 Паветник

    2 5 Отговор
    Най добрите цугтромбони - в тоалетните срещу Народния театър!
    21:00-06:00 - Безплатно!

    13:51 30.06.2026

  • 24 Опа

    13 5 Отговор
    Уж щяхме да купуваме евтино от руснаците, но се оказа, че те ще купуват.

    13:51 30.06.2026

  • 25 хаха

    13 4 Отговор
    Казахстан отказа да спаси Русия от горивната криза.

    Според неофициални данни, казахстанските петролни работници отказаха да доставят бензин на Руската федерация, за да облекчат острия недостиг, възникнал след украинските удари по руски рафинерии.

    Ройтерс по-рано съобщи, че Москва е поискала около 50 хиляди тона бензин АИ-92 от Астана. Официално министърът на енергетиката на Казахстан заяви, че не е получено искане от Русия.

    На фона на недостига в граничните райони е започнал „сив“ износ на бензин от Казахстан чрез частни канали. Властите на републиката заявиха, че активно се борят с подобни „доставки“.

    13:52 30.06.2026

  • 26 хе хе

    10 1 Отговор
    Прави бяха русофилите - бензинът свърши. Има обаче един нюанс...

    13:52 30.06.2026

  • 27 Пак подвеждащо заглавие

    5 14 Отговор
    Има ограмна разлика от
    Би могла да внася
    И вече внася
    Тя и европа внася и кво
    Пропаганда за ниско интелигентни

    Коментиран от #34, #41

    13:53 30.06.2026

  • 28 Пламен

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Жипка , най-вероятно ще е от Антарктида с танкери-ледоразбивачи. :)

    Относно азерите- ти май не знаеш , че главнокомандващия на Азербайджан вече е пряко подчинен на НЩ на Турция.

    Коментиран от #40, #74

    13:53 30.06.2026

  • 29 ка Путин БОКЛУК

    19 7 Отговор
    Все едно Алжир да внася пясък, а ескимосите лед. Голямо унижение.

    13:53 30.06.2026

  • 30 Хаха

    13 6 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Азерите отдавна показаха среден пръст на Русия.

    13:53 30.06.2026

  • 31 Мишел

    12 7 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #42

    13:54 30.06.2026

  • 32 хаха

    7 5 Отговор
    ХАХА!

    13:55 30.06.2026

  • 33 Миролюб Войнов,аналитик

    4 9 Отговор
    Осрайна води преговори за внос на население ,,но не утчнява от кои държави в Африка по точно ☝️!

    Коментиран от #49

    13:55 30.06.2026

  • 34 нямя "би могла"

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пак подвеждащо заглавие":

    Има "води преговори" с различни държави.

    13:55 30.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 лоши времена предстоят за руснаците

    8 2 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    13:57 30.06.2026

  • 37 Баба ти от Украина

    8 3 Отговор
    Като имат ядрено оръжие се правят на велики Казват че Кирил и Методий са руснаци а не българи Не могат да допуснат че друг им е дал азбуката

    13:57 30.06.2026

  • 38 хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Ама продължавай да сънуваш бе ватиран блятник!

    13:57 30.06.2026

  • 39 Многоходовото

    8 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:57 30.06.2026

  • 40 Васил

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Пламен":

    Пламка знаеш си урока ,лапуркай !Винаги дъм имал слабост корабни механици дамиго дууу хаттт ,не знам откъде води началото си но е факт !

    Коментиран от #48

    13:57 30.06.2026

  • 41 да питам

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пак подвеждащо заглавие":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #47

    13:58 30.06.2026

  • 42 Кирпич

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    За Путлер човешкия живот не струва нищо

    14:00 30.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "да питам":

    Плува намай .кятти пттт. катта. отгоре по течението ,търси някой да я вкачи с правилното движение !

    Коментиран от #52, #66

    14:02 30.06.2026

  • 48 Пламен

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Васил":

    Ко прайш ма , парцал ? :)
    Кокво ,,ДЪМ" си имал , Дъмпи ?

    Коментиран от #53

    14:02 30.06.2026

  • 49 Еврокопейкa

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Много му дреме на Путин за народа му....То нашите копейки са по загрижени за крепостниците в Русия от колкото Путин.

    14:03 30.06.2026

  • 50 явер

    5 0 Отговор
    Колко смешна държава, една от големите на запаси и добив, а ще внася гориво.Нашите царе и ханове са ползвали славянките за секс и сега е същото, кой нормален ще се ожени за рускиня. Народ направен от пикня не със семе.

    14:03 30.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    А верно ли Русия разпродала целия си Държавен резерв, за да събере рубли за покупка на бензин от Беларус ?

    Коментиран от #55

    14:05 30.06.2026

  • 53 Васил

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Пламен":

    Пламка важното е да сокаш бибека ,а граматикста е за тези от 3-4 клас ,все пак си цакам като арабски шейх ,нали ?

    Коментиран от #58

    14:06 30.06.2026

  • 54 Ха-ха

    8 0 Отговор
    Както винаги накрая Русийката пак хвана средния.!

    Коментиран от #59

    14:07 30.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тодар Живков

    7 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и крадливо племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    14:10 30.06.2026

  • 58 Пламен

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Васил":

    Видях в оня форум, че най-обичаш с краставици.
    Краставите поевтиняха -за 10 ЕВРАКА можеш да си купиш курнишони и Циркони.
    Приятно занимание , голубой.

    Коментиран от #67

    14:11 30.06.2026

  • 59 Пламен

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха":

    Пак САЩ ще я спасяват русийката , както винаги.

    14:12 30.06.2026

  • 60 Шо станА бе копейки мало/умни?

    8 0 Отговор
    Шо станА?

    14:13 30.06.2026

  • 61 Простокурин

    7 2 Отговор
    Вие луди ли сте? Русия да внася гориво? Какво говорите вие бе? Като не можете да водите СВО, махнете се веднага от Украйна! Нещастници!

    14:14 30.06.2026

  • 62 Нямат край

    6 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:14 30.06.2026

  • 63 Госあ

    0 5 Отговор
    Казахстан изявиха желание, преди да ги питат. Сигурен съм, че Китай няма да откажат да пренасочат продажбите от ЕС към Русия

    Коментиран от #79

    14:15 30.06.2026

  • 64 Удри копейката с лопатЕто!

    7 0 Отговор
    До нассиране!После повтори!

    14:15 30.06.2026

  • 65 Отец Дионисий

    6 0 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    14:15 30.06.2026

  • 66 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Нема пръцаш шо че ти схвръкне лайнолада! Стискай бримката здарово шо че ти туриме одново коро! Внетен ли сме пемберуг?

    14:16 30.06.2026

  • 67 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пламен":

    Приятел искаш ли да ми подухаш малко?

    Коментиран от #71

    14:16 30.06.2026

  • 68 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско го закъса.

    14:18 30.06.2026

  • 69 Свободен

    2 0 Отговор
    То хубаво ще внася, ама деньгите свършиха!
    Ще трябва да действат по план "Б"!😂

    14:19 30.06.2026

  • 70 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Виждащ":

    Нормално, украинците денацифицират рашите с дрон. Няма кой да обира телата.

    14:20 30.06.2026

  • 71 Пламен

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Град Козлодуй":

    Става но дай поне 10 €врака и даже щии гълтам ,че живота стана зверски скъп .

    14:20 30.06.2026

  • 72 Фори

    1 0 Отговор
    Русия е велика държава и не може да се унижава да внася горива, при условие че има най големите запаси от петрол и най-много рафинерии в света!Това е срам! Да се моли на индиици да и продават гориво!

    14:21 30.06.2026

  • 73 Ай честито

    2 0 Отговор
    Няма такъв срам, няма такъв позор за руските нещастници, благодарение на най некадърното военно и политическо ръководство в галактиката

    14:22 30.06.2026

  • 74 Бялджип

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пламен":

    Ти по-добре се заинтересувай от Северния морски път. Може да научиш нещо, което не знаеш, но бързаш с "НЕ". Все пак с кораб до Швейцария, Унгария и Чехия само ти можеш да отидеш, но по СМП скоро ще започне силен трафик.

    14:25 30.06.2026

  • 75 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Копейките да обяснят на рашите, че рашите нямат криза на бензин. Така, както копейките обясняват и на нас. Давайте копейки, обяснете им, че те всъщност нямат криза а всичко е ИИ и дойче веле пропаганда. Давайте.

    14:26 30.06.2026

  • 76 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Русия-вносител.
    Срам и позор!

    14:26 30.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Госあ

    0 0 Отговор
    Русия бензин ще си купи, а Украйна - хора и държава?

    14:28 30.06.2026

  • 79 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Госあ":

    Е, нека, нека. След три дни спецяльна аперацуя да чакаме биндзин от Казахстан и от Китай, дето им го продаваме по презумпция!!!! Мать мая несчасная! Какво доживях. И това е повод за гордост? Че Казахстан и Китай ще ми дават биндзин? Къде е тоя Шойго бе? Къде го да му загрея врата? За три дни щял да хване Зеленски да ми го даде!!!! Искам да му скърша вратлето!

    14:29 30.06.2026

  • 80 Ние можем да им продаваме,

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    До коментар #1 от "Трол":

    но ни обявиха за вражеска държава, защото не харесваме джуджето-касапин.
    "Къде ида мамо, все ма бият."

    14:29 30.06.2026

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