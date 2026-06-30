Кремъл: Русия води разговори за внос на гориво, но не разкрива с кои държави

Кремъл няма да разкрива с кои държави води разговори за евентуален внос на гориво. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.
„По разбираеми причини няма да говорим за това“, каза Песков в отговор на въпрос откъде Русия би могла да внася гориво. По думите му контактите с различни държави се водят, но подробности няма да бъдат оповестявани.
Той посочи, че ако бъдат постигнати договорености за приемливи цени, това ще бъде още една стъпка към стабилизирането на руския пазар на горива. Според него пакетът от мерки се обсъжда от вицепремиера Александър Новак, а повече информация следва да бъде предоставена от правителството.
Песков коментира и атаките с украински безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Той заяви, че Русия отново призовава международната общност да обърне внимание на, по думите му, „престъпленията на киевския режим срещу мирното население“.
Изявлението му идва след съобщението на руските власти, че шестмесечно бебе е починало, след като дрон е паднал върху къща в град Егориевск край Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #76, #77, #80
13:38 30.06.2026
2 Ку-ку
Коментиран от #12
13:38 30.06.2026
3 С копейките
13:40 30.06.2026
4 проблема
13:41 30.06.2026
5 гаст
Коментиран от #10
13:41 30.06.2026
6 Жужето е най слабия сатрап
13:41 30.06.2026
7 Паветник
13:42 30.06.2026
8 Виждащ
Коментиран от #14, #19
13:42 30.06.2026
9 Сигурно
13:42 30.06.2026
10 Без име
До коментар #5 от "гаст":От всеки малък бандероврц става голям такъв.
Коментиран от #45
13:43 30.06.2026
11 Пламен
Сега рашките ще си блъскат чугунените глави в стената на Кремъл.:)
13:44 30.06.2026
12 Соломон
До коментар #2 от "Ку-ку":Гледах руснак който спря таджик и го пита колко струва дизела у вас.Таджика го гледа опулено и му вика100$ 2тона дизел.А газта.А тя газта е безплатна у нас.
13:44 30.06.2026
13 СВО 1 587 дни РЕЗИЛ
Като няма бензин се включва руската пропаганда да обяснява, че не е хубаво да се зарежда пълен резервоар. 😆 Следващата публикация ще е: "Какви големи рискове крие шофирането на автомобил". 🤡
Когато няма бензин веднага се включва пропагандата - защо не е хубаво да се зарежда пълен резервоар.
След време сигурно ще пропагандират - шофирането крие рискове или дори по примера на лудитите да започнат акции по унищожаване на автомобилите.
13:44 30.06.2026
14 Виждащ
До коментар #8 от "Виждащ":Със синьо са тела върнати от Русия, с червено от Украйна.
Коментиран от #70
13:45 30.06.2026
15 Бялджип
Коментиран от #28, #30, #38
13:46 30.06.2026
16 Цвете
Коментиран от #22
13:46 30.06.2026
17 хаха
Проблемът е че синдикатите в Казахстан заплашиха със стачка ако някой се опита да изнася за московитската пасмина. ХАХАХА
Ура дрОгарЕ!
13:46 30.06.2026
18 Парадокс
13:47 30.06.2026
19 хаха
До коментар #8 от "Виждащ":Московитските писслямисто-монголоиди даже не искат да си приберат мршата!
Ще имат да плащат обезщетение на роднините им тогава. ХАХАХА
13:48 30.06.2026
20 Цвете
13:48 30.06.2026
21 мдаа
13:49 30.06.2026
22 Китка непоеъбена,
До коментар #16 от "Цвете":Ами те нямат вече бензиностанции. За последните два дни Русия им избомби всичките И производство няма 404.
13:50 30.06.2026
23 Паветник
21:00-06:00 - Безплатно!
13:51 30.06.2026
24 Опа
13:51 30.06.2026
25 хаха
Според неофициални данни, казахстанските петролни работници отказаха да доставят бензин на Руската федерация, за да облекчат острия недостиг, възникнал след украинските удари по руски рафинерии.
Ройтерс по-рано съобщи, че Москва е поискала около 50 хиляди тона бензин АИ-92 от Астана. Официално министърът на енергетиката на Казахстан заяви, че не е получено искане от Русия.
На фона на недостига в граничните райони е започнал „сив“ износ на бензин от Казахстан чрез частни канали. Властите на републиката заявиха, че активно се борят с подобни „доставки“.
13:52 30.06.2026
26 хе хе
13:52 30.06.2026
27 Пак подвеждащо заглавие
Би могла да внася
И вече внася
Тя и европа внася и кво
Пропаганда за ниско интелигентни
Коментиран от #34, #41
13:53 30.06.2026
28 Пламен
До коментар #15 от "Бялджип":Жипка , най-вероятно ще е от Антарктида с танкери-ледоразбивачи. :)
Относно азерите- ти май не знаеш , че главнокомандващия на Азербайджан вече е пряко подчинен на НЩ на Турция.
Коментиран от #40, #74
13:53 30.06.2026
29 ка Путин БОКЛУК
13:53 30.06.2026
30 Хаха
До коментар #15 от "Бялджип":Азерите отдавна показаха среден пръст на Русия.
13:53 30.06.2026
31 Мишел
Коментиран от #42
13:54 30.06.2026
32 хаха
13:55 30.06.2026
33 Миролюб Войнов,аналитик
Коментиран от #49
13:55 30.06.2026
34 нямя "би могла"
До коментар #27 от "Пак подвеждащо заглавие":Има "води преговори" с различни държави.
13:55 30.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 лоши времена предстоят за руснаците
13:57 30.06.2026
37 Баба ти от Украина
13:57 30.06.2026
38 хаха
До коментар #15 от "Бялджип":Ама продължавай да сънуваш бе ватиран блятник!
13:57 30.06.2026
39 Многоходовото
13:57 30.06.2026
40 Васил
До коментар #28 от "Пламен":Пламка знаеш си урока ,лапуркай !Винаги дъм имал слабост корабни механици дамиго дууу хаттт ,не знам откъде води началото си но е факт !
Коментиран от #48
13:57 30.06.2026
41 да питам
До коментар #27 от "Пак подвеждащо заглавие":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #47
13:58 30.06.2026
42 Кирпич
До коментар #31 от "Мишел":За Путлер човешкия живот не струва нищо
14:00 30.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #41 от "да питам":Плува намай .кятти пттт. катта. отгоре по течението ,търси някой да я вкачи с правилното движение !
Коментиран от #52, #66
14:02 30.06.2026
48 Пламен
До коментар #40 от "Васил":Ко прайш ма , парцал ? :)
Кокво ,,ДЪМ" си имал , Дъмпи ?
Коментиран от #53
14:02 30.06.2026
49 Еврокопейкa
До коментар #33 от "Миролюб Войнов,аналитик":Много му дреме на Путин за народа му....То нашите копейки са по загрижени за крепостниците в Русия от колкото Путин.
14:03 30.06.2026
50 явер
14:03 30.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 да питам
До коментар #47 от "Архимандрисандрит Бибиян":А верно ли Русия разпродала целия си Държавен резерв, за да събере рубли за покупка на бензин от Беларус ?
Коментиран от #55
14:05 30.06.2026
53 Васил
До коментар #48 от "Пламен":Пламка важното е да сокаш бибека ,а граматикста е за тези от 3-4 клас ,все пак си цакам като арабски шейх ,нали ?
Коментиран от #58
14:06 30.06.2026
54 Ха-ха
Коментиран от #59
14:07 30.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Тодар Живков
14:10 30.06.2026
58 Пламен
До коментар #53 от "Васил":Видях в оня форум, че най-обичаш с краставици.
Краставите поевтиняха -за 10 ЕВРАКА можеш да си купиш курнишони и Циркони.
Приятно занимание , голубой.
Коментиран от #67
14:11 30.06.2026
59 Пламен
До коментар #54 от "Ха-ха":Пак САЩ ще я спасяват русийката , както винаги.
14:12 30.06.2026
60 Шо станА бе копейки мало/умни?
14:13 30.06.2026
61 Простокурин
14:14 30.06.2026
62 Нямат край
14:14 30.06.2026
63 Госあ
Коментиран от #79
14:15 30.06.2026
64 Удри копейката с лопатЕто!
14:15 30.06.2026
65 Отец Дионисий
14:15 30.06.2026
66 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #47 от "Архимандрисандрит Бибиян":Нема пръцаш шо че ти схвръкне лайнолада! Стискай бримката здарово шо че ти туриме одново коро! Внетен ли сме пемберуг?
14:16 30.06.2026
67 Град Козлодуй
До коментар #58 от "Пламен":Приятел искаш ли да ми подухаш малко?
Коментиран от #71
14:16 30.06.2026
68 Дон Корлеоне
14:18 30.06.2026
69 Свободен
Ще трябва да действат по план "Б"!😂
14:19 30.06.2026
70 Хахахаха
До коментар #14 от "Виждащ":Нормално, украинците денацифицират рашите с дрон. Няма кой да обира телата.
14:20 30.06.2026
71 Пламен
До коментар #67 от "Град Козлодуй":Става но дай поне 10 €врака и даже щии гълтам ,че живота стана зверски скъп .
14:20 30.06.2026
72 Фори
14:21 30.06.2026
73 Ай честито
14:22 30.06.2026
74 Бялджип
До коментар #28 от "Пламен":Ти по-добре се заинтересувай от Северния морски път. Може да научиш нещо, което не знаеш, но бързаш с "НЕ". Все пак с кораб до Швейцария, Унгария и Чехия само ти можеш да отидеш, но по СМП скоро ще започне силен трафик.
14:25 30.06.2026
75 Хахахаха
14:26 30.06.2026
76 Хахаха
До коментар #1 от "Трол":Русия-вносител.
Срам и позор!
14:26 30.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Госあ
14:28 30.06.2026
79 Путин гол до кръста на пони
До коментар #63 от "Госあ":Е, нека, нека. След три дни спецяльна аперацуя да чакаме биндзин от Казахстан и от Китай, дето им го продаваме по презумпция!!!! Мать мая несчасная! Какво доживях. И това е повод за гордост? Че Казахстан и Китай ще ми дават биндзин? Къде е тоя Шойго бе? Къде го да му загрея врата? За три дни щял да хване Зеленски да ми го даде!!!! Искам да му скърша вратлето!
14:29 30.06.2026
80 Ние можем да им продаваме,
До коментар #1 от "Трол":но ни обявиха за вражеска държава, защото не харесваме джуджето-касапин.
"Къде ида мамо, все ма бият."
14:29 30.06.2026