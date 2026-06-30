Европейската комисия отпусна първите 3,9 млрд. евро от новия заем за Украйна

Европейската комисия отпусна първото плащане в размер на 3,9 млрд. евро по новия заем за Украйна на обща стойност 90 млрд. евро. Средствата ще бъдат използвани за производство и доставка на дронове за украинските въоръжени сили, предава БТА.
Според Комисията от общия пакет 30 млрд. евро са предназначени за бюджетна подкрепа, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна през тази и следващата година.
Брюксел предвижда до края на 2026 г. да предостави на Киев общо 28,3 млрд. евро за военни нужди. Следващите траншове ще бъдат използвани за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.
В края на юни Европейската комисия отпусна на Украйна и 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ, като допълнителни плащания се очакват през следващите дни.
От началото на руската инвазия Европейският съюз е предоставил обща подкрепа на Украйна в размер на 211,3 млрд. евро. В тази сума са включени и 3,8 млрд. евро, осигурени от приходите от замразените по европейските санкции руски активи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България е на плюс от бежанците
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
Коментиран от #21, #23
13:55 30.06.2026
2 Пич
Европейска държава да бъде ударена от Русия!!!
Защо...?!
Европейската икономика се срива, безработицата расте, фирмите фалират, липсват ресурси, липсват енергоизточници........и на фона на това, Урсулианците наливат европейските пари в Украйна!!! Да, ама...... вече все по видимо става, че Украйна губи войната, и Урсулианците няма да си върнат парите!!! И сега....... изборите за президент във Франция са догодина! Макрон ще загуби!!! Изборите за канцлер в Германия са 2029 година, и напълно вероятно е не Мерц да ги загуби, а да го свалят много преди това!!! И от кого ще загубят?! От десните!!! Какво ще стане тогава?! Ще бъде ометена цялата луберастия, и всичките им нелепи закони!!!
Стигнахме до стратегията на Урсулианците!
Единствен шанс - да предизвикат Русия да удари европейска държава, да обявят военно положение, и да управляват незаконни като Зелю!!!
Затова Русия не удри, защото там не са вчерашни!!!
Коментиран от #4, #7, #11
13:55 30.06.2026
3 Зеленски
13:55 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 най-хубавото
Мбуа ха ха ха 🖕🍆🥕
14:02 30.06.2026
6 ОСМИ ЗАКОН НА НЮТОН
14:02 30.06.2026
7 Това кога ще стане?
До коментар #2 от "Пич":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
14:02 30.06.2026
8 БЪЛГАРИНО
14:03 30.06.2026
9 мдаааа
14:03 30.06.2026
10 Тома
Коментиран от #25
14:03 30.06.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "Пич":Нещо, което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
14:04 30.06.2026
12 БОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #27
14:04 30.06.2026
13 Комунист
14:04 30.06.2026
14 каунь
14:06 30.06.2026
15 руската мечка
Коментиран от #19
14:06 30.06.2026
16 Зеленски
14:06 30.06.2026
17 Матрьошка
14:06 30.06.2026
18 Архимандрисандрит Бибиян
14:07 30.06.2026
19 1001
До коментар #15 от "руската мечка":Фактите показват друго!
14:07 30.06.2026
20 Дон Корлеоне
14:08 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цецко дюзата
14:09 30.06.2026
23 Всички, с изключение на Русия,
До коментар #1 от "България е на плюс от бежанците":печелят от тази война. България има много голяма изгода, защото имаме развито производство на такива снаряди, които ползват украинците и продаваме в големи количества.
14:09 30.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Няма друг начин за постигане на
До коментар #10 от "Тома":дълготраен мир в региона. Който е недоволен от положението, да търси вината в Путин. Той се хвърли в атака на 24.02.2022г., така че за всички последващи събития, вината и отговорността е на Русия.
14:12 30.06.2026
26 Лъжете
БЪЛГАРИЯ Е НА НЕТНА ЗАГУБА ОТ влизането си в ЕВРО.Г.ЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
САМО спирането на блоковете на АЕЦ Козлодуй ни носи загуба от над 10 милиарда евро
Унищожаването на системите Куб и ракетите С са още 5 милиарда
Моралната деградация от ЛГБТ пропагандата - 10000 милиарда ...
С една дума - ЕС е ковчег за държавата ни.
14:12 30.06.2026
27 Ами като сте недоволен от
До коментар #12 от "БОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":войната, напишете едно писмо на Путин и му се скарайте защо се хвърли в атака и започна пълномащабна война в региона :)))
Коментиран от #29
14:13 30.06.2026
28 анонимен
14:16 30.06.2026
29 АМИ ВИ КАТО СТЕ ДОВОЛЕН
До коментар #27 от "Ами като сте недоволен от":Написахте ли вече благодарствено писмо до Зеленски и Урсула да им благодарите за беднотията в която живеете.
Коментиран от #33
14:17 30.06.2026
30 ЗЕЛЕНСКИ ОБЕЩАЛ
14:18 30.06.2026
31 Сатана Z
14:22 30.06.2026
32 Наблюдател
14:22 30.06.2026
33 Няма логика да
До коментар #29 от "АМИ ВИ КАТО СТЕ ДОВОЛЕН":пиша такова писмо, защото не съм живяла в бедност, нито преди, нито след войната. Войната в Украйна няма нищо общо с доходите в Европа.
14:26 30.06.2026
34 Трол
14:27 30.06.2026