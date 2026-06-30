Европейската комисия отпусна първите 3,9 млрд. евро от новия заем за Украйна

Европейската комисия отпусна първото плащане в размер на 3,9 млрд. евро по новия заем за Украйна на обща стойност 90 млрд. евро. Средствата ще бъдат използвани за производство и доставка на дронове за украинските въоръжени сили, предава БТА.

Според Комисията от общия пакет 30 млрд. евро са предназначени за бюджетна подкрепа, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна през тази и следващата година.

Брюксел предвижда до края на 2026 г. да предостави на Киев общо 28,3 млрд. евро за военни нужди. Следващите траншове ще бъдат използвани за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

В края на юни Европейската комисия отпусна на Украйна и 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ, като допълнителни плащания се очакват през следващите дни.

От началото на руската инвазия Европейският съюз е предоставил обща подкрепа на Украйна в размер на 211,3 млрд. евро. В тази сума са включени и 3,8 млрд. евро, осигурени от приходите от замразените по европейските санкции руски активи.