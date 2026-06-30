Новини
Свят »
Украйна »
Европейската комисия отпусна първите 3,9 млрд. евро от новия заем за Украйна
  Тема: Украйна

Европейската комисия отпусна първите 3,9 млрд. евро от новия заем за Украйна

30 Юни, 2026 13:54 502 34

  • европейска комисия-
  • украйна-
  • заем

Средствата ще бъдат използвани за производство на дронове, а до края на 2026 г. Брюксел планира да предостави още 28,3 млрд. евро за отбраната на Киев

Европейската комисия отпусна първите 3,9 млрд. евро от новия заем за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отпусна първото плащане в размер на 3,9 млрд. евро по новия заем за Украйна на обща стойност 90 млрд. евро. Средствата ще бъдат използвани за производство и доставка на дронове за украинските въоръжени сили, предава БТА.

Според Комисията от общия пакет 30 млрд. евро са предназначени за бюджетна подкрепа, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна през тази и следващата година.

Брюксел предвижда до края на 2026 г. да предостави на Киев общо 28,3 млрд. евро за военни нужди. Следващите траншове ще бъдат използвани за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

В края на юни Европейската комисия отпусна на Украйна и 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ, като допълнителни плащания се очакват през следващите дни.

От началото на руската инвазия Европейският съюз е предоставил обща подкрепа на Украйна в размер на 211,3 млрд. евро. В тази сума са включени и 3,8 млрд. евро, осигурени от приходите от замразените по европейските санкции руски активи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България е на плюс от бежанците

    8 13 Отговор
    Че България е на плюс от приемането на Украинските бежанци. Държавният бюджет, нито един Български гражданин не са ощетени. А това че каyнa мунчо си прави пиар е заради провала за доходи,цени, битка с корупцията ...България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    Коментиран от #21, #23

    13:55 30.06.2026

  • 2 Пич

    14 6 Отговор
    Каква може да е стратегията на тъпите Урсулианци?!
    Европейска държава да бъде ударена от Русия!!!
    Защо...?!
    Европейската икономика се срива, безработицата расте, фирмите фалират, липсват ресурси, липсват енергоизточници........и на фона на това, Урсулианците наливат европейските пари в Украйна!!! Да, ама...... вече все по видимо става, че Украйна губи войната, и Урсулианците няма да си върнат парите!!! И сега....... изборите за президент във Франция са догодина! Макрон ще загуби!!! Изборите за канцлер в Германия са 2029 година, и напълно вероятно е не Мерц да ги загуби, а да го свалят много преди това!!! И от кого ще загубят?! От десните!!! Какво ще стане тогава?! Ще бъде ометена цялата луберастия, и всичките им нелепи закони!!!
    Стигнахме до стратегията на Урсулианците!
    Единствен шанс - да предизвикат Русия да удари европейска държава, да обявят военно положение, и да управляват незаконни като Зелю!!!
    Затова Русия не удри, защото там не са вчерашни!!!

    Коментиран от #4, #7, #11

    13:55 30.06.2026

  • 3 Зеленски

    8 8 Отговор
    За златни тоалетни и Бело

    13:55 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 най-хубавото

    8 7 Отговор
    Е че тези пари са руски блокирани
    Мбуа ха ха ха 🖕🍆🥕

    14:02 30.06.2026

  • 6 ОСМИ ЗАКОН НА НЮТОН

    4 6 Отговор
    Който краде, да му се даде още много за да краде още.

    14:02 30.06.2026

  • 7 Това кога ще стане?

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    14:02 30.06.2026

  • 8 БЪЛГАРИНО

    7 4 Отговор
    Да не се чудиш после защо поскъпва потребителската ти кошница.

    14:03 30.06.2026

  • 9 мдаааа

    7 5 Отговор
    А Путя се моли на Индия за нафта

    14:03 30.06.2026

  • 10 Тома

    4 6 Отговор
    Рюте иска всяка година да се дават на зеле по 70 милиарда за войната от мучо трабахо граждани на ЕС

    Коментиран от #25

    14:03 30.06.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Нещо, което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    14:04 30.06.2026

  • 12 БОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    7 4 Отговор
    Но само бедност и скъпотия на България. Тази война не защитава интересите на българския народ.

    Коментиран от #27

    14:04 30.06.2026

  • 13 Комунист

    7 5 Отговор
    Това не е заем, а подарък, чиято стойност ние всички ще платим. Украйна няма да върне и едно евро от този заем. Няма по-нагли и безочливи хора от украинците. Всеки който си е имал работа с тях знае това.

    14:04 30.06.2026

  • 14 каунь

    5 4 Отговор
    спуснато финансиране на баба Алена край Варна морето

    14:06 30.06.2026

  • 15 руската мечка

    5 7 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #19

    14:06 30.06.2026

  • 16 Зеленски

    6 4 Отговор
    Благода ря ви за пореден път. Спокоен съм ще има и за правнуците!

    14:06 30.06.2026

  • 17 Матрьошка

    7 4 Отговор
    Слава на Русия ! Глупави европейци - украинските мерзавци никога няма да върнат заемите !

    14:06 30.06.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    И на Ромсiа требе да се опустят,за торби и сандъци! Останат ли за чукани да има за сакатите пиенци деа!

    14:07 30.06.2026

  • 19 1001

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "руската мечка":

    Фактите показват друго!

    14:07 30.06.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско много го закъса.

    14:08 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цецко дюзата

    5 5 Отговор
    Последнити месеци съм ногу штаслив да наблюдавам как кoпейкити са гъpчат и им се разкатaва мaмицъта кyчешка от екстремните новинки!

    14:09 30.06.2026

  • 23 Всички, с изключение на Русия,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "България е на плюс от бежанците":

    печелят от тази война. България има много голяма изгода, защото имаме развито производство на такива снаряди, които ползват украинците и продаваме в големи количества.

    14:09 30.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма друг начин за постигане на

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    дълготраен мир в региона. Който е недоволен от положението, да търси вината в Путин. Той се хвърли в атака на 24.02.2022г., така че за всички последващи събития, вината и отговорността е на Русия.

    14:12 30.06.2026

  • 26 Лъжете

    6 3 Отговор
    Много, много лъжете!
    БЪЛГАРИЯ Е НА НЕТНА ЗАГУБА ОТ влизането си в ЕВРО.Г.ЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
    САМО спирането на блоковете на АЕЦ Козлодуй ни носи загуба от над 10 милиарда евро
    Унищожаването на системите Куб и ракетите С са още 5 милиарда
    Моралната деградация от ЛГБТ пропагандата - 10000 милиарда ...
    С една дума - ЕС е ковчег за държавата ни.

    14:12 30.06.2026

  • 27 Ами като сте недоволен от

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "БОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    войната, напишете едно писмо на Путин и му се скарайте защо се хвърли в атака и започна пълномащабна война в региона :)))

    Коментиран от #29

    14:13 30.06.2026

  • 28 анонимен

    4 1 Отговор
    Да му приседнат дано тези милиарди на Зеленски.

    14:16 30.06.2026

  • 29 АМИ ВИ КАТО СТЕ ДОВОЛЕН

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ами като сте недоволен от":

    Написахте ли вече благодарствено писмо до Зеленски и Урсула да им благодарите за беднотията в която живеете.

    Коментиран от #33

    14:17 30.06.2026

  • 30 ЗЕЛЕНСКИ ОБЕЩАЛ

    4 3 Отговор
    Че повече няма да краде. Спокоен съм.

    14:18 30.06.2026

  • 31 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Я по-сериозно Летеца обеща да вземе 5 милиарда,а Зеления някакви огризки от 2.9 милиард.

    14:22 30.06.2026

  • 32 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Парите на европейците пълнят каца без дъно и с тях се леят златни туалетни. Честито на печелившите!

    14:22 30.06.2026

  • 33 Няма логика да

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "АМИ ВИ КАТО СТЕ ДОВОЛЕН":

    пиша такова писмо, защото не съм живяла в бедност, нито преди, нито след войната. Войната в Украйна няма нищо общо с доходите в Европа.

    14:26 30.06.2026

  • 34 Трол

    0 0 Отговор
    Този заем ще се изплати многократно на европейските икономики след 10 години.

    14:27 30.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания