Новини
Свят »
Латвия »
НАТО създава второ командване за отбраната на Балтийския регион

НАТО създава второ командване за отбраната на Балтийския регион

30 Юни, 2026 14:55 692 11

  • нато-
  • балтийски регион-
  • отбрана

Новата структура ще ускори разгръщането на сили при криза, а САЩ увериха съюзниците си в ангажимента към сигурността на източния фланг

НАТО създава второ командване за отбраната на Балтийския регион - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО създава второ многонационално командване за отбраната на Балтийския регион, с което Алиансът ще може по-бързо да разгръща по-големи военни сили при евентуална криза. Решението беше обявено на церемония в естонския град Валга, предава News.bg.

Командващият сухопътните сили на НАТО в Европа генерал Крис Донахю увери балтийските съюзници, че Съединените щати остават ангажирани с тяхната сигурност.

„Вие сте готови да правите повече и да подкрепяте думите с действия, а Съединените щати ще бъдат редом с вас. Така се изгражда възпирането - не с думи, а с войници на терена“, заяви той.

Досега многонационалните формирования на НАТО в Естония, Латвия, Литва и Северна Полша бяха подчинени на единен корпус в полския град Шчечин. С новата организация дивизиите в Естония и Латвия ще преминат под командването на Германо-нидерландския корпус със седалище в германския град Мюнстер, което ще позволи по-бързо прехвърляне и управление на допълнителни сили.

Германският министър на отбраната Борис Писториус определи промяната като доказателство за решимостта на НАТО да защитава „всеки сантиметър“ от територията на съюзниците.

По оценки на НАТО, ако Русия запази настоящите темпове на превъоръжаване, тя би могла да възстанови способност за широкомащабни настъпателни действия срещу територия на Алианса около 2029 г. Москва отхвърля подобни оценки.

Защитата на Естония, Латвия и Литва отдавна е сред най-сложните задачи пред НАТО заради географското положение на трите държави. Те са свързани със съюзниците си по суша чрез тесния Сувалски коридор между Беларус и руската Калининградска област – участък, който при евентуален конфликт би могъл да бъде подложен на натиск и да затрудни придвижването на подкрепления.

Военните експерти посочват и риска за морските комуникации. Плитките води и тесните подходи на Балтийско море го правят уязвимо при евентуално масирано миниране, което би затруднило придвижването на военноморски сили и логистични доставки към балтийските държави.

Новото командване има за цел именно да ускори разгръщането и управлението на съюзническите сили. При пълно развръщане един армейски корпус обикновено командва три дивизии с общо между 40 000 и 60 000 военнослужещи, като в мирно време поддържа основно командна структура, способна бързо да приеме и ръководи допълнителни формирования.

България е част от източния фланг на НАТО и участва в усилията за укрепване на възпирането в региона. Макар новото командване да е насочено към отбраната на Балтийските държави, то е част от по-широкото адаптиране на командната структура на Алианса, което обхваща и Черноморския регион. Страната продължава да участва в многонационалните сили на НАТО и в изпълнението на новите регионални отбранителни планове.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Те сега си ба маааамааата!

    Коментиран от #10

    14:57 30.06.2026

  • 2 Червената шапчица

    13 0 Отговор
    Когато има война между две съседни страни, знайте, че Сащ са посетили едната.

    14:58 30.06.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Балтийските републики са много важен стълб в отбранителните способности на НАТО.

    14:58 30.06.2026

  • 4 Тия

    11 0 Отговор
    Само козарите ги оправят, и в преносен смисъл!

    14:59 30.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Абе някой знае ли за половин век съществуване НАТО да е водило някога някъде отбранителни действия на територия на НАТОпорчена държава🤔❓
    Щото за "ОТБРАНА" / БОМБЕНЕ на чужди държави примери много❗

    15:03 30.06.2026

  • 6 Боко

    6 0 Отговор
    Това като на баба урси санкциите:
    1,2,3,4……………………👏🥳

    15:05 30.06.2026

  • 7 Гориил

    3 0 Отговор
    Вчера за първи път бяха засечени едрокалибрени куршуми на руски гигантски газовози.Никой не иска да се шегува с теб. Заповедта „Огън!“

    15:09 30.06.2026

  • 8 леко, че полечка

    4 0 Отговор
    От есента бандераската армия е под директното командване на НАТО, дали не подготвят да хвърлят в огъня и балтийските пинчери, щом ще ги командват и тях директно?!

    15:09 30.06.2026

  • 9 Тома

    4 0 Отговор
    Винаги ми е било интересно нато кого ще отбраняват ако дойде атома

    15:11 30.06.2026

  • 10 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    туй е второто.....
    ама кво стана с първото ???!
    да не го пометоха Руснаците ???!

    15:19 30.06.2026

  • 11 А беееее

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    що не го турять натютю под директното командване на киийюфскътъ хунта.........

    с таа рокада ша "спестят" маса пари......
    "издръжката" на един натюФски генерал в брюкСел е над €200 000 а на генерал от киийюфскътъ хунта е под €20 000

    15:39 30.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания