НАТО създава второ командване за отбраната на Балтийския регион

НАТО създава второ многонационално командване за отбраната на Балтийския регион, с което Алиансът ще може по-бързо да разгръща по-големи военни сили при евентуална криза. Решението беше обявено на церемония в естонския град Валга, предава News.bg.

Командващият сухопътните сили на НАТО в Европа генерал Крис Донахю увери балтийските съюзници, че Съединените щати остават ангажирани с тяхната сигурност.

„Вие сте готови да правите повече и да подкрепяте думите с действия, а Съединените щати ще бъдат редом с вас. Така се изгражда възпирането - не с думи, а с войници на терена“, заяви той.

Досега многонационалните формирования на НАТО в Естония, Латвия, Литва и Северна Полша бяха подчинени на единен корпус в полския град Шчечин. С новата организация дивизиите в Естония и Латвия ще преминат под командването на Германо-нидерландския корпус със седалище в германския град Мюнстер, което ще позволи по-бързо прехвърляне и управление на допълнителни сили.

Германският министър на отбраната Борис Писториус определи промяната като доказателство за решимостта на НАТО да защитава „всеки сантиметър“ от територията на съюзниците.

По оценки на НАТО, ако Русия запази настоящите темпове на превъоръжаване, тя би могла да възстанови способност за широкомащабни настъпателни действия срещу територия на Алианса около 2029 г. Москва отхвърля подобни оценки.

Защитата на Естония, Латвия и Литва отдавна е сред най-сложните задачи пред НАТО заради географското положение на трите държави. Те са свързани със съюзниците си по суша чрез тесния Сувалски коридор между Беларус и руската Калининградска област – участък, който при евентуален конфликт би могъл да бъде подложен на натиск и да затрудни придвижването на подкрепления.

Военните експерти посочват и риска за морските комуникации. Плитките води и тесните подходи на Балтийско море го правят уязвимо при евентуално масирано миниране, което би затруднило придвижването на военноморски сили и логистични доставки към балтийските държави.

Новото командване има за цел именно да ускори разгръщането и управлението на съюзническите сили. При пълно развръщане един армейски корпус обикновено командва три дивизии с общо между 40 000 и 60 000 военнослужещи, като в мирно време поддържа основно командна структура, способна бързо да приеме и ръководи допълнителни формирования.

България е част от източния фланг на НАТО и участва в усилията за укрепване на възпирането в региона. Макар новото командване да е насочено към отбраната на Балтийските държави, то е част от по-широкото адаптиране на командната структура на Алианса, което обхваща и Черноморския регион. Страната продължава да участва в многонационалните сили на НАТО и в изпълнението на новите регионални отбранителни планове.