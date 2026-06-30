Захарова обвини Франция, че изпраща самолети и бомби на Украйна, но крие истината от гражданите си

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова отправи остри критики към френските власти, обвинявайки ги, че не са обяснили на своите граждани предназначението на оръжията, които Париж доставя на Украйна. Изявлението беше направено по време на международния форум „Шарл дьо Гол и духът на диалога“, съобщава ТАСС, предава Фокус.
По думите ѝ администрацията на президента Еманюел Макрон избягва публичен дебат за мащаба и целите на военната помощ за Киев, която според Москва включва изтребители „Мираж“, авиобомби, системи за противовъздушна отбрана и артилерийско въоръжение.
Захарова заяви още, че Франция и Украйна са подписали споразумение за съвместно производство на оръжия, без френските власти да обяснят срещу кого ще бъдат използвани тези системи. Според нея контролът върху военните доставки се осъществява пряко от Елисейския дворец.
Говорителят на руското външно министерство обвини президента Макрон, както и Великобритания и Германия, че отправят ултиматуми към Русия, като същевременно не осъждат действията на украинските власти.
В изказването си Захарова направи и исторически паралел с отношенията между Франция и Съветския съюз. Тя припомни посещението на генерал Шарл дьо Гол в Москва през 1944 г. и подписването на Договора за съюз и взаимопомощ със съветския лидер Йосиф Сталин, който според нея е допринесъл за възстановяването на международния статут на Франция след Втората световна война.
По думите ѝ отношенията между Франция и Русия са били изграждани десетилетия наред върху взаимно уважение и диалог, а настоящото френско ръководство се отдалечава от тази традиция. Изявленията на Захарова отразяват официалната позиция на Москва и не са придружени от коментар на френските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
Коментиран от #8, #20
16:55 30.06.2026
2 Ехеее
16:56 30.06.2026
3 Маша
Коментиран от #13
16:56 30.06.2026
4 Маша Захарова, говорител МИД
Това е много, много тежка диагноза👈😆
16:56 30.06.2026
5 Нямат край
Коментиран от #28
16:57 30.06.2026
6 честен ционист
Коментиран от #12
16:57 30.06.2026
7 Франсетата не знаят
16:58 30.06.2026
8 варна
До коментар #1 от "Голия":за нищо не става...тотално амортизирана е
Коментиран от #53
16:59 30.06.2026
9 Дзак
Коментиран от #25
16:59 30.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "честен ционист":Русия и руския народ трябва бъдат асвабадени от кремльовските, крадливи ол1гофрени ☝️
17:00 30.06.2026
13 хаха 🤣
До коментар #3 от "Маша":баба Маша става особено велика след като си вземе дневната доза бело + одеколон за пиене 🤣
Коментиран от #26
17:00 30.06.2026
14 Анонимен
Коментиран от #30, #47
17:02 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хе хе...
Найс, а? Помощниците ми те, мИкрончето на дядо бриджит и другите двамина от веселия влак за киев...
Коментиран от #72
17:05 30.06.2026
17 Пак аз
До коментар #10 от "Горски":Да не си бит много с мотика по главата като малък?
Коментиран от #21
17:06 30.06.2026
18 Дзак
17:07 30.06.2026
19 Кривоверен алкаш
17:09 30.06.2026
20 Ба баааа
До коментар #1 от "Голия":И ти ставаш
17:09 30.06.2026
21 Горски
До коментар #17 от "Пак аз":А теб да не са те изтървали като бебе?
17:09 30.06.2026
22 Горски
17:09 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Изродееее,
17:10 30.06.2026
25 Гресирана ватенка
До коментар #9 от "Дзак":Направи ли си една бърза чекийка 😁
Коментиран от #34, #38
17:11 30.06.2026
26 Брачет
До коментар #13 от "хаха 🤣":Не си прав .. Одеколонът не е за пиене ! Но "Тройной" - може .🤭
17:12 30.06.2026
27 Факти.бг
Коментиран от #52
17:12 30.06.2026
28 9ти септември
До коментар #5 от "Нямат край":И твоето безсилие и завист немат край Русия е велика и ще спаси православието от сатаната
Коментиран от #61
17:12 30.06.2026
29 Машо,
17:13 30.06.2026
30 Боли те
До коментар #14 от "Анонимен":Да го дууууат
17:13 30.06.2026
31 Изчезни дърта раzпоретино!
Коментиран от #39
17:14 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дзак
До коментар #25 от "Гресирана ватенка":С какво ?
17:15 30.06.2026
35 Вова Инхибитор
17:15 30.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Zахарова
17:15 30.06.2026
38 Анонимен
До коментар #25 от "Гресирана ватенка":Чакаме да ни я направиш!
17:16 30.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гуру Гарабед
17:17 30.06.2026
41 ха ха хаааа
До коментар #33 от "Една шматка":Много грубо , ти май си от тези , вътрешните , които се ползват с протекции , Омник ..
Коментиран от #48
17:17 30.06.2026
42 Глупако
До коментар #10 от "Горски":Евреин и нацист са две коренно противоположни неща. Гавриш се с паметта на жертвите на нацизма,това е грях, внимавай!
Коментиран от #68
17:18 30.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Маша, Медведев и Песков
17:18 30.06.2026
45 Ха-ха
17:18 30.06.2026
46 Когато Китай
Дават оръжия
Не е проблем
Нали Алкохоличка Нещастна?
Франция какво прави
Изобщо не ви интересува
Кремълски Клоуни.
17:18 30.06.2026
47 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #14 от "Анонимен":Аз съм почти руснак, как да не се вълнувам ?!!
Дъщерята на сестра ми Йълдъз, тоест моята племеница е омъжена за някъв брадат дагестанец, та по тая съребрена линия се чувствам най-чист руснак. Салам Алейкум на всички мои руски брадати братя 💂♂️😄
Коментиран от #54
17:19 30.06.2026
48 Разкарай се
До коментар #41 от "ха ха хаааа":Пръльо
Коментиран от #65
17:20 30.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дрътия Софеанец ,
До коментар #36 от "Последния Софиянец":Некой път ти се намества акъла ...✌️
Коментиран от #58
17:20 30.06.2026
51 ИЛИЯ ТОПУРА
ФАНИ
ЗА ТОПУРА.
17:20 30.06.2026
52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #27 от "Факти.бг":Ние сме там, голяма група сме, фенове на другаря Путин 😘
Коментиран от #56
17:20 30.06.2026
53 Фарфалюлю
До коментар #8 от "варна":Става, още има леп у нея.така не е кла.тена истински никога у живото. Ват.ниците от алкохола са мекопи.шковци и не могат да кла.тят. Затова рускините по морето се пръ.цаха като подивели. Направо дигаха полите и сами се нани.зваха. Истина
Коментиран от #63
17:21 30.06.2026
54 Брадат Руснак
До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ела да те обрежем и ще си като нас
17:21 30.06.2026
55 Дедо Еньо
17:21 30.06.2026
56 9ти септември
До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Аде марш да чистиш на зелю кинефа за друго не ставаш
Коментиран от #79
17:23 30.06.2026
57 Мишел
17:23 30.06.2026
58 Последния Софиянец
До коментар #50 от "Дрътия Софеанец ,":Когато не съм в миялното съм по добре
17:24 30.06.2026
59 Факти
17:24 30.06.2026
60 Айляк
Но няма нищо, Брижитко ше го опраЙ него.
Кво стана с щата Делауер?
Брижитко смъкна ли кюло тите пред съдЯта, за да докаже, че е достолепна дама на възраст?:))
17:24 30.06.2026
61 НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ
До коментар #28 от "9ти септември":В РУСИЯ.
С ТАКИВА КАТО ГУНДЯЕВ
КАКВО ПРАВОСЛАВИЕ
БРЕ ИЗФЪСКАЛ?
Коментиран от #66
17:24 30.06.2026
62 Ти гей
До коментар #49 от "Нека да пиша":Май си търсиш белята
17:25 30.06.2026
63 Поликожев
До коментар #53 от "Фарфалюлю":Хиляди рускини съм избо.цкал по морето . Яко дашни разп.оретини.
17:25 30.06.2026
64 хаха
Я първо се загрижи за блятнишките крепостници МА парци.
17:26 30.06.2026
65 ха ха хаааа
До коментар #48 от "Разкарай се":Дръпни един Тройной и се успакой ..🤫
17:26 30.06.2026
66 Наш как
До коментар #61 от "НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ":Ще те изфъскам муульо
Коментиран от #74
17:27 30.06.2026
67 тьëтя
17:28 30.06.2026
68 Горски
До коментар #42 от "Глупако":Верно ли Глупако? Да не си един от тях?
Коментиран от #75, #82
17:28 30.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 СЛАВЯНСК НА КУБАНИ
СЯКАШ Е ИЗРИГНАЛ ВУЛКАН В РУСИЯ.
17:28 30.06.2026
71 Гробар
17:29 30.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Милончович
17:29 30.06.2026
74 ЛАПАЙ БАХУРА
До коментар #66 от "Наш как":И после си го набутай
Знаеш къде ?
17:30 30.06.2026
75 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Горски":Приятел искаш ли да ми подухаш?
Коментиран от #80
17:30 30.06.2026
76 Искам да споделя нещо
17:30 30.06.2026
77 Горски
До коментар #72 от "Дедо":СЛАВА Украине!
17:31 30.06.2026
78 Генка Захарова
17:31 30.06.2026
79 Полокорев
До коментар #56 от "9ти септември":Да ама когато маша ти кен.дза на лицето се пра.зниш от ке.ф нали пу.тлероид.
17:31 30.06.2026
80 Шаркочев
До коментар #75 от "Град Козлодуй":А искаш ли маша да ти дри.ска на ли.цето,кажи чесно
17:32 30.06.2026
81 ШАЛОМОВИЧ
До коментар #10 от "Горски":КАКЪВ Е БРЕ
ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?
17:32 30.06.2026
82 Чиниш ми се
До коментар #68 от "Горски":Дърт минедчия.
17:33 30.06.2026
83 Маша
17:33 30.06.2026