Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова отправи остри критики към френските власти, обвинявайки ги, че не са обяснили на своите граждани предназначението на оръжията, които Париж доставя на Украйна. Изявлението беше направено по време на международния форум „Шарл дьо Гол и духът на диалога“, съобщава ТАСС, предава Фокус.

По думите ѝ администрацията на президента Еманюел Макрон избягва публичен дебат за мащаба и целите на военната помощ за Киев, която според Москва включва изтребители „Мираж“, авиобомби, системи за противовъздушна отбрана и артилерийско въоръжение.

Захарова заяви още, че Франция и Украйна са подписали споразумение за съвместно производство на оръжия, без френските власти да обяснят срещу кого ще бъдат използвани тези системи. Според нея контролът върху военните доставки се осъществява пряко от Елисейския дворец.

Говорителят на руското външно министерство обвини президента Макрон, както и Великобритания и Германия, че отправят ултиматуми към Русия, като същевременно не осъждат действията на украинските власти.

В изказването си Захарова направи и исторически паралел с отношенията между Франция и Съветския съюз. Тя припомни посещението на генерал Шарл дьо Гол в Москва през 1944 г. и подписването на Договора за съюз и взаимопомощ със съветския лидер Йосиф Сталин, който според нея е допринесъл за възстановяването на международния статут на Франция след Втората световна война.

По думите ѝ отношенията между Франция и Русия са били изграждани десетилетия наред върху взаимно уважение и диалог, а настоящото френско ръководство се отдалечава от тази традиция. Изявленията на Захарова отразяват официалната позиция на Москва и не са придружени от коментар на френските власти.