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Захарова обвини Франция, че изпраща самолети и бомби на Украйна, но крие истината от гражданите си

Захарова обвини Франция, че изпраща самолети и бомби на Украйна, но крие истината от гражданите си

30 Юни, 2026 16:53 822 83

  • русия-
  • мария захарова-
  • самолети-
  • бомби-
  • украйна

Говорителят на Руското външно министерство разкритикува Париж за доставките на оръжия за Киев и обвини западните съюзници в двоен стандарт

Захарова обвини Франция, че изпраща самолети и бомби на Украйна, но крие истината от гражданите си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова отправи остри критики към френските власти, обвинявайки ги, че не са обяснили на своите граждани предназначението на оръжията, които Париж доставя на Украйна. Изявлението беше направено по време на международния форум „Шарл дьо Гол и духът на диалога“, съобщава ТАСС, предава Фокус.

По думите ѝ администрацията на президента Еманюел Макрон избягва публичен дебат за мащаба и целите на военната помощ за Киев, която според Москва включва изтребители „Мираж“, авиобомби, системи за противовъздушна отбрана и артилерийско въоръжение.

Захарова заяви още, че Франция и Украйна са подписали споразумение за съвместно производство на оръжия, без френските власти да обяснят срещу кого ще бъдат използвани тези системи. Според нея контролът върху военните доставки се осъществява пряко от Елисейския дворец.

Говорителят на руското външно министерство обвини президента Макрон, както и Великобритания и Германия, че отправят ултиматуми към Русия, като същевременно не осъждат действията на украинските власти.

В изказването си Захарова направи и исторически паралел с отношенията между Франция и Съветския съюз. Тя припомни посещението на генерал Шарл дьо Гол в Москва през 1944 г. и подписването на Договора за съюз и взаимопомощ със съветския лидер Йосиф Сталин, който според нея е допринесъл за възстановяването на международния статут на Франция след Втората световна война.

По думите ѝ отношенията между Франция и Русия са били изграждани десетилетия наред върху взаимно уважение и диалог, а настоящото френско ръководство се отдалечава от тази традиция. Изявленията на Захарова отразяват официалната позиция на Москва и не са придружени от коментар на френските власти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    18 12 Отговор
    нервна е но още става за чукане , наказателно

    Коментиран от #8, #20

    16:55 30.06.2026

  • 2 Ехеее

    25 18 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    16:56 30.06.2026

  • 3 Маша

    12 18 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #13

    16:56 30.06.2026

  • 4 Маша Захарова, говорител МИД

    21 14 Отговор
    Я pyccкая !!!
    Това е много, много тежка диагноза👈😆

    16:56 30.06.2026

  • 5 Нямат край

    19 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #28

    16:57 30.06.2026

  • 6 честен ционист

    2 17 Отговор
    Франция също е член на СИВ, както и Ганчо. И ще помага до последно.

    Коментиран от #12

    16:57 30.06.2026

  • 7 Франсетата не знаят

    15 15 Отговор
    Ама пар цала захарова знае

    16:58 30.06.2026

  • 8 варна

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Голия":

    за нищо не става...тотално амортизирана е

    Коментиран от #53

    16:59 30.06.2026

  • 9 Дзак

    11 13 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #25

    16:59 30.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Русия и руския народ трябва бъдат асвабадени от кремльовските, крадливи ол1гофрени ☝️

    17:00 30.06.2026

  • 13 хаха 🤣

    16 8 Отговор

    До коментар #3 от "Маша":

    баба Маша става особено велика след като си вземе дневната доза бело + одеколон за пиене 🤣

    Коментиран от #26

    17:00 30.06.2026

  • 14 Анонимен

    6 6 Отговор
    Гейгрупата от факти.бг се вълнува!

    Коментиран от #30, #47

    17:02 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе хе...

    6 10 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата ги броят за у краинци.
    Найс, а? Помощниците ми те, мИкрончето на дядо бриджит и другите двамина от веселия влак за киев...

    Коментиран от #72

    17:05 30.06.2026

  • 17 Пак аз

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Да не си бит много с мотика по главата като малък?

    Коментиран от #21

    17:06 30.06.2026

  • 18 Дзак

    0 5 Отговор
    На Пазарджик стигна 39! На Запад вече захласна.

    17:07 30.06.2026

  • 19 Кривоверен алкаш

    9 3 Отговор
    Всички тези негативи които събира Русия са в резултат от войнствената и грабителска политика на Кремъл...Преди вероломното нападение на руснаците над Украйна всичко беше 6 и търговията вървеше...и Путин летеше,не се криеше по бункерите,сакън да не даде фира..Всеки си пати от главата без значение във височината.

    17:09 30.06.2026

  • 20 Ба баааа

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Голия":

    И ти ставаш

    17:09 30.06.2026

  • 21 Горски

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пак аз":

    А теб да не са те изтървали като бебе?

    17:09 30.06.2026

  • 22 Горски

    10 4 Отговор
    Оръжие трябва да се праща на Украина до пълното унищожение на блатните терористи, а бункерното каза ли кога ще ича бензин и ток в джамахирията кална!

    17:09 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Изродееее,

    9 2 Отговор
    изроде руски,ти ли ще кажеш кой не кого какво да праща и какво не

    17:10 30.06.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Направи ли си една бърза чекийка 😁

    Коментиран от #34, #38

    17:11 30.06.2026

  • 26 Брачет

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "хаха 🤣":

    Не си прав .. Одеколонът не е за пиене ! Но "Тройной" - може .🤭

    17:12 30.06.2026

  • 27 Факти.бг

    0 4 Отговор
    Трима .ея на Козлодуй на кея!

    Коментиран от #52

    17:12 30.06.2026

  • 28 9ти септември

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    И твоето безсилие и завист немат край Русия е велика и ще спаси православието от сатаната

    Коментиран от #61

    17:12 30.06.2026

  • 29 Машо,

    8 1 Отговор
    а вашият приятел Кимчо обясни ли на севернокорейския народ колко милиона тежки снаряда и хиляди ракети ви достави? А за оризогризачите в Курск даде ли някому обяснение?

    17:13 30.06.2026

  • 30 Боли те

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Да го дууууат

    17:13 30.06.2026

  • 31 Изчезни дърта раzпоретино!

    5 5 Отговор
    Ще ви удрят и ви бият докато се не насеррте.

    Коментиран от #39

    17:14 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    С какво ?

    17:15 30.06.2026

  • 35 Вова Инхибитор

    8 1 Отговор
    Всеки пу.тлероид мечтае да бръсне косматата ву.лва на маша

    17:15 30.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Zахарова

    8 2 Отговор
    Знаете, че лъжа! Споко!

    17:15 30.06.2026

  • 38 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Чакаме да ни я направиш!

    17:16 30.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гуру Гарабед

    7 2 Отговор
    Дър.тата пръ.дла недоволства но просия редовно купува от иран и северна корея. Тогава какъв е проблема франция да продава на украйна??война е трябва повече ватници да бъдат очи.стени.

    17:17 30.06.2026

  • 41 ха ха хаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Една шматка":

    Много грубо , ти май си от тези , вътрешните , които се ползват с протекции , Омник ..

    Коментиран от #48

    17:17 30.06.2026

  • 42 Глупако

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Евреин и нацист са две коренно противоположни неща. Гавриш се с паметта на жертвите на нацизма,това е грях, внимавай!

    Коментиран от #68

    17:18 30.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Маша, Медведев и Песков

    8 0 Отговор
    пият заедно 4 дни в седмицата, а другите 3 по двама, има един дежурен трезвяк през тези дни. След първата бутилка правят treesome или по двама. Най вълнуващо е когато Маша е трезва и я няма. Oня ден беше трезвен Песков, днес е Маша, ще има изявление от Медведев утре, или в други ден.

    17:18 30.06.2026

  • 45 Ха-ха

    5 1 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    17:18 30.06.2026

  • 46 Когато Китай

    6 1 Отговор
    Северна Корея и Иран
    Дават оръжия
    Не е проблем
    Нали Алкохоличка Нещастна?

    Франция какво прави
    Изобщо не ви интересува
    Кремълски Клоуни.

    17:18 30.06.2026

  • 47 Майор Деянов, на всеки километър

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Аз съм почти руснак, как да не се вълнувам ?!!
    Дъщерята на сестра ми Йълдъз, тоест моята племеница е омъжена за някъв брадат дагестанец, та по тая съребрена линия се чувствам най-чист руснак. Салам Алейкум на всички мои руски брадати братя 💂‍♂️😄

    Коментиран от #54

    17:19 30.06.2026

  • 48 Разкарай се

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ха ха хаааа":

    Пръльо

    Коментиран от #65

    17:20 30.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дрътия Софеанец ,

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Последния Софиянец":

    Некой път ти се намества акъла ...✌️

    Коментиран от #58

    17:20 30.06.2026

  • 51 ИЛИЯ ТОПУРА

    6 0 Отговор
    МАШКА МОЖЕ ДА МА

    ФАНИ

    ЗА ТОПУРА.

    17:20 30.06.2026

  • 52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти.бг":

    Ние сме там, голяма група сме, фенове на другаря Путин 😘

    Коментиран от #56

    17:20 30.06.2026

  • 53 Фарфалюлю

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "варна":

    Става, още има леп у нея.така не е кла.тена истински никога у живото. Ват.ниците от алкохола са мекопи.шковци и не могат да кла.тят. Затова рускините по морето се пръ.цаха като подивели. Направо дигаха полите и сами се нани.зваха. Истина

    Коментиран от #63

    17:21 30.06.2026

  • 54 Брадат Руснак

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ела да те обрежем и ще си като нас

    17:21 30.06.2026

  • 55 Дедо Еньо

    7 1 Отговор
    Тея кво са праат на луди! Всички знаят за кво са предназначени украинските и руските оръжия, само Маша с пълна чаша не знае! Скоро ще и стане ясно!

    17:21 30.06.2026

  • 56 9ти септември

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Аде марш да чистиш на зелю кинефа за друго не ставаш

    Коментиран от #79

    17:23 30.06.2026

  • 57 Мишел

    4 0 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    17:23 30.06.2026

  • 58 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дрътия Софеанец ,":

    Когато не съм в миялното съм по добре

    17:24 30.06.2026

  • 59 Факти

    3 2 Отговор
    Руският рев е музика за ушите ми.

    17:24 30.06.2026

  • 60 Айляк

    1 4 Отговор
    Е, има си хас герон тофил Макарон Ротшилдов да не праща самолети и боНби на бандерите.
    Но няма нищо, Брижитко ше го опраЙ него.
    Кво стана с щата Делауер?
    Брижитко смъкна ли кюло тите пред съдЯта, за да докаже, че е достолепна дама на възраст?:))

    17:24 30.06.2026

  • 61 НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "9ти септември":

    В РУСИЯ.

    С ТАКИВА КАТО ГУНДЯЕВ

    КАКВО ПРАВОСЛАВИЕ

    БРЕ ИЗФЪСКАЛ?

    Коментиран от #66

    17:24 30.06.2026

  • 62 Ти гей

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Нека да пиша":

    Май си търсиш белята

    17:25 30.06.2026

  • 63 Поликожев

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Фарфалюлю":

    Хиляди рускини съм избо.цкал по морето . Яко дашни разп.оретини.

    17:25 30.06.2026

  • 64 хаха

    4 1 Отговор
    Пияната блятница се загрижила за "гражданите на Франция".

    Я първо се загрижи за блятнишките крепостници МА парци.

    17:26 30.06.2026

  • 65 ха ха хаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Разкарай се":

    Дръпни един Тройной и се успакой ..🤫

    17:26 30.06.2026

  • 66 Наш как

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "НЯМА ПРАВОСЛАВИЕ":

    Ще те изфъскам муульо

    Коментиран от #74

    17:27 30.06.2026

  • 67 тьëтя

    1 0 Отговор
    опять нукапана

    17:28 30.06.2026

  • 68 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Глупако":

    Верно ли Глупако? Да не си един от тях?

    Коментиран от #75, #82

    17:28 30.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 СЛАВЯНСК НА КУБАНИ

    0 0 Отговор
    КРАСИВО Е НПЗто.
    СЯКАШ Е ИЗРИГНАЛ ВУЛКАН В РУСИЯ.

    17:28 30.06.2026

  • 71 Гробар

    4 1 Отговор
    Копай плитко и бързо копейката!

    17:29 30.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Милончович

    3 1 Отговор
    На маша вул.вата и зад.ната кос.мата ду.пка са пълни със се.ме. Но нали е фр.иг.идна кра.ва,не прифаща. Затова се е проп.ила. Същата кук.уви.ца като ев.а бр.аун

    17:29 30.06.2026

  • 74 ЛАПАЙ БАХУРА

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Наш как":

    И после си го набутай
    Знаеш къде ?

    17:30 30.06.2026

  • 75 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Горски":

    Приятел искаш ли да ми подухаш?

    Коментиран от #80

    17:30 30.06.2026

  • 76 Искам да споделя нещо

    3 0 Отговор
    за което не се бях сетил, но в руските форуми започна да се коментира. На фронта почти няма доброволци, има помилвани затворници и контрактници за по 60 000$. Как би се чувствал един новобранец току що мобилизиран между такива пандизчии и хора на които е платена голяма сума. Всеки би си задал въпроса: Аз какво правя тук, едните изкупват вината си, а на другите са платили много пари, за мен нищо - само тормоз от тия изверги. На всичко отгоре те са с голям боен опит, а новобранеца ще трябва без пари или вина да се бие тормозен от тия изроди и изпращан на опасни места от същите. "Батковщината" ще се вихри с пълна сила, който е бил в армията знае какво е да си новобранец.

    17:30 30.06.2026

  • 77 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дедо":

    СЛАВА Украине!

    17:31 30.06.2026

  • 78 Генка Захарова

    2 0 Отговор
    Маша Шекерова,както винаги е точна!

    17:31 30.06.2026

  • 79 Полокорев

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "9ти септември":

    Да ама когато маша ти кен.дза на лицето се пра.зниш от ке.ф нали пу.тлероид.

    17:31 30.06.2026

  • 80 Шаркочев

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Град Козлодуй":

    А искаш ли маша да ти дри.ска на ли.цето,кажи чесно

    17:32 30.06.2026

  • 81 ШАЛОМОВИЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    КАКЪВ Е БРЕ

    ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?

    17:32 30.06.2026

  • 82 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Горски":

    Дърт минедчия.

    17:33 30.06.2026

  • 83 Маша

    0 0 Отговор
    Бензинчик неть!Антифризчик неть!Толька водачка асталась!

    17:33 30.06.2026

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