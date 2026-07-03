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Смъртните случаи във Франция са се увеличили с почти 30 процента по време на адските жеги

Смъртните случаи във Франция са се увеличили с почти 30 процента по време на адските жеги

3 Юли, 2026 13:11 593 8

  • жега-
  • франция-
  • горещини-
  • климатични промени-
  • смъртни случаи

Историческата гореща вълна, която засегна Франция в края на юни, доведе до трудно поносими условия в много жилища

Смъртните случаи във Франция са се увеличили с почти 30 процента по време на адските жеги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на смъртните случаи се е увеличил с почти 30 процента във Франция и с 62 процента само в парижкия регион през седмицата от 22 до 28 юни – пикът на горещата вълна, която засегна страната, съобщи днес службата за обществено здраве, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

В нов бюлетин службата за обществено здраве съобщи за "увеличение от 29,1 процента, което съответства на 2 025 допълнителни смъртни случая в сравнение с предходната седмица", като припомни, че последното число със сигурност е "занижено".

Оценката на броя на смъртните случаи се основава единствено на електронните смъртни актове, които представляват малко повече от половината от починалите в страната.

От друга страна, отклонението от 30 процента е по-представително за мащаба на здравните последствия от тази гореща вълна, която засегна Франция в продължение на около десет дни и се оказа екстремна, като три от дните бяха сред най-горещите, регистрирани някога в страната.

Тенденцията е особено забележима в парижкия регион, където през изминалата седмица е отбелязан ръст от над 62 процента на смъртните случаи. Подобно увеличение е отчетено и в региона Пеи дьо ла Лоар в Западна Франция.

Службата за обществено здраве вече беше посочила числото от 1000 смъртни случая повече от обичайното, но данните се отнасяха само за края на седмицата. Новите оценки обхващат цялата седмица, въпреки че горещите дни бяха започнали няколко дни по-рано.

"Много важно е, че сред тези 2025 смъртни случая се наблюдава увеличение с 91 процента на смъртните случаи в домашни условия в сравнение с предходната седмица", уточни пред телевизия Те Еф 1 френската министърка на здравеопазването Стефани Рист.

Историческата гореща вълна, която засегна Франция в края на юни, доведе до трудно поносими условия в много жилища. За уикенда отново се прогнозират високи температури. Вчера в магазините се стигна до струпване на тълпи и дори сбивания след пускането в продажба на 200 000 вентилатори и климатици.

Според организацията "Ес О Ес Медсен" броят на случаите на топлинен удар и дехидратация, независимо от възрастта, се е увеличил съответно шесткратно и четирикратно.

От няколко дни здравните власти и правителството обръщат специално внимание на проблема със смъртните случаи в жилищата по време на горещата вълна. Горещата вълна от 2003 г. отне живота на 15 000 души във Франция, предимно възрастни хора, голяма част от които в специализирани домове за възрастни хора, но също и в домовете си.

Според властите горещата вълна през юни се смята за по-интензивна, но последиците ѝ за здравето са по-слабо изразени.


Франция
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  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.Европа се затопля два пъти по бързо заради соларните полета с площ колкото Франция и Германия взети заедно.

    13:17 03.07.2026

  • 2 по важно е че

    14 0 Отговор
    прииждащите кафяви хлебарки са живи и здрави
    навикнали на жеги от дето довтасали

    13:18 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    10 0 Отговор
    Ауу ужас, жега през лятото.
    Как ли ще е през зимата ?

    13:39 03.07.2026

  • 5 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 0 Отговор
    Нищо ви няма ревлювци

    13:44 03.07.2026

  • 6 западналите

    6 0 Отговор
    изтекоха в канала!

    13:45 03.07.2026

  • 7 Файзер

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    Аууу ужас. Предлагаме ваксина срещу жега...

    13:46 03.07.2026

  • 8 ААААУУУ

    1 0 Отговор
    ЧЕ ТО ПО МАЛКО ИМА ЗАГИНАЛИ ЦИВИЛНИ ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА ОТ КОЛКОТО ОТ ЖЕГИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА

    14:21 03.07.2026

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