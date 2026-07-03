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Нова вълна на екстремни горещини в Испания: температурите скачат до 42 градуса

Нова вълна на екстремни горещини в Испания: температурите скачат до 42 градуса

3 Юли, 2026 12:23 508 2

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Предупреждението идва само дни след отшумяването на първата гореща вълна, за която се смята, че е допринесла за стотици смъртни случаи

Нова вълна на екстремни горещини в Испания: температурите скачат до 42 градуса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанската държавна метеорологична агенция (AEMET) предупреди, че от този уикенд страната ще бъде обхваната от нова вълна на екстремни горещини, която може да се превърне във втората официална гореща вълна за това лято, предаде bTV.

Предупреждението идва само дни след отшумяването на първата гореща вълна, за която се смята, че е допринесла за близо 900 смъртни случая през юни според системата за мониторинг на смъртността MoMo към испанското Министерство на здравеопазването, предаде БГНЕС.

Според AEMET много гореща въздушна маса ще се придвижи към Португалия и Испания, което ще доведе до продължително повишение на дневните и нощните температури, пише „Евронюз“.

Най-засегнати се очаква да бъдат областите Естремадура и Андалусия, особено долината на река Гуадалкивир, където са издадени оранжеви предупреждения за температури между 40 и 42 градуса. Жълт код е обявен и за части от долината на река Ебро, Пиренеите в провинция Лерида и южната част на остров Гран Канария.

Температурите ще продължат да се повишават през уикенда и в първите дни на следващата седмица. Горещините ще засегнат и Канарските острови, където се очакват максимални температури до 38 градуса, както и тропически нощи с минимални температури над 20-23 градуса, а на места - до 28-30 градуса.

Повишението на температурите ще се усети и в северните части на страната, особено в Галисия, където подобни горещини са по-необичайни.

За да бъде официално обявена гореща вълна, температурите трябва значително да надвишават климатичната норма, явлението да продължи поне три дни и да засегне най-малко 10% от територията на Испания. Според настоящите прогнози тези условия вероятно ще бъдат изпълнени.

Испания приключи юни с втория най-горещ месец юни, откакто се води статистика, със средна температура с 3,2 градуса над нормата. Според AEMET половината от всички юнски горещи вълни, регистрирани от 1975 г. насам, са настъпили след 2015 г., което показва ускоряващата се тенденция през последните години.


Испания
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