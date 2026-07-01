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Трагедия в Пакистан: 14 деца загинаха в Лахор ВИДЕО

Трагедия в Пакистан: 14 деца загинаха в Лахор ВИДЕО

1 Юли, 2026 04:15, обновена 1 Юли, 2026 04:19 461 0

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Покривът на местен обучителен център рухна внезапно, а спасителните екипи продължават да разчистват отломките на мястото

Трагедия в Пакистан: 14 деца загинаха в Лахор ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна хуманитарна трагедия разтърси пакистанския мегаполис Лахор, след като покривът на голям местен обучителен център рухна внезапно и погреба десетки невинни под руините си.

Според последните официални данни от спасителните служби, най-малко 14 деца са загубили живота си на място, затиснати от тежките бетонни панели. По време на инцидента в залите на центъра е имало десетки ученици, което е довело до високия брой на жертвите. Районът веднага бе отцепен от полицията, а на мястото бяха изпратени множество спасителни екипи, пожарникари и специализирана тежка техника за разчистване на срутения таван.

Спасителите водят оспорвана битка с времето, тъй като под масивните бетонови блокове все още се чуват гласове на заклещени деца. Няколко ранени ученици вече са успешно извадени и спешно транспортирани до близките болници, като лекарите съобщават, че състоянието на голяма част от тях остава критично и броят на загиналите може да нарасне. Местните власти обявиха, че започва незабавно и строго разследване на инцидента. Основните версии, по които работят криминалистите и инженерите, са свързани с изключително остарялата конструкция на сградата, липсата на периодична поддръжка и груби нарушения на строителните стандарти при предишни ремонти.

Източник: AFP


Пакистан
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