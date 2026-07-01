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Тръмп с над $1,4 млрд. от криптовалути през 2025 г.

Тръмп с над $1,4 млрд. от криптовалути през 2025 г.

1 Юли, 2026 06:10, обновена 1 Юли, 2026 06:14 689 5

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  • доходи-
  • криптовалути

Дигиталните активи изпревариха традиционния бизнес на американския президент, новейки сериозни опасения за конфликт на интереси

Тръмп с над $1,4 млрд. от криптовалути през 2025 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Детайли за финансовия триумф на Тръмп

Годишната финансова декларация на американския президент Доналд Тръмп, подадена пред Службата за правителствена етика на САЩ, разкрива безпрецедентен скок в личното му състояние благодарение на блокчейн индустрията. През 2025 г. приходите му от криптовалути възлизат на най-малко 1,4 милиарда долара, превръщайки се в най-големия му източник на средства.

Основните пера на дигиталната му империя включват:

  • $635–$636 милиона под формата на роялти такси от лицензионни споразумения за мемекойна $TRUMP чрез компанията му CIC Digital LLC.
  • Над $590 милиона от дистрибуция на токени и продажба на дялове в семейната му платформа World Liberty Financial.
  • Почти $197 милиона от продажба на акции в дружеството Stablecoin Holdco.
  • Над $60 милиона в различни криптовалути, съхранявани директно в негови дигитални портфейли.

Традиционен бизнес срещу дигитални активи

Докато криптосекторът генерира милиарди, традиционните бизнес начинания на Тръмп остават на заден план, макар и да бележат лек ръст. Общите му приходи от голф игрища и курорти за годината възлизат на малко над 500 милиона долара. Емблематичното му имение „Мар а Лаго“ във Флорида е донесло 77 милиона долара, което е увеличение спрямо 50-те милиона за 2024 г. По данни на Forbes общото му състояние е нараснало до 6 милиарда долара (спрямо 2.3 милиарда през 2024 г.).

Конфликт на интереси и критики

Огромните печалби на фамилията Тръмп разпалиха сериозни обществени и политически дебати в САЩ. Анализатори посочват критично преплитане на държавната му роля с личния бизнес интерес, тъй като през 2025 г. администрацията му активно предприе стъпки за дерегулация на сектора и въвеждане на по-благоприятни федерални правила за стейбълкойните. Това доведе до спекулативен скок на криптопазара, докато в същото време много от дребните инвеститори в неговите проекти претърпяха загуби заради последвали сривове в стойността на активите. От Белия дом контрират, че президентът действа изцяло в интерес на американския народ и законът го освобождава от традиционните правила за конфликт на интереси.

Източници: БТА и Reuters


САЩ
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