Тръмп с над $1,4 млрд. от криптовалути през 2025 г.

Детайли за финансовия триумф на Тръмп

Годишната финансова декларация на американския президент Доналд Тръмп, подадена пред Службата за правителствена етика на САЩ, разкрива безпрецедентен скок в личното му състояние благодарение на блокчейн индустрията. През 2025 г. приходите му от криптовалути възлизат на най-малко 1,4 милиарда долара, превръщайки се в най-големия му източник на средства.

Основните пера на дигиталната му империя включват:

$635–$636 милиона под формата на роялти такси от лицензионни споразумения за мемекойна $TRUMP чрез компанията му CIC Digital LLC.

под формата на роялти такси от лицензионни споразумения за мемекойна чрез компанията му CIC Digital LLC. Над $590 милиона от дистрибуция на токени и продажба на дялове в семейната му платформа World Liberty Financial.

от дистрибуция на токени и продажба на дялове в семейната му платформа World Liberty Financial. Почти $197 милиона от продажба на акции в дружеството Stablecoin Holdco.

от продажба на акции в дружеството Stablecoin Holdco. Над $60 милиона в различни криптовалути, съхранявани директно в негови дигитални портфейли.

Традиционен бизнес срещу дигитални активи

Докато криптосекторът генерира милиарди, традиционните бизнес начинания на Тръмп остават на заден план, макар и да бележат лек ръст. Общите му приходи от голф игрища и курорти за годината възлизат на малко над 500 милиона долара. Емблематичното му имение „Мар а Лаго“ във Флорида е донесло 77 милиона долара, което е увеличение спрямо 50-те милиона за 2024 г. По данни на Forbes общото му състояние е нараснало до 6 милиарда долара (спрямо 2.3 милиарда през 2024 г.).

Конфликт на интереси и критики

Огромните печалби на фамилията Тръмп разпалиха сериозни обществени и политически дебати в САЩ. Анализатори посочват критично преплитане на държавната му роля с личния бизнес интерес, тъй като през 2025 г. администрацията му активно предприе стъпки за дерегулация на сектора и въвеждане на по-благоприятни федерални правила за стейбълкойните. Това доведе до спекулативен скок на криптопазара, докато в същото време много от дребните инвеститори в неговите проекти претърпяха загуби заради последвали сривове в стойността на активите. От Белия дом контрират, че президентът действа изцяло в интерес на американския народ и законът го освобождава от традиционните правила за конфликт на интереси.

Източници: БТА и Reuters