Тръмп с над $1,4 млрд. от криптовалути през 2025 г.

Детайли за финансовия триумф на Тръмп
Годишната финансова декларация на американския президент Доналд Тръмп, подадена пред Службата за правителствена етика на САЩ, разкрива безпрецедентен скок в личното му състояние благодарение на блокчейн индустрията. През 2025 г. приходите му от криптовалути възлизат на най-малко 1,4 милиарда долара, превръщайки се в най-големия му източник на средства.
Основните пера на дигиталната му империя включват:
- $635–$636 милиона под формата на роялти такси от лицензионни споразумения за мемекойна $TRUMP чрез компанията му CIC Digital LLC.
- Над $590 милиона от дистрибуция на токени и продажба на дялове в семейната му платформа World Liberty Financial.
- Почти $197 милиона от продажба на акции в дружеството Stablecoin Holdco.
- Над $60 милиона в различни криптовалути, съхранявани директно в негови дигитални портфейли.
Традиционен бизнес срещу дигитални активи
Докато криптосекторът генерира милиарди, традиционните бизнес начинания на Тръмп остават на заден план, макар и да бележат лек ръст. Общите му приходи от голф игрища и курорти за годината възлизат на малко над 500 милиона долара. Емблематичното му имение „Мар а Лаго“ във Флорида е донесло 77 милиона долара, което е увеличение спрямо 50-те милиона за 2024 г. По данни на Forbes общото му състояние е нараснало до 6 милиарда долара (спрямо 2.3 милиарда през 2024 г.).
Конфликт на интереси и критики
Огромните печалби на фамилията Тръмп разпалиха сериозни обществени и политически дебати в САЩ. Анализатори посочват критично преплитане на държавната му роля с личния бизнес интерес, тъй като през 2025 г. администрацията му активно предприе стъпки за дерегулация на сектора и въвеждане на по-благоприятни федерални правила за стейбълкойните. Това доведе до спекулативен скок на криптопазара, докато в същото време много от дребните инвеститори в неговите проекти претърпяха загуби заради последвали сривове в стойността на активите. От Белия дом контрират, че президентът действа изцяло в интерес на американския народ и законът го освобождава от традиционните правила за конфликт на интереси.
Източници: БТА и Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
06:22 01.07.2026
2 Иван
06:24 01.07.2026
3 Елементарно Уотсън
06:26 01.07.2026
4 Иван
06:28 01.07.2026
5 Научи се да пишеш без грешки
Спрях да чета.
А и какво ли толкова важно ще прочета?
06:29 01.07.2026