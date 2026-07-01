Нощна ескалация: Въздушни дуели и позиционен натиск в Украйна

През изминалите часове ситуацията на фронтовата линия в Украйна остана изключително напрегната, белязана от интензивни артилерийски двубои, позиционни сблъсъци по ключовите направления и продължаваща тежка въздушна война с безпилотни апарати.

Ситуацията на сухопътния фронт

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По данни на международни наблюдатели и военни анализатори, сухопътните действия запазват характера на ожесточена позиционна война без потвърдени сериозни пробиви или териториални изменения в ранните часове на 1 юли. Основният натиск на руските сили остава концентриран в източните сектори:

Покровско и Торецко направление: Продължават интензивните пехотни атаки и артилерийски обстрели срещу украинските укрепени линии.

Продължават интензивните пехотни атаки и артилерийски обстрели срещу украинските укрепени линии. Северна граница: Нараства безпокойството от активизация в пограничните зони. Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски предупреди, че се отчита подготовка за възможен руски натиск към Черниговска област откъм Брянското направление.

Нараства безпокойството от активизация в пограничните зони. Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски предупреди, че се отчита подготовка за възможен руски натиск към Черниговска област откъм Брянското направление. Купянск и Лиман: Сраженията в близост до река Оскол продължават, като руските части разчитат сериозно на FPV дронове за логистично снабдяване поради невъзможността да използват наземна техника в обстрелваните зони.

Дронове и удари в тила

Основният фокус на активността през нощта се премести във въздуха:

Натиск по фронтовите региони: През последните часове руската авиация и ракетни войски продължават тактиката за приоритетен обстрел на фронтовите области с балистично оръжие и „рояци“ от дронове, което сериозно затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана в непосредствена близост до фронта.

През последните часове руската авиация и ракетни войски продължават тактиката за приоритетен обстрел на фронтовите области с балистично оръжие и „рояци“ от дронове, което сериозно затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана в непосредствена близост до фронта. Дронови атаки дълбоко в руския тил: Украйна продължава своята 40-дневна кампания за въздушен натиск. Президентът Володимир Зеленски потвърди успешни предишни и текущи удари срещу ключови руски обекти за военна логистика, включително втория удар по космическия комуникационен център „Дубна“ край Москва, използван за координация на окупационните сили. Тези атаки продължават да изострят сериозната криза с недостига и забавянето на доставките на горива за руската армия.

Източник: Генерален щаб на ВСУ, ISW