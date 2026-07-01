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Нощна ескалация: Въздушни дуели и позиционен натиск в Украйна
  Тема: Украйна

Нощна ескалация: Въздушни дуели и позиционен натиск в Украйна

1 Юли, 2026 06:29, обновена 1 Юли, 2026 06:33 1 195 33

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Ситуацията на бойното поле остава изключително напрегната

Нощна ескалация: Въздушни дуели и позиционен натиск в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалите часове ситуацията на фронтовата линия в Украйна остана изключително напрегната, белязана от интензивни артилерийски двубои, позиционни сблъсъци по ключовите направления и продължаваща тежка въздушна война с безпилотни апарати.

Ситуацията на сухопътния фронт

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По данни на международни наблюдатели и военни анализатори, сухопътните действия запазват характера на ожесточена позиционна война без потвърдени сериозни пробиви или териториални изменения в ранните часове на 1 юли. Основният натиск на руските сили остава концентриран в източните сектори:

  • Покровско и Торецко направление: Продължават интензивните пехотни атаки и артилерийски обстрели срещу украинските укрепени линии.
  • Северна граница: Нараства безпокойството от активизация в пограничните зони. Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски предупреди, че се отчита подготовка за възможен руски натиск към Черниговска област откъм Брянското направление.
  • Купянск и Лиман: Сраженията в близост до река Оскол продължават, като руските части разчитат сериозно на FPV дронове за логистично снабдяване поради невъзможността да използват наземна техника в обстрелваните зони.

Дронове и удари в тила

Основният фокус на активността през нощта се премести във въздуха:

  • Натиск по фронтовите региони: През последните часове руската авиация и ракетни войски продължават тактиката за приоритетен обстрел на фронтовите области с балистично оръжие и „рояци“ от дронове, което сериозно затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана в непосредствена близост до фронта.
  • Дронови атаки дълбоко в руския тил: Украйна продължава своята 40-дневна кампания за въздушен натиск. Президентът Володимир Зеленски потвърди успешни предишни и текущи удари срещу ключови руски обекти за военна логистика, включително втория удар по космическия комуникационен център „Дубна“ край Москва, използван за координация на окупационните сили. Тези атаки продължават да изострят сериозната криза с недостига и забавянето на доставките на горива за руската армия.

Източник: Генерален щаб на ВСУ, ISW


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наблюдател

    16 2 Отговор
    Сега реваншисти и фашисти от Европа ще си изядат вратовръзките от злоба.

    06:43 01.07.2026

  • 6 Трите мисирки и дъртанян

    21 2 Отговор
    Въздушни дуели... От зор още малко и в стихове ще пропишете, за да скриете (по)зора на Зеленото и желаещите.

    06:44 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наблюдател

    14 2 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    06:47 01.07.2026

  • 10 Соломон

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ами ще тичат. Такава като няма бензин

    Коментиран от #13, #15, #19

    06:47 01.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня

    13 0 Отговор
    Те урките са като немската армия, никога не отстъпват в краен случай кръгом и пак напред!

    06:49 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АХАХАХАХ

    2 14 Отговор
    Пуслер - най-страхливия бакшиш на света. Лондон му казва кое да цели и кое не и он слуша и изпълнява

    Коментиран от #28

    06:50 01.07.2026

  • 17 Бензина не знам

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    Ама да не пусне някой Сармат по Киев, че тогава става лошо.

    06:50 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вярно е! големиБОКЛУЦИ СА

    06:57 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само като прочетеш източник

    11 1 Отговор
    генерален щаб на ВСУ и Институт по изучаване на войната и разбираш, че си чел хумореска.😂

    06:58 01.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А МОЧАТА?

    1 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #29

    07:00 01.07.2026

  • 28 Смотльо,

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "АХАХАХАХ":

    Какво хубаво име имаш -пуслер,като poseрко ,хаха

    Коментиран от #30, #31

    07:00 01.07.2026

  • 29 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А МОЧАТА?":

    Само когато си извадиш дулото на шпагена от отходния си канал!

    07:03 01.07.2026

  • 30 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Смотльо,":

    Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    07:03 01.07.2026

  • 31 П0мияр,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Смотльо,":

    Дръж се възпитано!

    07:05 01.07.2026

  • 32 Тошо Сводката

    0 1 Отговор
    Две Фламинго кацнаха във Волгоград.

    07:08 01.07.2026

  • 33 Тити

    0 0 Отговор
    Кочината гори какви хубави новини.

    07:11 01.07.2026

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