Заловен от Франция танкер, свързван с Русия, напусна френските териториални води след плащането на глоба

Петролен танкер, който френските военноморски сили завзеха миналия месец, напусна френските териториални води, след като собственикът на кораба заплати глоба, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на френските власти, съобщи БТА.
Плаващият под флага на Мозамбик танкер "Дейна", който според френския президент Еманюел Макрон принадлежи към руския "сенчест флот" – мрежа от кораби, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции – беше задържан на 20 март от френските военноморски сили с помощта на британски съюзници.
Френската средиземноморска префектура и главният прокурор на Марсилия не разкриха размера на глобата, платена от компанията, собственик на кораба, отбелязва Ройтерс.
Глобата е наложена за "непредоставяне на доказателства за принадлежността на морския съд (липса на флаг)". Тя вече е била платена и танкерът е напуснал териториалните води на Франция.
