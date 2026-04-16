Заловен от Франция танкер, свързван с Русия, напусна френските териториални води след плащането на глоба

Заловен от Франция танкер, свързван с Русия, напусна френските териториални води след плащането на глоба

16 Април, 2026 12:55 1 075 42

  • петрол-
  • танкер-
  • русия-
  • франция-
  • сенчест флот

Френската средиземноморска префектура и главният прокурор на Марсилия не разкриха размера на глобата, платена от компанията

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петролен танкер, който френските военноморски сили завзеха миналия месец, напусна френските териториални води, след като собственикът на кораба заплати глоба, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на френските власти, съобщи БТА.

Плаващият под флага на Мозамбик танкер "Дейна", който според френския президент Еманюел Макрон принадлежи към руския "сенчест флот" – мрежа от кораби, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции – беше задържан на 20 март от френските военноморски сили с помощта на британски съюзници.

Френската средиземноморска префектура и главният прокурор на Марсилия не разкриха размера на глобата, платена от компанията, собственик на кораба, отбелязва Ройтерс.

Глобата е наложена за "непредоставяне на доказателства за принадлежността на морския съд (липса на флаг)". Тя вече е била платена и танкерът е напуснал териториалните води на Франция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    6 33 Отговор
    На руски гръб и сто тояги са малко ☝️

    Коментиран от #5, #8, #32, #33

    12:56 16.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 4 Отговор
    ФРЕНСКАТА ТОТАЛ Е ВНЕСЛА ОТ 26 ТАНКЕРА С ГАЗ ОТ НЕЙНОТО СЪВМЕСТНО НАХОДИЩЕ С РУСКАТА НОВАТЕК САМО
    ЗА 1 МЕСЕЦ
    ...... МАКРОН НЕ МОЖЕ ДА СИ ОТРЕЖЕ КЛОНА НА КОЙТО СЕДИ :)

    12:57 16.04.2026

  • 3 Сталин

    27 4 Отговор
    Значи официално западните пирати и мародери се върнаха към старите си бизнеси,изглежда скоро време ще започнат да потъват черупките на тези негодници

    Коментиран от #4

    12:59 16.04.2026

  • 4 Русия

    4 32 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    е безпомощна, може само да гледа и да внася протестни ноти

    13:00 16.04.2026

  • 5 Сталин

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Путин вече подписа заповед ,ако пиратите наближат руски кораб пак ,тези негодници директно отиват на дъното

    Коментиран от #7, #10

    13:01 16.04.2026

  • 6 Румен Радев, разведчика

    4 28 Отговор
    Русия се превърна в безволна тpяпкa в която всеки си бърше краката ☝️

    13:01 16.04.2026

  • 7 Бау

    2 21 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Питай Москва, дали точно така ще стане

    13:04 16.04.2026

  • 8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Искаш ли да се пипкаме?

    Коментиран от #16

    13:04 16.04.2026

  • 9 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    3 21 Отговор
    Си го бъзикат как си искат....почва се с ГЛОБИ

    13:04 16.04.2026

  • 10 Копейкотрошач

    0 16 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Една тесла ти стигат.

    Коментиран от #42

    13:06 16.04.2026

  • 11 От чужбина

    19 2 Отговор
    За да бъде задържан този танкер трябва да е навлязъл в териториалните води на Франция. Точно това НЕ ви го казват дали е така или не е така. Ако танкера НЕ е навлизал в териториалните френски води, това действие си е чиста проба пиратство, отвличане. Това, че някой плавателен съд е определен като "сенчест флот" или незаконен и т.н е валично само за територията на отделната държава. В международни води правилата са други.

    13:06 16.04.2026

  • 12 Русофил

    0 19 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #19

    13:08 16.04.2026

  • 13 хихи

    15 1 Отговор
    глобата е в размер на един "Орешник" на снимка
    хи хи хи

    13:10 16.04.2026

  • 14 Леле

    3 18 Отговор
    Колко е жалък путин.

    13:10 16.04.2026

  • 15 Путине, Путине...

    2 16 Отговор
    По здрав от Макрон.

    13:11 16.04.2026

  • 16 Ново пет

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Почакай са сам

    13:13 16.04.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    2 17 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:13 16.04.2026

  • 18 осраински

    12 1 Отговор
    Сигур са обслу.или бабата на макарона

    13:14 16.04.2026

  • 19 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Русофил":

    В Брюксел са,тук има само пе🌈де🏳️‍🌈раси

    13:14 16.04.2026

  • 20 лама Кифла

    11 1 Отговор
    липса на флаг............ужас

    13:15 16.04.2026

  • 21 осраински

    14 2 Отговор
    Европейският съюз вече подготвя 27-ия си кръг санкции срещу Русия, но на практика това само увеличава зависимостта от нейните енергийни ресурси, съобщава BZ. Някои страни от ЕС купуват руски втечнен природен газ (LNG) на рекордни цени. Това, разбира се, не се отразява на приходите на Москва.

    13:18 16.04.2026

  • 22 осраински

    15 1 Отговор
    През март вносът на втечнен природен газ (LNG) от Русия за Испания се е увеличил със 124% в сравнение с предходния месец, достигайки приблизително 355 милиона евро. Най-големият обем е пристигнал на терминала в Билбао, докато руският газ е пристигнал в Сагунто за първи път от август 2024 г. Това прави Испания най-големият потребител на втечнен природен газ (LNG) в Европейския съюз, според анализ на базирания в Хелзинки мозъчен тръст Център за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA).

    Коментиран от #25

    13:18 16.04.2026

  • 23 Българин

    1 19 Отговор
    Всеки руснак пребиваващ в България трябва да плаща всеки ден!

    Коментиран от #41

    13:20 16.04.2026

  • 24 Симо

    16 1 Отговор
    Нещата станаха тежки и потомствените ПИРАТИ се върнаха към корените си.

    13:21 16.04.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "осраински":

    Това какво общо има със публикиваният материал?

    13:22 16.04.2026

  • 26 Тома

    16 0 Отговор
    Глоба можеш да платиш ако си на пристанище и нещо по експлоатацията на кораба не е в ред и ако документите са с изтекъл срок.А да те хванат в териториални води и да те глобят се казва рекет.

    Коментиран от #27

    13:23 16.04.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Тома":

    Санкции.

    13:24 16.04.2026

  • 28 Колективен руски крепостен

    0 9 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #38

    13:31 16.04.2026

  • 29 Няма край путинското унижение

    1 7 Отговор
    Няма

    Коментиран от #34

    13:35 16.04.2026

  • 30 Кво стана бе??!!

    1 4 Отговор
    Руски боклуци?!

    Коментиран от #35, #36, #40

    13:44 16.04.2026

  • 31 Някой

    2 0 Отговор
    Не глоба, а рекет. Въпросът е къде е бил и дали във френски води? Извън тях определя само ООН. А не някакви измишльотини за сенчест флот - сигурно под дърво на сянка.

    13:47 16.04.2026

  • 32 Владимир Илич Ленин, камунист

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Чакам те за каре. Троцки и Сталин са другите. Хрушчев ще пише.

    13:49 16.04.2026

  • 33 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    на твоя и двеста са малко

    13:53 16.04.2026

  • 34 Няма край

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Няма край путинското унижение":

    скимтенето и безсилието на евтините български пр0сти тролчета

    13:55 16.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кво стана бе

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кво стана бе??!!":

    евр0гейски мишкари,нищо не можете да направите на Русия

    13:58 16.04.2026

  • 37 Тодоров

    2 0 Отговор
    Интересно ! Плавал под флага на Мозамбик, а платил глоба за липса на флаг. Загубени в превода, или........?????

    13:58 16.04.2026

  • 38 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Колективен руски крепостен":

    в 🚽ес живеят по гадно от Папуа Нова Гвинея

    13:59 16.04.2026

  • 39 Няма нищо изненадващо

    2 0 Отговор
    Всикнали са да изсмукват суровинете на черния континент стотици години .Новия играч на африканския терене е агата ,независимо това да не се харесва на западняците ,мошетата ,жълтурките.

    14:00 16.04.2026

  • 40 Тодоров

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кво стана бе??!!":

    Български п.ду..ст !

    14:00 16.04.2026

  • 41 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    всеки българин трябва да плаща на руснаците всеки ден че не носи фес!

    14:02 16.04.2026

  • 42 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкотрошач":

    с подобни коментари ще осъмнеш в някоя шахта!

    14:05 16.04.2026

