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Тръмп извърши първия си полет с подарения от Катар президентски самолет „Еър Форс Уан“

Тръмп извърши първия си полет с подарения от Катар президентски самолет „Еър Форс Уан“

1 Юли, 2026 19:40, обновена 1 Юли, 2026 19:42 910 12

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  • президентски самолет

Луксозната машина на стойност около 400 милиона долара предизвиква остри политически и етични реакции в САЩ

Тръмп извърши първия си полет с подарения от Катар президентски самолет „Еър Форс Уан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп извърши първия си полет с подарения от Катар президентски самолет „Еър Форс Уан“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Самолетът, оценяван на близо 400 милиона долара, беше включен към президентската флотилия миналия месец след сериозно преустройство. Машината премина през технически проверки и бе пребоядисана в червено, бяло и тъмносиньо, което се различава от традиционната светлосиньо-бяла схема, използвана от десетилетия.

Решението предизвика остри реакции във Вашингтон. Част от представители на Демократическата партия определиха подаръка като „отявлена форма на корупция“, поставяйки въпроси за етичните и правните аспекти на приемането му.

Преди полета Тръмп заяви пред журналисти, че очаква с нетърпение първото пътуване и определи самолета като нещо, което „никой не е виждал досега“. Той подчерта, че адаптацията за президентски нужди е сложен процес, включващ сериозни технически изисквания и оборудване за сигурност.

Президентът направи изявленията си преди излитането от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон. По думите му самолетът е бил значително модернизиран, за да отговаря на стандартите за държавен глава.

Скандалът около новия самолет се развива паралелно с други политически дебати в САЩ, включително публикувани данни за значителни приходи на семейството на Тръмп, свързани с криптовалути.

Тръмп отхвърли критиките и заяви, че разходите за модернизацията са значително по-ниски от алтернативни варианти за нов самолет. Той допълни, че страната не би могла да си позволи подобна инвестиция по друг начин, докато Катар не е ограничавал средствата за проекта.

Според информацията президентският самолет ще се използва временно, докато бъдат доставени два нови самолета „Боинг“, чието производство се забавя и е свързано с допълнителни разходи.

Тръмп отдавна настоява за обновяване на остаряващия президентски авиопарк, като първият полет с новия самолет се състоя в рамките на визита към щата Северна Дакота, където той участва в откриването на нова президентска библиотека, посветена на Теодор Рузвелт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    7 0 Отговор
    Поне се изкефи на макс на живота си.

    19:46 01.07.2026

  • 2 Цък

    11 2 Отговор
    И нас какво ни интересуват неговите извращения?

    19:46 01.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 1 Отговор
    Тръмпягата си е пичяга , но не е политик/ последния беше Кенеди , но му видяха сметката/след Рейгън САЩ изгуби себе си

    Коментиран от #7

    19:50 01.07.2026

  • 4 Ами

    1 5 Отговор
    Объркали са при пребоядисването :)
    Вместо червено, бяло и тъмносиньо,
    трябваше да е бяло, тъмносиньо и червено.
    Виновните незабавно да бъдат уволнени!!!

    19:51 01.07.2026

  • 5 Баце

    4 1 Отговор
    Направо сензационна новина, но още по-добре ще е когато ни информирате по колко пъти става нощем и най-вече слага ли си памперс, вози ли се Мелани на самолета или само с шофьор, те това са новини.

    19:51 01.07.2026

  • 6 Читател

    3 4 Отговор
    Еър Форс Уан... Да вЪ таковам у писачитИ

    20:03 01.07.2026

  • 7 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "Проблемът не е в това, че хората плащат малко данъци, а че правителството харчи твърде много."
    (Роналд Рейгън)

    Коментиран от #9

    20:03 01.07.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    За Тръмп.....БОИНГ
    За Путин......потупване по рамото.

    20:10 01.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":

    не питай кво държавата е направила за теб/ ти кво си направил за нея?

    Коментиран от #10

    20:14 01.07.2026

  • 10 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За съжаление обаче има теория, че оригиналът не е на Кенеди, а той е перефразирал мисъл на негов преподавател в средното училище. Учителят на някакво тържество бил казал: "Не питай какво училището е направило за тебе, а ти какво ще направиш за него."

    Коментиран от #11

    20:25 01.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":

    това съм го чувал , но явно забравил..благодаря за припомнянето

    20:28 01.07.2026

  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    Самолета е зорлем подарен от Катар на Тръмп. Като го видял Тръмпоча възкликнал: Моят самолет е стар, а вашия чисто нов и неупотребяван! Защо не ми го подарите? И Катар изнудени от Тръмп го подаряват "от сърце"!

    21:10 01.07.2026