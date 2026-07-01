Американският президент Доналд Тръмп извърши първия си полет с подарения от Катар президентски самолет „Еър Форс Уан“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Самолетът, оценяван на близо 400 милиона долара, беше включен към президентската флотилия миналия месец след сериозно преустройство. Машината премина през технически проверки и бе пребоядисана в червено, бяло и тъмносиньо, което се различава от традиционната светлосиньо-бяла схема, използвана от десетилетия.

Решението предизвика остри реакции във Вашингтон. Част от представители на Демократическата партия определиха подаръка като „отявлена форма на корупция“, поставяйки въпроси за етичните и правните аспекти на приемането му.

Преди полета Тръмп заяви пред журналисти, че очаква с нетърпение първото пътуване и определи самолета като нещо, което „никой не е виждал досега“. Той подчерта, че адаптацията за президентски нужди е сложен процес, включващ сериозни технически изисквания и оборудване за сигурност.

Президентът направи изявленията си преди излитането от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон. По думите му самолетът е бил значително модернизиран, за да отговаря на стандартите за държавен глава.

Скандалът около новия самолет се развива паралелно с други политически дебати в САЩ, включително публикувани данни за значителни приходи на семейството на Тръмп, свързани с криптовалути.

Тръмп отхвърли критиките и заяви, че разходите за модернизацията са значително по-ниски от алтернативни варианти за нов самолет. Той допълни, че страната не би могла да си позволи подобна инвестиция по друг начин, докато Катар не е ограничавал средствата за проекта.

Според информацията президентският самолет ще се използва временно, докато бъдат доставени два нови самолета „Боинг“, чието производство се забавя и е свързано с допълнителни разходи.

Тръмп отдавна настоява за обновяване на остаряващия президентски авиопарк, като първият полет с новия самолет се състоя в рамките на визита към щата Северна Дакота, където той участва в откриването на нова президентска библиотека, посветена на Теодор Рузвелт.