Позитивен ход в Доха: САЩ и Иран с важна стъпка към мира

Непреките технически преговори в катарската столица Доха между делегациите на САЩ и Иран, с посредничеството на Катар и Пакистан, приключиха с „позитивен прогрес“, предават световните агенции като Reuters, CNN, Al Jazeera и The Straits Times.

Дипломатическите усилия за спиране на войната в Близкия изток удържаха позиции, въпреки критичното напрежение и неотдавнашната размяна на военни удари в Персийския залив.

Основни постижения от срещата

Нов комуникационен канал: Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, потвърди, че двете страни са се договорили за създаването на специален канал за докладване на нарушения по Меморандума за разбирателство (MoU). Той заработва официално днес (четвъртък).

Деблокиране на финансови активи: Постигнато е съгласие Иран да използва част от първоначалните 6 милиарда долара от замразените си активи в Катар за покупка на хуманитарни стоки.

Контрол над Ормузкия проток: Дискусиите бяха фокусирани върху сигурността на корабоплаването и прилагането на 60-дневното безтаксово преминаване на търговски кораби, като трафикът през стратегическия воден път започва постепенно да се стабилизира.

Острата позиция на Израел: „Няма да се изтеглим и на милиметър“

Паралелно с преговорите, израелското ръководство демонстрира пълна липса на компромис, застрашавайки крехкото споразумение. По време на инспекция на войските в Южен Ливан, израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи директно предупреждение към Хизбула и Иран с думите: „Махайте се оттук. Израелската армия няма да напусне района“.

Министърът на отбраната Израел Кац подсили това изявление, завявайки, че армията няма да се изтегли „и на милиметър“ и че Израел ще запази безсрочно своите зони за сигурност в Ливан, Газа и Сирия. Тел Авив категорично отхвърля първата клауза от американско-иранския меморандум, настоявайки за пълно разоръжаване на Хизбула преди каквото и да е отстъпление.

Пазарите реагират: Петролът се срина до 4-месечно дъно

Оптимизмът от дипломатическия напредък в Доха и коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че „денуклеаризацията на Иран напредва добре“, оказаха незабавен натиск върху енергийните пазари.

След края на разговорите цените на суровия петрол паднаха с около 2%, достигайки най-ниските си нива от февруари насам, тъй като международните анализатори намалиха ценовите си прогнози за първи път от началото на конфликта. Търговците си отдъхнаха от сигналите, че рискът от пълномащабна регионална война утихва, а Ормузкият проток се отваря отново за транзит.

Международна реакция

Въпреки че ООН и международната общност приветстваха частичното облекчаване на напрежението, експерти по сигурността изразяват опасения, че новата Тристранна рамка за сигурност между Израел, Ливан и САЩ (която дава право на Израел да остане в Южен Ливан) влиза в директен разрез с ангажиментите на Вашингтон към Техеран, което може да подкопае преговорите в дългосрочен план.

Какво предстои?

Говорителят на Министерството на външните право на Катар Маджед ал Ансари обяви, че следващият кръг от преговори ще бъде насрочен веднага след приключването на траурните церемонии за върховния лидер на Иран Али Хаменей, чието погребение е насрочено за 9 юли в град Машхад.