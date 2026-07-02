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Задържаха заподозрян за взрива срещу Ермолаев в Монако

Задържаха заподозрян за взрива срещу Ермолаев в Монако

2 Юли, 2026 06:51, обновена 2 Юли, 2026 06:54 1 348 10

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  • разследване

Местната телевизия Monaco Info съобщи за първи арест по случая с бомбената атака, докато френски медии разкриват водеща следа към чужди спецслужби

Задържаха заподозрян за взрива срещу Ермолаев в Монако - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обрат в разследването на безпрецедентния бомбен атентат в Монако. Към 6:45 часа българско време стана ясно, че служителите на реда в княжеството са задържали заподозрян за опита за убийство на украинския строителен магнат Вадим Ермолаев. Информацията бе излъчена извънредно от местния телевизионен канал Monaco Info.

Арестът идва часове след като главният прокурор Стефан Тибо обяви мащабна операция съвместно с френската полиция по горещите следи на нападателя. Първоначално бе съобщено, че извършителят е избягал пеша към френската община Босолей. Смята се, че бързото задействане на системите за видеонаблюдение в Монако е изиграло ключова роля за локализирането му.

Ето актуалното по случая:

  • Задържането: Властите в Монако са задържали и разпитват едно лице във връзка с поставянето на раницата с експлозиви, болтове и сачми пред дома на Ермолаев.
  • Водещата версия: Авторитетният френски ежедневник Le Figaro разкри, цитирайки свои източници, че детективите разследват вероятна намеса на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Според източниците атаката по-скоро е изглеждала като „предупреждение“, отколкото като сигурен опит за ликвидиране.
  • Жертвите: Състоянието на Вадим Ермолаев вече е стабилно и животът му е вън от опасност. Неговата партньорка Анна Насобина обаче остава в критично състояние в болница в Ница, като френските медии съобщават, че лекарите са се наложили да ампутират двата ѝ крака вследствие на шрапнелите. Техният 13-годишен син също е опериран с по-леки наранявания.
  • Контекст: Нападението предизвика сериозни коментари относно сигурността на чуждестранните богаташи на Ривиерата. От 2023 г. Ермолаев е под санкции от Киев заради икономическа дейност в анексирания Крим, а синът му е разследван за мащабни киберизмами в Европа.

Очаква се по-късно днес прокуратурата да даде официална пресконференция с детайли дали задържаният е прекият извършител или негов помагач.

Източници: Monaco Info, AP, Le Figaro, The New Voice of Ukraine


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    33 4 Отговор
    Европа си отгледа терористи!

    Коментиран от #6

    06:57 02.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 2 Отговор
    Чудно как не се тръби за намеса на КГБ и лично на Путин 🤔❗

    07:01 02.07.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 4 Отговор
    Много ще страда Западна Европа от терористите, които сама създаде и финансира...

    07:09 02.07.2026

  • 4 Анонимен

    13 1 Отговор
    Европа й предстои те първа да вкуси от украинската реалност. Ние включително - за сега само й усещаме "аромата".

    07:28 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пешо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Още 100млрд да им дадат....

    07:36 02.07.2026

  • 7 ДОЕВРОШУШУ МИГИТЕ

    3 1 Отговор
    АЙДЕ ДАВАЙТЕ ОЩЕ ПАРИ НА ЗЕЛЕНИЯНАР КО ТЕР ОРИСТ

    07:36 02.07.2026

  • 8 МОНАКО НАЙ СЕ СТРАХУВАТ

    3 1 Отговор
    Да не станат като Дубай. На живот и смърт искат да покажат на големите бандити, перачите на пари и милиардерите от цял свят, че в Монако е сигурно и спокойно. Иначе златните кокошки ще се разбягат.

    07:40 02.07.2026

  • 9 Някой

    1 0 Отговор
    А не сте написали, че задържаният е бил освободен без повдигане на обвинение, след като са го разпитали.
    Журналистика!

    07:45 02.07.2026

  • 10 Зеления път

    0 0 Отговор
    Зеленото прави терористични актове и в Монако.. Дето "Ислямска държава" и "Ал Кайда" не са правили, че дори и Израел не са..

    07:45 02.07.2026