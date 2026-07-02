Задържаха заподозрян за взрива срещу Ермолаев в Монако

Обрат в разследването на безпрецедентния бомбен атентат в Монако. Към 6:45 часа българско време стана ясно, че служителите на реда в княжеството са задържали заподозрян за опита за убийство на украинския строителен магнат Вадим Ермолаев. Информацията бе излъчена извънредно от местния телевизионен канал Monaco Info.

Арестът идва часове след като главният прокурор Стефан Тибо обяви мащабна операция съвместно с френската полиция по горещите следи на нападателя. Първоначално бе съобщено, че извършителят е избягал пеша към френската община Босолей. Смята се, че бързото задействане на системите за видеонаблюдение в Монако е изиграло ключова роля за локализирането му.

Ето актуалното по случая:

Задържането: Властите в Монако са задържали и разпитват едно лице във връзка с поставянето на раницата с експлозиви, болтове и сачми пред дома на Ермолаев.

Властите в Монако са задържали и разпитват едно лице във връзка с поставянето на раницата с експлозиви, болтове и сачми пред дома на Ермолаев. Водещата версия: Авторитетният френски ежедневник Le Figaro разкри, цитирайки свои източници, че детективите разследват вероятна намеса на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) . Според източниците атаката по-скоро е изглеждала като „предупреждение“, отколкото като сигурен опит за ликвидиране.

Авторитетният френски ежедневник Le Figaro разкри, цитирайки свои източници, че детективите разследват вероятна намеса на . Според източниците атаката по-скоро е изглеждала като „предупреждение“, отколкото като сигурен опит за ликвидиране. Жертвите: Състоянието на Вадим Ермолаев вече е стабилно и животът му е вън от опасност. Неговата партньорка Анна Насобина обаче остава в критично състояние в болница в Ница, като френските медии съобщават, че лекарите са се наложили да ампутират двата ѝ крака вследствие на шрапнелите. Техният 13-годишен син също е опериран с по-леки наранявания.

Състоянието на Вадим Ермолаев вече е стабилно и животът му е вън от опасност. Неговата партньорка Анна Насобина обаче остава в критично състояние в болница в Ница, като френските медии съобщават, че лекарите са се наложили да ампутират двата ѝ крака вследствие на шрапнелите. Техният 13-годишен син също е опериран с по-леки наранявания. Контекст: Нападението предизвика сериозни коментари относно сигурността на чуждестранните богаташи на Ривиерата. От 2023 г. Ермолаев е под санкции от Киев заради икономическа дейност в анексирания Крим, а синът му е разследван за мащабни киберизмами в Европа.

Очаква се по-късно днес прокуратурата да даде официална пресконференция с детайли дали задържаният е прекият извършител или негов помагач.

Източници: Monaco Info, AP, Le Figaro, The New Voice of Ukraine