САЩ одобриха продажбата на допълнителни ракети „Хелфайър“ на Сингапур

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на допълнителни 24 ракети „Хелфайър“ на Сингапур, заедно със свързана логистична, инженерна и програмна поддръжка. Новината беше съобщена от Ройтерс, предава БТА.

След одобреното допълнение общият брой на поръчаните от Сингапур ракети „Хелфайър“ достига 67. Пакетът включва още резервни части, ремонтни услуги, помощно оборудване, обучение на персонал, както и инженерна и логистична поддръжка. Общата стойност на сделката възлиза на 22,3 милиона долара.

Главен изпълнител на поръчката е американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“, която е сред водещите производители на военна техника и въоръжение в света.

Ракетите „Хелфайър“ са високоточни управляеми боеприпаси клас „въздух - земя“, предназначени основно за унищожаване на бронирани цели, включително танкове, както и на укрепени позиции и други наземни обекти. Те се използват широко от въоръжените сили на САЩ и редица съюзнически държави.

От Държавния департамент подчертаха, че предложената продажба е в съответствие с американската политика за подкрепа на партньорите в региона и няма да доведе до съществена промяна на военния баланс в Азия.

Междувременно Министерството на отбраната на Сингапур уточни, че новите ракети ще бъдат интегрирани в оборудването на военновъздушните сили на страната и ще се използват от бойните хеликоптери на сингапурските ВВС.

Като съюзник на САЩ в рамките на НАТО, България следи развитието на американските програми за износ на отбранителни технологии и въоръжение, които оказват влияние върху глобалния пазар на оръжия.