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САЩ одобриха продажбата на допълнителни ракети „Хелфайър“ на Сингапур

САЩ одобриха продажбата на допълнителни ракети „Хелфайър“ на Сингапур

2 Юли, 2026 08:09, обновена 2 Юли, 2026 10:35 771 5

  • сингапур-
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  • продажба

Общата поръчка достига 67 ракети на стойност 22,3 млн. долара, като Вашингтон подчертава, че сделката няма да промени военния баланс в региона

САЩ одобриха продажбата на допълнителни ракети „Хелфайър“ на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на допълнителни 24 ракети „Хелфайър“ на Сингапур, заедно със свързана логистична, инженерна и програмна поддръжка. Новината беше съобщена от Ройтерс, предава БТА.

След одобреното допълнение общият брой на поръчаните от Сингапур ракети „Хелфайър“ достига 67. Пакетът включва още резервни части, ремонтни услуги, помощно оборудване, обучение на персонал, както и инженерна и логистична поддръжка. Общата стойност на сделката възлиза на 22,3 милиона долара.

Главен изпълнител на поръчката е американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“, която е сред водещите производители на военна техника и въоръжение в света.

Ракетите „Хелфайър“ са високоточни управляеми боеприпаси клас „въздух - земя“, предназначени основно за унищожаване на бронирани цели, включително танкове, както и на укрепени позиции и други наземни обекти. Те се използват широко от въоръжените сили на САЩ и редица съюзнически държави.

От Държавния департамент подчертаха, че предложената продажба е в съответствие с американската политика за подкрепа на партньорите в региона и няма да доведе до съществена промяна на военния баланс в Азия.

Междувременно Министерството на отбраната на Сингапур уточни, че новите ракети ще бъдат интегрирани в оборудването на военновъздушните сили на страната и ще се използват от бойните хеликоптери на сингапурските ВВС.

Като съюзник на САЩ в рамките на НАТО, България следи развитието на американските програми за износ на отбранителни технологии и въоръжение, които оказват влияние върху глобалния пазар на оръжия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде пък слагате

    2 1 Отговор
    Бъъъълария, че следяла, като нямаме фушка у зад ни ка си и гледаме другите как ги принуждават краварите да купуват от тях. И тези пушкала не са отбранителти, а нападателни.

    08:19 02.07.2026

  • 2 Пич

    3 2 Отговор
    Ама говедарите умеят да си кръщават ракетите страховито! И по американските филми работят много яко!!! Ама руснаците сигурно не гледат американско кино, и не ги знаят тези работи!!! Руската ракета, от 190 километра - треееес, у стелто на говедата...

    08:20 02.07.2026

  • 3 И тук последното изречение

    2 0 Отговор
    не е случайно!

    Определено не случайни хора стават журналисти.

    Коментиран от #5

    08:28 02.07.2026

  • 4 Калоян

    1 0 Отговор
    Може ли някой компИтентИн да поясни Сингапур с кого се кани да воюва и коя бронирана техника ще унищожава с тези многобройни 67 ракети?

    08:31 02.07.2026

  • 5 Подобно на "броя на българите в Одеса"

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "И тук последното изречение":

    и "иранските Шахед", но с още по-хитър замисъл.

    08:32 02.07.2026