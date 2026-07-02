Полша обвини Украйна, че не е изпълнила обещание за технологии за дронове

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш обвини Украйна, че не е изпълнила ангажимента си да предостави технологии за производство на дронове, въпреки мащабната военна подкрепа, която Варшава оказва на Киев, както и готовността на Полша да предаде останалите си изтребители МиГ-29. Това съобщава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Полша е сред най-близките съюзници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Освен че предоставя военна помощ, страната играе ключова роля като логистичен център за доставките на западно въоръжение.

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Въпреки стратегическото партньорство отношенията между Варшава и Киев периодично се обтягат заради исторически спорове и разногласия, свързани с украинския износ на земеделска продукция.

Допълнително напрежение възникна, след като полският президент Карол Навроцки отне най-високото държавно отличие, присъдено на украинския президент Володимир Зеленски. Причината беше спор около украинско военно подразделение, носещо името на въстаници, които Полша обвинява за масови убийства на поляци по време на Втората световна война.

Косиняк-Камиш заяви, че преговорите за предоставянето на останалите полски изтребители МиГ-29 срещу достъп до украински технологии за производство на дронове продължават от месеци.

„Първоначално те се съгласиха с подобно решение, но днес не изпълняват договореното“, заяви полският министър.

По думите му Украйна вече продава дронове на Кувейт и реализира приходи от тях, което според него показва, че страната има възможност поне символично да сподели част от своите технологии с държавите, които ѝ оказват военна подкрепа.

„След като Украйна вече може да продава дронове на Кувейт и да печели от това, въпреки че е във война, значи е способна да отвърне със същото на онези, които ѝ предоставят техника, и поне символично да сподели собствените си възможности“, каза Косиняк-Камиш.

Министърът изрази мнение, че отказът на Киев е свързан с вътрешнополитическа стратегия, при която историческите спорове с Полша се използват за укрепване на политическите позиции на президента Зеленски.

Според него подобен подход допринася за нарастването на подкрепата за крайнодесните партии в Полша, които се възползват от засилващите се антиукраински настроения.