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1 млн. евро глоба! Франция освободи руския танкер „Тагор“
  Тема: Украйна

1 млн. евро глоба! Франция освободи руския танкер „Тагор“

2 Юли, 2026 19:46 762 33

  • русия-
  • франция-
  • петрол-
  • танкер-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • тагор

Франция и Великобритания вече обявиха, че ще засилят действията срещу подобни кораби като част от европейските усилия за ограничаване на способността на Москва да финансира войната

1 млн. евро глоба! Франция освободи руския танкер „Тагор“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Френските власти наложиха глоба от 1 млн. евро на танкера "Тагор", който беше задържан в края на май заради ролята му в превоза на руски петрол и газ, съобщи в френското министерство на правосъдието, цитирано от "Ройтерс".

От ведомството уточниха, че след плащането на санкцията корабът вече може да напусне френските териториални води.

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На 1 юни френският президент Еманюел Макрон публикува видео в социалната мрежа X, на което се вижда как командоси се качват на борда на "Тагор" по време на операция, проведена ден по-рано.

Според западните държави Москва използва стари танкери, част от т.нар. руски "сенчест флот", за превоз на петрол и газ с цел заобикаляне на санкциите, наложени заради войната в Украйна.

Франция и Великобритания вече обявиха, че ще засилят действията срещу подобни кораби като част от европейските усилия за ограничаване на способността на Москва да финансира войната.

Русия отхвърля определението "сенчест флот" и настоява, че износът на петрол е законен. Руското правителство също така осъжда опитите на западните държави да прехващат танкери, като ги определя като незаконни и сравнява действията с пиратство.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кремъл

    19 4 Отговор
    Ще имам да давам, Франция ще има да взема и така.

    Коментиран от #23

    19:48 02.07.2026

  • 2 Путине, Путине...

    3 21 Отговор
    Стана за подигравка

    Коментиран от #20

    19:51 02.07.2026

  • 3 Бай той Толстой

    14 1 Отговор
    😁😁😁.Вервайте!

    19:52 02.07.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    17 2 Отговор
    Бриджит е напляскала Микрон и всичко си е дошло по местата.

    Коментиран от #22

    19:52 02.07.2026

  • 5 Иван 1

    12 1 Отговор
    След информацията, че ще има оръжие на борда на танкерите не съм сигурен, че ще се качат отново.

    Коментиран от #32

    19:54 02.07.2026

  • 6 ВВП

    14 1 Отговор
    Това с милиона ,е измислица на соросоидната сган..Спрели са за проверка ,РФ е задържала в тихия океан ,5френски корита ..и така .

    19:54 02.07.2026

  • 7 Мутата

    12 1 Отговор
    Да пратим групата от Коиловци да, пазят танкерите, те са тясно специализирани да млатят французи

    19:55 02.07.2026

  • 8 ВВП

    12 1 Отговор
    Който атакува чужди кораби ,накрая свършва зле ..Опит от Британската империя,от миналото..

    Коментиран от #11

    19:56 02.07.2026

  • 9 голям смях

    1 13 Отговор
    Изръсиха Пусик😀
    Пффффф...Тупат го като брашнян чувал кремълският дъртак.😜

    19:57 02.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Иран взима по 2 млн на кораб.

    19:57 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Франсетата

    12 1 Отговор
    И наглобританците сигурно не знаят хубавата българска поговорка "Лаком ..з кръв с.ре."

    Коментиран от #17

    19:58 02.07.2026

  • 13 Копейка

    3 6 Отговор
    Тук кво да викаме?

    19:58 02.07.2026

  • 14 ВВП

    10 1 Отговор
    Кражбата на чужд кораб е повод за война .ТАКА ЕССР ШЕ ОСТАНЕ ИЗВЪН ФОКУСА НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРШРУТИ..НАКРАЯ ВСЕКИ СИ ПЛАЩА ЗА ГЯВОЛИЯТА

    19:58 02.07.2026

  • 15 Дедо

    2 1 Отговор
    Това е то бизнес! Пари от въздуха!

    19:59 02.07.2026

  • 16 1000 рубли за литър бензин

    2 7 Отговор
    😆😆😆😆😆😆

    20:00 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мъдрецът

    2 10 Отговор
    Срещнеш ли на пътя мравка, направи и път, тръгнала е да работи! Срещнеш ли руснак, бий му два шyта в дивия и го върни там отдето е дошъл, тръгнал е да убива, да краде и да цeлува малки момчета по пъпчетата!

    Коментиран от #25

    20:05 02.07.2026

  • 20 найсе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путине, Путине...":

    хаха, сънувате го този човек .. мира не ви дава, яко ви е хванал за...читатели на, факти..

    20:06 02.07.2026

  • 21 Фреш нюз

    8 1 Отговор
    Рускиня пребила трима френски командоси в Бордо. От болницата прогнозират, че до два месеца пострадалите ще се възстановят.

    20:07 02.07.2026

  • 22 Знаеш ли

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък, паток":

    Тя има по-голяма патка от неговата, представи си как му тренира гласните струни!

    20:07 02.07.2026

  • 23 ами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кремъл":

    Макарона има разни бизнеси в Русия и се опитва да измъкне някоя, друга рубла.. за си покрие загубите от санкциите..

    20:08 02.07.2026

  • 24 ВВП

    8 1 Отговор
    Как се радват подлогите .Ахаха ..Това с милиона Нее истина .Добавено е за красота и размишление .Фейк..Никой не може да налага глоба на РФ..Там е ножа и салама ..

    20:10 02.07.2026

  • 25 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мъдрецът":

    Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!

    Коментиран от #28

    20:11 02.07.2026

  • 26 Мишел

    8 0 Отговор
    Днес руският корвет "Сообразительний" в Балтийско море прогони кораб на бреговата охрана на Германия, който опита да превземе танкера Кира К.

    20:11 02.07.2026

  • 27 Вишис

    1 4 Отговор
    Петрола не е толко важен! Руснаците да пазат корабето, мъкър и корита, че кът!

    Коментиран от #31

    20:11 02.07.2026

  • 28 Алито

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    Али гоебали пари не му дали.

    Коментиран от #30

    20:12 02.07.2026

  • 29 Кирпича

    0 6 Отговор
    Оня с ботоксовата глава пак се е правил на хитър.

    20:13 02.07.2026

  • 30 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Алито":

    Няма българин на света, чийто турчин да не е изнасилил прапрапрадядо си по време на османското владичество. Когапрапрапрадядо беше "тийнейджър". 🤣🤣🤣🤣🍑🍌

    20:14 02.07.2026

  • 31 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Вишис":

    Корабът е камерунски.
    Тези пиратски превземания не вървят при руски кораби, където екипажът е въоръжен с тежки картечници.

    20:16 02.07.2026

  • 32 Димитров

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван 1":

    Е какво са 6 голямокалибрени картечни гнезда и 10-12 РПГ,нищо за френските и англииски командоси само да успеят да скочат от горящия хеликоптер.

    20:16 02.07.2026

  • 33 Дан Колов

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Т Живков":

    Не знаех че макрон е педофил ,мислех си че бриджит го ашладисва.

    20:20 02.07.2026

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