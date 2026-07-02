1 млн. евро глоба! Франция освободи руския танкер „Тагор“

Френските власти наложиха глоба от 1 млн. евро на танкера "Тагор", който беше задържан в края на май заради ролята му в превоза на руски петрол и газ, съобщи в френското министерство на правосъдието, цитирано от "Ройтерс".
От ведомството уточниха, че след плащането на санкцията корабът вече може да напусне френските териториални води.
На 1 юни френският президент Еманюел Макрон публикува видео в социалната мрежа X, на което се вижда как командоси се качват на борда на "Тагор" по време на операция, проведена ден по-рано.
Според западните държави Москва използва стари танкери, част от т.нар. руски "сенчест флот", за превоз на петрол и газ с цел заобикаляне на санкциите, наложени заради войната в Украйна.
Франция и Великобритания вече обявиха, че ще засилят действията срещу подобни кораби като част от европейските усилия за ограничаване на способността на Москва да финансира войната.
Русия отхвърля определението "сенчест флот" и настоява, че износът на петрол е законен. Руското правителство също така осъжда опитите на западните държави да прехващат танкери, като ги определя като незаконни и сравнява действията с пиратство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кремъл
Коментиран от #23
19:48 02.07.2026
2 Путине, Путине...
Коментиран от #20
19:51 02.07.2026
3 Бай той Толстой
19:52 02.07.2026
4 Доналд Дък, паток
Коментиран от #22
19:52 02.07.2026
5 Иван 1
Коментиран от #32
19:54 02.07.2026
6 ВВП
19:54 02.07.2026
7 Мутата
19:55 02.07.2026
8 ВВП
Коментиран от #11
19:56 02.07.2026
9 голям смях
Пффффф...Тупат го като брашнян чувал кремълският дъртак.😜
19:57 02.07.2026
10 Последния Софиянец
19:57 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Франсетата
Коментиран от #17
19:58 02.07.2026
13 Копейка
19:58 02.07.2026
14 ВВП
19:58 02.07.2026
15 Дедо
19:59 02.07.2026
16 1000 рубли за литър бензин
20:00 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мъдрецът
Коментиран от #25
20:05 02.07.2026
20 найсе
До коментар #2 от "Путине, Путине...":хаха, сънувате го този човек .. мира не ви дава, яко ви е хванал за...читатели на, факти..
20:06 02.07.2026
21 Фреш нюз
20:07 02.07.2026
22 Знаеш ли
До коментар #4 от "Доналд Дък, паток":Тя има по-голяма патка от неговата, представи си как му тренира гласните струни!
20:07 02.07.2026
23 ами
До коментар #1 от "Кремъл":Макарона има разни бизнеси в Русия и се опитва да измъкне някоя, друга рубла.. за си покрие загубите от санкциите..
20:08 02.07.2026
24 ВВП
20:10 02.07.2026
25 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #19 от "Мъдрецът":Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!
Коментиран от #28
20:11 02.07.2026
26 Мишел
20:11 02.07.2026
27 Вишис
Коментиран от #31
20:11 02.07.2026
28 Алито
До коментар #25 от "Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":Али гоебали пари не му дали.
Коментиран от #30
20:12 02.07.2026
29 Кирпича
20:13 02.07.2026
30 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #28 от "Алито":Няма българин на света, чийто турчин да не е изнасилил прапрапрадядо си по време на османското владичество. Когапрапрапрадядо беше "тийнейджър". 🤣🤣🤣🤣🍑🍌
20:14 02.07.2026
31 Мишел
До коментар #27 от "Вишис":Корабът е камерунски.
Тези пиратски превземания не вървят при руски кораби, където екипажът е въоръжен с тежки картечници.
20:16 02.07.2026
32 Димитров
До коментар #5 от "Иван 1":Е какво са 6 голямокалибрени картечни гнезда и 10-12 РПГ,нищо за френските и англииски командоси само да успеят да скочат от горящия хеликоптер.
20:16 02.07.2026
33 Дан Колов
До коментар #18 от "Т Живков":Не знаех че макрон е педофил ,мислех си че бриджит го ашладисва.
20:20 02.07.2026