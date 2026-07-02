1 млн. евро глоба! Франция освободи руския танкер „Тагор“

Френските власти наложиха глоба от 1 млн. евро на танкера "Тагор", който беше задържан в края на май заради ролята му в превоза на руски петрол и газ, съобщи в френското министерство на правосъдието, цитирано от "Ройтерс".

От ведомството уточниха, че след плащането на санкцията корабът вече може да напусне френските териториални води.

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На 1 юни френският президент Еманюел Макрон публикува видео в социалната мрежа X, на което се вижда как командоси се качват на борда на "Тагор" по време на операция, проведена ден по-рано.

Според западните държави Москва използва стари танкери, част от т.нар. руски "сенчест флот", за превоз на петрол и газ с цел заобикаляне на санкциите, наложени заради войната в Украйна.

Франция и Великобритания вече обявиха, че ще засилят действията срещу подобни кораби като част от европейските усилия за ограничаване на способността на Москва да финансира войната.

Русия отхвърля определението "сенчест флот" и настоява, че износът на петрол е законен. Руското правителство също така осъжда опитите на западните държави да прехващат танкери, като ги определя като незаконни и сравнява действията с пиратство.