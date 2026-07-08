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Владимир Путин: Противникът се стреми да ни нанесе щети, но руската енергийна система остава една от най-силните в света
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Противникът се стреми да ни нанесе щети, но руската енергийна система остава една от най-силните в света

8 Юли, 2026 20:11 1 651 120

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • александър новак-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол-
  • олександър сирски

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната

Владимир Путин: Противникът се стреми да ни нанесе щети, но руската енергийна система остава една от най-силните в света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че руската енергийна система е една от най-силните в света въпреки, по думите му, опитите "на противника" да нанесе щети на икономиката, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.

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"Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар", каза Новак.

Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

"Съвсем очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Най-важното обаче е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин, цитиран от ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    30 52 Отговор
    Как пък не се намери едно евроатлантическо мишле да се метне на надуваемата НАТОвска лодка и да извърши геройски десант в опразнения от руснаците Крим?! Къде са най-върлите десантчици, ристьо шехерезадата и гaньo мирчев с двата пръста чело!

    Коментиран от #9

    20:13 08.07.2026

  • 2 Нямат край

    58 29 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #40

    20:14 08.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    20 30 Отговор
    Не се бави избий. Коп....та

    20:14 08.07.2026

  • 4 ПЪЛНИ Глупости

    39 20 Отговор
    Плохчо риве !!РИВИ плохико ! Нашите микрокалкулатори са най големите в света ! Нашите часовници са най бързите в света !! Какво е "Грубо Грозно и не рита ?? Руска машина за ритане !!!

    20:14 08.07.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    41 21 Отговор
    Аз съм тежък случай 👆😄

    20:14 08.07.2026

  • 6 Адолф

    20 30 Отговор
    Зельо пусна ли тока в 404?!

    Коментиран от #27, #41

    20:14 08.07.2026

  • 7 Швейк

    46 18 Отговор
    Като сте толкова силни къде ви е бензинът ?

    20:15 08.07.2026

  • 8 Хм...

    21 35 Отговор
    Все повече руснаци настояват Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да приключва с цирка в 4о4. И предвид веселбите в Киев напоследък има вероятност Путин наистина да се е събудил.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    Коментиран от #16, #28, #95

    20:15 08.07.2026

  • 9 ПЪЛНИ Глупости

    29 15 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Къде по лесно е да чакаш "Могучая" на Дунав мост с шепа вазелин и наколенки!!!!

    20:16 08.07.2026

  • 10 Мишел

    33 18 Отговор
    Тръмп обяви важна новина на срещата в Анкара: Украйна ще започне да произвежда Patriot.

    20:16 08.07.2026

  • 11 Хаха

    29 13 Отговор
    Това са глупостите на един умопобъркан идиот.

    20:16 08.07.2026

  • 12 НОВО 20

    15 30 Отговор
    Бандерите искат да задушат руснаците с миризма на леш, носеща се от 13500 денацифицирани бандери в Константиновка. Затова не дават на руснаците да си докарат гориво за агрегатите, захранващи хладилните комери.

    20:16 08.07.2026

  • 13 Мнение

    32 19 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    20:17 08.07.2026

  • 14 Ха ха ха

    32 16 Отговор
    Генералите пак са го излъгали

    20:17 08.07.2026

  • 15 СЛУШАЙТЕ ГО ДОБРЕ

    17 19 Отговор
    СЕРИОЗЕН ЧОВЕК Е.

    Коментиран от #35

    20:17 08.07.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    21 10 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    "..ще видим.."

    Ще видим га видиш на Маша вyната👈 😆😆

    Коментиран от #38

    20:18 08.07.2026

  • 17 Копейки

    30 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    20:18 08.07.2026

  • 18 Без име

    10 11 Отговор
    Дежурният ви в рядко тъпо парче.

    20:18 08.07.2026

  • 19 Ми переможем

    12 25 Отговор
    Укропам нямат проблеми с доставката на гориво, щото останаха без бензиностанции на изток от Днепър, а и за какво им е гориво, при положение, че руснаците им унищожават всички локомотиви и камиони.

    20:18 08.07.2026

  • 20 Ха ха ха

    28 13 Отговор
    Путлер щял да стигне до Киев, обаче му свършил бензина

    20:19 08.07.2026

  • 21 Зельо

    21 11 Отговор
    Пуси ще се справи с дизела, ама друг път. Те дроновете не спират, ПВО няма, всичкото е в Москва и Валдай.

    20:20 08.07.2026

  • 22 Хм...

    16 19 Отговор
    В склада във Вишневое вече трети ден не спират вторичните детонации, а руснаците изтърбушиха в Киев нещо дето изгърмя още по яко.
    Абе може и да се е събудил Путин.

    Коментиран от #37

    20:20 08.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Поредната отчаяна руска пропаганда

    25 14 Отговор
    за вътрешна употреба / предназначена за успокояване на руското население/.

    20:21 08.07.2026

  • 25 ироней

    12 10 Отговор
    прерасналото десетдневно военно учение в ОВОперация на украинска територия върви както е планирана и целите се изпълняват , включително учебна тренировка за дефицит на дизеловото гориво.

    20:21 08.07.2026

  • 26 БРАВО

    11 18 Отговор
    Руснаците нема нужда да хвърлят атома над Kийф след като избомбиха склад с муниции с обеднен уран.

    20:21 08.07.2026

  • 27 Не, той го спря.

    20 9 Отговор

    До коментар #6 от "Адолф":

    Освен режим на тока има и нещо много по-страшно в Крим - липса на вода. Също и пълна липса на горива. Хуманитарна криза.

    20:23 08.07.2026

  • 28 хаха🤣

    21 10 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    Коментиран от #36

    20:25 08.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ВАНС:

    20 11 Отговор
    "САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Президентът Тръмп е наясно с руските лъжи за ситуацията на фронта и опитите да се прикрият огромния брой руски жертви. Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. Русия няма капацитет да промени ситуацията бойното поле в своя полза. "

    20:26 08.07.2026

  • 32 Това което прави

    11 13 Отговор
    терористичният режим на Украйна, е тип партизанска война! Нанасят щети, но нямат шанс за друго!

    20:26 08.07.2026

  • 33 Шафьоро

    13 9 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #57

    20:27 08.07.2026

  • 34 Леля Ти

    12 9 Отговор
    "Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин,

    А на бас, че е изпълнима! Освен това Кабаева вече залага, че до Коледа Джужи няма да е вече президент. За гъби отиде, сигурно знае нещо.

    20:27 08.07.2026

  • 35 хихи

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "СЛУШАЙТЕ ГО ДОБРЕ":

    и защо всеки ден реве тогава 😅😅😅

    Коментиран от #47

    20:28 08.07.2026

  • 36 хоп-троп

    6 13 Отговор

    До коментар #28 от "хаха🤣":

    Сега е актуално за евролиберастията да вика ще ще ще ще ще ще ще и да потъва сигурно и мъчително.

    Коментиран от #39, #48

    20:29 08.07.2026

  • 37 ПЪЛНИ Глупости

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Елементарни сте , 4 секунди за разобличаване на глупостите ви болшевишки !!!Вторичната детонация в град Вишневое (Киевска област) след масирания руски въздушен удар в нощта срещу 6 юли 2026 г. е продължила няколко часа, а не три дни. Към днешна дата (8 юли) активните експлозии са спрели, а обстановката е под контрола на спасителните служби!

    Коментиран от #44, #55

    20:29 08.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ПЪЛНИ Глупости

    10 4 Отговор

    До коментар #36 от "хоп-троп":

    То и пиждин и такива като теб за "Пабедата" Ще ще ще ще и така 4 години !!

    Коментиран от #42, #70

    20:30 08.07.2026

  • 40 Нема край

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Нямат край":

    Бандерското унижение нема скъсаха ги от бой

    Коментиран от #50

    20:30 08.07.2026

  • 41 да питам

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Адолф":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    20:31 08.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Рюте каза

    11 9 Отговор
    Днес Рюте каза на путин: Не си играй с нас!
    Най-голямото преимущество на кочината е,, че тя е сигурна, че НАТО няма да я нападне!
    Когато това усещане се промени в главата на руските безумци ще дойдат и други мисли!

    Коментиран от #51

    20:32 08.07.2026

  • 44 Хе хе...

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Тъй де! То 72 часа също са няколко часа.
    И кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва идат.

    20:32 08.07.2026

  • 45 ХАХАХА😂

    10 5 Отговор
    ХАХАво жуженце на токчета, строй мавзолей, ще ти трябва👍

    20:32 08.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ми переможем

    8 13 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    Путин не реве, а каза "работете, братя", докато зельо му пише любовни писма, праща бизнесмени да ходатайстват пред него, праща посланниците на острова, африканция и германистан да се молят на Лавров, и дори в отчаяние, опря пак до Тръмп да се прави че го подкрепя, та евентуално Путин да се съгласи на преговори.

    Коментиран от #56

    20:32 08.07.2026

  • 48 хаха🤣

    15 7 Отговор

    До коментар #36 от "хоп-троп":

    остави ги тях, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    20:33 08.07.2026

  • 49 гост

    13 6 Отговор
    като е най силната защо искате бензин и нафта от Индия...шизофреник

    20:33 08.07.2026

  • 50 ПЪЛНИ Глупости

    12 4 Отговор

    До коментар #40 от "Нема край":

    А копековският срам няма край то е вазелин и копейки !!Ама остана само вазелина че копейките свършиха!!

    Коментиран от #68

    20:33 08.07.2026

  • 51 Ко е това рюте

    7 9 Отговор

    До коментар #43 от "Рюте каза":

    Предполагам нещо жалко и продадено като всеки глупак. 😄

    Коментиран от #84

    20:34 08.07.2026

  • 52 Ба бааааа

    4 9 Отговор
    Голем бандераски реф

    20:34 08.07.2026

  • 53 Архимандрисандрит Бибиян

    8 4 Отговор
    Савецката стерва колко и голем да земе се им е малък деа!

    Коментиран от #69, #85

    20:34 08.07.2026

  • 54 Ха-ха

    14 4 Отговор
    Путин пак се обажда без да го питат. Така имитира, че неговото мнение уж има някакво значение.!

    Коментиран от #66

    20:34 08.07.2026

  • 55 ами, тaпeйка

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Бегай в Киев да ни покажеш колко е обезопасено във Вишневски район

    Коментиран от #67

    20:34 08.07.2026

  • 56 ПЪЛНИ Глупости

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ми переможем":

    И ще направи Крим ОСТРОВ!! Само с молби !!!

    Коментиран от #79

    20:34 08.07.2026

  • 57 Нека да пиша

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Шафьоро":

    Вярно ли че в Просия няма вода
    Въъъх боже,сега Маша Захарова дека се чипка отдолу?.
    Да не почне да мирише на ферментирала скумрия ..

    20:34 08.07.2026

  • 58 Гресирана ватенка

    10 3 Отговор
    Ленин мухлясал в сандъка 😁😁😁

    20:35 08.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Обикновен човек

    11 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #64

    20:36 08.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хаха 🤣

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Град София":

    какво говориш🤣 дядо Вовчик, е старчок, нищо не му е останало в панталоните.... 🤣

    20:37 08.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян

    11 4 Отговор
    Кремълския диктатор дава кураж на крепостните и явно не знае че му остават на него още месец два - Мадяр каза че до два месеца ще ги принуди да клекнат за преговори ако не мюслюманската федерация я чака фалит и разпад

    Коментиран от #74, #76

    20:37 08.07.2026

  • 66 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха":

    Съгласен.

    20:38 08.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ба бааааа

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Теб без фаселин да усетиш по убаво после ша ти мазнем да не издишаш и си готоф за прайда

    20:38 08.07.2026

  • 69 балчо теслата

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    викът ми тъпото

    20:38 08.07.2026

  • 70 оЩЕ по-големи глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "ПЪЛНИ Глупости":

    ЩЕ, ЩЕ ,ЩЕ, ЩЕ, пета година ЩЕ си взимат Крим с всички средства и резултата е "справедлив рев", "преговори от позицията на надyпeния", "план за спасяване на неспасяемото" и фронта само на запад се движи, а територията без бензиностанции, ЖП транспорт, ток, вода, газ, парно, интернет, телевизия и радио.

    20:38 08.07.2026

  • 71 Ба бааааа

    0 4 Отговор

    До коментар #61 от "Нека да пиша":

    А ти ке ми цункаш дрътия да обереш сиренето

    20:40 08.07.2026

  • 72 ха, ха, ха...

    11 4 Отговор
    Не знам колко е силна руската енергийна система, но Путин е най слабия държавник на Русия за цялата история от самото ѝ създаване.

    Коментиран от #77, #78

    20:40 08.07.2026

  • 73 Браво Путъо,

    9 4 Отговор
    Успешно ще ще върнеш Русия с 30год.назад.

    20:40 08.07.2026

  • 74 Стоенчо бря

    4 12 Отговор

    До коментар #65 от "стоян":

    Врачка ли стана за 5 цента на пропадналият запад? 😄 После защо запада изглежда толкова жалко, а Русия велика,

    Коментиран от #105

    20:40 08.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 деске, мило

    3 11 Отговор

    До коментар #65 от "стоян":

    Няма смисъл такива многословни бълнувания да пишеш. От 2014 чакаш Русия да се разпадне до няколко месеца. Пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим.

    20:41 08.07.2026

  • 77 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #72 от "ха, ха, ха...":

    Съгласен съм.

    20:41 08.07.2026

  • 78 Супер

    4 10 Отговор

    До коментар #72 от "ха, ха, ха...":

    Само дето пропадналият запад опря до глупака да риве по форумите. 😄

    20:41 08.07.2026

  • 79 ами, тапейка

    5 8 Отговор

    До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Бегай да го превземаш Крим, кво само църкаш по сайтовете?

    Коментиран от #80

    20:43 08.07.2026

  • 80 Докато тролиш жално

    13 2 Отговор

    До коментар #79 от "ами, тапейка":

    Путин унищожава русия.
    Дреме му на глупака.😀

    Коментиран от #82

    20:46 08.07.2026

  • 81 .....

    5 1 Отговор
    Идиот.

    20:47 08.07.2026

  • 82 Така е

    2 9 Отговор

    До коментар #80 от "Докато тролиш жално":

    Докато глупака троли жално срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. А после глупака века, я съм европеец. 😄

    20:48 08.07.2026

  • 83 Катюша

    7 1 Отговор
    Засега, но Жужето трябвя да знае, че проблемите тепърва идват.

    20:53 08.07.2026

  • 84 Хахаха!🎺🥳😀

    2 10 Отговор

    До коментар #51 от "Ко е това рюте":

    Рютето дълбокото го пълнят негри.

    Коментиран от #87

    20:54 08.07.2026

  • 85 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Явно само такъв си искаш!

    20:54 08.07.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    Мира Грийн я пълни Ермак.

    20:57 08.07.2026

  • 87 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    А теб столипиново

    Коментиран от #91

    21:02 08.07.2026

  • 88 Данко

    12 0 Отговор
    Мноооого е силна !!!
    Бензин за 380 рубли за литър !!!
    Почти 4 Евро за литър - това само в кочината може да стане.

    Като седиш върху резервоар с бензин - не се бъзикай с този дето има кибрит.

    21:08 08.07.2026

  • 89 Тъпото руско говедо

    10 1 Отговор
    С две думи им казва на крепостните... "Спокойно другари, корабът русия потъва нормално, ние сме най-добре от всички хора по света... та нали някои хора дори си нямат тоалетна на двора, ние сме къде къде по-напред от тях... имаме си и водка, дори ще и намаля цената, за да се опианявате по-често щото на мен ми трябват зависими хора, за да ги държа изкъсо".

    21:13 08.07.2026

  • 90 Пияна сган

    9 1 Отговор
    Болшевишките болни са най- здравите болни в целия свят

    21:14 08.07.2026

  • 91 Не троли

    0 4 Отговор

    До коментар #87 от "ПЪЛНИ Глупости":

    че с тролене все в Столипиново ще те оправят.

    21:14 08.07.2026

  • 92 Хахаха

    5 0 Отговор
    Дрът айдиот! Той, "противника", ви съдра ауспусите, бе...

    21:16 08.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Ха ха ха ...я па тоя...ха ха

    21:22 08.07.2026

  • 95 Ако украинцките не са руски братя

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Русия какво дири в Украйна? Нали уж са там да освобождават братята си?

    Коментиран от #97

    21:22 08.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 И освобождават

    0 5 Отговор

    До коментар #95 от "Ако украинцките не са руски братя":

    от фашисткият режим в Украйна!

    21:24 08.07.2026

  • 98 Последния индианец

    4 0 Отговор
    И Москва е украинска

    21:24 08.07.2026

  • 99 Дядо Влайчо

    8 0 Отговор
    РУСИЯ КЕ ЗАЖИВЕЕ ДОБРЕ КОГАТО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕГНЕ ДО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В МАВЗОЛЕЯ.

    21:24 08.07.2026

  • 100 А БЕНЗИН ГДЕ

    5 0 Отговор
    Бре ИЗФЪСКАЛ ПЛЕШИВ ПОЛУРЪСТ?

    ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    НА ОЧЕРЕДЪ ЗА БЕНЗИН

    ЗА 3 ДНЯ .

    ЗИМАТА НАБЛИЖАВА
    ТОГАВА ЩЕ НАСТАНЕ
    ВЕСЕЛБАТА .

    НА - 30 %. КАК СЕ ЧАКА

    З ДНЯ ЗА БЕНЗИН

    БРЕ ШАЛОМОВИЧ?

    Коментиран от #103

    21:24 08.07.2026

  • 101 Дядо Влайчо

    5 0 Отговор
    РУСИЯ КЕ ЗАЖИВЕЕ ДОБРЕ КОГАТО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕГНЕ ДО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В МАВЗОЛЕЯ.

    21:25 08.07.2026

  • 102 България

    7 0 Отговор
    Путин ЛЪЖЕЦ !!!ЗА ВСИЧКО ЛЪЖЕ КАТ ДРЪТ ЦИГАНИН!

    21:26 08.07.2026

  • 103 Видя ли

    0 3 Отговор

    До коментар #100 от "А БЕНЗИН ГДЕ":

    някой да папагали Киев за три дни, знам глупак е. Нищо лично, просто изпъкна! 😄

    21:27 08.07.2026

  • 104 Ъхъъъ

    4 1 Отговор
    Също като втарая в мире....та и ене.гийната система на същия хал....

    21:27 08.07.2026

  • 105 ТИ КОЛКО РУБЛИ

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "Стоенчо бря":

    Ти набутаха
    У ДИРНИКА
    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #110

    21:27 08.07.2026

  • 106 Нацисткия противник ще бъде

    0 4 Отговор
    Унищожен категорично , специалната военна операция се изпълнява

    21:28 08.07.2026

  • 107 Из падмасковие

    4 0 Отговор
    Няма кво да лапаме хладилника празен,минимална пенсия 80 евро,режим на тока,

    21:28 08.07.2026

  • 108 Православие сър

    2 1 Отговор
    Православните се самоизбиват,ще продадат и децата си ,за няколко пробити долара,сатаната русия

    Коментиран от #112

    21:30 08.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ако някой даваше рубли

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "ТИ КОЛКО РУБЛИ":

    за истина, де щяха да намерят глупаци да тролят срещу Русия бря? 😄 Докато троли глупака, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака. Той е ивропеец. Няма по лошо от тъпотата.

    21:37 08.07.2026

  • 111 димитър

    3 0 Отговор
    Каквото и да направят Путин на всичко това гледа като дребни неща на които не трябва да се обръща внимание даже да му свалят от зад..ника му гащите пак няма да реагира най- много да каже ,че това не е културно и колегиално .

    21:38 08.07.2026

  • 112 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Православие сър":

    A вие фесландията ще целувате корана като пиждин

    21:47 08.07.2026

  • 113 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Касапинът да го каже на орките с газеничетата.

    21:51 08.07.2026

  • 114 Горски

    1 7 Отговор
    След като зеления наркоман писа писма на Путин, праща Абрамович да го моли за милост, праща посланниците на Англия, Франция и Германия при Лавров, писа оплаквания в ООН и на арменския поп, сега е опрал и до Тръмп

    Коментиран от #116

    21:57 08.07.2026

  • 115 Фактология

    8 0 Отговор
    Русия корабокрушира при управлението на наркомана Путин,потъва при крайцера масква

    22:01 08.07.2026

  • 116 Вселенски

    8 0 Отговор

    До коментар #114 от "Горски":

    Путлера не знае изобщо какво става в Русия и на фронта в Украйна.

    Коментиран от #119

    22:03 08.07.2026

  • 117 Тодор Колев

    0 1 Отговор
    Ако много силната руска енергийна система въвежда купони за да се защити от срив, каква трябва да е българската енергийна система която от времето на Луканов не използва купони и режим на тока?

    22:05 08.07.2026

  • 118 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗА ГОРИВАТА МАЙ Е ТРУДНО, ЗАЩОТО ОПАШКИТЕ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ Е КИЛОМЕТРИЧНА .ПУСНАХТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТА? 🪆

    Коментиран от #120

    22:07 08.07.2026

  • 119 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Вселенски":

    Много добре знам какво става и на фронта и по всички краища на кочината. Аз съм го планирал. РуZZкият народ както винаги ще издържи. Т.е. ще държи така както държал от залпа на Аврора до сега!

    22:08 08.07.2026

  • 120 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Цвете":

    Цвете мое , Цветенце! Кой ти ги говори тия работи за опашки бе, пиле шарено? Я ела да видиш къде има опашки!

    22:10 08.07.2026

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