Владимир Путин: Противникът се стреми да ни нанесе щети, но руската енергийна система остава една от най-силните в света

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че руската енергийна система е една от най-силните в света въпреки, по думите му, опитите "на противника" да нанесе щети на икономиката, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.
"Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар", каза Новак.
Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.
"Съвсем очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Най-важното обаче е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин, цитиран от ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #9
20:13 08.07.2026
2 Нямат край
Коментиран от #40
20:14 08.07.2026
3 И Киев е Руски
20:14 08.07.2026
4 ПЪЛНИ Глупости
20:14 08.07.2026
5 Владимир Путин, президент
20:14 08.07.2026
6 Адолф
Коментиран от #27, #41
20:14 08.07.2026
7 Швейк
20:15 08.07.2026
8 Хм...
Абе ще поживеем, ще видим...
Коментиран от #16, #28, #95
20:15 08.07.2026
9 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "име":Къде по лесно е да чакаш "Могучая" на Дунав мост с шепа вазелин и наколенки!!!!
20:16 08.07.2026
10 Мишел
20:16 08.07.2026
11 Хаха
20:16 08.07.2026
12 НОВО 20
20:16 08.07.2026
13 Мнение
20:17 08.07.2026
14 Ха ха ха
20:17 08.07.2026
15 СЛУШАЙТЕ ГО ДОБРЕ
Коментиран от #35
20:17 08.07.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Хм...":"..ще видим.."
Ще видим га видиш на Маша вyната👈 😆😆
Коментиран от #38
20:18 08.07.2026
17 Копейки
20:18 08.07.2026
18 Без име
20:18 08.07.2026
19 Ми переможем
20:18 08.07.2026
20 Ха ха ха
20:19 08.07.2026
21 Зельо
20:20 08.07.2026
22 Хм...
Абе може и да се е събудил Путин.
Коментиран от #37
20:20 08.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Поредната отчаяна руска пропаганда
20:21 08.07.2026
25 ироней
20:21 08.07.2026
26 БРАВО
20:21 08.07.2026
27 Не, той го спря.
До коментар #6 от "Адолф":Освен режим на тока има и нещо много по-страшно в Крим - липса на вода. Също и пълна липса на горива. Хуманитарна криза.
20:23 08.07.2026
28 хаха🤣
До коментар #8 от "Хм...":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
Коментиран от #36
20:25 08.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ВАНС:
20:26 08.07.2026
32 Това което прави
20:26 08.07.2026
33 Шафьоро
Коментиран от #57
20:27 08.07.2026
34 Леля Ти
А на бас, че е изпълнима! Освен това Кабаева вече залага, че до Коледа Джужи няма да е вече президент. За гъби отиде, сигурно знае нещо.
20:27 08.07.2026
35 хихи
До коментар #15 от "СЛУШАЙТЕ ГО ДОБРЕ":и защо всеки ден реве тогава 😅😅😅
Коментиран от #47
20:28 08.07.2026
36 хоп-троп
До коментар #28 от "хаха🤣":Сега е актуално за евролиберастията да вика ще ще ще ще ще ще ще и да потъва сигурно и мъчително.
Коментиран от #39, #48
20:29 08.07.2026
37 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #22 от "Хм...":Елементарни сте , 4 секунди за разобличаване на глупостите ви болшевишки !!!Вторичната детонация в град Вишневое (Киевска област) след масирания руски въздушен удар в нощта срещу 6 юли 2026 г. е продължила няколко часа, а не три дни. Към днешна дата (8 юли) активните експлозии са спрели, а обстановката е под контрола на спасителните служби!
Коментиран от #44, #55
20:29 08.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #36 от "хоп-троп":То и пиждин и такива като теб за "Пабедата" Ще ще ще ще и така 4 години !!
Коментиран от #42, #70
20:30 08.07.2026
40 Нема край
До коментар #2 от "Нямат край":Бандерското унижение нема скъсаха ги от бой
Коментиран от #50
20:30 08.07.2026
41 да питам
До коментар #6 от "Адолф":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
20:31 08.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Рюте каза
Най-голямото преимущество на кочината е,, че тя е сигурна, че НАТО няма да я нападне!
Когато това усещане се промени в главата на руските безумци ще дойдат и други мисли!
Коментиран от #51
20:32 08.07.2026
44 Хе хе...
До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":Тъй де! То 72 часа също са няколко часа.
И кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва идат.
20:32 08.07.2026
45 ХАХАХА😂
20:32 08.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ми переможем
До коментар #35 от "хихи":Путин не реве, а каза "работете, братя", докато зельо му пише любовни писма, праща бизнесмени да ходатайстват пред него, праща посланниците на острова, африканция и германистан да се молят на Лавров, и дори в отчаяние, опря пак до Тръмп да се прави че го подкрепя, та евентуално Путин да се съгласи на преговори.
Коментиран от #56
20:32 08.07.2026
48 хаха🤣
До коментар #36 от "хоп-троп":остави ги тях, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
20:33 08.07.2026
49 гост
20:33 08.07.2026
50 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #40 от "Нема край":А копековският срам няма край то е вазелин и копейки !!Ама остана само вазелина че копейките свършиха!!
Коментиран от #68
20:33 08.07.2026
51 Ко е това рюте
До коментар #43 от "Рюте каза":Предполагам нещо жалко и продадено като всеки глупак. 😄
Коментиран от #84
20:34 08.07.2026
52 Ба бааааа
20:34 08.07.2026
53 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #69, #85
20:34 08.07.2026
54 Ха-ха
Коментиран от #66
20:34 08.07.2026
55 ами, тaпeйка
До коментар #37 от "ПЪЛНИ Глупости":Бегай в Киев да ни покажеш колко е обезопасено във Вишневски район
Коментиран от #67
20:34 08.07.2026
56 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #47 от "Ми переможем":И ще направи Крим ОСТРОВ!! Само с молби !!!
Коментиран от #79
20:34 08.07.2026
57 Нека да пиша
До коментар #33 от "Шафьоро":Вярно ли че в Просия няма вода
Въъъх боже,сега Маша Захарова дека се чипка отдолу?.
Да не почне да мирише на ферментирала скумрия ..
20:34 08.07.2026
58 Гресирана ватенка
20:35 08.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Обикновен човек
Коментиран от #64
20:36 08.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хаха 🤣
До коментар #23 от "Град София":какво говориш🤣 дядо Вовчик, е старчок, нищо не му е останало в панталоните.... 🤣
20:37 08.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян
Коментиран от #74, #76
20:37 08.07.2026
66 Механик
До коментар #54 от "Ха-ха":Съгласен.
20:38 08.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ба бааааа
До коментар #50 от "ПЪЛНИ Глупости":Теб без фаселин да усетиш по убаво после ша ти мазнем да не издишаш и си готоф за прайда
20:38 08.07.2026
69 балчо теслата
До коментар #53 от "Архимандрисандрит Бибиян":викът ми тъпото
20:38 08.07.2026
70 оЩЕ по-големи глупости
До коментар #39 от "ПЪЛНИ Глупости":ЩЕ, ЩЕ ,ЩЕ, ЩЕ, пета година ЩЕ си взимат Крим с всички средства и резултата е "справедлив рев", "преговори от позицията на надyпeния", "план за спасяване на неспасяемото" и фронта само на запад се движи, а територията без бензиностанции, ЖП транспорт, ток, вода, газ, парно, интернет, телевизия и радио.
20:38 08.07.2026
71 Ба бааааа
До коментар #61 от "Нека да пиша":А ти ке ми цункаш дрътия да обереш сиренето
20:40 08.07.2026
72 ха, ха, ха...
Коментиран от #77, #78
20:40 08.07.2026
73 Браво Путъо,
20:40 08.07.2026
74 Стоенчо бря
До коментар #65 от "стоян":Врачка ли стана за 5 цента на пропадналият запад? 😄 После защо запада изглежда толкова жалко, а Русия велика,
Коментиран от #105
20:40 08.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 деске, мило
До коментар #65 от "стоян":Няма смисъл такива многословни бълнувания да пишеш. От 2014 чакаш Русия да се разпадне до няколко месеца. Пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим.
20:41 08.07.2026
77 Механик
До коментар #72 от "ха, ха, ха...":Съгласен съм.
20:41 08.07.2026
78 Супер
До коментар #72 от "ха, ха, ха...":Само дето пропадналият запад опря до глупака да риве по форумите. 😄
20:41 08.07.2026
79 ами, тапейка
До коментар #56 от "ПЪЛНИ Глупости":Бегай да го превземаш Крим, кво само църкаш по сайтовете?
Коментиран от #80
20:43 08.07.2026
80 Докато тролиш жално
До коментар #79 от "ами, тапейка":Путин унищожава русия.
Дреме му на глупака.😀
Коментиран от #82
20:46 08.07.2026
81 .....
20:47 08.07.2026
82 Така е
До коментар #80 от "Докато тролиш жално":Докато глупака троли жално срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. А после глупака века, я съм европеец. 😄
20:48 08.07.2026
83 Катюша
20:53 08.07.2026
84 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #51 от "Ко е това рюте":Рютето дълбокото го пълнят негри.
Коментиран от #87
20:54 08.07.2026
85 Анонимен
До коментар #53 от "Архимандрисандрит Бибиян":Явно само такъв си искаш!
20:54 08.07.2026
86 Хахаха!🎺🥳😀
20:57 08.07.2026
87 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #84 от "Хахаха!🎺🥳😀":А теб столипиново
Коментиран от #91
21:02 08.07.2026
88 Данко
Бензин за 380 рубли за литър !!!
Почти 4 Евро за литър - това само в кочината може да стане.
Като седиш върху резервоар с бензин - не се бъзикай с този дето има кибрит.
21:08 08.07.2026
89 Тъпото руско говедо
21:13 08.07.2026
90 Пияна сган
21:14 08.07.2026
91 Не троли
До коментар #87 от "ПЪЛНИ Глупости":че с тролене все в Столипиново ще те оправят.
21:14 08.07.2026
92 Хахаха
21:16 08.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Атина Палада
21:22 08.07.2026
95 Ако украинцките не са руски братя
До коментар #8 от "Хм...":Русия какво дири в Украйна? Нали уж са там да освобождават братята си?
Коментиран от #97
21:22 08.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 И освобождават
До коментар #95 от "Ако украинцките не са руски братя":от фашисткият режим в Украйна!
21:24 08.07.2026
98 Последния индианец
21:24 08.07.2026
99 Дядо Влайчо
21:24 08.07.2026
100 А БЕНЗИН ГДЕ
ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
НА ОЧЕРЕДЪ ЗА БЕНЗИН
ЗА 3 ДНЯ .
ЗИМАТА НАБЛИЖАВА
ТОГАВА ЩЕ НАСТАНЕ
ВЕСЕЛБАТА .
НА - 30 %. КАК СЕ ЧАКА
З ДНЯ ЗА БЕНЗИН
БРЕ ШАЛОМОВИЧ?
Коментиран от #103
21:24 08.07.2026
101 Дядо Влайчо
21:25 08.07.2026
102 България
21:26 08.07.2026
103 Видя ли
До коментар #100 от "А БЕНЗИН ГДЕ":някой да папагали Киев за три дни, знам глупак е. Нищо лично, просто изпъкна! 😄
21:27 08.07.2026
104 Ъхъъъ
21:27 08.07.2026
105 ТИ КОЛКО РУБЛИ
До коментар #74 от "Стоенчо бря":Ти набутаха
У ДИРНИКА
Бре РУБЛО ИДИОТ?
Коментиран от #110
21:27 08.07.2026
106 Нацисткия противник ще бъде
21:28 08.07.2026
107 Из падмасковие
21:28 08.07.2026
108 Православие сър
Коментиран от #112
21:30 08.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Ако някой даваше рубли
До коментар #105 от "ТИ КОЛКО РУБЛИ":за истина, де щяха да намерят глупаци да тролят срещу Русия бря? 😄 Докато троли глупака, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака. Той е ивропеец. Няма по лошо от тъпотата.
21:37 08.07.2026
111 димитър
21:38 08.07.2026
112 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #108 от "Православие сър":A вие фесландията ще целувате корана като пиждин
21:47 08.07.2026
113 Абсурдистан
21:51 08.07.2026
114 Горски
Коментиран от #116
21:57 08.07.2026
115 Фактология
22:01 08.07.2026
116 Вселенски
До коментар #114 от "Горски":Путлера не знае изобщо какво става в Русия и на фронта в Украйна.
Коментиран от #119
22:03 08.07.2026
117 Тодор Колев
22:05 08.07.2026
118 Цвете
Коментиран от #120
22:07 08.07.2026
119 Путин гол до кръста на пони
До коментар #116 от "Вселенски":Много добре знам какво става и на фронта и по всички краища на кочината. Аз съм го планирал. РуZZкият народ както винаги ще издържи. Т.е. ще държи така както държал от залпа на Аврора до сега!
22:08 08.07.2026
120 Путин гол до кръста на пони
До коментар #118 от "Цвете":Цвете мое , Цветенце! Кой ти ги говори тия работи за опашки бе, пиле шарено? Я ела да видиш къде има опашки!
22:10 08.07.2026