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Европейците се съмняват, че континентът може да се защити сам

Европейците се съмняват, че континентът може да се защити сам

2 Юли, 2026 22:46 695 20

  • нато-
  • сащ-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна

Най-големи съмнения има в страните близо до Русия, включително Балтийските държави, Румъния и България, в същото време правителствата им остават силни поддръжници на НАТО и искат американско военно присъствие в Европа

Европейците се съмняват, че континентът може да се защити сам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Европейците все повече предпочитат да разчитат на собствените си отбранителни способности вместо на САЩ, но остават сериозни съмнения дали континентът е способен на това, показва ново проучване на Public First, споделено с "Политико".

Анкетата, проведена през юни в 24 държави от ЕС сред 23 970 пълнолетни, установява, че 40% от анкетираните смятат за приемливо страната им да разчита на Европа за военна помощ, докато едва 14% приемат помощ от страни извън Европа, включително Съединените щати.

"Европейците се чувстват по-малко сигурни и вярват, че САЩ са по-малко надеждни. Дали това означава готовност за справяне с някои от острите компромиси, които ще доведе до по-автономна европейска отбрана - особено необходимостта от по-големи инвестиции, които не са непременно фокусирани върху фирми в собствената им страна - остава открит въпрос", каза Ананд Менон, директор в Public First.

Общественото мнение остава разделено относно способността на Европа да се защити: 41% смятат, че ЕС е готов, докато 43% са на обратното мнение. Още по-голям скептицизъм има към националните армии, като 58% казват, че собствената им държава не е готова да се защитава, срещу 27% които смятат обратното.

Проучването идва на фона на политическо напрежение около ролята на САЩ в НАТО, включително съмнения в гаранцията по член 5, заплахи за анексиране на Гренландия, намаляване на американски военни активи в Алианса и изтегляне на войски от Германия. В същото време съществуват опасения, че Русия може да атакува европейска държава до края на десетилетието.

Белият дом настоява европейските страни да увеличат разходите за отбрана и да поемат по-голяма тежест - тема, която се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица. Въпреки това Европа продължава да разчита на американски оръжейни системи, разузнаване, космически капацитет и въздушно зареждане.

46% от анкетираните подкрепят идеята европейските страни да произвеждат отбранително оборудване на местно ниво, дори при по-високи разходи.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че всеки, който вярва, че Европа може да се защити без САЩ, "мечтае".

Най-големи съмнения има в страните близо до Русия, включително Балтийските държави, Румъния и България. В същото време правителствата им остават силни поддръжници на НАТО и искат американско военно присъствие в Европа.

Финландия е единственото изключение, като 76% от анкетираните там са уверени в способността на страната да се защитава. В 18 държави мнозинството смята, че е приемливо да се разчита на Европа, но само във Финландия, Франция, Полша, България, Румъния и Гърция преобладава мнението, че страните трябва да могат да се защитят сами.

Европейският съюз засилва опитите си за координация в отбраната, включително чрез съвместни покупки и финансиране за преодоляване на индустриалната фрагментация, но идеята за обща европейска армия остава далечна перспектива.

Програмата SAFE на ЕС, с бюджет от 150 млрд. евро за заеми за оръжейни проекти, ограничава участието на държави извън блока, което предизвиква недоволство в САЩ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Островът

    2 2 Отговор
    няма никакви съмнения.

    22:52 02.07.2026

  • 2 сащисан кравар

    3 3 Отговор
    Рютето мачка скута на Бай Дончо с гол Г😅

    22:52 02.07.2026

  • 3 Сатана Z

    11 3 Отговор
    80% от Българите не смятат Русия за враг,а за приятел с който ни свързва един език и вяра.

    22:53 02.07.2026

  • 4 Анонимен

    4 4 Отговор
    Да бе, как пък не, затова ли бързат да строят заводите за барут точно в България, Румъния и Литва?

    Явно е доста спешно, щом чак в новините пише, че тези народи едва ли не сами са пожелали тези заводи на територията си!!

    22:53 02.07.2026

  • 5 Без име

    5 0 Отговор
    Вече пари и за дежурни няма, имате по един, който си слага на коментарите десетки лайкове. Закъсахте я здраво, Факти.:-)

    22:55 02.07.2026

  • 6 Пич

    8 3 Отговор
    Тъпи, тъпи, та тъпи!!! Защо ?! Как Русия унищожи Европа ?! Никак !!!
    Европа беше унищожена от умопомрачително тъпите Урсулианци!!!
    Безработицата расте!
    Фирми, стълбове на икономиката, фалират!
    Енергоизточници - няма !!!
    Производството - в Китай !!!
    Корупцията - във всички сфери!!!
    Камилари, пакистанци, и други туземци!!!
    СкъсАли джоба отвсякъде - вземат заеми, за да купуват златни кенефи на Зелю!!!
    За кое от това е виновна Русия?!

    22:56 02.07.2026

  • 7 Путин

    2 5 Отговор
    Аз не се съмнявам че Русия може да се защити
    Аз доказах че НЕ може

    Коментиран от #8

    22:58 02.07.2026

  • 8 Моля,

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Вашите личностни паветни разстройства не интересуват форума!

    23:00 02.07.2026

  • 9 Пусето

    2 3 Отговор
    Пусето може да трепе цивилни много добре
    Но на фронта може да трепе само Руснаци при това още по добре

    Коментиран от #11

    23:01 02.07.2026

  • 10 Мъгла

    2 2 Отговор
    Абе европа от кво се пази? Само мигранти и укри се натискат.

    23:03 02.07.2026

  • 11 Моля,

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пусето":

    Подмийтесета като виготурна, да не ми мирише!

    23:04 02.07.2026

  • 12 000

    4 2 Отговор
    Какъв континент, бе, мишки? Ес се цепи на групи държави по интереси. Поляците точат ножа на германия. Само Русия плампате, като идиоти сте. Кого лъжите?

    23:05 02.07.2026

  • 13 Сатана Z

    2 2 Отговор
    450 милиона евро дебили се страхуват от 135 милиона миролюбиви руснаци и се молят на 350 милиона американци да ги пазят от баба Меца

    23:07 02.07.2026

  • 14 нннн

    3 0 Отговор
    Ако Европа спре да се унищожава сама, няма да има проблем. Най- големият ни враг е брюкселската бюрокрация, а най- големият проблем - масовата миграция.

    23:08 02.07.2026

  • 15 ?????

    2 2 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
    Стара българска поговорка.

    Коментиран от #18

    23:13 02.07.2026

  • 16 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:36 02.07.2026

  • 17 Кои европейци?

    1 0 Отговор
    Копейските ли?

    23:49 02.07.2026

  • 18 Кажи я на

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    шефа си Путин,

    23:49 02.07.2026

  • 19 ЧеНали

    0 0 Отговор
    Че нали беше бензионастанция с чипове от перални - за каква защита говорим, ние сме най-великите и богати отбори на света. Чакахме толкова чакални за да ни кажат, че ще ни пращат на война (същото като при първата и втората севтовна).

    23:50 02.07.2026

  • 20 Стоимен Каменов

    0 0 Отговор
    Ако прочетеш този коментар, да ти умрът децата.

    00:01 03.07.2026