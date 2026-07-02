Европейците се съмняват, че континентът може да се защити сам

Европейците все повече предпочитат да разчитат на собствените си отбранителни способности вместо на САЩ, но остават сериозни съмнения дали континентът е способен на това, показва ново проучване на Public First, споделено с "Политико".
Анкетата, проведена през юни в 24 държави от ЕС сред 23 970 пълнолетни, установява, че 40% от анкетираните смятат за приемливо страната им да разчита на Европа за военна помощ, докато едва 14% приемат помощ от страни извън Европа, включително Съединените щати.
"Европейците се чувстват по-малко сигурни и вярват, че САЩ са по-малко надеждни. Дали това означава готовност за справяне с някои от острите компромиси, които ще доведе до по-автономна европейска отбрана - особено необходимостта от по-големи инвестиции, които не са непременно фокусирани върху фирми в собствената им страна - остава открит въпрос", каза Ананд Менон, директор в Public First.
Общественото мнение остава разделено относно способността на Европа да се защити: 41% смятат, че ЕС е готов, докато 43% са на обратното мнение. Още по-голям скептицизъм има към националните армии, като 58% казват, че собствената им държава не е готова да се защитава, срещу 27% които смятат обратното.
Проучването идва на фона на политическо напрежение около ролята на САЩ в НАТО, включително съмнения в гаранцията по член 5, заплахи за анексиране на Гренландия, намаляване на американски военни активи в Алианса и изтегляне на войски от Германия. В същото време съществуват опасения, че Русия може да атакува европейска държава до края на десетилетието.
Белият дом настоява европейските страни да увеличат разходите за отбрана и да поемат по-голяма тежест - тема, която се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица. Въпреки това Европа продължава да разчита на американски оръжейни системи, разузнаване, космически капацитет и въздушно зареждане.
46% от анкетираните подкрепят идеята европейските страни да произвеждат отбранително оборудване на местно ниво, дори при по-високи разходи.
По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че всеки, който вярва, че Европа може да се защити без САЩ, "мечтае".
Най-големи съмнения има в страните близо до Русия, включително Балтийските държави, Румъния и България. В същото време правителствата им остават силни поддръжници на НАТО и искат американско военно присъствие в Европа.
Финландия е единственото изключение, като 76% от анкетираните там са уверени в способността на страната да се защитава. В 18 държави мнозинството смята, че е приемливо да се разчита на Европа, но само във Финландия, Франция, Полша, България, Румъния и Гърция преобладава мнението, че страните трябва да могат да се защитят сами.
Европейският съюз засилва опитите си за координация в отбраната, включително чрез съвместни покупки и финансиране за преодоляване на индустриалната фрагментация, но идеята за обща европейска армия остава далечна перспектива.
Програмата SAFE на ЕС, с бюджет от 150 млрд. евро за заеми за оръжейни проекти, ограничава участието на държави извън блока, което предизвиква недоволство в САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Островът
22:52 02.07.2026
2 сащисан кравар
22:52 02.07.2026
3 Сатана Z
22:53 02.07.2026
4 Анонимен
Явно е доста спешно, щом чак в новините пише, че тези народи едва ли не сами са пожелали тези заводи на територията си!!
22:53 02.07.2026
5 Без име
22:55 02.07.2026
6 Пич
Европа беше унищожена от умопомрачително тъпите Урсулианци!!!
Безработицата расте!
Фирми, стълбове на икономиката, фалират!
Енергоизточници - няма !!!
Производството - в Китай !!!
Корупцията - във всички сфери!!!
Камилари, пакистанци, и други туземци!!!
СкъсАли джоба отвсякъде - вземат заеми, за да купуват златни кенефи на Зелю!!!
За кое от това е виновна Русия?!
22:56 02.07.2026
7 Путин
Аз доказах че НЕ може
Коментиран от #8
22:58 02.07.2026
8 Моля,
До коментар #7 от "Путин":Вашите личностни паветни разстройства не интересуват форума!
23:00 02.07.2026
9 Пусето
Но на фронта може да трепе само Руснаци при това още по добре
Коментиран от #11
23:01 02.07.2026
10 Мъгла
23:03 02.07.2026
11 Моля,
До коментар #9 от "Пусето":Подмийтесета като виготурна, да не ми мирише!
23:04 02.07.2026
12 000
23:05 02.07.2026
13 Сатана Z
23:07 02.07.2026
14 нннн
23:08 02.07.2026
15 ?????
Стара българска поговорка.
Коментиран от #18
23:13 02.07.2026
16 Име
23:36 02.07.2026
17 Кои европейци?
23:49 02.07.2026
18 Кажи я на
До коментар #15 от "?????":шефа си Путин,
23:49 02.07.2026
19 ЧеНали
23:50 02.07.2026
20 Стоимен Каменов
00:01 03.07.2026