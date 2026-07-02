Европейците се съмняват, че континентът може да се защити сам

Европейците все повече предпочитат да разчитат на собствените си отбранителни способности вместо на САЩ, но остават сериозни съмнения дали континентът е способен на това, показва ново проучване на Public First, споделено с "Политико".

Анкетата, проведена през юни в 24 държави от ЕС сред 23 970 пълнолетни, установява, че 40% от анкетираните смятат за приемливо страната им да разчита на Европа за военна помощ, докато едва 14% приемат помощ от страни извън Европа, включително Съединените щати.

"Европейците се чувстват по-малко сигурни и вярват, че САЩ са по-малко надеждни. Дали това означава готовност за справяне с някои от острите компромиси, които ще доведе до по-автономна европейска отбрана - особено необходимостта от по-големи инвестиции, които не са непременно фокусирани върху фирми в собствената им страна - остава открит въпрос", каза Ананд Менон, директор в Public First.

Общественото мнение остава разделено относно способността на Европа да се защити: 41% смятат, че ЕС е готов, докато 43% са на обратното мнение. Още по-голям скептицизъм има към националните армии, като 58% казват, че собствената им държава не е готова да се защитава, срещу 27% които смятат обратното.

Проучването идва на фона на политическо напрежение около ролята на САЩ в НАТО, включително съмнения в гаранцията по член 5, заплахи за анексиране на Гренландия, намаляване на американски военни активи в Алианса и изтегляне на войски от Германия. В същото време съществуват опасения, че Русия може да атакува европейска държава до края на десетилетието.

Белият дом настоява европейските страни да увеличат разходите за отбрана и да поемат по-голяма тежест - тема, която се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица. Въпреки това Европа продължава да разчита на американски оръжейни системи, разузнаване, космически капацитет и въздушно зареждане.

46% от анкетираните подкрепят идеята европейските страни да произвеждат отбранително оборудване на местно ниво, дори при по-високи разходи.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че всеки, който вярва, че Европа може да се защити без САЩ, "мечтае".

Най-големи съмнения има в страните близо до Русия, включително Балтийските държави, Румъния и България. В същото време правителствата им остават силни поддръжници на НАТО и искат американско военно присъствие в Европа.

Финландия е единственото изключение, като 76% от анкетираните там са уверени в способността на страната да се защитава. В 18 държави мнозинството смята, че е приемливо да се разчита на Европа, но само във Финландия, Франция, Полша, България, Румъния и Гърция преобладава мнението, че страните трябва да могат да се защитят сами.

Европейският съюз засилва опитите си за координация в отбраната, включително чрез съвместни покупки и финансиране за преодоляване на индустриалната фрагментация, но идеята за обща европейска армия остава далечна перспектива.

Програмата SAFE на ЕС, с бюджет от 150 млрд. евро за заеми за оръжейни проекти, ограничава участието на държави извън блока, което предизвиква недоволство в САЩ.