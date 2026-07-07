Доналд Тръмп вдига санкциите! Реджеп Ердоган може и да получи желаните изтребители F-35

Американският президент Доналд Тръмп ще отмени санкциите срещу Турция и ще реши за евентуална продажба на изтребители F-35, предаде "Ройтерс".
Това обяви самият той преди срещата с турския президент Реджеп Ердоган в рамките на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара.
За продажбата на F-35 Доналд Тръмп уточни, че "това е решение, което предстои да вземем", като допълни, че с Ердоган ще обсъдят и въпроси, свързани с търговията.
САЩ наложиха санкции на Турция през 2020 година съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400.
Освен това Анкара беше изключена от програмата на Вашингтон за продажбата на изтребители F-35. Тогава Турция определи това като несправедлив и незаконен ход.
Според двама източници, започнати с въпроса, се е очаква Тръмп да подкрепи евентуалната продажба на F-35 по време на срещата с Ердоган, но правните пречки и тези, свързани с Конгреса, все още не са премахнати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
Коментиран от #9, #13
18:47 07.07.2026
2 Овчар
18:50 07.07.2026
3 Васил
Коментиран от #17
18:55 07.07.2026
4 И после какво?
Това ли искате?
Коментиран от #15
18:59 07.07.2026
5 Розова Вата
Хем ги даваме на половин цена?
19:00 07.07.2026
6 Ердо видя че от руското ПВО което купи
Коментиран от #19
19:01 07.07.2026
7 Сланина
19:01 07.07.2026
8 Владимир Путин, президент
Става трета сила в региона след Турция и Украйна ☝️
19:03 07.07.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "сащисан кравар":За гърците не знам, по ми се ще израелците....Ще видим, бай Дончо едно говориш сутринта, на обяд друго, А вечер казва че не е говорил.... Но ще бъде интересна реакцията на лудия евреин, ако Турция наистина получи f35... Гледам МОК поправя грешката си и вдига санкциите срещу руските спортисти-нещо което заслужава адмирации....
19:03 07.07.2026
10 Купуваш а " Ф -35 " ...
Самолета е твой, но без американски" код за полет",( софтуер за управление на самолета)
няма как да литне невидимката!
Ако искат американците може и да го заземят завинаги!
19:03 07.07.2026
11 Безспорни факти
19:04 07.07.2026
12 говед О
19:05 07.07.2026
13 Атина Палада
До коментар #1 от "сащисан кравар":Гръцкото правителство са пудели на демократите ..
19:06 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Реджеп Ердоган, президент
До коментар #4 от "И после какво?":"...ще нападне Русия след 1 година.. "
Не !!!
Турция и България ще си върнем Крим и Волжка България !!! Машалла ☝️
19:06 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
До коментар #3 от "Васил":Като при московското блато.
19:10 07.07.2026
18 Кирил
19:19 07.07.2026
19 Всъщност
До коментар #6 от "Ердо видя че от руското ПВО което купи":Не ! Англосаксонците му забраниха да го ползва . Още във войната на натото срещу Сирия беше забранено на кенеФ-ките да летят над райони Съ 300 и Съ 400 .
19:20 07.07.2026
20 Не обичам много турците,
Коментиран от #22
19:27 07.07.2026
21 Дядо Дончо вдига и смъква
19:55 07.07.2026
22 Нямам такива спонени.
До коментар #20 от "Не обичам много турците,":Руснаци и американци много се пазеха, да не се ударят едни други. С изключение на наемниците на готвача Пригожин, дето тръгнаха да завоюват някакво нефтено находище и ги избиха. А иначе Израел както обикновено си летеше и трепеше каквото му падне.
19:59 07.07.2026