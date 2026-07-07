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Доналд Тръмп вдига санкциите! Реджеп Ердоган може и да получи желаните изтребители F-35

Доналд Тръмп вдига санкциите! Реджеп Ердоган може и да получи желаните изтребители F-35

7 Юли, 2026 18:45 961 22

  • доналд тръмп-
  • реджеп ердоган-
  • ф-35-
  • нато-
  • турция-
  • сащ

САЩ наложиха санкции на Турция през 2020 година съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400

Доналд Тръмп вдига санкциите! Реджеп Ердоган може и да получи желаните изтребители F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американският президент Доналд Тръмп ще отмени санкциите срещу Турция и ще реши за евентуална продажба на изтребители F-35, предаде "Ройтерс".

Това обяви самият той преди срещата с турския президент Реджеп Ердоган в рамките на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара.

За продажбата на F-35 Доналд Тръмп уточни, че "това е решение, което предстои да вземем", като допълни, че с Ердоган ще обсъдят и въпроси, свързани с търговията.

САЩ наложиха санкции на Турция през 2020 година съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

Освен това Анкара беше изключена от програмата на Вашингтон за продажбата на изтребители F-35. Тогава Турция определи това като несправедлив и незаконен ход.

Според двама източници, започнати с въпроса, се е очаква Тръмп да подкрепи евентуалната продажба на F-35 по време на срещата с Ердоган, но правните пречки и тези, свързани с Конгреса, все още не са премахнати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    14 2 Отговор
    Бай Дончо го заби на гърците, ама така е, като толкова му се дyпиxa 😂

    Коментиран от #9, #13

    18:47 07.07.2026

  • 2 Овчар

    3 1 Отговор
    Тази медия зависима ли е. ? Каква е ролята на Вигенин..? Има голям четал и може да прескочи всички ли..?

    18:50 07.07.2026

  • 3 Васил

    3 3 Отговор
    На Тръмп не може да се разчита едно говори вечерта друго сутринта.

    Коментиран от #17

    18:55 07.07.2026

  • 4 И после какво?

    5 2 Отговор
    Ще нападне Русия след 1 година
    Това ли искате?

    Коментиран от #15

    18:59 07.07.2026

  • 5 Розова Вата

    4 2 Отговор
    Абе що не иска наще Руски щайги?
    Хем ги даваме на половин цена?

    19:00 07.07.2026

  • 6 Ердо видя че от руското ПВО което купи

    4 2 Отговор
    Нищо не става и реши да се подсигори със истински самолети

    Коментиран от #19

    19:01 07.07.2026

  • 7 Сланина

    4 2 Отговор
    Ще мирише на леш по Русия

    19:01 07.07.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Рассия хептен загази.
    Става трета сила в региона след Турция и Украйна ☝️

    19:03 07.07.2026

  • 9 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    За гърците не знам, по ми се ще израелците....Ще видим, бай Дончо едно говориш сутринта, на обяд друго, А вечер казва че не е говорил.... Но ще бъде интересна реакцията на лудия евреин, ако Турция наистина получи f35... Гледам МОК поправя грешката си и вдига санкциите срещу руските спортисти-нещо което заслужава адмирации....

    19:03 07.07.2026

  • 10 Купуваш а " Ф -35 " ...

    4 1 Отговор
    и ставаш автоматически америкаски роб до живот!
    Самолета е твой, но без американски" код за полет",( софтуер за управление на самолета)
    няма как да литне невидимката!
    Ако искат американците може и да го заземят завинаги!

    19:03 07.07.2026

  • 11 Безспорни факти

    4 3 Отговор
    Украинците доказаха, че С-400 са едни безполезни кюнци.

    19:04 07.07.2026

  • 12 говед О

    1 1 Отговор
    банкИА АЛИНО ГО вед О

    19:05 07.07.2026

  • 13 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сащисан кравар":

    Гръцкото правителство са пудели на демократите ..

    19:06 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Реджеп Ердоган, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "И после какво?":

    "...ще нападне Русия след 1 година.. "

    Не !!!
    Турция и България ще си върнем Крим и Волжка България !!! Машалла ☝️

    19:06 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Като при московското блато.

    19:10 07.07.2026

  • 18 Кирил

    2 0 Отговор
    Ще получат защото дават достъп на САЩ до боклуците ф400

    19:19 07.07.2026

  • 19 Всъщност

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ердо видя че от руското ПВО което купи":

    Не ! Англосаксонците му забраниха да го ползва . Още във войната на натото срещу Сирия беше забранено на кенеФ-ките да летят над райони Съ 300 и Съ 400 .

    19:20 07.07.2026

  • 20 Не обичам много турците,

    0 0 Отговор
    но много повече мразя етиопците данайци и техните смрадливи данайски дарове, вечно крадящи от българите (пеласги). Много хубва новина за всички, която ще държи далеч евреите и техен клон данайци и мечтите им за лесен грабеж над чуждото!

    Коментиран от #22

    19:27 07.07.2026

  • 21 Дядо Дончо вдига и смъква

    0 0 Отговор
    Санкции, мита и каквото там се сетите.

    19:55 07.07.2026

  • 22 Нямам такива спонени.

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не обичам много турците,":

    Руснаци и американци много се пазеха, да не се ударят едни други. С изключение на наемниците на готвача Пригожин, дето тръгнаха да завоюват някакво нефтено находище и ги избиха. А иначе Израел както обикновено си летеше и трепеше каквото му падне.

    19:59 07.07.2026