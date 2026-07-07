Доналд Тръмп вдига санкциите! Реджеп Ердоган може и да получи желаните изтребители F-35

Американският президент Доналд Тръмп ще отмени санкциите срещу Турция и ще реши за евентуална продажба на изтребители F-35, предаде "Ройтерс".

Това обяви самият той преди срещата с турския президент Реджеп Ердоган в рамките на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара.

За продажбата на F-35 Доналд Тръмп уточни, че "това е решение, което предстои да вземем", като допълни, че с Ердоган ще обсъдят и въпроси, свързани с търговията.

САЩ наложиха санкции на Турция през 2020 година съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA) заради закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

Освен това Анкара беше изключена от програмата на Вашингтон за продажбата на изтребители F-35. Тогава Турция определи това като несправедлив и незаконен ход.

Според двама източници, започнати с въпроса, се е очаква Тръмп да подкрепи евентуалната продажба на F-35 по време на срещата с Ердоган, но правните пречки и тези, свързани с Конгреса, все още не са премахнати.