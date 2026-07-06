Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Това е в стила на Путин
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Това е в стила на Путин

6 Юли, 2026 09:50 969 60

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • донбас

Зеленски призова украинците да се пазят и да се вслушват в предупрежденията за въздушни нападения

Володимир Зеленски: Това е в стила на Путин - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинското разузнаване има данни, че Русия подготвя нов мащабен удар срещу Украйна. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски в нощното си видео обръщение, цитирано от "Укринформ".

"Това е в стила на Путин - веднага след Деня на независимостта на Америка и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да донесе още зло и да убие още хора", каза той.

Зеленски призова украинците да се пазят и да се вслушват в предупрежденията за въздушни нападения.

Той също така се обърна към международните партньори на Украйна, като подчерта, че всяко забавяне на доставката на ракети за украинската противовъздушна отбрана, особено ракети-прехващачи за системите "Пейтриът", струва човешки животи и насърчава Русия да продължи войната.

"Светът разполага с необходимото количество и качество на системите за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да осигурите реална защита на живота в Украйна. Преди всичко това са решения на Съединените щати и на нашите силни партньори в Европа и по целия свят. Моля, действайте решително и помогнете за защитата на живота. Ракетите "Пейтриът" са необходими не в складове, а в батареите "Пейтриът" в Украйна", каза Зеленски.

Той изрази благодарност на всички, които предоставят реална помощ.

Припомняме, че на 2 юли руските сили извършиха масирана атака срещу Киев. Най-малко 20 жилищни сгради бяха директно поразени.

Повече от 30 души бяха убити, а над 100 други бяха ранени при атаката срещу столицата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 9 Отговор
    Вижте му зениците.

    Коментиран от #5, #11, #22

    09:53 06.07.2026

  • 2 Стила на наркоса е

    36 7 Отговор
    сутри реве, че го бият, вечер побеждава.:))

    Коментиран от #52

    09:54 06.07.2026

  • 3 Той изрази благодарност на всички

    10 21 Отговор
    русофободебили които предоставят реална помощ
    цъкайки за копейки и джафкайки по Мечока

    Коментиран от #12

    09:54 06.07.2026

  • 4 Укровожд

    28 7 Отговор
    Малкият еврейски г08нояд сам се набутва все по-дълбоко в този конфликт, мислейки, че някой после ще му ръкопляска. Както и да свърши войната, неговото бъдеще свършва в същият момент.

    09:55 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    27 5 Отговор
    "Това е в стила на Путин - веднага след Деня на независимостта на Америка и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да донесе още зло и да убие още хора", каза той.

    Какво общо има Денят на независимостта на Америка и отговорът на Путин на украинският масиран удар, не е много ясно. Но е ясно, че наркоманите не са в състояние смислово и логически да излагат тезите си, дори когато са клишета от предварителен сценарий.

    09:56 06.07.2026

  • 8 Българин

    4 30 Отговор
    Българите сме с Рсуия. Ние винаги сме били загубеняци, за това друг избор нямаме!
    Така че, ще им служим до гибелта им, а след това ще плащаме дълговете им. Такава ни е традицията!

    Коментиран от #30

    09:56 06.07.2026

  • 9 Нямат край

    9 25 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #14

    09:56 06.07.2026

  • 10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    30 7 Отговор
    Руската армия отдавна предупреди всички жители на КииФ и чужди дипломати да напуснат града.

    Ако някой има проблеми с мозъка, то за такива си има подходящи клиники.

    Коментиран от #32

    09:56 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 0001

    11 19 Отговор

    До коментар #3 от "Той изрази благодарност на всички":

    Мечока нещо не е във форма

    09:57 06.07.2026

  • 13 Ъъъъ

    9 28 Отговор
    Рашите пак са ударили жилищни блокове през нощта. 9 убити цивилни граждани. Руския тероризъм няма край.

    Коментиран от #51, #53

    09:58 06.07.2026

  • 14 Събра ли чувалите

    20 8 Отговор

    До коментар #9 от "Нямат край":

    наркоманскиий от Константиновка. Нали е "негова" какво се дърпа като ощипана мома?

    Коментиран от #20

    09:58 06.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Айляк

    18 8 Отговор
    Еми, всеки си има изграден стил.
    Стилът на Зеле пък е просия, просия и пак просия т.е на гол гз чифте пищови.
    Иначе, дай паре.
    Мани тва, ами Зеле хем е мошенце, хем наци, стил да видиш на какво се вика.
    Клоун. Смешник. Комедиант. Но и завършен просяк.
    Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...

    Коментиран от #36

    09:59 06.07.2026

  • 17 ...

    8 24 Отговор
    Руските жертви са достигнали 200 войника за окупирането на 1 кв.км., невиждано количество в историята до момента.

    Коментиран от #24, #25, #26

    09:59 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво Зеленски

    10 25 Отговор
    Без съмнение Зеленски е личност номер 1 на 21 век до момента! Голям държавник, голям човек!

    Коментиран от #29, #37, #38

    10:02 06.07.2026

  • 20 А Путин какво да каже

    8 21 Отговор

    До коментар #14 от "Събра ли чувалите":

    като трябва да събира 5 пъти повече чували от него :)

    Коментиран от #35

    10:02 06.07.2026

  • 21 Варна 3

    9 22 Отговор
    Още повече руски мъже си отиват от този свят. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ НА ПРОССИЯ

    10:02 06.07.2026

  • 22 гост

    10 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вижте си вашите , кръвясали от безсилна злоба !! Президента Зеленски ви бръкна и на вас и на любимия ви гном толкова дълбоко де слънце не огрява , че няма да се оправите докато сте живи , което дано да не е много , да не мърсите въздуха на хората !!

    10:03 06.07.2026

  • 23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 4 Отговор
    По-интересно е и голямата демилитаризация

    10:03 06.07.2026

  • 24 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "...":

    Един мой пациент твърдеше същото.

    10:03 06.07.2026

  • 25 жожоба

    15 4 Отговор

    До коментар #17 от "...":

    аз пък четох за 1млн. убити укроинци на 100м2...сигурно има по-пресни цифри..примерно в Константиновка лежат хиляди умрели от жега укуропейтриоти..и никой не ги грижа за тяхното неудобство...развалят пейзажа...

    Коментиран от #27, #46

    10:03 06.07.2026

  • 26 Серсемин

    19 3 Отговор

    До коментар #17 от "...":

    Според изпусната информация от натовски генерал, украинските загинали и безследно изчезнали са вече над 2 милиона. Добави още повече ранени и ще ти се изясни картинката.
    Преди време Зеленски си каза: -Давайте пари и ще се бием.
    Т.е той предава народа си, праща го на заколение. Щом войната свърши, този ако не е избягал най-малкото ще го бесят.

    Коментиран от #56

    10:04 06.07.2026

  • 27 Достигат до 1:20

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "жожоба":

    "Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    10:05 06.07.2026

  • 28 Пламен

    4 12 Отговор
    Скоро рашизмът ще се запознае с Украинската балистика

    10:06 06.07.2026

  • 29 Посети личния си лекар

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Браво Зеленски":

    по най-бързия начин.

    10:06 06.07.2026

  • 30 Разберете това

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Кога руснаците са правили добро за България? Кога са "освобождавали" нас? С какво са ни помагали? Мерете си приказките и разберете, Русия нищо добро не е правила на България. Продължавате да гледате Русия като партньор, обаче руснаците са партньори на сърбите - най-големите врагове на България

    10:07 06.07.2026

  • 31 Мишел

    2 9 Отговор
    Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс в интервю за The Sunday Times: Офанзивните успехи на Русия в Украйна са близо до нула.

    Коментиран от #39

    10:07 06.07.2026

  • 32 гост

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    А Украинската армия отдавна предупреди всички жители на Москва , Крим и цялата измислена федерация да напуснат или да провесят бесния гном на уличен стълб , което скоро и ще направят !!

    Коментиран от #43

    10:07 06.07.2026

  • 33 А ТВОЯ СТИЛ ЩО Е??!!??

    6 1 Отговор
    ДРОГИ ПРОСИЯ И БОМБИ ХВЪРЛЯШ. И СТИЛА НА ПУТИН Е ОТГОВОР НА ТВОЯТ СТИЛ. КОГА ТИ ДРОНИШ ПАЛИШ УБИВАШ ТИ СЕ ВРЪЩА СЪЩОТО. СПРИ ТИ И АКО ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА ТОГАВА ПЛАЧИ. А И СВЕТА ЩЕ СИ ПОМИСЛИ КОЙ КРИВ И КОЙ ПРАВ.

    10:07 06.07.2026

  • 34 Любопитен

    7 0 Отговор
    Зеления наркоман се ошашави. Не очакваше,че ще яде толкова бой. "Приятелите му" от Европа само му обещават помощ,но действителността е малко по различна! Потъва Зеления с бясна скорост и завлича всички със себе си! Кога някой побеснял украинец ще вземе нещата в свои ръце и ще освободи света от това злобно джудже! Чакаме!

    10:08 06.07.2026

  • 35 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "А Путин какво да каже":

    Дааааа, съотношение 1000:30 в полза на украинците - това е голямата им победа в чиято чест те обявиха перманентна бусификация!

    10:09 06.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лекар

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Браво Зеленски":

    Сменяй дилъра!

    10:09 06.07.2026

  • 38 АБВ

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Браво Зеленски":

    "Без съмнение Зеленски е личност номер 1 на 21 век до момента! Голям държавник, голям човек!"

    Даа, то и Хитлер е обявяван за личност на 20 век, ама покори Европа и създаде аналог на ЕС, макар и доброзорлем. Е, сбърка като тръгна на изток, но кой не прави грешки ?
    А Зеленски съсипа държавата си, обеща да спре войната в Донбас, но не го направи. Загуби една пета от територията и половината население. Но е истински циркаджия ! Я с какви номера смуче парите на цяла Европа !

    Коментиран от #44

    10:09 06.07.2026

  • 39 ХЕ ХЕ ХЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Кой пък им вярва на тея краварски боклуци !

    10:10 06.07.2026

  • 40 Втакива моменти си личат приятелите

    2 2 Отговор
    и тези, които лицемерничат- Радев, Фицо, Орбан, Миленкович, Тръмп, Качински, Салвини.

    10:10 06.07.2026

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    До каде я докарахме,наркоман избива пияници и не им дава перемирие да си починат горките

    10:11 06.07.2026

  • 42 Хазар смотан

    5 2 Отговор
    Иди си в Израел. Какво те интересуват руските работи. Тези винаги са били предатели във всяка страна по света. Организират се и работят, като отбор срещу всички други. Заради тях беше и 2-та световна. И сега и 3-та е заради тях.

    10:11 06.07.2026

  • 43 ,,Ще"...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Има бая да чакаш,щекащият ми...!

    10:11 06.07.2026

  • 44 Варна 3

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "АБВ":

    Със сигурност циркаджия сте вие, защото публикувате лъжи на вашите мисли. Отивайте в Проссия и се мобилизирайте срещу великите украинци

    Коментиран от #55

    10:12 06.07.2026

  • 45 Героят Зеленски

    1 4 Отговор
    и нашият Щирлиц?!

    на Зеленски ще бъдат кръщавани улици, площади и училища в Европа.

    Щирлиц ще остане с вицовете за него.

    Коментиран от #50, #58

    10:13 06.07.2026

  • 46 ...

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "жожоба":

    Ако това е вярно, значи руските загуби са още по-големи отколкото твърди ЦРУ. Умножи го 1мнл х 5 и виждаш за какво иде реч. Но аз мисля, че ЦРУ са прави 200 руски войника за 1кв.км, звуч и страшно, но правдоподобно. Твоята инфармация е измислена.

    10:13 06.07.2026

  • 47 Многоходовото

    1 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:14 06.07.2026

  • 48 ВВП

    3 1 Отговор
    ,Много му знае устата на чафута..Взеха му 1/4 от псевдо държавата ..Ахахаха .Артист .

    10:14 06.07.2026

  • 49 Видяхте ли лицето

    1 3 Отговор
    На измъчения пусин в Импровизирания бункер...
    Запомнете го, копейки

    10:14 06.07.2026

  • 50 Диктор

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Героят Зеленски":

    Нашите улици и обществени сгради ще ги кръщаваме на Ботев, Левски, Вапцаров, и други български и чужди имена, но без имена на руснаци.

    Коментиран от #60

    10:14 06.07.2026

  • 51 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъ":

    А Украйна се оплака, че пак са й продали Пейтриът с изтекли срок.

    10:15 06.07.2026

  • 52 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стила на наркоса е":

    остави го него, ами наркосите Маша и Медвед сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣

    10:15 06.07.2026

  • 53 Цък

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъ":

    Защо не казвате да ударените хотели. Много натовци фира. Чакаме как ще бъде оправдана смъртта на убитите висши офицери.

    10:15 06.07.2026

  • 54 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Докараха ли китайски бензин в "бензиностанцията"......

    10:16 06.07.2026

  • 55 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Варна 3":

    "Със сигурност циркаджия сте вие, защото публикувате лъжи на вашите мисли. Отивайте в Проссия и се мобилизирайте срещу великите украинци"

    Би ли посочил кое в мнението ми № 38 е лъжа/лъжи ? Конкретно моля.

    10:16 06.07.2026

  • 56 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Серсемин":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    10:18 06.07.2026

  • 57 ВВП

    2 0 Отговор
    Огромна жопа е в Окропистан..Киев..Няма вода ,гориво ,ток ,няма храна .ядат малки деца .И без туй Путин ще ги изяде по късно..

    10:18 06.07.2026

  • 58 Все си мисля...!

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Героят Зеленски":

    Че на Зеленчука,ще бъдат кръщавани...зеленчуци...😉!

    10:18 06.07.2026

  • 59 БАРС

    1 0 Отговор
    ВЧЕРА ПО КАНАЛ ЗВЕЗДА ГЛЕДАХ КОД ДОСТОПА.ГЛЕДАЙТЕГО ЩА ДА СЕ УДАРИТЕ МАЛКО КОГО ПОДЪРЖАТЕ .СТАВА ВЪПРОС ЗА ЗЕЛИНСКИ КАК КРАЛ И КАК Е КОПУВАЛ ДАЖЕ И С МАКРОН ЗАЕДНО Е КУПИЛ ФОНДОВА ЬАНКА ВЪВ ФРАНЦИЯ.КАК СИ КУПИЛ ТАМ ГОЛЯМО ИМЕНИЕ И В МОМЕНТА МУ СТРОЯТЬ БУНКЕР И В МОМЕНТА ИМА 60 МИЛИАРДА ЕВРО СУХА ПАРА КАЗАХА ДАЖЕ МЪСК НЯМА ТОЛКОВА СУХА ПАРА .ЗА ПРОДАДЕНИ ДЕЦА ЗА ЖЕНАМУ ВСИЧКО С ДОКУМЕНТИ ПОКАЗАХА.ГЛЕДАЙТЕ ГО НА ЗАПИС .ВСИЧКО ТОВА Е ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗЛЕДВАНЕ ОТ ЗАПЪДА.

    10:19 06.07.2026

  • 60 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Диктор":

    "Нашите улици и обществени сгради ще ги кръщаваме на Ботев, Левски, Вапцаров, и други български и чужди имена, но без имена на руснаци."

    Хващам се на бас, че имената на Цар Освободител, Дондуков, Скобелев, Гурко .... ще те надживеят.

    10:20 06.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания