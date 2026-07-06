Володимир Зеленски: Това е в стила на Путин

Украинското разузнаване има данни, че Русия подготвя нов мащабен удар срещу Украйна. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски в нощното си видео обръщение, цитирано от "Укринформ".
"Това е в стила на Путин - веднага след Деня на независимостта на Америка и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да донесе още зло и да убие още хора", каза той.
Зеленски призова украинците да се пазят и да се вслушват в предупрежденията за въздушни нападения.
Той също така се обърна към международните партньори на Украйна, като подчерта, че всяко забавяне на доставката на ракети за украинската противовъздушна отбрана, особено ракети-прехващачи за системите "Пейтриът", струва човешки животи и насърчава Русия да продължи войната.
"Светът разполага с необходимото количество и качество на системите за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да осигурите реална защита на живота в Украйна. Преди всичко това са решения на Съединените щати и на нашите силни партньори в Европа и по целия свят. Моля, действайте решително и помогнете за защитата на живота. Ракетите "Пейтриът" са необходими не в складове, а в батареите "Пейтриът" в Украйна", каза Зеленски.
Той изрази благодарност на всички, които предоставят реална помощ.
Припомняме, че на 2 юли руските сили извършиха масирана атака срещу Киев. Най-малко 20 жилищни сгради бяха директно поразени.
Повече от 30 души бяха убити, а над 100 други бяха ранени при атаката срещу столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #11, #22
09:53 06.07.2026
2 Стила на наркоса е
Коментиран от #52
09:54 06.07.2026
3 Той изрази благодарност на всички
цъкайки за копейки и джафкайки по Мечока
Коментиран от #12
09:54 06.07.2026
4 Укровожд
09:55 06.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
Какво общо има Денят на независимостта на Америка и отговорът на Путин на украинският масиран удар, не е много ясно. Но е ясно, че наркоманите не са в състояние смислово и логически да излагат тезите си, дори когато са клишета от предварителен сценарий.
09:56 06.07.2026
8 Българин
Така че, ще им служим до гибелта им, а след това ще плащаме дълговете им. Такава ни е традицията!
Коментиран от #30
09:56 06.07.2026
9 Нямат край
Коментиран от #14
09:56 06.07.2026
10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Ако някой има проблеми с мозъка, то за такива си има подходящи клиники.
Коментиран от #32
09:56 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 0001
До коментар #3 от "Той изрази благодарност на всички":Мечока нещо не е във форма
09:57 06.07.2026
13 Ъъъъ
Коментиран от #51, #53
09:58 06.07.2026
14 Събра ли чувалите
До коментар #9 от "Нямат край":наркоманскиий от Константиновка. Нали е "негова" какво се дърпа като ощипана мома?
Коментиран от #20
09:58 06.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Айляк
Стилът на Зеле пък е просия, просия и пак просия т.е на гол гз чифте пищови.
Иначе, дай паре.
Мани тва, ами Зеле хем е мошенце, хем наци, стил да видиш на какво се вика.
Клоун. Смешник. Комедиант. Но и завършен просяк.
Чеки ся му опнем адин линеалец, ой...
Коментиран от #36
09:59 06.07.2026
17 ...
Коментиран от #24, #25, #26
09:59 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Браво Зеленски
Коментиран от #29, #37, #38
10:02 06.07.2026
20 А Путин какво да каже
До коментар #14 от "Събра ли чувалите":като трябва да събира 5 пъти повече чували от него :)
Коментиран от #35
10:02 06.07.2026
21 Варна 3
10:02 06.07.2026
22 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вижте си вашите , кръвясали от безсилна злоба !! Президента Зеленски ви бръкна и на вас и на любимия ви гном толкова дълбоко де слънце не огрява , че няма да се оправите докато сте живи , което дано да не е много , да не мърсите въздуха на хората !!
10:03 06.07.2026
23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
10:03 06.07.2026
24 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #17 от "...":Един мой пациент твърдеше същото.
10:03 06.07.2026
25 жожоба
До коментар #17 от "...":аз пък четох за 1млн. убити укроинци на 100м2...сигурно има по-пресни цифри..примерно в Константиновка лежат хиляди умрели от жега укуропейтриоти..и никой не ги грижа за тяхното неудобство...развалят пейзажа...
Коментиран от #27, #46
10:03 06.07.2026
26 Серсемин
До коментар #17 от "...":Според изпусната информация от натовски генерал, украинските загинали и безследно изчезнали са вече над 2 милиона. Добави още повече ранени и ще ти се изясни картинката.
Преди време Зеленски си каза: -Давайте пари и ще се бием.
Т.е той предава народа си, праща го на заколение. Щом войната свърши, този ако не е избягал най-малкото ще го бесят.
Коментиран от #56
10:04 06.07.2026
27 Достигат до 1:20
До коментар #25 от "жожоба":"Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
10:05 06.07.2026
28 Пламен
10:06 06.07.2026
29 Посети личния си лекар
До коментар #19 от "Браво Зеленски":по най-бързия начин.
10:06 06.07.2026
30 Разберете това
До коментар #8 от "Българин":Кога руснаците са правили добро за България? Кога са "освобождавали" нас? С какво са ни помагали? Мерете си приказките и разберете, Русия нищо добро не е правила на България. Продължавате да гледате Русия като партньор, обаче руснаците са партньори на сърбите - най-големите врагове на България
10:07 06.07.2026
31 Мишел
Коментиран от #39
10:07 06.07.2026
32 гост
До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":А Украинската армия отдавна предупреди всички жители на Москва , Крим и цялата измислена федерация да напуснат или да провесят бесния гном на уличен стълб , което скоро и ще направят !!
Коментиран от #43
10:07 06.07.2026
33 А ТВОЯ СТИЛ ЩО Е??!!??
10:07 06.07.2026
34 Любопитен
10:08 06.07.2026
35 Тити на Кака
До коментар #20 от "А Путин какво да каже":Дааааа, съотношение 1000:30 в полза на украинците - това е голямата им победа в чиято чест те обявиха перманентна бусификация!
10:09 06.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лекар
До коментар #19 от "Браво Зеленски":Сменяй дилъра!
10:09 06.07.2026
38 АБВ
До коментар #19 от "Браво Зеленски":"Без съмнение Зеленски е личност номер 1 на 21 век до момента! Голям държавник, голям човек!"
Даа, то и Хитлер е обявяван за личност на 20 век, ама покори Европа и създаде аналог на ЕС, макар и доброзорлем. Е, сбърка като тръгна на изток, но кой не прави грешки ?
А Зеленски съсипа държавата си, обеща да спре войната в Донбас, но не го направи. Загуби една пета от територията и половината население. Но е истински циркаджия ! Я с какви номера смуче парите на цяла Европа !
Коментиран от #44
10:09 06.07.2026
39 ХЕ ХЕ ХЕ
До коментар #31 от "Мишел":Кой пък им вярва на тея краварски боклуци !
10:10 06.07.2026
40 Втакива моменти си личат приятелите
10:10 06.07.2026
41 Архимандрисандрит Бибиян
10:11 06.07.2026
42 Хазар смотан
10:11 06.07.2026
43 ,,Ще"...?!
До коментар #32 от "гост":Има бая да чакаш,щекащият ми...!
10:11 06.07.2026
44 Варна 3
До коментар #38 от "АБВ":Със сигурност циркаджия сте вие, защото публикувате лъжи на вашите мисли. Отивайте в Проссия и се мобилизирайте срещу великите украинци
Коментиран от #55
10:12 06.07.2026
45 Героят Зеленски
на Зеленски ще бъдат кръщавани улици, площади и училища в Европа.
Щирлиц ще остане с вицовете за него.
Коментиран от #50, #58
10:13 06.07.2026
46 ...
До коментар #25 от "жожоба":Ако това е вярно, значи руските загуби са още по-големи отколкото твърди ЦРУ. Умножи го 1мнл х 5 и виждаш за какво иде реч. Но аз мисля, че ЦРУ са прави 200 руски войника за 1кв.км, звуч и страшно, но правдоподобно. Твоята инфармация е измислена.
10:13 06.07.2026
47 Многоходовото
10:14 06.07.2026
48 ВВП
10:14 06.07.2026
49 Видяхте ли лицето
Запомнете го, копейки
10:14 06.07.2026
50 Диктор
До коментар #45 от "Героят Зеленски":Нашите улици и обществени сгради ще ги кръщаваме на Ботев, Левски, Вапцаров, и други български и чужди имена, но без имена на руснаци.
Коментиран от #60
10:14 06.07.2026
51 Мишел
До коментар #13 от "Ъъъъ":А Украйна се оплака, че пак са й продали Пейтриът с изтекли срок.
10:15 06.07.2026
52 хаха🤣
До коментар #2 от "Стила на наркоса е":остави го него, ами наркосите Маша и Медвед сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣
10:15 06.07.2026
53 Цък
До коментар #13 от "Ъъъъ":Защо не казвате да ударените хотели. Много натовци фира. Чакаме как ще бъде оправдана смъртта на убитите висши офицери.
10:15 06.07.2026
54 Ха ха ха
10:16 06.07.2026
55 АБВ
До коментар #44 от "Варна 3":"Със сигурност циркаджия сте вие, защото публикувате лъжи на вашите мисли. Отивайте в Проссия и се мобилизирайте срещу великите украинци"
Би ли посочил кое в мнението ми № 38 е лъжа/лъжи ? Конкретно моля.
10:16 06.07.2026
56 Ха-ха
До коментар #26 от "Серсемин":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
10:18 06.07.2026
57 ВВП
10:18 06.07.2026
58 Все си мисля...!
До коментар #45 от "Героят Зеленски":Че на Зеленчука,ще бъдат кръщавани...зеленчуци...😉!
10:18 06.07.2026
59 БАРС
10:19 06.07.2026
60 АБВ
До коментар #50 от "Диктор":"Нашите улици и обществени сгради ще ги кръщаваме на Ботев, Левски, Вапцаров, и други български и чужди имена, но без имена на руснаци."
Хващам се на бас, че имената на Цар Освободител, Дондуков, Скобелев, Гурко .... ще те надживеят.
10:20 06.07.2026