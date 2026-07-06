Володимир Зеленски: Това е в стила на Путин

Украинското разузнаване има данни, че Русия подготвя нов мащабен удар срещу Украйна. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски в нощното си видео обръщение, цитирано от "Укринформ".

"Това е в стила на Путин - веднага след Деня на независимостта на Америка и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да донесе още зло и да убие още хора", каза той.

Зеленски призова украинците да се пазят и да се вслушват в предупрежденията за въздушни нападения.

Той също така се обърна към международните партньори на Украйна, като подчерта, че всяко забавяне на доставката на ракети за украинската противовъздушна отбрана, особено ракети-прехващачи за системите "Пейтриът", струва човешки животи и насърчава Русия да продължи войната.

"Светът разполага с необходимото количество и качество на системите за противовъздушна отбрана. Необходими са вашите решения, за да осигурите реална защита на живота в Украйна. Преди всичко това са решения на Съединените щати и на нашите силни партньори в Европа и по целия свят. Моля, действайте решително и помогнете за защитата на живота. Ракетите "Пейтриът" са необходими не в складове, а в батареите "Пейтриът" в Украйна", каза Зеленски.

Той изрази благодарност на всички, които предоставят реална помощ.

Припомняме, че на 2 юли руските сили извършиха масирана атака срещу Киев. Най-малко 20 жилищни сгради бяха директно поразени.

Повече от 30 души бяха убити, а над 100 други бяха ранени при атаката срещу столицата.