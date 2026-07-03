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Ниска избирателна активност беляза вота в Алжир

Ниска избирателна активност беляза вота в Алжир

3 Юли, 2026 03:39, обновена 3 Юли, 2026 03:42 572 0

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Историческо апатия и масово изключване на кандидати белязаха парламентарните избори, докато страната очаква официалните резултати

Ниска избирателна активност беляза вота в Алжир - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Алжир приключиха парламентарните избори за попълване на 407-местното Национално народно събрание (долната камара на парламента). Към 3:40 часа българско време на 3 юли, изборните секции в цялата страна вече са затворени, след като работното им време беше удължено с един час до 20:00 часа местно време с цел повишаване на избирателната активност.

По предварителни данни на Националната независима избирателна власт (ANIE), избирателната активност е едва 20,44%. Този рекордно нисък процент отразява дълбокото разочарование и политическата апатия сред близо 25-милионния електорат в най-голямата по територия африканска държава. Вместо политическите послания, фокусът на гражданите остана върху тежките икономически проблеми, спада на покупателната способност и съкращаването на синдикалните и медийните свободи.

Изборите преминаха под знака на сериозни противоречия, след като изборните органи дисквалифицираха общо 269 кандидати и анулираха близо една трета от кандидатските листи. Сред отстранените бяха редица опозиционни фигури и активисти на продемократичното протестно движение „Хирак“. Властите аргументираха решенията си с "връзки с незаконни финансови мрежи" и "съмнителна политическа дейност", докато опозицията обвини правителството в умишлено разчистване на политическото пространство.

Въпреки напрежението, настоящият президент Абделмаджид Тебун заяви, че гласуването е протекло гладко и прозрачно. Очаква се традиционните проправителствени сили, водени от Фронта за национално освобождение (ФНО), да запазят и консолидират своето мнозинство в новия 5-годишен мандат на парламента, следвани от умерената ислямистка партия „Движение на обществото за мир“ (MSP). Официалните крайни резултати от броенето на гласовете ще бъдат обявени през следващите дни.

Източник: БТА, AFP, AP


Алжир
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