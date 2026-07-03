Тръмп иска да удвои тока в САЩ заради ИИ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп задейства мащабен план за удвояване на капацитета за производство на електроенергия в САЩ.

Целта е да се задоволят огромните енергийни нужди на сектора за изкуствен интелект (ИИ) и да се гарантира глобалното технологично превъзходство на страната спрямо Китай. Поради критичния недостиг на мощности в остарялата американска електропреносна мрежа Белият дом вече наложи извънредни мерки и дерегулации в сектора.

Енергийно извънредно положение: Доналд Тръмп обяви готовност да използва правомощията си за извънредни декларации в енергетиката. По този начин технологичните компании ще могат да строят частни електроцентрали непосредствено до своите центрове за данни, заобикаляйки бавните регулаторни и екологични одобрения.

Ангажимент от Big Tech: Президентът сключи историческото споразумение Ratepayer Protection Pledge. Водещи технологични гиганти като Microsoft, Oracle, Google и Meta се ангажираха сами да покриват разходите за изграждане и внедряване на новите енергийни мощности, за да не се повишават сметките на обикновените американски домакинства.

Нови ядрени и въглищни мощности: Белият дом масово субсидира и ускорява проекти за напреднали ядрени модулни реактори, както и нови въглищни електроцентрали със системи за улавяне на въглероден диоксид, спирайки извеждането от експлоатация на стари фосилни мощности.

Политически сблъсък: В Конгреса на САЩ текат остри спорове между републиканци и демократи. Опозицията настоява за по-строги екологични и потребителски защити, тъй като прогнозите показват, че до 2030 г. центровете за ИИ могат да изразходват до 17% от цялата електроенергия в страната.

Източник: CNBC