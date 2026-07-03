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Тръмп иска да удвои тока в САЩ заради ИИ

Тръмп иска да удвои тока в САЩ заради ИИ

3 Юли, 2026 05:37, обновена 3 Юли, 2026 05:41 616 9

  • тръмп-
  • електроенергия-
  • изкуствен интелект-
  • сащ

Администрацията ускорява енергийни проекти, за да захрани новите центрове за данни и да надпревари Китай.

Тръмп иска да удвои тока в САЩ заради ИИ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп задейства мащабен план за удвояване на капацитета за производство на електроенергия в САЩ.

Целта е да се задоволят огромните енергийни нужди на сектора за изкуствен интелект (ИИ) и да се гарантира глобалното технологично превъзходство на страната спрямо Китай. Поради критичния недостиг на мощности в остарялата американска електропреносна мрежа Белият дом вече наложи извънредни мерки и дерегулации в сектора.

Енергийно извънредно положение: Доналд Тръмп обяви готовност да използва правомощията си за извънредни декларации в енергетиката. По този начин технологичните компании ще могат да строят частни електроцентрали непосредствено до своите центрове за данни, заобикаляйки бавните регулаторни и екологични одобрения.

Ангажимент от Big Tech: Президентът сключи историческото споразумение Ratepayer Protection Pledge. Водещи технологични гиганти като Microsoft, Oracle, Google и Meta се ангажираха сами да покриват разходите за изграждане и внедряване на новите енергийни мощности, за да не се повишават сметките на обикновените американски домакинства.

Нови ядрени и въглищни мощности: Белият дом масово субсидира и ускорява проекти за напреднали ядрени модулни реактори, както и нови въглищни електроцентрали със системи за улавяне на въглероден диоксид, спирайки извеждането от експлоатация на стари фосилни мощности.

Политически сблъсък: В Конгреса на САЩ текат остри спорове между републиканци и демократи. Опозицията настоява за по-строги екологични и потребителски защити, тъй като прогнозите показват, че до 2030 г. центровете за ИИ могат да изразходват до 17% от цялата електроенергия в страната.

Източник: CNBC


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гост

    8 3 Отговор
    В САЩ са само едни ресторантчета за бързо хранене, това им е икономиката, затлъстяла и болна нация.

    05:45 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЦИФРОВИЗАЦИЯТА Е НААЙЙЙ ГОЛЯМАТА

    3 1 Отговор
    ИЗМАМА ВО ВЕКИ ВЕКОВ.....

    05:46 03.07.2026

  • 4 Госあ

    3 0 Отговор
    тоя прасок много им отива на хамериканците

    05:48 03.07.2026

  • 5 ИИ балонът

    0 0 Отговор
    ще се спука.

    05:56 03.07.2026

  • 6 хехе

    2 0 Отговор
    Па да го удвои и нагоре даже, но това не става с приказки от днес за вчера, а със строеж на нови ядрени мощностти.

    05:57 03.07.2026

  • 7 Сигурно

    0 0 Отговор
    Е инвестирал в акции на новите енергийни фирми дето ще строят централите... И айде още няколко милиарда печалба

    06:07 03.07.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    1 го е писал точно трее добавим и тра вес тити на секи ъгъл

    06:26 03.07.2026

  • 9 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор
    Само в турската колония "България" турско- брюкселската власт не строи втора държавна АЕЦ Белене , въпреки че имаме реактори , защото иска да държи българите във въглищно-каменната ера .

    06:29 03.07.2026