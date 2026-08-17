Шофьорът, навлязъл в дюните край Китен, сам публикувал снимка как е затънал и моли за помощ

Пореден случай на автомобил, паркирал върху дюните по Южното Черноморие. Този път нарушението е край северния плаж на Китен. След сигнал до полицията шофьорът е установен, съобщи бТВ.

Куриозното в този случай е, че нарушителят, който е от град Русе, сам е публикувал в социалните медии снимка как е затънал в дюните и моли за помощ.

Коментарите под кадъра са разнопосочни. Някои го упрекват, че не е видял табелите, че дюните са защитени, а други казват – просто да се помогне на човека и някой да го издърпа.

„Сигналът се получи вчера около 9:30 часа от представител на концесионера на морски плаж „Атлиман“ в град Китен. И съдържаше данни, че има паркиран автомобил на дюните, на пясъчната ивица, непосредствено зад питейно заведение, което те стопанисват“, коментира главен комисар Гергин Петров, директор на районното полицейско управление в Приморско.

„В тази връзка разпоредих незабавно да се посети сигналът. Полицейският екип, който беше на място, установи автомобила с русенска регистрация, самоличността на три лица, един от които водач, а другите двама – пътници, мъж и жена. На 30 години са всички лица“, посочи той.

„В хода на проведените беседи е установено, че лицата са пристигнали в град Приморско, където са имали четири нощувки, и след като са решили да отпътуват за родното си място, преди това са решили да посетят град Китен.

В събота срещу неделя са решили да отидат на плажа, като много ясно е указано чрез указателни табели, че слизането с автомобил е абсолютно забранено. Но водачът е проявил безразсъдство и лекомислие, според мен, и е нагазил в дюните, където затъва и не може, въпреки опитите, които прави, да изкара автомобила оттам“, коментира комисарят.

„След като сигналът е подаден при нас, са установени лицата и респективно нарушителят. Съставен му е акт за установяване на административно нарушение по член 17б от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Междувременно е потърсено съдействие от общинската администрация в лицето на господин Гайков – кмета на община Приморско, който от своя страна осигури тежка техника. И чрез тази тежка техника успяхме да измъкнем автомобила, тъй като той е бил доста закопан. Вследствие на маневрите, които е правил, водачът е повредил трансмисията, включваща скоростна кутия и съединител. И на практика колата не може да се движи на собствен ход“, посочи главен комисар Гергин Петров.

По думите му санкцията започва от 500 евро за физически лица и може да достигне от 1500 до 2500 евро - в зависимост от това каква е вредата на плажната ивица или респективно на дюни и защитени видове.

Преди всеки сезон се прави среща с с концесионери и хотелиери, особено тези, които са в зони, хотелите им са в зони, близки до дюни и плажа.

„Изрично е указано да се поставят указателни табели, достъпите до такива места да бъдат ограничавани и смятам, че това дава добри резултати. Тази година имаме един констатиран случай. Това е първият ни случай, който констатираме за такъв тип нарушение“, коментира още главният комисар.

Шофьорът коментира, че се е заблудил, а на въпроса ни дали знае, че там има защитени дюни, той отговори: „Сега научих“.