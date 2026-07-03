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САЩ сменят курса: Искат НАТО без зависимост

САЩ сменят курса: Искат НАТО без зависимост

3 Юли, 2026 05:59, обновена 3 Юли, 2026 06:05 1 904 13

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  • нато-
  • отношения-
  • европа

Пентагонът настоява за преход към „НАТО 3.0“, където Европа поема водещата роля в конвенционалната си отбрана

САЩ сменят курса: Искат НАТО без зависимост - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съюзниците на САЩ в НАТО започнаха да поемат по-голяма отговорност за сигурността си, но Вашингтон иска да види съюз, основан на реално партньорство, а не на зависимост, предава Reuters​.

Това обяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби в контекста на новата стратегия на Белия дом за преформатиране на Алианса.

Основни акценти в новия курс на Пентагона

Пълна конвенционална независимост: Администрацията на САЩ изисква от европейските нации да поемат изцяло управлението и обезпечаването на конвенционалната отбрана на Стария континент.

Запазване на ядрения чадър: Вашингтон потвърждава, че стратегическият ядрен възпиращ арсенал на САЩ ще остане в сила като гаранция по член 5 от договора за НАТО.

Стратегически прагматизъм: Според Колби пренасочването на ресурси не е „оттегляне от Европа“, а адаптиране към реалността, при която САЩ трябва да се фокусират върху възпирането на Китай в Индо-Тихоокеанския регион.

Премахване на ко-зависимостта: Командващият Европейското командване на САЩ (USEUCOM) генерал Алексус Гринкевич също предупреди за „нездравословна съвместна зависимост“ в досегашния модел на силите на НАТО.

Подготовка за срещата на върха в Анкара

Изявлението идва броени дни преди ключовата среща на върха на НАТО в Анкара (7–8 юли 2026 г.). На нея се очаква Алиансът официално да обяви, че европейските страни са запълнили почти всички липси, оставени от постепенното свиване на американските конвенционални контингенти и техника. Европейските съюзници вече масово ускоряват разходите си за отбрана, стремейки се към нови дългосрочни цели от 3.5% от БВП до 2035 г., за да компенсират намаляващия американски флот и авиация на континента.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    20 4 Отговор
    Каква пародия. САЩ канят ЕС в "Клуба на богатите", тоест ЕС да изплати трилионите дългове на САЩ като купува оръжие и втечнен газ на десеторно завишени цени. Край на социалните разходи. БЕДНОТИЯ тотална чака някога велика Европа.

    06:21 03.07.2026

  • 2 Не разбрахме само

    14 3 Отговор
    ЕС нали беше само икономическа организация?

    Коментиран от #3

    06:21 03.07.2026

  • 3 А икономиката на ЕС е вече последното

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрахме само":

    нещо, което вълнува лидерите и.

    Зеленски

    06:25 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Екстра

    3 6 Отговор
    Перфектно. Сега трябва и Германия, Полша и още няколко страни да се сдобият с ядрено оръжие. За няколко месеца са готови.

    06:28 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фют

    3 1 Отговор
    Даже моя е малко по-голям от този на снимката...

    06:41 03.07.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    10 3 Отговор
    Такова алиансче - Брюксел ( без САЩ ) няма да ни защитава от единствената заплаха за нас - Турция , в момента турските войски са нахлули в 4 от съседките ѝ . Така че : Такова НАТО не ни трябва . Мерси ! Трябва да се разгледат възможности с доказани приятели на България , като Русия ! Другите само но грабят.

    06:44 03.07.2026

  • 10 Сесесере

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "НАТЮ 3.0":

    По-добре колония на ЕС, отколкото на Русия!

    Коментиран от #11, #12

    06:45 03.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така си е,

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сесесере":

    За да си сигурен, че Урсула ще те ваксинира на всеки три месеца, ще хапваш скакалци и гмо домати и ще си щастлив - щото не притежаваш нищо.....

    Коментиран от #13

    08:25 03.07.2026

  • 13 А пък и дечицата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така си е,":

    Още в детската градина ще им създават условия да "се изследват" и да се осъзнават кои са - момченце, момиченце или котараче може би. И директорите на детската градина ще са щастливи...

    08:30 03.07.2026