САЩ сменят курса: Искат НАТО без зависимост

Съюзниците на САЩ в НАТО започнаха да поемат по-голяма отговорност за сигурността си, но Вашингтон иска да види съюз, основан на реално партньорство, а не на зависимост, предава Reuters​.

Това обяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби в контекста на новата стратегия на Белия дом за преформатиране на Алианса.

Основни акценти в новия курс на Пентагона

Пълна конвенционална независимост: Администрацията на САЩ изисква от европейските нации да поемат изцяло управлението и обезпечаването на конвенционалната отбрана на Стария континент.

Запазване на ядрения чадър: Вашингтон потвърждава, че стратегическият ядрен възпиращ арсенал на САЩ ще остане в сила като гаранция по член 5 от договора за НАТО.

Стратегически прагматизъм: Според Колби пренасочването на ресурси не е „оттегляне от Европа“, а адаптиране към реалността, при която САЩ трябва да се фокусират върху възпирането на Китай в Индо-Тихоокеанския регион.

Премахване на ко-зависимостта: Командващият Европейското командване на САЩ (USEUCOM) генерал Алексус Гринкевич също предупреди за „нездравословна съвместна зависимост“ в досегашния модел на силите на НАТО.

Подготовка за срещата на върха в Анкара

Изявлението идва броени дни преди ключовата среща на върха на НАТО в Анкара (7–8 юли 2026 г.). На нея се очаква Алиансът официално да обяви, че европейските страни са запълнили почти всички липси, оставени от постепенното свиване на американските конвенционални контингенти и техника. Европейските съюзници вече масово ускоряват разходите си за отбрана, стремейки се към нови дългосрочни цели от 3.5% от БВП до 2035 г., за да компенсират намаляващия американски флот и авиация на континента.