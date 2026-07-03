САЩ сменят курса: Искат НАТО без зависимост

Съюзниците на САЩ в НАТО започнаха да поемат по-голяма отговорност за сигурността си, но Вашингтон иска да види съюз, основан на реално партньорство, а не на зависимост, предава Reuters.
Това обяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби в контекста на новата стратегия на Белия дом за преформатиране на Алианса.
Основни акценти в новия курс на Пентагона
Пълна конвенционална независимост: Администрацията на САЩ изисква от европейските нации да поемат изцяло управлението и обезпечаването на конвенционалната отбрана на Стария континент.
Запазване на ядрения чадър: Вашингтон потвърждава, че стратегическият ядрен възпиращ арсенал на САЩ ще остане в сила като гаранция по член 5 от договора за НАТО.
Стратегически прагматизъм: Според Колби пренасочването на ресурси не е „оттегляне от Европа“, а адаптиране към реалността, при която САЩ трябва да се фокусират върху възпирането на Китай в Индо-Тихоокеанския регион.
Премахване на ко-зависимостта: Командващият Европейското командване на САЩ (USEUCOM) генерал Алексус Гринкевич също предупреди за „нездравословна съвместна зависимост“ в досегашния модел на силите на НАТО.
Подготовка за срещата на върха в Анкара
Изявлението идва броени дни преди ключовата среща на върха на НАТО в Анкара (7–8 юли 2026 г.). На нея се очаква Алиансът официално да обяви, че европейските страни са запълнили почти всички липси, оставени от постепенното свиване на американските конвенционални контингенти и техника. Европейските съюзници вече масово ускоряват разходите си за отбрана, стремейки се към нови дългосрочни цели от 3.5% от БВП до 2035 г., за да компенсират намаляващия американски флот и авиация на континента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роки
06:21 03.07.2026
2 Не разбрахме само
Коментиран от #3
06:21 03.07.2026
3 А икономиката на ЕС е вече последното
До коментар #2 от "Не разбрахме само":нещо, което вълнува лидерите и.
Зеленски
06:25 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Екстра
06:28 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фют
06:41 03.07.2026
9 Българин 🇧🇬
06:44 03.07.2026
10 Сесесере
До коментар #7 от "НАТЮ 3.0":По-добре колония на ЕС, отколкото на Русия!
Коментиран от #11, #12
06:45 03.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така си е,
До коментар #10 от "Сесесере":За да си сигурен, че Урсула ще те ваксинира на всеки три месеца, ще хапваш скакалци и гмо домати и ще си щастлив - щото не притежаваш нищо.....
Коментиран от #13
08:25 03.07.2026
13 А пък и дечицата
До коментар #12 от "Така си е,":Още в детската градина ще им създават условия да "се изследват" и да се осъзнават кои са - момченце, момиченце или котараче може би. И директорите на детската градина ще са щастливи...
08:30 03.07.2026