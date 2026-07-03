Техеран се прощава с убития аятолах Али Хаменей

В Техеран започнаха мащабните траурни процесии и официални възпоменателни церемонии за погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, предават Al Jazeerа и The New York Times.

Той бе убит на 28 февруари 2026 г. при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел. Държавното погребение бе отложено с месеци заради последвалия военен конфликт, а днес церемониите се провеждат на фона на крехко примирие и непреки преговори в Доха.

Иранските власти съобщават, че очакват до 20 милиона души да се включат в процесиите. Държавата обяви шестдневен национален траур и три неработни дни, започващи официално от 4 юли.

Официалното възпоменание с чуждестранни лидери започва в петък, 3 юли. След прощалните церемонии в Техеран (4-5 юли) и голямото шествие на 6 юли, ковчегът ще премине през свещения град Ком (7 юли), ще посети шиитските светилища в Ирак (8 юли) и ще приключи с погребение на 9 юли в Машхад.

В навечерието на траурните събития говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи отправи тежки обвинения. Той заяви, че Вашингтон демонстрира „пълно презрение към истинския мир и сигурност в Западна Азия“. Иранските военни също предупредиха САЩ и Израел за „решителен отговор“ при евентуални провокации по време на траура

Официални представители от близо 100 държави ще присъстват на церемониите. Сред потвърдилите са пакистанският премиер Шехбаз Шариф, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, както и делегации от Китай и Индия. Европейските страни не са поканени.

В Техеран вече са разлепени мащабни плакати с лика на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей (син на покойния аятолах), който пое властта на 8 март 2026 г..