Техеран се прощава с убития аятолах Али Хаменей

В Техеран започнаха мащабните траурни процесии и официални възпоменателни церемонии за погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, предават Al Jazeerа и The New York Times.
Той бе убит на 28 февруари 2026 г. при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел. Държавното погребение бе отложено с месеци заради последвалия военен конфликт, а днес церемониите се провеждат на фона на крехко примирие и непреки преговори в Доха.
Иранските власти съобщават, че очакват до 20 милиона души да се включат в процесиите. Държавата обяви шестдневен национален траур и три неработни дни, започващи официално от 4 юли.
Официалното възпоменание с чуждестранни лидери започва в петък, 3 юли. След прощалните церемонии в Техеран (4-5 юли) и голямото шествие на 6 юли, ковчегът ще премине през свещения град Ком (7 юли), ще посети шиитските светилища в Ирак (8 юли) и ще приключи с погребение на 9 юли в Машхад.
В навечерието на траурните събития говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи отправи тежки обвинения. Той заяви, че Вашингтон демонстрира „пълно презрение към истинския мир и сигурност в Западна Азия“. Иранските военни също предупредиха САЩ и Израел за „решителен отговор“ при евентуални провокации по време на траура
Официални представители от близо 100 държави ще присъстват на церемониите. Сред потвърдилите са пакистанският премиер Шехбаз Шариф, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, както и делегации от Китай и Индия. Европейските страни не са поканени.
В Техеран вече са разлепени мащабни плакати с лика на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей (син на покойния аятолах), който пое властта на 8 март 2026 г..
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #4
06:52 03.07.2026
2 Тити
Коментиран от #3
06:53 03.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин
До коментар #1 от "Факти":Докато, Русия не бъде демократизирана, светът е в опасност! Докато чалмите не бъдат прогонени от Европа, нищо добро не ни чака!
07:06 03.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
07:47 03.07.2026
7 да питам
08:13 03.07.2026