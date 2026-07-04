Жертвите на трусовете във Венецуела станаха 2 645

Броят на потвърдените жертви от разрушителните земетресения във Венецуела нарасна до 2645 души, съобщиха официално от министерството на информацията в страната.

Повече от седмица след трагедията хуманитарната ситуация остава критична, а спасителните операции започват постепенно да се забавят.

Според последния правителствен баланс ранените са най-малко 12 666 души. Повече от 86 000 семейства са получили спешна помощ, а стихията е засегнала пряко 885 сгради, като 189 от тях са напълно срутени. Най-тежко е положението в крайбрежния град Ла Гуайра, където цели жилищни комплекси бяха изравнени със земята.

Мащабът на бедствието

Двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха северната част на страната на 24 юни в интервал от 39 секунди. Епицентърът беше в щата Яракуи, но силните трусове предизвикаха огромни разрушения в Каракас и Ла Гуайра. До момента са регистрирани 890 вторични труса, които допълнително усложняват ситуацията.

Световната организация (ООН) избягва официални оценки за броя на затрупаните, но според нейни източници в неизвестност може да са до 50 000 души. Президентът на Националното събрание Хорхе Родригес съобщи, че досега живи изпод руините са извадени 6462 души. Сред тях бяха и няколко чудеса – спасяването на 9-месечно бебе и 3-годишно дете след дни под бетона.

Международна помощ и критики

Над 3300 международни спасители от 24 държави, включително специализирани екипи от САЩ и Йордания, оперират на терен съвместно с близо 30 000 местни служители на реда и гражданска защита.

Въпреки мащабната мобилизация, временното правителство, оглавявано от Делси Родригес, е подложено на сериозен натиск. Местните жители в най-засегнатите райони недоволстват от липсата на тежка техника за разчистване на отломките, което принуждава цели семейства да копаят с голи ръце в търсене на телата на близките си. Икономическите щети от бедствието по предварителни данни на ООН вече надхвърлят 6,7 милиарда долара.

Източник: Anadolu Agency, AFP, Le Monde, CNA, USGS, CNBC и ReliefWeb