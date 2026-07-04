САЩ пред блекаут за 250-ия юбилей заради жеги

Източното крайбрежие и централните части на САЩ са обхванати от екстремна гореща вълна с температури около и над 40°C и индекс на горещина, достигащ до 45°C-46°C.

Това принуди градове като Филаделфия и Бостън да отменят или сериозно да отложат традиционните си празнични паради и концерти по сигурностни съображения.

Прекъсване на Националната алея: Във Вашингтон мащабният панаир "Great American State Fair" (централен елемент от честванията на администрацията на Тръмп) бе временно затворен, след като спешните служби докладваха за над 44 колабирали граждани, от които 11 души са хоспитализирани с топлинен удар. Към момента комплексът е отворен отново.

Опит за световен рекорд в небето: Въпреки жегата, Вашингтон се подготвя да изстреля около 850 000 фойерверка в опит да постави нов рекорд на Гинес за най-голямо пиротехническо шоу в историята. Проектът обаче срещна сериозни критики от еколози и здравни експерти заради екстремното замърсяване на въздуха.

Енергийна криза и AI центрове за данни

Масовото пускане на климатици, комбинирано с огромната консумация от центровете за данни за изкуствен интелект (AI), постави под безпрецедентен натиск енергийната мрежа. За да се предотврати пълен срив (блекаут) в Ню Йорк, компанията Con Edison започна умишлени контролирани изключвания на електричеството за хиляди абонати в десетки райони, включително Куинс.

Тръмп на Маунт Ръшмор въпреки бурите

На фона на климатичния хаос на изток, в Южна Дакота се разразиха мощни гръмотевични бури. В района на националния паметник Маунт Ръшмор бе издадена кратка заповед за оставане по домовете . Въпреки лошото време, Белият дом потвърди, че президентът Доналд Тръмп е отпътувал с Air Force One и мащабната му политическа реч пред монумента ще се проведе по план, като президентът потвърди, че ще направи дълга реч.

Източник: Reuters, USA Today, NBC News, AccuWeather