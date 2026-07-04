Трагедия в САЩ: Три деца загинаха при преобръщане на лодка в езерото Женева

Три деца загинаха, след като частна моторна лодка се преобърна и потъна в езерото Женева, разположено в югоизточната част на американския щат Уисконсин.

Тежкият инцидент е станал в петък следобед, 3 юли 2026 г., по време на преминаването на изключително мощна и внезапна буря в региона. Към 7:30 часа българско време на 4 юли спасителните екипи са приключили издирвателната операция, като на борда на плавателния съд е имало общо 10 души.

Как се стигна до инцидента?

Според официалното изявление на Полицейското управление на град Лейк Женева, на лодката са пътували шестима възрастни и четири деца. Когато времето рязко се влошило, екипажът се опитал да насочи плавателния съд към безопасно пристанище.

Ветрове със скорост между 80 и 100 км/ч (50–60 мили в час) и огромни вълни обаче бързо са напълнили лодката с вода, което е довело до нейното преобръщане и последвало потъване в района на държавния парк „Биг Фут Бийч“.

Спасителната операция

Пристигналите на място първи спасителни екипи са успели да извадят от водата седем души – шестимата възрастни и едно от децата. Останалите три деца обаче са обявени за изчезнали.

След интензивно претърсване на езерото, телата на трите изчезнали деца са били локализирани и извадени на брега. Въпреки незабавните реанимационни действия на място и по време на транспортирането им, лекарите в местните болници само са констатирали смъртта им. Властите потвърдиха, че всички четири деца на борда са носили спасителни жилетки по време на инцидента.

Бедствено положение в региона

Бурята е нанесла огромни материални щети в целия окръг Уолуърт (Walworth County). Заместник-шерифът Том Хауснер съобщи за стотици сигнали към спешните служби за повалени дървета, прекъснати далекопроводи, смачкани автомобили и заклещени хора в повредени сгради. Кметът на град Лейк Женева, Тод Краузе, официално обяви състояние на аварийно положение.

Инцидентът съвпада с началото на празничния уикенд за 4 юли (Деня на независимостта на САЩ), когато населението в района на езерото, което е популярна туристическа дестинация, се удвоява и надхвърля 200 000 души. Поради големия брой ранени от бурята в целия регион, местните болници са претоварени.

Разследване

Разследването на трагедията се води съвместно от Департамента за природни ресурси на Уисконсин (DNR) и Агенцията за правоприлагане в езерото Женева. Самоличността и точната възраст на загиналите деца все още не се съобщават, докато не бъдат уведомени всички близки.

Властите при зоваха всички граждани да следят стриктно метеорологичните прогнози, тъй като предупрежденията за опасни гръмотевични бури в Средния запад остават в сила за целия уикенд.

Източници: The New York Times, CBS, FOX6, WPR, AP