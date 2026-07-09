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В Германия осъдиха на 10 години затвор мъж, нападнал и причинил смъртта на кондуктор на влак

В Германия осъдиха на 10 години затвор мъж, нападнал и причинил смъртта на кондуктор на влак

9 Юли, 2026 16:40 700 14

  • германия-
  • кондуктор-
  • влад-
  • убийство-
  • цвайбрюкен

Според съдебното дело обвиняемият — гръцки гражданин, живеещ в Люксембург — е бил без билет и е отказал да се идентифицира

В Германия осъдиха на 10 години затвор мъж, нападнал и причинил смъртта на кондуктор на влак - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германски съд постанови 10-годишна присъда за 26-годишен мъж, нападнал и причинил смъртта на кондуктор на влак по време на проверка на билети в провинция Рейнланд-Пфалц преди пет месеца, предаде ДПА, съобщи БТА.

Съдът в Цвайбрюкен установи, че мъжът е нападнал контрольора, след като е бил хванат без билет, нанасяйки му толкова силни удари, че по-късно той е починал от мозъчен кръвоизлив. Нападателят беше признат за виновен за причиняване на телесна повреда, довела до смърт. Присъдата подлежи на обжалване.

Адвокатът на семейството на жертвата заяви преди произнасянето на присъдата, че те ще обжалват както квалификацията на престъплението, така и размера на наказанието. Роднините на контрольора, които не присъстваха на заседанието, настояваха за присъда за непредумишлено убийство или убийство.

Случаят предизвика дебат в Германия за подобряването на безопасността във влаковете. Националната жп компания "Дойче Бан" обяви планове да оборудва контрольорите и персонала в ресторант-вагоните с камери като част от мерките за повишаване на сигурността. В този случай нападението е било записано от камери, монтирани във влака.

Според съдебното дело обвиняемият — гръцки гражданин, живеещ в Люксембург — е бил без билет и е отказал да се идентифицира пред контрольора. Нападението е започнало, след като контрольорът го помолил да напусне влака.

Показаният пред съда видеоматериал без звук показва бързи и силни удари в брадичката, гърдите и главата на 36-годишния Серкан Чалар, който скоро след това припаднал и загубил съзнание. Нападателят е бил арестуван на следващата спирка Хомбург, а Чалар е получил медицинска помощ, но два дни по-късно починал в болница.

Самотният баща от Лудвигсхафен оставя след себе си двама непълнолетни синове. Нападателят призна пред съда, че е извършил нападението, но отрече да е имал намерение да убие контрольора. Той поиска прошка от семейството на жертвата.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Бaccи....
    Скоро и в Русия ще почнат да нападат кондуктори и служители на бензиностанциите 👆

    Коментиран от #5, #11, #13

    16:43 09.07.2026

  • 3 Декси

    8 2 Отговор
    10 години затвор за убийство и в Германия! И там човешкия живот не струва нищо като в България, но поне е сигурно, че там ще ги лежи, а тука ще го пишат самоубийство, средна телесна повреда и щеше да го оправдаят.

    16:47 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 голям смях

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    айде бе? кои то го каза това ? галя от козяк ли ? ха ха ха

    16:55 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    0 9 Отговор
    точно така се прави със кондyкторите, самоТРЕПAНЕ иЛенчyване

    Коментиран от #12, #14

    16:56 09.07.2026

  • 8 Какви са тези европейци за един билет

    6 0 Отговор
    Убиват служител на държавна железница

    17:00 09.07.2026

  • 9 Тити

    4 0 Отговор
    У нас щеше да получи условна присъда.

    17:07 09.07.2026

  • 10 Смотаняху

    4 0 Отговор
    Като обжалва и ще стане на 5.Демокрация!Пфуууу

    17:20 09.07.2026

  • 11 Дудов

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Това се случва само в демократични държави - Германия, Бъртлгария и тн.където живота на фората нищо не струва.В Русия може да по.учиш доживотна

    17:23 09.07.2026

  • 12 самоТРЕПAНЕ иЛенчyване

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    на оня с коня

    17:28 09.07.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Скоро и в бг ще почнем да стерелизираме
    хейтъри и русофоби и в сибир да бачкат без копейки за които бълнуват

    17:30 09.07.2026

  • 14 ХанкоБрат

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Явно не са те пляскали редовно като малък и за това си станал такъв отпадък , навремето имаше едни изправителни лагери като Белене. Там такива като теб ги правеха по ниски от тревата и който излезеше беше вече нормален , нужна ти е поне една петилетка в такъв лагер (минимум).

    17:33 09.07.2026

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